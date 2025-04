100 Ngày Của Donald Trump

Tổng Thống Trump đạt được điểm thấp về kinh tế và di trú. Một số người cho rằng ông đang vượt quá quyền hạn và tập trung vào các vấn đề sai.





Nhân dịp 100 ngày đầu của Tổng Thống Donald Trump của nhiệm kỳ II vào tuần tới, trong hai tuần qua một số cơ quan truyền thông đã thực hiện cuộc thăm dò dư luận về thành tích của ông.

Cuộc thăm dò của AP / NORC được tiến hành từ ngày 17 đến 21 tháng 4 với 1,260 người lớn. Cuộc thăm dò của Washington Post / ABC / Ipsos đã khảo sát 2,464 người lớn từ ngày 18 đến 22 tháng 4. Cuộc thăm dò của New York Times / Siena College được tiến hành từ ngày 21 đến 24 tháng 4 trên 913 cử tri trên toàn quốc. Cuộc thăm dò của Fox News được tiến hành từ ngày 18 đến 21 tháng 4 trên 1,104 cử tri. Cả bốn cuộc thăm dò này đều cho kết quả tương tự.

Tỷ lệ ủng hộ (màu xanh) và không ủng hộ (màu cam). Các cuộc thăm dò cho thấy mức độ ủng hộ Trump của cử tri đang ở mức thấp kỷ lục đối với một nhà lãnh đạo sau ba tháng đầu của nhiệm kỳ. Đa số phản đối chính sách thuế quan và cắt giảm lực lượng nhân sự liên bang của ông.

Tỷ lệ chấp thuận của ông Trump đã giảm xuống còn khoảng 45%, từ mức 52% một tuần sau khi ông nhậm chức. Khoảng một nửa đất nước hiện không chấp thuận thành tích của ông. Các tổng thống Hoa Kỳ thường nhậm chức với sự ủng hộ mạnh mẽ nhưng giảm dần theo thời gian. Nhưng tỷ lệ chấp thuận của ông Trump đã giảm nhanh hơn so với những người tiền nhiệm của ông.

Các cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ dành cho ông Trump trong số các cử tri Cộng Hòa giảm nhẹ. Phần lớn sự sụt giảm về tỷ lệ ủng hộ đến từ những cử tri độc lập, theo cuộc thăm dò của Quinnipiac University. Tỷ lệ ủng hộ của ông đối với khối cử tri quan trọng này vào tháng 1 là 41% và 46% không ủng hộ. Trong cuộc thăm dò giữa tháng 4 của Quinnipiac, 58% những người độc lập cho biết họ không chấp thuận hiệu suất công việc của tổng thống, trong khi chỉ có 36% chấp thuận.

Hơn một nửa số cử tri không tán thành việc làm của Trump. Cuộc khảo sát dư luận vào ngày hôm nay cho thấy chỉ có 24% người Mỹ tin rằng Trump đã ưu tiên tập trung vào các vấn đề đúng đắn với tư cách là tổng thống. Trong khi ông bị đánh giá thấp về lãnh vực quan trọng nhất là kinh tế và chính sách di trú.

Chưa hết 100 ngày ngồi trong Nhà Trắng, Trump đã làm cho công chúng Mỹ đã cảm thấy mệt mỏi sau một thời gian chứng kiến ​​thị trường tài chính toàn cầu lao dốc và các cuộc trục xuất hỗn loạn, bao gồm cả những người có giấy tờ hợp pháp và cả công dân Mỹ.

Về trường hợp Kilmar Abrego Garcia, người Mỹ gốc Salvador bị trục xuất về El Salvador do nhầm lẫn. Cuộc thăm dò của họ cho thấy 42% người trả lời ủng hộ việc ông ta được trở lại Hoa Kỳ. Cuộc khảo sát cũng cho thấy đa số 51% phản đối việc gửi những người nhập cư bị cáo buộc là thành viên băng đảng đến El Salvador mà không cần xét xử tại tòa.

Không chỉ các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện do Trump bổ nhiệm chống lại ông về các vấn đề trục xuất mà còn có những người được đảng Cộng Hòa bổ nhiệm chống lại ông với ngôn từ mạnh mẽ. Chỉ trong ba tuần qua, ba thẩm phán do đảng Cộng Hòa bổ nhiệm đã chỉ trích chính quyền là không thực sự nỗ lực tuân thủ luật pháp. Một người được Trump bổ nhiệm đã trở thành thẩm phán thứ hai ra lệnh cho chính quyền tạo điều kiện cho Garcia trở lại Mỹ.

CUỘC THĂM DÒ CỦA ASSOCIATED PRESS – NORC CENTER FOR PUBLIC AFFAIRS RESEARCH

Một cuộc thăm dò của Associated Press - Norc cho thấy ngay cả những người Cộng Hòa cũng không hoàn toàn tin rằng sự chú ý của Trump đã được đặt đúng chỗ. Phần lớn, 54%, những người Cộng Hòa được khảo sát cho biết rằng Trump đang tập trung vào "những ưu tiên đúng đắn”. Khối cử tri độc lập đánh giá Trump thấp hơn nhiều. Chỉ có 9% những người độc lập đồng ý như vậy – với 42% tin rằng Trump đang chú ý đến những vấn đề sai.

Thêm chú thích Khoảng 40% những người tham gia khảo sát chấp thuận cách Trump điều hành nhiệm kỳ tổng thống nói chung và cách tiếp cận đối với chính sách đối ngoại, đàm phán thương mại và kinh tế.

Cuộc thăm dò của Associated Press còn cho thấy khoảng một nửa số người lớn ở Hoa Kỳ cho biết các chính sách thương mại của Trump sẽ làm tăng giá "rất nhiều" và ba trong số 10 người khác nghĩ rằng giá có thể tăng "một chút", và một nửa người Mỹ "cực kỳ" hoặc "rất" lo ngại về khả năng nền kinh tế Hoa Kỳ rơi vào suy thoái trong vài tháng tới.

CUỘC THĂM DÒ CỦA NEW YORK TIMES / SIENA COLLEGE

Trong khi đó, cuộc thăm dò của New York Times / Siena College đối với những cử tri đã ghi tên đi bầu cho thấy tỷ lệ chấp thuận của Trump là 42%, và đối với cử tri độc lập là 29%. Hơn một nửa số cử tri cho biết Trump đang "vượt quá quyền hạn mà ông ta có", và 59% số người được hỏi cho biết nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống là "đáng sợ".

Trong khi các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa thường nhận được điểm cao về các vấn đề kinh tế, người Mỹ lại không mấy ấn tượng với thành tích của Trump. Cuộc khảo sát của New York Times cho thấy chỉ có 43% cử tri chấp thuận cách Trump vận hành nền kinh tế – một sự thay đổi lớn so với cuộc thăm dò của New York Times vào tháng 4 năm 2024, trong đó có 64% chấp thuận nền kinh tế của Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Một nửa số cử tri không chấp thuận chính sách thương mại của Trump với các quốc gia khác, và 61% cho biết một tổng thống không nên có thẩm quyền áp đặt thuế quan mà không có sự chấp thuận của Quốc Hội, trong khi tờ New York Times đưa tin rằng 63% bao gồm 40% đảng viên Cộng Hòa – cho biết một tổng thống không có thể trục xuất những người nhập cư hợp pháp đã phản đối Israel. Trump rõ rằng trà đạp lên nguyên tắc tự do dân chủ.

CUỘC THĂM DÒ CỦA WASHINGTON POST - ABC - IPSOS

Bàn thêm về vấn đề di trú, cuộc thăm dò của Washington Post - ABC - Ipsos cho thấy 53% người Mỹ hiện không tán thành cách xử lý các vấn đề nhập cư của Tổng Thống Trump, trong khi 46% tán thành. Vào tháng 2, phần lớn lại có quan điểm ngược lại, với một nửa số người được khảo sát tán thành cách tiếp cận của ông.

Tờ Washington Post đưa tin rằng khi sự ủng hộ về vấn đề di trú đã cạn kiệt. Tại thời điểm này 90% đảng viên Dân Chủ, 56% đảng viên độc lập và 11% đảng viên Cộng Hòa chống lại cách Trump giải quyết vấn đề nhập cư.

CUỘC THĂM DÒ CỦA FOX NEWS

Cuộc thăm dò của Fox News, một cơ quan truyền thông bảo thủ thân Trump, cũng cho thấy chỉ có 38% người Mỹ chấp thuận Trump về nền kinh tế, trong khi 56% không chấp thuận. 58% số người được thăm dò không chấp thuận thành tích của Trump và 59% không chấp thuận về lạm phát. Chỉ có ba trong số 10 người Mỹ cho biết họ tin rằng các chính sách của Trump đang giúp ích cho nền kinh tế và chỉ có bốn trong số 10 người nói rằng các chính sách của Trump sẽ giúp ích cho đất nước.

KẾT LUẬN

Tổng Thống Trump đã thất bại trong mắt của công chúng. Những cuộc thăm dò trên đây cho thấy tỉ lệ ủng hộ Trump đang giảm nhanh chóng - ngay cả trong hai lãnh vực mà ông có vị thế tương đối vững chắc là phát triển kinh tế và bảo vệ biên giới. Trump hiện đang thua kém về hầu hết mọi vấn đề. Phe ủng hộ Trump trở thành thiểu số.

Trump cũng đã thất bại trong mắt bạn bè khi phát động cuộc chiến thương mại chống lại Canada, Mexico, Liên Hiệp Châu Âu, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác, đòi biến Canada thành tiểu bang thứ 51, đe dọa xâm chiếm Greenland và Panama Canal, và chia rẽ liên minh NATO. Trump làm nước Mỹ bị cô lập trên toàn thế giới.

Về kinh tế Trump là một kẻ thất bại. Dưới sự giám sát của ông, tăng trưởng đã chậm lại, lòng tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp đã sụt giảm, giá cả gia tăng và thị trường chứng khoán đã lao dốc. Cục Dự Trữ Liên Bang cảnh báo rằng chính sách thuế quan của Trump có nguy cơ gây ra tình trạng trì trệ lạm phát (stagflation).

Về việc cải tổ chính quyền Trump là một kẻ thất bại. Ông hy vọng cắt giảm chi phí với dịch vụ DOGE theo kế hoạch ban đầu là $1,000 tỷ trong năm 2025, nay đã bị thu hẹp xuống chỉ còn $150 tỷ. Nelon Musk, người đứng đầu DOGE, không được công chúng ủng hộ, chuẩn bị rời khỏi chính trường. Lời hứa chia $5,000 DOGE tiền tiết kiệm được cho mỗi người khai thuế tan ra mây khói.

Về ngoại giao Trump cũng là một kẻ thất bại. Ông ta tuyên bố rằng ông ta sẽ chấm dứt chiến tranh ở Gaza và Ukraine. Nhưng giao tranh đã tiếp diễn ở Gaza sau khi lệnh ngừng bắn do người tiền nhiệm của ông ta thực hiện sụp đổ, và Nga tiếp tục tấn công Ukraine, chế giễu những lời đề nghị ngưng chiến của Trump.

Tình hình nước Mỹ đưới thời Trump ngày càng trở nên hỗn loạn. Nguyên nhân bao gồm chiến tranh thuế quan do chính Trump gây ra, chính sách trục xuất di dân tùy tiện, và việc “cải tổ” bừa bãi chính quyền nhân danh cắt giảm lãng phí. Nghiêm trọng không kém là việc Trump bất tuân luật pháp, coi thường tòa án, với thí dụ mới nhất là ra lệnh cho FBI bắt giam thẩm phán tại Wisconsin, có nhiều rủi ro đẩy nước Mỹ vào cuộc khủng hoảng hiến pháp.

Nếu khuynh hướng này tiếp diễn, nước Mỹ khó tránh khỏi cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng trong thời gian hai năm tới, trước khi có cuộc bầu cử giữa kỳ.



Nguyễn Quốc Khải

