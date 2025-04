Năm Thập Niên Hải Ngoại: Mạn Đàm Cùng Nhà Văn Việt Thanh Nguyễn Và Nhiếp Ảnh Gia An-Mỹ Lê

Santa Ana, CA — Diasporic Vietnamese Artists Network – DVAN và Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (Vietnamese American Arts & Letters Association - VAALA) hân hạnh giới thiệu chương trình đặc biệt mang chủ đề “Five Decades in Diaspora: A conversation with Viet Thanh Nguyen & An-My Le” (Năm Thập Niên Hải Ngoại: Mạn đàm cùng Việt Thanh Nguyễn và An-Mỹ Lê), nhằm đánh dấu cột mốc lịch sử: 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Chương trình sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 4 tháng 5, năm 2025, từ 1:30 đến 3:30 chiều, tại Delhi Center ở Santa Ana, California.





Nhà văn Việt Thanh Nguyễn và nhiếp ảnh gia nổi tiếng quốc tế An-Mỹ Lê, với sự điều hợp của nhà báo Thanh Tan, đến từ Seattle, Washington, sẽ cùng nhìn về quá khứ, xem xét hiện tại và hướng tới tương lai của cộng đồng người Việt hải ngoại — sau năm thập niên hậu chiến. Nhân dịp này, cả hai diễn giả cũng sẽ ra mắt những tác phẩm mới. Nhà văn Việt Thanh Nguyễn vừa xuất bản tập tiểu luận “To Save and To Destroy” (“Gìn Giữ và Tàn Phá”) và tuyển tập “The Cleaving” (“Chia Ly”, viết cùng nhiều nhà văn gốc Việt tại hải ngoại). Nhiếp ảnh gia An-Mỹ Lê tái bản cuốn sách ảnh “Small Wars” (“Những Cuộc Chiến Nhỏ Bé”) và thêm năm tấm hình mới cùng với lời bạt của nhà văn Ocean Vương. Khánh giả có thể mua những tác phẩm mới này từ Nhà sách LibroMobile tại buổi mạn đàm.





"Cuộc trò chuyện này quy tụ hai tiếng nói mạnh mẽ nhất của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, mỗi người qua một loại hình nghệ thuật khác nhau, để cùng suy ngẫm về chiến tranh, ký ức, và bản sắc," nhà báo Thanh Tan, người sẽ điều hợp chương trình, chia sẻ. "Khán giả sẽ có cơ hội hiểu sâu hơn về cách nghệ thuật và văn học lưu giữ câu chuyện của người Việt ly hương, thách thức cách tường thuật của báo chí ‘dòng chính,’ và mở ra những cách hiểu mới về di sản hậu chiến.”





Cửa mở lúc 1:00 chiều. Chương trình bắt đầu lúc 1:30 chiều. Vào cửa miễn phí với chi phí đóng góp đề nghị là $5. Khách tham dự nên ghi danh trước vì chỗ ngồi sẽ được ưu tiên theo thứ tự đến trước. Xin vui lòng ghi danh tại: https://dvan.org/events/five-decades-in-diaspora/

Chương trình được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của MacArthur Foundation.





GIỚI THIỆU DIỄN GIẢ



Viet Thanh Nguyen là nhà văn, đồng sáng lập DVAN, và là giáo sư tại University of Southern California (USC). Tiểu thuyết đầu tay của ông, The Sympathizer, đã đoạt giải Pulitzer năm 2016 cùng nhiều giải thưởng khác. Các tác phẩm khác của ông bao gồm: Nothing Ever Dies: Vietnam and the Memory of War (2016), The Refugees (2017), The Committed (2021), và A Man of Two Faces: A Memoir, A History, A Memorial (2023).





An-My Lê là nhiếp ảnh gia quốc tế chủ yếu hoạt động tại New York. Các tác phẩm của cô thường đề cập đến ảnh hưởng của chiến tranh đối với văn hóa và môi trường. Cô đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như Giải thưởng Nghệ thuật của Viện Hàn Lâm Mỹ, Học bổng MacArthur, Học bổng Guggenheim và Giải thưởng Louis Comfort Tiffany. Hiện tại, cô là Giáo sư Charles Franklin Kellogg và Grace E. Ramsey Kellogg về Nghệ thuật tại Bard College, New York.





Thanh Tan là ký giả từng đoạt giải thưởng, hiện đang làm việc tại Seattle, Washington. Trong 20 năm qua, các tác phẩm trong lãnh vực báo chí, phim tài liệu, và sáng tác của cô đã xuất hiện trên nhiều diễn đàn đa dạng. Năm 2021, cô đồng sáng lập tổ chức Viets for Afghans, một liên minh tình nguyện do người Việt lãnh đạo nhằm hỗ trợ người tị nạn Afghanistan. Năm 2023, cô đạo diễn loạt phim tài liệu ngắn REFUGE AFTER WAR do KCTS và Crosscut Origins sản xuất, được mời trình chiếu tại nhiều liên hoan phim như Los Angeles Asian Pacific Film Festival, Viet Film Fest và Seattle International Film Festival (SIFF). Hiện cô đảm nhiệm vai trò truyền thông tại Starbucks đồng thời tiếp tục sự nghiệp làm phim độc lập.





Về Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA):





VAALA được thành lập vào năm 1991 tại quận Cam, California, bởi các nhà báo, nghệ sĩ, và những thành viên thuộc cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhằm đáp ứng các nhu cầu và mở rộng không gian cho các nghệ sĩ thể hiện sự sáng tạo trong bối cảnh là một cộng đồng mới định cư. Sứ mệnh của VAALA là kết nối và làm phong phú cộng đồng thông qua nghệ thuật và văn hóa Việt Nam. Với hơn 30 năm phục vụ, VAALA đã hợp tác với nhiều tổ chức để thực hiện các sự kiện nghệ thuật văn hóa, bao gồm triển lãm, ra mắt sách, hòa nhạc, kịch và các chương trình Viet Film Fest và Viet Book Fest hàng năm. Trong suốt quá trình hoạt động, VAALA được điều hành chủ yếu bởi tình nguyện viên và là một tổ chức bất vụ lợi. Bốn chương trình chính của VAALA bao gồm: Viet Film Fest, Viet Book Fest, chương trình Gallery Beyond Walls với các triển lãm nghệ thuật, và các khóa học miễn phí về nghệ thuật và điện ảnh dành cho giới trẻ, như chương trình "Youth in Motion: A Filmmaking Workshop for Emerging Filmmakers." Thông tin thêm về VAALA tại Facebook, Instagram, Twitter, và YouTube.





Về Diasporic Vietnamese Artists Network:



DVAN cam kết đưa tiếng nói và câu chuyện của cộng đồng người Việt hải ngoại từ bên lề ra trung tâm. Trong hơn 20 năm qua, DVAN đã hỗ trợ các nhà văn, nghệ sĩ qua các sự kiện cộng đồng, chương trình lưu trú (residency) sáng tác và cơ hội xuất bản, góp phần tái định hình và mở rộng diễn đạn văn học nghệ thuật. Tìm hiểu thêm tại dvan.org.

Mọi thắc mắc về truyền thông, xin liên lạc:

Corey Linh | Chuyên Viên Truyền Thông VAALA | coreylinh@vaala.org