New Jersey: Cháy Rừng Bùng Phát Dữ Dội, Có Thể Sẽ Là Vụ Lớn Nhất Trong Gần 20 Năm

Đám cháy rừng Jones Road tại khu vực Pinelands, New Jersey, đang lan rất nhanh, khiến hơn 12,500 mẫu rừng bị thiêu rụi và hàng ngàn người đã phải di tản. Nếu không có mưa lớn sớm xuất hiện để khống chế ngọn lửa, đây có thể sẽ là vụ cháy rừng lớn nhất tiểu bang trong gần hai thập niên. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(NEW JERSEY, ngày 23 tháng 4, Reuters) – New Jersey đang bị cháy rừng hoành hành ở khu vực Pinelands, gần các thành phố ven biển Đại Tây Dương. Theo Sở Cứu hỏa Rừng (Forest Fire Service) New Jersey, lửa lan rất nhanh và đây có thể là đám cháy rừng lớn nhất của tiểu bang trong gần hai thập niên qua.

Tính đến chiều thứ Tư (23/4), đám cháy Jones Road Wildfire đã thiêu rụi 12,500 mẫu Anh (50.6 km vuông) và hiện chỉ mới kiểm soát được khoảng 40%.

Dù đám cháy không còn trực tiếp đe dọa đến các khu dân cư, nhưng theo các nhà chức trách, để có thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, tiểu bang rất cần một trận mưa đủ lớn và đủ lâu để thấm sâu vào lòng đất.

Nguyên nhân gây cháy hiện vẫn đang được điều tra.

Trong buổi họp báo, Shawn LaTourette, Ủy viên Cơ quan Bảo vệ Môi trường New Jersey, cho biết đám cháy lần này có thể trở thành vụ lớn nhất ở tiểu bang trong gần 20 năm qua. Đám cháy lớn xảy ra trong cùng khu vực là vào tháng 5 năm 2007, đã thiêu rụi 17,000 mẫu Anh (khoảng 68.8 km vuông) rừng.

Tàn lửa từ đám cháy Jones Road Wildfire cũng đã gây ra nhiều đám cháy nhỏ khác ở gần nhà máy điện nguyên tử Oyster Creek tại Waretown, đã ngưng hoạt động từ năm 2018 và hiện thuộc sở hữu của công ty Holtec International.

Trước tình hình này, vì Thống đốc Phil Murphy đang ở nước ngoài, nên Phó Thống đốc Tahesha Way đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp bắt đầu từ 7 giờ sáng thứ Tư.

Trên mạng xã hội X, Phó Thống đốc Way trấn an người dân: “Cho tới nay, chúng tôi chưa nhận được thông báo về bất kỳ thiệt hại nào về người hay nhà cửa.”

Tuy nhiên, các con số thống kê cho thấy năm nay là một năm cháy rừng đáng lo ngại. Bill Donnelly, Giám đốc Forest Fire Service, cho biết chỉ trong bốn tháng đầu năm 2025, New Jersey đã có 662 vụ cháy rừng, với diện tích rừng bị cháy lên đến 16,500 mẫu Anh. Con số này gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái (khoảng 310 đám cháy, ảnh hưởng đến 315 mẫu Anh rừng).

Trung bình mỗi năm, New Jersey đối mặt với khoảng 1,500 đám cháy rừng, với khoảng 7,000 mẫu Anh bị ảnh hưởng.

Đám cháy lần này bắt đầu vào ngày thứ Ba (22/4) tại Khu Bảo tồn Động vật Hoang dã Greenwood Forest, nằm giữa các thị trấn Lacey, Ocean và Barnegat, thuộc quận Ocean. Khu vực này cách bờ biển Đại Tây Dương khoảng 24 km và nằm giữa hai thành phố Asbury Park và Atlantic City.

Ngay từ khi bùng phát, đám cháy đã đe dọa khoảng 1,300 căn nhà, buộc từ 3,000 đến 5,000 người phải di tản (bắt buộc có, tự nguyện có). Đến sáng thứ Tư, tình hình đã phần nào ổn định hơn và tất cả các lệnh di tản đã được gỡ bỏ.

Ngoài ra, một đoạn dài 17 dặm (khoảng 27 km) trên xa lộ Garden State Parkway, chạy theo trục Bắc – Nam, đã phải đóng cửa vào thứ Ba. May mắn thay, đến sáng hôm sau, đường đã được thông trở lại.

Donnelly cho biết hàng trăm lính cứu hỏa đã liên tục chiến đấu với đám cháy suốt gần 24 giờ. Dù đã rất cố gắng kiểm soát đám cháy, John Cecil thuộc Sở Bảo vệ Môi trường cho biết, trong vài ngày tới phải có một trận mưa thiệt lớn thì mới mong dập tắt hoàn toàn đám cháy.