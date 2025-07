Bột Ngọt: Từ "Vật Tế Thần" Đến Sự Tái Sinh Ngoạn Mục Trong Thế Giới Ẩm Thực

Từng bị xem là thủ phạm gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe đáng ngờ, bột ngọt (MSG) đang phổ biến trở lại. Nhưng liệu lịch sử oan khuất của bột ngọt có thực sự chỉ là quá khứ? Và đâu là sự thật đằng sau những định kiến kéo dài hàng thập niên? (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)





Trong những năm gần đây, danh tiếng của Monosodium Glutamate (MSG), hay còn gọi là bột ngọt hoặc mì chính, đã dần được phục hồi. Từng bị cáo buộc là nguyên nhân của các triệu chứng như nhức đầu, tê rần và châm chích, tức ngực, khó thở, MSG đang dần được đón nhận trở lại. Hiện tại, bột ngọt đang có mặt trong một số loại đồ uống, bánh kẹo và cả các buổi giới thiệu gian bếp gia đình của những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, quá trình “giải oan” cho MSG không phải tự nhiên mà có. Đằng sau đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ của Ajinomoto cùng một thế hệ đầu bếp người Mỹ gốc Á, như David Chang, nhằm gạt đi định kiến sai lạc và định hình lại cách công chúng nhìn nhận về loại gia vị này.

MSG là gì?

MSG, hay monosodium glutamate, lần đầu tiên được hóa học gia Nhật Bản Kikunae Ikeda chiết xuất từ loài tảo bẹ kombu vào năm 1908. Lúc bấy giờ, khám phá này được ca ngợi như một thành tựu lớn, vì Ikeda có thể “chưng cất ra kết tinh của vị umami” – vị cơ bản thứ năm bên cạnh các vị ngọt, mặn, chua và đắng. Chỉ một năm sau đó, Ikeda đã chung tay thành lập công ty Ajinomoto với mục tiêu đưa loại gia vị đặc biệt này đến với các gian bếp trên khắp thế giới.

Được quảng bá như một “sự khai sáng trong ẩm thực,” bột ngọt nhanh chóng phổ biến khắp các nước Đông Á và Đông Nam Á. Nó trở thành gia vị quen thuộc trên bàn ăn tại các nhà hàng, và các quảng cáo thời bấy giờ mô tả MSG như một sản phẩm tinh tế, bổ dưỡng, không thể thiếu đối với các gia đình hiện đại.

Tại Hoa Kỳ, MSG bắt đầu được chú ý từ Thế Chiến II. Cựu binh Mỹ trở về từ mặt trận Thái Bình Dương kể lại rằng đồ ăn của lính Nhật thơm ngon hơn so với của họ, một phần là nhờ có MSG. Các chuyên gia trong ngành thực phẩm bắt đầu chú ý đến loại gia vị này, và chẳng bao lâu sau, bột ngọt có mặt trong nhà bếp của người Mỹ vào cuối những năm 1940.

Từ “gia vị thần kỳ” đến “vật tế thần”

Đến thập niên 1950, bột ngọt đã trở thành một phần không thể thiếu trong các bếp ăn công nghiệp và hàng loạt thực phẩm chế biến sẵn, từ súp đóng hộp đến đồ đông lạnh, len lỏi vào thói quen ăn uống tiện lợi và nhanh chóng trong đời sống người Mỹ.

Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu rẽ hướng vào năm 1968, khi Robert Ho Man Kwok, một bác sĩ gốc Hoa đang sinh sống tại Hoa Kỳ, gửi thư đến Tạp chí Y khoa New England. Ông kể rằng sau vài lần ăn tại các nhà hàng Trung Hoa, ông cảm thấy người tê rần, châm chích, sức khỏe yếu đi và tim đập mạnh bất thường. Dù không khẳng định chắc chắn, ông cho rằng MSG có thể là nguyên nhân, bên cạnh các thành phần khác như muối và nước tương. Ngay sau đó, nhiều độc giả khác cũng gửi thư chia sẻ tình trạng tương tự, và thuật ngữ “Hội chứng Nhà hàng Trung Hoa” (Chinese Restaurant Syndrome) ra đời từ đó.

Một năm sau, bài viết đăng trên tạp chí khoa học Science do một nhà thần kinh học chấp bút đã thổi bùng lên nỗi lo về MSG, khoác lên cho giả thuyết đó một “vỏ bọc mang dáng dấp khoa học” (theo đánh giá của giới nghiên cứu ngày nay, nội dung trong bài viết đó hoàn toàn dựa trên cảm nhận chủ quan, không có bằng chứng cụ thể).

Từ đó, MSG nghiễm nhiên trở thành “vật tế thần” mỗi khi có lo ngại liên quan đến đồ ăn của người Hoa. Nhiều nhà hàng bắt đầu treo biển “Không sử dụng MSG” để thực khách an tâm. Và đã có lúc, chính phủ Mỹ cũng từng cân nhắc siết chặt việc sử dụng bột ngọt.

Khoa học lên tiếng “giải oan”

Trải qua nhiều thập niên, vô số nghiên cứu khoa học đã được tiến hành, nhưng người ta vẫn chưa thể chứng minh rằng MSG là nguyên nhân thực sự gây ra các triệu chứng được đồn đoán.

Các tổ chức y tế hàng đầu thế giới như Cơ quan Kiểm soát Thực–Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cơ quan An toàn Thực phẩm Âu Châu (EFSA) đều kết luận rằng bột ngọt không gây nguy hại đến sức khỏe khi sử dụng ở mức bình thường trong ăn uống hàng ngày.

Phân tích của FDA năm 1995 khẳng định: “Không có bằng chứng cho thấy MSG ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh khi sử dụng ở liều lượng cần thiết để tăng hương vị.”

Tia Rains, Phó Chủ tịch khoa học của Ajinomoto, cho biết: “Mọi tổ chức y tế công cộng lớn đều đã xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng. MSG không gây hại cho người tiêu dùng khi dùng làm gia vị nêm nếm,” dù cũng lưu ý rằng dùng quá nhiều có thể gây hại (cái gì quá nhiều cũng không tốt).

Trong suốt năm năm qua, Ajinomoto đã không ngừng tài trợ cho các nội dung mang tính giáo dục, hợp tác với những người có sức ảnh hưởng và tích cực đính chính những lầm tưởng đã ăn sâu vào tâm trí dư luận về sự an toàn của MSG.

Họ cũng chủ động đối đầu với những chỉ trích. Tiêu biểu là vào năm 2022, trong một vụ tranh chấp quảng cáo tại Brazil, Ajinomoto đã đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Quốc gia về Tự kiểm soát Quảng cáo (Council for Advertising Self-Regulation, CONAR), cáo buộc rằng chiến dịch quảng cáo của Burger King đã truyền tải thông điệp sai lạc, khiến mọi người hiểu rằng bột ngọt là chất nguy hại. Ban đầu, công ty giành phần thắng, tuy nhiên CONAR sau đó đảo ngược quyết định, với lý do những hàm ý tiêu cực về MSG mang tính chủ quan và nằm trong phạm vi quyền tự do ngôn luận trong thương mại.

MSG và hành trình khám phá vị umami

Thực ra, nỗ lực phục hồi danh tiếng cho MSG đã bắt đầu từ thập niên 1980, trước cả các chiến dịch truyền thông hào nhoáng và các mối quan hệ hợp tác thương hiệu đình đám. Giai đoạn này đánh dấu một bước ngoặt khoa học quan trọng: khẳng định umami là một vị cơ bản trong hệ vị giác của con người.

Người dẫn đầu quá trình này là Kumiko Ninomiya, một nhà hóa sinh đã cống hiến 40 năm cho bộ phận truyền thông toàn cầu của Ajinomoto và được mệnh danh là “Mẹ Umami” (Umami Mama). Bà theo đuổi mục tiêu chứng minh rằng umami không chỉ là một dạng hương vị thông thường, mà là vị cơ bản thứ năm (có thể cảm nhận bằng lưỡi như các vị ngọt, mặn, chua và đắng).

Dưới sự dẫn dắt của Ninomiya, Ajinomoto đã thành lập Trung tâm Thông tin Umami (Umami Information Center). Tại đây, họ tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế, quy tụ nhiều nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới để cùng khám phá cơ chế cảm nhận vị umami.

Vào những năm đầu của thập niên 2000, một nhóm nghiên cứu ở Mỹ đã xác định được một thụ thể vị giác đặc biệt dành riêng cho glutamate. Phát hiện ấy đã đặt umami ngang hàng với bốn vị quen thuộc: ngọt, mặn, chua và đắng. Từ đó, người ta bắt đầu nhìn nhận lại MSG. Thay vì gắn mác “chất phụ gia nhân tạo,” nó được công nhận là một dạng tinh luyện của một thành phần tự nhiên có trong thực phẩm.

Ajinomoto đóng vai trò then chốt trong việc lan truyền thông tin về phát hiện này. Ninomiya kể lại: “Khi các khoa học gia phát hiện ra thụ thể glutamate, tin tức đó đã lan truyền khắp thế giới. Chúng tôi quyết định phải chia sẻ thông tin này một cách rộng rãi hơn nữa đến các đầu bếp và chuyên gia dinh dưỡng.”

Quay lại với bột ngọt

Sự phục hồi danh tiếng của MSG không chỉ dựa vào lý luận khoa học, mà còn nhờ vào làn sóng văn hóa tinh tế mới đang hình thành. Quá trình này được thúc đẩy một phần bởi sự nhiệt thành từ cộng đồng ẩm thực, và phần còn lại là chiến lược truyền thông tinh tế của công ty.

Khi bản sắc, khoa học và hình ảnh thương hiệu cùng hội tụ, thật khó nói ai đang dẫn dắt câu chuyện này. Các đầu bếp không tiếc lời ca ngợi MSG vì giúp cho món ăn thêm hấp dẫn; các nhà sáng tạo thì giới thiệu mì chính trong những đoạn clip đầy màu sắc; trong khi chuyên gia dinh dưỡng lại coi bột ngọt là lựa chọn thông minh cho những ai muốn giảm muối mà vẫn ngon miệng.

Kathleen Benson, một chuyên gia dinh dưỡng tại El Paso, Texas, cho biết: “Tôi muốn giúp mọi người cảm thấy vui vẻ khi ăn uống lành mạnh. Umami là chìa khóa tạo nên cảm giác hài lòng, và bột ngọt là một phương tiện hữu hiệu để tăng vị đó.”

MSG đang dần được yêu thích trở lại, nhất là trong giới đầu bếp trẻ người Mỹ gốc Á, những người đang mạnh dạn sử dụng lại loại gia vị mà cha mẹ họ từng dè dặt khi nhắc đến.

Kat Lieu, tác giả sách dạy nấu ăn từng đoạt nhiều giải thưởng, nổi tiếng với các món bánh nướng mang đậm dấu ấn Á Châu, thường sử dụng MSG để làm dịu đi những hương vị quá gắt. Cô chia sẻ: “Nhiều nước mắm quá thì món ăn sẽ bị hăng, nồng. Chỉ cần rắc một chút bột ngọt vào, hương vị lập tức dịu lại và thơm ngon hơn hẳn.”

Còn với Calvin Eng, bếp trưởng kiêm chủ nhà hàng Bonnie’s chuyên món Quảng Đông kiểu Mỹ tại Brooklyn, bột ngọt luôn có trên kệ bếp của anh, giống như muối và đường vậy.

Tuy từ nhỏ đã quen với bột thịt gà (chicken powder) có chứa MSG, nhưng Eng chỉ thực sự bắt đầu nấu ăn với bột ngọt nguyên chất khi làm trong nhà hàng. Giờ đây, anh dùng MSG cho hầu hết mọi thứ: từ khoai tây chiên, các món tráng miệng, cho đến cả cocktail martini. “Khi các vị ngọt, mặn và umami hòa quyện, món ăn bỗng trở nên có hồn,” anh chia sẻ. Với “Salt Sugar MSG,” cuốn sách đầu tay của mình, Eng không ngần ngại đặt MSG ở vị trí trang trọng nhất. Anh kể: “Tôi từng sợ nhà xuất bản sẽ thấy cái tên này quá liều lĩnh. Nhưng họ đồng ý, và chúng tôi giữ nguyên tựa sách.”

Với một số người, việc chấp nhận MSG đồng nghĩa với việc phải gỡ bỏ những định kiến đã ăn sâu vào tiềm thức. Jenn Ko, đồng sáng lập của Dime, cho biết: “Từ nhỏ tôi đã tin rằng MSG có hại cho sức khỏe. Gia đình tôi chỉ ăn ở những nhà hàng có treo bảng ‘Không MSG’.” Mọi thứ chỉ thay đổi khi cô thấy bạn mình mua MSG ở chợ một cách tự nhiên. “Tôi bắt đầu tìm hiểu, xem vì đâu mà MSG bị mang tiếng đến vậy, và thật không ngờ, tất cả mọi chuyện chỉ bắt nguồn từ một lá thư.”

Đối với Ko, Eng và Lieu, MSG không chỉ đơn thuần là gia vị mà còn là một phần của bản sắc văn hóa. Họ thuộc về một thế hệ người Mỹ gốc Á đang dần quay lại với bột ngọt như một cách để kết nối với cội nguồn.

Năm 2024, Lieu và Eng đã cùng ký tên vào một bức thư ngỏ do Ajinomoto soạn, gửi đến Tạp chí Y khoa New England, với mong muốn tạp chí này xem xét lại cách dùng cụm từ “Hội chứng Nhà hàng Trung Hoa” – một cụm từ mang theo nhiều định kiến đã tồn tại suốt nhiều năm. Thế nhưng, tạp chí này không phản hồi.

Lieu cho rằng phần lớn định kiến đối với MSG đến từ sự hiểu sai bản chất. Cô giải thích: “MSG chỉ là ba chữ cái, nên mọi người dễ dàng nghĩ nó là một loại hóa chất đáng sợ nào đó. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, tất cả thực phẩm chúng ta ăn đều được tạo thành từ các chất hóa học mà. Đã đến lúc bỏ qua lối suy nghĩ phân biệt đối xử như vậy.”

VB biên dịch