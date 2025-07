Tổ Chức Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến Phản Đối Trump Bố Trí Thủy Quân Lục Chiến Và Vệ Binh Quốc Gia Đến Los Angeles

Tuyên bố của PIVOT (The Progressive Vietnamese American Organization): Cộng đồng Chúng ta Không Phải là Vùng Chiến sự. PIVOT Bác bỏ Phản ứng Quân sự của Trump

***



Donald Trump đã bố trí Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và Vệ binh Quốc gia tại Los Angeles với lý do mong manh là ngăn chặn một 'cuộc nổi loạn'. Nước Mỹ hiện có một Tổng thống muốn cai trị như một tên độc tài, áp chế qua sợ hãi với không một ràng buộc bởi luật pháp. Việc sử dụng Thủy quân lục chiến từ Trại Pendleton là một trớ trêu sâu sắc về mặt lịch sử—50 năm trước, chính căn cứ đó là nơi trú ẩn cho những người tỵ nạn Việt Nam tìm kiếm tự do mà Trump hiện đang đe dọa.

Ông ta đang thực hiện những gì mà các nhà độc tài đã làm nhiều lần trong quá khứ: biến những người dễ bị đàn áp nhất trở thành nạn nhân và sử dụng phản ứng của cộng đồng trước sự tàn ác làm cớ để giành lấy nhiều quyền lực hơn nữa. Những quân nhân Mỹ đang bị lợi dụng để phô trương sức mạnh một cách nguy hiểm và không cần thiết như những quân cờ chính trị chống lại những người mà họ được giao phó nhiệm vụ để bảo vệ.

Lịch sử đã chứng minh ra rằng những lãnh tụ độc tài bắt đầu với những người dễ bị trấn áp nhất, sau đó chuyển sang các nhóm tiếp theo cho đến khi tất cả chúng ta đều trở thành mục tiêu, bị khuất phục bởi sự khiếp đảm. Tất cả chúng ta sẽ trở thành mục tiêu, bị làm cho im lặng và khuất phục vì sợ hãi. Là người Mỹ gốc Việt, giờ đây chúng ta có một cơ hội đấu tranh để bảo vệ quyền tự do mà cha mẹ và ông bà chúng ta đã tìm kiếm cho chúng ta.

Khi PIVOT và các thành viên đứng lên bảo vệ tự do của chúng ta, chúng tôi sẽ không đầu hàng trước dưới sợ hãi hay bạo lực, vì chúng là công cụ của những kẻ độc tài. Chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ của nền dân chủ để bảo vệ nó.

Chúng tôi sẽ xuống đường. Chúng tôi sẽ đấu tranh. Chúng tôi sẽ bảo vệ hàng xóm của mình khỏi các cuộc đột kích trục xuất gây tan nát cho bao gia đình. Chúng tôi sẽ nói lên sự thật với sức mạnh từ mọi cấp độ. Chúng tôi sẽ bỏ phiếu. Chúng tôi sẽ làm tất cả những điều này, và hơn thế nữa, vì chúng ta đang sống trong những khoảng khắc mà lịch sử được cấu tạo.

PIVOT hiện hữu và tồn tại vì cùng nhau đấu tranh chống lại sự bất công luôn dễ dàng hơn và mang đến nhiều tác động hữu hiệu hơn. Cùng nhau, chúng ta có sức mạnh để ngăn chặn chủ nghĩa độc tài trước khi điều này trở thành quá trễ. Gia đình chúng ta đã không chạy thoát một chế độ độc tài để chấp nhận một chế độ độc tài khác.

Sau đây là một số hành động cụ thể cần được thực hiện:

• Liên lạc với các đại diện Quốc hội để yêu cầu họ lên án việc bố trí quân đội tại các cộng đồng dân sự.

• Tham gia mạng lưới phản ứng nhanh trong cộng đồng để bảo vệ các gia đình phải đối mặt với các cuộc đột kích trục xuất.

• Tham dự các cuộc họp cộng đồng để phối hợp các nỗ lực kháng cự tại địa phương và hỗ trợ lẫn nhau.

• Tham gia các cuộc biểu tình và tập hợp quần chúng.

• Tham gia các chi nhánh PIVOT địa phương hoặc bắt đầu một chi nhánh để tổ chức cộng đồng.

• Nói chuyện với các phần tử trong gia đình về những sự kiện đang xảy ra và sự quan trọng của chúng. Chia sẻ tuyên bố này cùng người quen biết và cùng ba người bạn cam kết hành động.

Dân chủ đòi hỏi tất cả chúng ta. Đã đến lúc ta phải hành động, và cuộc tranh đấu này thuộc về chúng ta.

oo0oo

PIVOT STATEMENT: OUR COMMUNITIES ARE NOT WAR ZONES: PIVOT REJECTS TRUMP'S MILITARY RESPONSE

June 20, 2025

Donald Trump has deployed US Marines and National Guard troops in Los Angeles under the flimsy pretense of stopping a 'rebellion.' America now has a President who wants to rule like a dictator, through fear and unbounded by laws. The use of Marines from Camp Pendleton carries profound historical irony—50 years ago, that same base was a sanctuary for Vietnamese refugees seeking the very freedoms Trump now threatens.

He is doing what dictators have done repeatedly in the past: victimizing the most vulnerable and using the community's reactions to the cruelty as excuses to seize ever more power. American soldiers are being used for a dangerous and unnecessary show of force as political pawns against the people they are trained to protect.

History has shown that dictators start with the most vulnerable, but we will all become targets, to be silenced into submission by fear. As Vietnamese Americans, we now have an opportunity to fight to protect the freedom that our parents and grandparents sought for us.

As PIVOT and its members stand up to protect our freedom, we will give in to neither fear nor violence, for they are tools of dictators. We will use the tools of democracy to protect it.

We will march. We will advocate. We will protect our neighbors from deportation raids that tear families apart. We will speak truth to power at every level. We will vote. We will do all this, and more, for we are living in the moments where history is made.

PIVOT exists because fighting injustice together is easier and more impactful. Together, we have the power to stop authoritarianism before it's too late. Our families didn't escape one dictatorship to accept another.

Here are some concrete actions to take:

Contact your Congressional representatives to demand they condemn military deployment in civilian communities.

Join a rapid response network in your community to protect families facing deportation raids.

Attend our community meetings to coordinate local resistance and mutual aid efforts.

Show up to protests and rallies.

Join your local PIVOT chapter or start one to organize in our community.

Talk to your family members about what's happening and why it matters. Share this statement with your networks and commit three friends to take action with you.

Democracy requires all of us. The time for action is now, and this fight is ours.