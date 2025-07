“No Kings” – Khi Người Dân Mỹ Xuống Đường Nói 'Không' Với Độc Tài

Vào Thứ Bảy này, thủ đô Washington D.C. sẽ tổ chức một cuộc duyệt binh lớn để mừng 250 năm ngày thành lập Lục Quân Hoa Kỳ – trùng đúng ngày sinh nhật lần thứ 79 của tổng thống Donald Trump. Nhưng không chỉ có xe tăng, quân nhạc và pháo hoa, cùng lúc đó sẽ có hàng ngàn cuộc biểu tình nổ ra khắp nước Mỹ, với một thông điệp rất rõ ràng: "Chúng tôi không muốn một vị vua."





Vì sao lại biểu tình?





Người dân xuống đường vì nhiều lý do, nhưng phần lớn là để phản đối chính sách của ông Trump:







Chính vì thế, hơn 100 tổ chức dân sự – từ ACLU (Liên minh Dân quyền Mỹ), các liên đoàn giáo viên, cho đến các nhóm hoạt động LGBTQ và quyền di dân – đã cùng nhau phát động ngày “No Kings” (Không Vua Chúa).





Biểu tình ở đâu?





Không chỉ có New York hay Los Angeles – hơn 2.000 thành phố và thị trấn sẽ tổ chức các cuộc tuần hành vào ngày Thứ Bảy. Những nơi dự kiến đông người nhất gồm: New York (5th Ave.), Philadelphia, Chicago, Atlanta, Houston, Phoenix, Charlotte (North Carolina), California, và nhiều nơi khác…





Điều đặc biệt là sẽ không có cuộc biểu tình chính nào tại Washington, D.C. – ban tổ chức muốn để người dân ở khắp nơi kể nên câu chuyện của nước Mỹ hôm đó. Như một cách nói: “Nước Mỹ không chỉ là Washington.”





Khắp nơi trên mạng xã hội, người lạ, người thân, bạn bè, các tổ chức cộng đồng… rất đông đảo người dân Hoa Kỳ đăng tải thông điệp ủng hộ "No Kings" và ghi danh tham gia biểu tình. Bạn bè tôi ở Los Angeles và ở Orange County, người Mỹ, người Hoa, người Hàn, người Việt… rất nhiều người ghi danh quan tâm tham dự.







Nếu có ý định tham dự cuộc biểu tình No Kings một cách hiệu quả và an toàn, bạn đọc nên ghi danh tham gia tại trang chính thức của chiến dịch biểu tình hoặc qua các tổ chức vận động tại địa phương. Trang chính của No Kings: truy cập NoKings.org, vào mục Attend (tham dự) hoặc Find an event near you (tìm một cuộc biểu tình gần bạn) để xem danh sách sự kiện theo từng khu vực. Trang này cung cấp bản đồ tương tác giúp bạn chọn và ghi danh rõ địa điểm mình muốn tham gia. Và nhớ rằng biểu tình ôn hoà ở nơi công cộng (đường phố, vỉa hè, công viên) là quyền được Tu Chính án thứ nhất bảo vệ.

Cuộc duyệt binh có gì?







Dự kiến khoảng 200.000 người sẽ đến dự sự kiện ở D.C., được tổ chức trên đại lộ Constitution, từ Đài tưởng niệm Lincoln đến lễ hội sinh nhật ông Trump lúc 8 giờ tối.

Đối với nhiều người Mỹ, hình ảnh một cuộc duyệt binh với xe tăng, tên lửa, hàng ngàn binh sĩ và pháo hoa không phải là điều quen thuộc – đó là điều họ thường thấy ở các nước độc tài như: Nga, Trung Cộng hay Bắc Hàn.





Ở những quốc gia ấy, duyệt binh không chỉ là lễ kỷ niệm – mà là công cụ biểu dương quyền lực tuyệt đối, nhấn mạnh vai trò tối cao của nhà lãnh đạo, và gửi thông điệp “bất khả xâm phạm” đến cả đối nội lẫn đối ngoại.





Khi một tổng thống Mỹ — một người từng đứng đầu nền cộng hoà lâu đời nhất thế giới — chọn kỷ niệm sinh nhật mình bằng xe tăng và dàn quân nhạc đi qua thủ đô, nhiều người cảm thấy không ổn, thậm chí lo ngại. Không phải vì người dân không ủng hộ quân đội, mà vì nước Mỹ chưa bao giờ cần đến biểu tượng vũ lực để khẳng định sức mạnh của chính mình.

Bởi khác với những chế độ độc tài, quyền lực tại Hoa Kỳ không đến từ quân đội hay nỗi sợ hãi, mà đến từ hiến pháp, lá phiếu, và tiếng nói của người dân.





Việc tổ chức một cuộc duyệt binh hàng chục triệu đô vào lúc hàng triệu người bị cắt việc, cắt bảo hiểm y tế, chương trình hỗ trợ cho cựu chiến binh và người nghèo bị cắt giảm, lại càng khiến người dân cảm thấy bất bình. Bởi nó giống một màn trình diễn quyền lực hơn là một hành động phục vụ đất nước.





Người dân nói gì?





Tại Los Angeles, hơn 400 người đã bị bắt trong tuần qua khi biểu tình phản đối các cuộc bố ráp của ICE. Nhiều người lo sợ chính quyền đang vượt quá quyền hạn khi triển khai Vệ binh Quốc gia để trấn áp biểu tình. Thống đốc California Gavin Newsom đã lên án ông Trump là “một tổng thống không muốn bị ràng buộc bởi luật pháp hay hiến pháp.”



Trong khi đó, Thống đốc Texas Greg Abbott lại tuyên bố tiểu bang của ông sẽ “không dung thứ cho tình trạng vô pháp như ở LA” và đã điều động hơn 5.000 lính Vệ binh Quốc gia cùng 2.000 cảnh sát tiểu bang để “duy trì trật tự.”

Thông điệp của “No Kings”





Không phải ai xuống đường hôm đó cũng là người theo Dân chủ hay chống Trump vì chính trị. Nhiều người đơn giản chỉ lo sợ rằng nước Mỹ đang trôi dần khỏi các giá trị dân chủ. Một số người nói:





“Tôi không muốn con tôi lớn lên trong một đất nước mà một người đàn ông muốn tự phong mình làm vua.”



“Chúng ta từng chiến đấu để chống lại vua chúa – tại sao giờ lại chấp nhận điều đó một lần nữa?”





Thậm chí Christy Walton, người thừa kế tập đoàn Walmart, cũng ủng hộ phong trào này. Bà đã mua nguyên một trang quảng cáo trên báo New York Times để kêu gọi mọi người “hãy hành động vào Thứ Bảy.” Trên cùng là hai chữ lớn: “No Kings.”





Giữa lằn ranh của sợ hãi và tự do





Bất kể bạn đồng tình hay không, Thứ Bảy này rõ ràng là một khoảnh khắc quan trọng. Một bên là lễ duyệt binh rầm rộ, biểu dương quyền lực; bên kia là hàng triệu người dân cất tiếng nói: “Chúng tôi không muốn chế độ độc tài.”





Trong nền dân chủ, tiếng nói của người dân – dù là hô vang trên đường phố hay là một cái gật đầu im lặng – luôn là điều định hình tương lai đất nước. Nhưng để có thể nói lên điều đúng, chúng ta cần vượt qua điều khiến ta im lặng nhất: nỗi sợ.



“Điều duy nhất chúng ta phải sợ – chính là nỗi sợ hãi.”

Một thế kỷ trước, Roosevelt nói với nước Mỹ đang hoảng loạn. Hôm nay, câu ấy dành cho chúng ta – nếu còn đủ can đảm để lắng nghe và hành động.





Nguyên Hòa tổng hợp



Nguồn tham khảo

Forbes – “Thousands Of ‘No Kings’ Protests Planned Against Trump’s Policies On Day Of Army Parade”

https://www.forbes.com/sites/yezensaadah/2025/06/13/no-kings-protests-planned-against-trump/?sh=3a10e0cd12e4

The Guardian – “Tanks, flypasts, missiles: what to expect at Trump’s 'dictator chic' military parade”

https://www.theguardian.com/us-news/2025/jun/13/trump-military-parade-washington

The Washington Post – “‘No Kings’ protests nationwide to push back on Trump’s ‘overreach’”

https://www.washingtonpost.com/nation/2025/06/13/no-kings-protest-anti-trump-army-parade

New York Magazine / Intelligencer – “All About the Trump Military Parade & No Kings Day Protests”

https://nymag.com/intelligencer/article/trump-military-parade-birthday-news.html

https://www.monticello.org/research-education/thomas-jefferson-encyclopedia/when-people-fear-government-quotation/

National Archives – “Franklin D. Roosevelt’s First Inaugural Address (March 4, 1933)”

https://www.archives.gov/exhibits/american_originals/inaugtxt.html