Bộ Ngoại Giao Cầu Ngừng Các Cuộc Hẹn F1 Trong Khi Mở Rộng Kiểm Tra Mạng Xã Hội.

04 tháng 4 năm 2025. Các viên chức liên bang đang âm thầm hủy chiếu khán của một số sinh viên đại học quốc tế. Điều này khiến các viên chức đại học lo ngại. Họ cho biết chính quyền Trump đang sử dụng các chiến lược mới và lý do không rõ ràng để đẩy một số sinh viên ra khỏi đất nước. Tại sao chiếu khán sinh viên bị hủy? Một số sinh viên đã mất chiếu khán vì các hành động ủng hộ người Palestine, hoặc các tội nhẹ, thậm chí là vi phạm giao thông. Những sinh viên khác không biết lý do vì sao chiếu khán của họ lại bị hủy. Tại Đại học Tiểu bang Minnesota, năm sinh viên nước ngoài đã bị mất chiếu khán vì những lý do không rõ ràng. Tình cờ, trường đại học phát hiện ra việc hủy chiếu khán khi đang kiểm tra một sinh viên có chiếu khán bị hủy vì lái xe khi say rượu.