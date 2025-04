Giáo Hội Công Giáo Long Trọng Mừng Đại Lễ Chúa Phục Sinh 2025

Little Sài Gòn (Thanh Huy) – Liên tục trong tuần lễ vừa qua, tất cả các giáo xứ trên toàn thế giới đều đồng loạt cử hành Tam Nhật Thánh và cao điểm là Đại Lễ Chúa Phục Sinh. Tại Giáo phận Orange, hàng ngàn giáo dân giáo xứ Saint Barbara và Westminster đã hân hoan tham dự ba ngày thánh thiêng, quan trọng nhất của Giáo Hội Công Giáo:

Ngày Thứ Năm Tuần Thánh ngày 17 tháng Tư, 2025: Tại giáo xứ Saint Barbara, 730 S. Euclid St, Santa Ana, CA 92704 do Linh Mục Joseph Phạm Ngọc Tuấn làm chánh xứ và bốn Linh mục khác làm Phó Xứ, Cha xứ đã cử hành Thánh lễ Tiệc Ly vào lúc 6 giờ chiều tại thánh đường, và cùng giờ các Linh mục Phó Xứ cử hành lễ nghi tại hội trường với hàng ngàn giáo dân tham dự. Ngoài các nghi thức bằng tiếng Việt còn hai nghi thức cử hành bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha lúc 8 giờ tối tại thánh đường và hội trường giáo xứ. Linh mục chánh xứ Phạm Ngọc Tuấn đã cử hành thánh lễ Tiệc Ly lúc 6 giờ.Phụ lễ có thầy Phó Tế Nguyễn Tấn Hảo và hai cha khách đồng tế. Sau hai bài Thánh Thư và bài Tin Mừng, Linh mục chánh xứ nhắc nhở giáo dân: “Trong bữa tiệc ly này, có ba việc Chúa đã làm cho chúng ta. Thứ nhất là Chúa đã lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Một bí tích tuyệt vời mà Chúa Giêsu đã thiết lập để chúng ta được sống kết hiệp với Thiên Chúa, và chúng ta được liên kết với Người trong cuộc hành trình ở trần gian này để sau khi nhắm mắt lìa đời, chúng ta được trở về bên Chúa. Việc thứ hai là Chúa thiết lập chức Linh Mục khi Chúa Giêsu phán với các môn đệ rằng: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Vì thế, các Linh Mục khi cử hành thánh lễ Misa, đã nhân danh Chúa Kitô để lập lại những lời truyền dạy của Chúa. Việc thứ ba là Chúa dạy các môn đệ bài học yêu thương phục vụ. Chúa đã hạ mình xuống đi rửa chân cho các ông, và linh mục nhắc nhở giáo dân hãy thực hành lời Chúa, sống khiêm nhường phục vụ, yêu thương nhau. Sau bài giảng, Linh mục cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng bắt đầu rửa chân cho 12 giáo dân tượng trưng cho 12 Tông Đồ, và lấy khăn thắt lưng mà lau…” Sau nghi thức Rửa Chân, thánh lễ tiếp tục cho đến khi kết thúc, và Mình Thánh Chúa được cung kính rước đến đặt tại một căn phòng ngoài thánh đường cho giáo dân kính viếng đến 12 giờ đêm.

Thứ Sáu Tuần Thánh; Hôm nay toàn thể Giáo Hội tưởng niệm Chúa chịu chết để cứu chuộc nhân loại.Tại giáo xứ Blessed Sacrament Church quen gọi là nhà thờ Westminster, hiện do LM. Anton Vũ Tận Hiến làm Quản xứ, năm nào cũng tổ chức suy niệm 14 Chặng Đàng Thương Khó ngoài trời với một giáo dân vác Thập Giá đi hết 14 chặng đàng thương khó và bị quân lính cầm roi đánh vào khắp thân thể, cuối cùng đóng đinh chân tay vào Thập Giá. Chứng kiến sự kiện này, nhiều giáo dân đã vô cùng xúc động, lau nước mắt thương cho Chúa đã chịu khổ hình Thập Giá. Sau khi suy gẫm 14 Chặng Đàng Thương Khó, các giáo xứ đều cử hành nghi thức Suy Tôn Thánh Giá. Giáo dân hôn kính Thánh Giá là biểu tượng của sự cứu rỗi, là nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh và chịu chết để đền thay tội lỗi nhân loại.

Lễ rước suy niệm 14 chặng đường thương khó Đức Mẹ Tại giáo xứ Blessed Sacrament Church (nhà thờ Westminster,)

Từ trái người thứ 7 là Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên chụp hình chung với các tín hữu trong lễ rước.)

Thứ Bảy Tuần Thánh: Giáo Hội cử hành lễ Vọng Chúa Phục Sinh. Đây là đại lễ mừng Chúa sống lại, cao điểm của mùa Chay. Trong Thánh lễ này, tất cả đèn trong nhà thờ đều phải tắt để biểu hiện sự tăm tối khi Chúa chưa Phục Sinh. Linh mục chủ tế ra phía ngoài cửa chính thánh đường làm phép Lửa và Nước, làm phép cây Nến Phục Sinh. Nến Phục Sinh được Linh Mục thắp sáng bằng lửa mới, tượng trưng Chúa Giêsu Kitô vừa từ cõi chết sống lại đem ánh sáng đến xóa tan sự tăm tối. Linh mục rước Nến Phục Sinh lên cung thánh, ba lần giơ cao Nến và công bố: “Ánh Sáng Chúa Kitô” và toàn thể cộng đoàn thưa “Tạ Ơn Chúa”. Cây Nến Phục Sinh được đặt trên giá nến bên phải bàn thờ và thắp sáng trong các Thánh Lễ cho đến hết Mùa Phục Sinh. Thánh lễ bắt đầu với nhiều Bài Đọc diễn tả mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa và không bao giờ được bỏ bài Trích sách Xuất Hành, tả lại việc Chúa dẫn dân Do Thái vượt qua Biển Đỏ khỏi tay người Ai Cập đang truy đuổi để về Đất Hứa an toàn. Khi ca đoàn Thiên Cung hát Kinh Vinh Danh, đèn trong nhà thờ mới bật sáng, chuông, trống vang lên và hoa, nến mới được trưng bày để mừng Chúa Phục Sinh, và kiệu Chúa sống lại được rước lên cung thánh trong niềm hân hoan của mọi người. Linh mục chánh xứ Phạm Ngọc Tuấn chủ tế, Linh mục Paul Vũ Duy Hòa và một cha khách cùng đồng tế, phụ tế là Phó Tế Nguyễn Tấn Hảo. Vì giáo dân quá đông nên cùng giờ lễ trên thánh đường, tại Hội trường quý cha Phó cũng cử hành Thánh lễ Vọng Phục Sinh. Cha xứ Phạm Ngọc Tuấn đã có bài giảng rất sâu sắc về mầu nhiệm Phục Sinh, trong đó cha nhấn mạnh “Như thánh Phaolo đã nói: “Nếu Chúa Giêsu Kitô không sống lại thì đức tin và tất cả những việc làm của anh em đều ra vô ích”, cha xứ đã nhắc lại các Bài Đọc trong thánh lễ, đặc biệt Bài trích sách Xuất Hành kể lại việc Chúa đã đưa dân Do Thái ra khỏi vòng nô lệ của người Ai Cập như thế nào, và chúng ta cũng là những người trước đây đã làm nô lệ cho tội lỗi, nhưng nhờ Bí tích Rửa Tội, nhờ lòng yêu thương vô bờ bến của Chúa, chúng ta đã được vinh dự trở thành con cái Chúa, làm dân riêng của Chúa, đáp lại tình yêu thương đó, chúng ta phải biết thương yêu anh em mình, yêu thương và phục vụ...”