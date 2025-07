Cá Hồi ‘Nhân Tạo’ Có Mặt Trong Thực Đơn Tại Một Nhà Hàng Oregon

Ảnh từ trương mục instagram của wildtypefoods



Theo trang mạng Theo trang mạng www.smithsonianmag.com , có tin vui cho những người thích ăn cá hồi sashimi nhưng không muốn tạo điều kiện cho việc sát sinh: FDA vừa bật đèn xanh cho sản phẩm cá hồi nuôi cấy tế bào đầu tiên. Quyết định này mở đường cho sản phẩm “cá nhân tạo” đầu tiên tham gia vào thị trường protein thay thế, hiện nay tuy còn nhỏ nhưng đang phát triển.

Trong khi thịt gà nuôi cấy trong phòng thí nghiệm đã được hợp pháp hóa tại một số tiểu bang của Hoa Kỳ cách đây vài năm, Cục Quản Lý Thực Phẩm Và Dược Phẩm (FDA) vừa mới chấp thuận loại thịt cá nuôi cấy đầu tiên: cá hồi “nhân tạo” do công ty công nghệ thực phẩm Wildtype sản xuất.

The Verge đưa tin vào ngày 28 tháng 5, FDA ban hành một thông báo ghi rằng "không có câu hỏi nào" về tuyên bố của Wildtype rằng cá hồi nuôi cấy trong phòng thí nghiệm của họ "an toàn như các loại thực phẩm tương đương được sản xuất theo các phương pháp khác". Đây là bước cuối cùng trong quy trình tham vấn về an toàn của FDA đối với thực phẩm.

Emily Nytko-Lutz, một luật sư sở hữu trí tuệ chuyên về bằng sáng chế công nghệ sinh học, nói với Verge rằng việc lấy ý kiến FDA về an toàn trước khi đưa sản phẩm ra thị trường không phải là yêu cầu bắt buộc đối với một công ty để bán thực phẩm của mình; nhưng điều này giúp ích cho việc tiếp thị. Trên thực tế, Wildtype đã ăn mừng sự chấp nhận của FDA bằng cách công bố quan hệ hợp tác với Gregory Gourdet, đầu bếp nổi tiếng từng đoạt giải thưởng về nấu ăn James Beard. Gourdet đã bắt đầu phục vụ món cá hồi nhân tạo tại Kann, nhà hàng Haiti của mình ở Portland, Oregon, bắt đầu từ cuối tháng 5 2025.

Gourdet cho biết việc đưa cá hồi nuôi cấy trong phòng thí nghiệm của Wildtype vào thực đơn là để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng và bảo vệ môi trường của nhà hàng Kann, nhằm phục vụ những khách hàng có cùng hệ thống giá trị.

Thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm đã nổi lên như một giải pháp thay thế cho việc giết động vật để làm thực phẩm. Về cá, quyết định nói trên của FDA được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghiệp hải sản đang phải đối diện với việc biển bị ô nhiễm; biến đổi khí hậu và đánh bắt quá mức đang giảm sản lượng hải sản, theo International Supermarket News. Trong khi đó, nhu cầu về hải sản dự kiến ​​sẽ tăng do dân số thế giới tăng, và số người giàu có tại nhiều quốc gia cũng tăng. Cá nuôi cấy trong phòng thí nghiệm như Wildtype có thể giảm bớt gánh nặng cho ngành đánh bắt và nuôi hải sản, cũng như giảm bớt lo ngại về ô nhiễm thực phẩm từ đại dương.

Để tạo ra sản phẩm cá hồi “nhân tạo”, các nhà khoa học của công ty thực phẩm Wildtype đã lấy tế bào sống từ cá hồi Thái Bình Dương, rồi nuôi chúng trong các máy nuôi tế bào; mô phỏng điều kiện sinh sống của cá hoang dã bằng cách kiểm soát các yếu tố như nhiệt độ, độ pH và chất dinh dưỡng. Sau khi thu hoạch, nhóm nghiên cứu kết hợp các thành phần có nguồn gốc thực vật để làm cho khối tế bào cá nhân tạo có hương vị, cảm giác và trông giống như cá hồi phi lê.

Wildtype tuyên bố sản phẩm cá hồi của họ có cùng lượng axit béo omega 3 và omega 6 như cá hồi tự nhiên, nhưng an toàn hơn nhờ tránh được nguy cơ nhiễm thủy ngân, kháng sinh và ký sinh trùng. Theo Andrew Paul của Popular Science, sản phẩm của Wildtype cũng đáng chú ý với lát cắt cá hồi đặc biệt "saku", tên tiếng Nhật của một lát cá có thể ăn sống như sushi hoặc sashimi.

Hiện tại, các sản phẩm thịt nuôi cấy vẫn đắt hơn các sản phẩm từ động vật; vì vậy chúng chỉ được bán tại các nhà hàng cao cấp. Cá hồi của Wildtype chỉ xuất hiện trong thực đơn của Kann vào tối Thứ Năm trong tháng 6; nhưng sẽ có hàng ngày vào tháng 7. Dự kiến nó cũng sẽ ra mắt tại bốn nhà hàng khác trong khoảng từ đây đến cuối năm, khi Wildtype tăng được sản lượng.

Theo Verge, tính đến hiện tại, Wildtype là công ty thứ tư nhận được sự chấp thuận của FDA đối với các sản phẩm động vật nuôi cấy của mình.

Trên thực tế, ngành công nghiệp thịt nuôi cấy là có tiềm năng lớn trong dài hạn, nhưng hiện tại vẫn còn là một ngành công nghiệp nhỏ. Có người ủng hộ, nhưng cũng có người chống. Ngành chế biến thịt nuôi cấy tế bào hiện đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý, đang phải đối mặt với “cuộc chiến khó khăn” để được chấp thuận ở một số tiểu bang bảo thủ. Theo Food&Wine, một số tiểu bang như Florida, Alabama đã cấm hoặc đang xem xét lệnh cấm tạo ra và bán các loại protein thay thế này.

Việt Báo biên dịch