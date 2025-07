California: Sân Khấu Diễn Tập Của Donald Trump

LOS ANGELES, CALIFORNIA – NGÀY 9 THÁNG 6: Một cảnh sát viên, đứng giữa các Vệ binh Quốc gia California, tiến lên phía trước và cầm một khẩu súng không sát thương sau khi có người trong đám đông ném một vật có thể là chai nước bên ngoài một tòa nhà liên bang, trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra ở Los Angeles sau ba ngày đụng độ với cảnh sát liên quan đến hàng loạt cuộc bố ráp di trú vào ngày 9 tháng 6 năm 2025. Căng thẳng vẫn ở mức cao sau khi chính quyền Trump điều động Vệ binh Quốc gia bất chấp sự phản đối của các lãnh đạo địa phương. (Ảnh: David McNew/Getty

Ryanne Mena là một nhà báo đưa tin về tội phạm và an toàn công cộng cho Southern California News Group. Thứ Sáu, 6/6, ngày đầu tiên diễn ra cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư của chính quyền Trump, chống lại các cuộc bố ráp của Cảnh Sát Di Trú (ICE), Mena đã có mặt ngay trên đường phố Los Angeles, bên ngoài Trung tâm giam giữ Metropolitan,L.A. Tại đây, cô bị trúng đạn hơi cay ở đùi bên trái.





Ngày kế tiếp, nữ phóng viên này bị trúng đạn cao su của các đặc vụ liên bang bắn vào đầu, bên phải, cách tai của cô chỉ khoảng 1 inch. Những tấm ảnh Mena và các đồng nghiệp khác bị thương lan tỏa khắp Instagram, Twitter.





“Đầy bạo lực và có vẻ như đó là sự cố ý,” Ryanne Mena trả lời tờ The Bulwark, và nói thêm: “chính quyền Trump đang lấy Los Angeles làm mục tiêu diễn tập.”





Tối thứ Sáu tuần qua, để đáp trả các cuộc biểu tình phản đối các cuộc bố ráp nhập cư của liên bang, Donald Trump đã ra lệnh điều 2,000 quân Vệ Binh Quốc Gia đến L.A., bất chấp sự phản đối của Thống Đốc California, Gavin Newsom. Cả thống đốc lẫn thị trưởng L.A. lên tiếng với truyền thông cho biết cuộc biểu tình đang được kiểm soát, không có bạo động. Nhưng, tổng thống Trump vẫn ký lệnh điều động lực lượng Vệ Binh Quốc Gia vào trung tâm thành phố, với lý do bảo vệ an toàn cho người dân và lực lượng thi hành công vụ.





Chính quyền Trump, bao gồm tổng thống và các đồng minh trong nội các, tiếp tục đẩy câu chuyện ở California lên mức căng thẳng nhất. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth lên tiếng: “Do các mối đe dọa ngày càng tăng đối với quan chức thực thi pháp luật liên bang và các tòa nhà liên bang, khoảng 700 lính Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đang tại ngũ ở Camp Pendleton đang được điều động đến Los Angeles để khôi phục trật tự.





Chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ các viên chức thực thi pháp luật liên bang - ngay cả khi Gavin Newsom không làm vậy.”





Sa hoàng biên giới Tom Homan đòi bắt giữ thống đốc California. Trump ủng hộ, trả lời báo giới về lý do bắt Thống Đốc Newsom là: “Vì ông ta đã tranh cử thống đốc, và ông ta làm không tốt.”





Chỉ trong khoảng ba ngày, cuộc biểu tình tự phát ở Los Angeles của những người phản đối chính sách nhập cư của chính quyền liên bang đã trở thành cuộc chiến giữa Tòa Bạch Ốc và đảng Dân Chủ tiểu bang California. Cụ thể hơn, nó là một sân khấu cho cuộc diễn tập, là “miếng mồi nhử” mà Donald Trump muốn diễu võ giương oai, là bài kiểm tra của Trump về sự sợ hãi, sức chịu đựng, và cả trung thành trong chính phủ.





Vào khoảng 8 giờ tối ngày thứ Bảy, Thống Đốc Newsom cáo buộc lệnh của Tổng thống Trump là vượt quyền tiểu bang. "Chính quyền liên bang đang điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia California và triển khai 2.000 binh lính ở Los Angeles – không phải vì CA thiếu lực lượng thực thi pháp luật, mà vì họ muốn có một cuộc trình diễn. Đừng cho họ có cơ hội đó.”





Như một cuộc đấu trí, hôm Chủ nhật 8/6, Thống Đốc Gavin Newsom kêu gọi người dân California: "Đừng cho Donald Trump những gì ông ta muốn.”

“Hãy lên tiếng. Hãy bình tĩnh. Hãy giữ bình tĩnh.





Đừng sử dụng bạo lực và hãy tôn trọng các nhân viên thực thi pháp luật đang cố gắng hết sức để giữ trật tự, không để xảy ra bạo động.”





Donald Trump đã chờ đợi rất lâu





Cựu chánh văn phòng của Donald Trump là John Kelly từng nói rằng Trump muốn có những vị tướng quân đội như Adolf Hilter.





Khó có thể quên ngày 6/1/2021, những “tín đồ” MAGA trung thành của Donald Trump, và cả bản thân ông ấy, đã rất muốn dùng quân đội để lật ngược kết quả cuộc bầu cử. Nhưng lúc đó, Bộ trưởng Quốc Phòng Mark Esper, người đứng đầu quân đội, hiểu rõ thế nào là lời thề trung thành với Hiến Pháp, không phải với tổng thống. Công cụ duy nhất Trump có lúc đó là bạo lực từ một đám đông cuồng nhiệt, bất tuân luật pháp. Dù lúc đó vẫn còn trong cương vị tổng tư lệnh quốc gia, Donald Trump không có những “vũ khí” như ngày hôm nay.





Đó là những người đứng đầu nội các như cố cấn Stephen Miller, chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson, sa hoàng biên giới Tom Homan, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Tư pháp Pamela Bondi – tất cả sẵn sàng bước qua Hiến Pháp để thỏa mãn điều tổng thống mong muốn.









Do đó, những gì Trump đã đe dọa và đã thực hiện ở Los Angeles vào cuối tuần này hiệu quả hơn nhiều so với nỗ lực đảo chính dân sự vào tháng 1/2021. Đó là lý do Donald Trump đã chọn người cựu dẫn chương trình Fox News, chưa từng trải qua kinh nghiệm của Quốc phòng, để đứng đầu Ngũ Giác Đài, nắm quân đội Mỹ trong tay. Donald Trump đã học được bài học từ cuộc biểu tình George Floyd năm 2020. Chỉ cần lần này Trump có một “nịnh thần” trong Ngũ Giác Đài, sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh của chủ, sử dụng vũ lực quân đội chống lại những người biểu tình.

Donald Trump đã chờ đợi suốt năm năm cho một màn trình diễn thăm dò sức dân, lòng người, bằng bạo lực và vượt quyền hiến pháp. Học giả về pháp lý Elizabeth Goitein đã mô tả với New Yorker rằng, nhiệm kỳ tổng thống năm 2025 của Donald Trump đã sắp đặt sẵn một loạt các quyền hạn khẩn cấp rộng rãi và hỗn loạn.





Chính Donald Trump vào năm 2020 đã nói trong cuộc phỏng vấn rằng, “nước Mỹ có luật pháp, chúng ta phải tuân theo luật pháp. Chúng ta không thể điều động Vệ Binh Quốc Gia trừ khi có sự đồng ý của thống đốc tiểu bang.”





Những gì đang diễn ra hoàn toàn ngược lại. Và điều này không còn gây ngạc nhiên cho các nhà phân tích hoặc những ký giả bình luận như Lawrence O’Donnell hay Rachel Maddow. Maddow của MSNBC nói trong chương trình The Last Word with Lawrence O’Donnell đêm thứ Hai 9/6, Trump không cần biết ông ta có nhớ đã từng một lần hiểu về luật pháp hay không, những gì Trump đang làm lúc này là thể hiện sức mạnh quyền lực tuyệt đối của mình.

Quyền lực đó, với Trump, không có Hiến Pháp, không có Tu Chính Án, không có Quốc Hội, không có tòa án. Tất cả đều là sự quyết định và chữ ký của Donald Trump. Pamela Bondi, bộ trưởng Tư Pháp của Trump cũng thừa nhận điều này, “thẩm quyền pháp lý là những gì chúng tôi đang làm,” Bondi trả lời truyền thông trong những ngày Donald Trump phô diễn quyền lực với California.





Trump đang muốn gì?





Không có cách xử lý khủng hoảng nào nhanh hơn cách tạo ra một khủng hoảng khác để lôi kéo sự chú ý của truyền thông. Nên nhớ, Trump là một “phù thủy” có thừa khả năng dẫn dắt, đánh lạc hướng dư luận.





Trump và đồng minh của ông ta đang muốn lèo lái sự chú ý của nước Mỹ ra khỏi cuộc khẩu chiến không mong muốn với Elon Musk. Chính quyền Trump không muốn truyền thông tiếp tục khai thác vào những thất bại và vết nhơ bị vạch trần trên mạng xã hội vài ngày trước, như “nếu không có tôi, ông ấy sẽ không đắc cử” hoặc “Trump có tên trong hồ sơ Epstein.” Trump đang chuyển hoá sự căm hờn, tức giận vì bị phản bội sang hành động công kích phô trương sức mạnh, khỏa lấp đi những điều cần phải che dấu.





Sẽ không có gì làm Trump hài lòng hơn là thay thế những tiết lộ của Elon Musk bằng hình ảnh những người biểu tình đeo mặt nạ đốt xe, ném đá vào cảnh sát, binh lính.





Cuộc bầu cử giữa kỳ quan trọng năm 2026 và bầu cử tổng thống 2028 là tầm ngắm lớn nhất của Trump, trong lúc này. Tổng thống đang sử dụng California để thử sức quyền hạn của ông ta trong việc sử dụng quân đội theo bất kỳ lý do gì ông ta muốn. Nhà báo David Frum của The Atlantic là một trong những người nhìn ra “bí mật” này của Donald Trump. Ông nói “có lẽ California là bằng chứng cho thấy cách ông ta có thể ngăn chặn cuộc bầu cử tự do 2026 và 2028.”





Thật sự, nếu những ngày sắp đến ở California vẫn như những ngày qua, người dân tiếp tục thể hiện quyền biểu tình, Quốc Hội im lặng, dân biểu, thượng nghị sĩ lưỡng đảng im lặng, tòa án run sợ, thì lúc đó, nền Dân Chủ Hoa Kỳ hoàn toàn sụp đổ. Quân đội Hoa Kỳ trở thành vũ khí cá nhân của tổng thống. Quân nhân, sĩ quan, các lực lượng quân đội chính phủ Hoa Kỳ sẽ làm bất cứ điều gì Trump muốn, gần nhất là giúp ông ta phô trương sức mạnh đó trong cuộc diễu hành mừng sinh nhật ngày 14/6.





Trong một cuộc vận động tranh cử vào tháng 10/2024, Kamala Harris khẳng định rằng Donald Trump “muốn gửi quân đội truy đuổi công dân Mỹ,” dựa trên những tuyên bố trước đây của Trump về việc sử dụng quân đội để giải quyết “kẻ thù từ bên trong.”





Tiểu bang California chính là sân khấu đầu tiên để Donald Trump diễn tập sức mạnh này. Ngày 14/6 sắp tới, lực lượng quân đội trong tay của Pete Hegseth đã sẵn sàng cho cuộc diễu binh mừng sinh nhật. Một cuộc biểu tình lớn khắp nơi trên toàn quốc đã được gửi ra.





Và Donald Trump đã biết sẽ phải đối phó như thế nào, sau khi điều động Vệ Binh Quốc Gia, Thủy Quân Lục Chiến đến California.





Có lẽ chúng ta không quên, trước khi trở thành tổng thống, Trump từng là một ngôi sao của bộ phim truyền hình thực tế “The Apprentice.” Trong đó, Trump là một nhà tài phiệt với bản năng kinh doanh hoàn hảo và sự giàu có tột đỉnh – một người khổng lồ với sức mạnh vô song có thể trèo ra khỏi máy bay trực thăng hoặc lịch lãm bước lên chiếc limousine. Đó là Trump trong giả tưởng. Sau loạt phim truyền hình thực tế nhiều tập của thập niên 90 kết thúc, Trump đã không thể thoát ra khỏi nhân vật. Ông ta bước từ phim ảnh vào chính trường, mang trong tư tưởng mình thật sự là một người hùng vĩ đại, quyền lực, thành công và tài giỏi.





Ngày Donald Trump bước sang tuổi 79, ông ta vẫn nghĩ mình là nhân vật của The Apprentice, dùng California làm sân khấu diễn tập cho kế hoạch điều binh. Và lần tập trận này cũng chính là trận đánh quyết liệt, quyết định đường đi nước bước và sự sống còn của nền dân chủ Hoa Kỳ.

Kalynh Ngô