Sinh Viên Quốc Tế Tại Mỹ: Khủng Hoảng Visa Và Những Cơ Nguy Khó Lường

Chính quyền Trump ngừng cấp visa cho sinh viên quốc tế, đặc biệt nhắm vào Harvard, làm dấy lên làn sóng lo ngại sâu rộng trong cộng đồng du học sinh. Tác động của việc này lan rộng đến toàn hệ thống giáo dục đại học Hoa Kỳ, đặc biệt là các trường công lập vốn phụ thuộc vào nguồn học phí từ sinh viên nước ngoài. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh gây tranh cãi: ngừng cấp visa cho sinh viên quốc tế có dự định nhập học tại Đại học Harvard vào mùa thu năm nay. Dù tòa án đã nhanh chóng ra phán quyết tạm thời ngăn chặn, hành động này vẫn là một hồi chuông báo động, thổi bùng mâu thuẫn đang âm ỉ giữa chính quyền liên bang và đại học danh tiếng bậc nhất nước Mỹ.

Theo giải thích từ Tòa Bạch Ốc, hành động này xuất phát từ những quan ngại sâu sắc về an ninh quốc gia, tình hình tội phạm và dân quyền. Đồng thời, sắc lệnh cũng yêu cầu Ngoại trưởng Marco Rubio phải rà soát lại toàn bộ thị thực đã cấp cho các công dân nước ngoài khác tại Harvard, nhằm xác định liệu họ có thực sự “phù hợp với các tiêu chuẩn” được nêu trong sắc lệnh hay không.

Sắc lệnh mà Trump vừa ký nhắm vào Harvard không phải là điều gì quá bất ngờ, đó chỉ là một phần trong chuỗi chính sách di trú ngày càng khắc nghiệt của chính quyền liên bang, với chủ đích đưa sinh viên quốc tế ở Hoa Kỳ vào tầm ngắm.

Đầu tháng 6, Bạch Ốc đã công bố lệnh cấm nhập cảnh mới cùng với những giới hạn khác dành cho công dân của 19 quốc gia, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 9 tháng 6. Trước đó không lâu, Bộ Ngoại Giao cũng đã tuyên bố tạm dừng lên lịch phỏng vấn visa cho sinh viên nước ngoài.

Hậu quả là một làn sóng bất an và lo sợ đang lan rộng trong cộng đồng sinh viên quốc tế đang chuẩn bị nhập học vào mùa thu năm nay. Theo dữ liệu ban đầu từ các cổng thông tin giáo dục, số lượng sinh viên quan tâm đến các trường đại học tại Mỹ đã sụt giảm đáng kể.

Theo các chuyên gia, việc sụt giảm số lượng du học sinh có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng thực sự tại nhiều cơ sở giáo dục. Các trường này không chỉ phụ thuộc vào nguồn học phí dồi dào mà còn dựa vào những đóng góp đáng quý về xã hội, văn hóa, học thuật và nghiên cứu mà sinh viên quốc tế mang lại.

Fanta Aw, Giám đốc điều hành của NAFSA: Hiệp Hội Các Nhà Giáo Dục Quốc Tế, cho biết: “Các trường đại học hiểu rõ tầm quan trọng của sinh viên quốc tế – họ là nhịp sống, là trí tuệ, là cầu nối văn hóa.” Vậy nên, giới học thuật đang rất lo ngại trước thông điệp tiêu cực và làm nản lòng người của các chính sách di trú mới đây.

Vậy, những sinh viên này là ai, và tại sao sự hiện diện của họ lại trở nên quan trọng đến thế?

Có bao nhiêu sinh viên quốc tế đến Hoa Kỳ để học tập?

Khoảng 75 năm trước, trong niên học 1948-1949, Hoa Kỳ chỉ đón nhận vỏn vẹn 25,000 sinh viên quốc tế, chiếm 1% tổng số sinh viên đại học. Ngày nay, bức tranh đã hoàn toàn thay đổi. Theo dữ liệu niên học 2023-2024 mà Viện Giáo dục Quốc tế (Institute of International Education, IIE) thu thập từ hơn 680 trường, trong tổng số 19 triệu sinh viên tại các trường cao đẳng và đại học Mỹ, có đến hơn 1.1 triệu người (chiếm gần 6%) là sinh viên nước ngoài.

Aw cho biết có nhiều lý do khiến ngày càng nhiều sinh viên nước ngoài chọn Mỹ làm điểm đến. Bà nói: “Một là thế giới ngày càng đánh giá cao chất lượng giáo dục tại Hoa Kỳ. Những thế hệ đi trước, khi trở về quê hương, đã trở thành những 'đại sứ' lan tỏa giá trị của nền giáo dục Mỹ, tạo nên một công cụ tuyển sinh mạnh mẽ.”

Sức hấp dẫn đó được minh chứng qua hàng loạt cựu sinh viên ưu tú, những người sau này đã trở thành các nhà lãnh đạo và nhân vật có tầm ảnh hưởng toàn cầu: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (cựu sinh viên MIT), Vua Phillipe của Bỉ (thạc sĩ Đại học Stanford), hay tỷ phú công nghệ Elon Musk (tốt nghiệp Đại học Pennsylvania).

Bên cạnh đó, chính các trường đại học Mỹ cũng nhận ra giá trị to lớn, cả về tài chánh lẫn học thuật, mà sinh viên quốc tế mang lại, từ đó đẩy mạnh chiến lược tuyển sinh toàn cầu. Cuối cùng, tầng lớp trung lưu trên khắp thế giới cũng tăng mạnh, nhiều gia đình đã có đủ khả năng trang trải để biến giấc mơ du học của con em mình thành hiện thực.

Theo dữ liệu mới nhất của năm học 2023–2024, khoảng ba phần tư sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ đến từ khu vực Á Châu. Trong số đó, hơn một nửa đến từ Ấn Độ (331,602 sinh viên) và TQ (277,398 sinh viên). Các quốc gia khác trong danh sách 10 nước dẫn đầu gồm có Hàn Quốc (43,149), Canada (28,998), Đài Loan (23,157), Việt Nam (22,066), Nigeria (20,029), Bangladesh (17,099), Brazil (16,877) và Nepal (16,742).

Những ngôi trường nào có đông sinh viên quốc tế nhất?

Dù là mục tiêu của sắc lệnh mới, Harvard không phải là trường có số lượng sinh viên quốc tế đông đảo nhất. Theo dữ liệu năm học 2024 – 2025, trường chỉ có khoảng 7,000 sinh viên quốc tế (chiếm hơn 25% tổng số sinh viên) đến từ hơn 140 quốc gia. Nếu tính thêm học giả và nhà nghiên cứu, thì con số mới hơn 10,000 người.

Nhưng Harvard không nằm trong danh sách 25 trường có nhiều sinh viên quốc tế nhất trong năm học 2023 – 2024.

Đứng đầu danh sách là Đại học New York (NYU) với gần 30,000 sinh viên quốc tế, tiếp theo là cơ sở Boston của Đại học Northeastern và Đại học Columbia – cả hai trường này cũng từng bị chính quyền Trump chỉ trích.

Trong 20 trường thu hút nhiều sinh viên quốc tế nhất, có 12 trường là đại học công lập. Các trường này đặc biệt dễ bị tổn thương khi mất nguồn học phí từ sinh viên quốc tế. Startz giải thích: “Học phí từ sinh viên quốc tế là nguồn thu vô cùng quan trọng. Tại các trường công lập như nơi tôi giảng dạy, sinh viên quốc tế giúp bù đắp chi phí học tập cho sinh viên trong tiểu bang. Học phí của họ thường cao gấp ba lần so với sinh viên bản xứ, và đa số không được hỗ trợ tài chánh.”

Stett Holbrook, phát ngôn viên hệ thống Đại học California, cho biết: “Sinh viên và học giả quốc tế là thành phần quan trọng trong cộng đồng học thuật của chúng tôi. Họ đóng góp cho các sứ mệnh giảng dạy, nghiên cứu, chăm sóc bệnh nhân và phục vụ cộng đồng.”

Đại học Illinois Urbana-Champaign cũng là điểm đến hấp dẫn với sinh viên quốc tế, chiếm khoảng 25% tổng số sinh viên ghi danh trong năm học 2024 – 2025. Phát ngôn viên UIUC Patrick Wade nhấn mạnh: “Sự phong phú về văn hóa và nguồn gốc là điều đã giúp Đại học Illinois đạt được chất lượng xuất sắc như ngày nay. Đó là nền tảng giúp tiểu bang và đất nước tiến xa hơn trên thị trường toàn cầu, đồng thời giúp tất cả sinh viên – bao gồm cả sinh viên Mỹ – phát triển năng lực lãnh đạo và khả năng ứng phó với những vấn đề toàn cầu đầy phức tạp.”

Nhiều sinh viên quốc tế ở lại để theo học cao học

Nhiều sinh viên quốc tế chọn học tiếp bậc cao học tại Mỹ – đặc biệt ở các trường như Harvard, Yale, Princeton và Stanford. Theo Startz, dù các trường này có thể chống đỡ tổn thất tài chánh, nhưng họ có thể mất đi lực lượng các nhà nghiên cứu chủ chốt. Ông nói thêm: “Họ cũng là nhóm có thể ở lại Mỹ lâu dài, lập gia đình, đóng góp vào lĩnh vực công nghệ cao, và thường trở thành doanh nhân.”

Theo NAFSA, trong năm học 2023 – 2024, sinh viên quốc tế đã mang lại cho kinh tế Hoa Kỳ 43.8 tỷ MK và tạo ra hơn 378,000 việc làm.

Hơn một nửa trong số họ theo học các ngành STEM – khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Tuy nhiên, quyết định tạm dừng cấp thị thực của Bộ Ngoại Giao đang giáng một đòn mạnh vào tương lai của họ. Aw cho biết: “Đây là thời điểm vàng để xin visa cho kịp nhập học vào mùa thu. Việc ngừng cấp visa vào lúc này không chỉ gây ảnh hưởng trước mắt, mà còn kéo theo hậu quả lâu dài.”





VB biên dịch