Dân Biểu Tạ Đức Trí long trọng tổ chức Lễ Khánh Thành Bảng “Little Saigon Freeway”

Nghi thức chào cờ



Westminster (Thanh Huy) – Trong khuôn viên đại lý xe Carvana số 13950 Springdale ST, Thành Phố Westminster vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu ngày 18 tháng 4 năm 2025, Dân Biểu Tiểu Bang Ông Tạ Đức Trí Địa Hạt 70 đã long trọng tổ chức lễ khánh thành bảng “Little Saigon Freeway” được dựng trên Xa Lộ 405 đoạn ngang qua Thành Phố Westminster.

Buổi lễ diễn ra với sự tham dự rất đông đống hương, một số đại diện các Cộng Đồng, Hội Đoàn, Đoàn Thể, quý vị nhân sĩ, một số quý vị dân cử tại địa phương và San Jose, qúy cơ quan truyền thông.



Điều hợp chương trình buổi lễ do LS. Nguyễn Quốc Lân, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove.





Dân Biểu Trí Tạ chào mừng và cảm ơn Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm.

Tiếp theo Dân Biểu Tạ Đức Trí lên có lời chào mừng và cảm ơn những người tham dự, sau đó Ông cho biết , sau một thời gian vận động và đệ trình Quốc Hội để có được dự luật AB 2698 đặt tên Little Saigon Freeway và đã được Thống Đốc Tiểu Bang ký thành luật vào Tháng Chín, 2024. Bảng “Little Saigon Freeway” được đặt trên đoạn xa lộ 405 từ lối vào đường Bolsa Chica đến lối vào đường Bolsa ở Westminster.





Phái đoàn Cộng Đồng San Jose phát biểu và trao tấm chi phiếu cho Dân Biểu Tạ Đức Trí Ông cũng cho biết: “đây là một vinh dự cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, lễ khánh thành cũng để đánh dấu 50 năm ngày quốc hận 30 tháng 4, Dân Biểu Tạ Đức Trí tiếp: “Cách đây 50 năm, chúng ta mất Sài Gòn nhưng không mất đi hy vọng. Người Việt Nam ở khắp thế giới vẫn đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền tại quê nhà. Chúng ta còn có mặt ở đây hôm nay để tưởng nhớ hơn 58,000 binh sĩ người Mỹ và hơn 250,000 Quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ Miền Nam Tự Do. Tấm bảng còn là biểu tượng thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng Việt Nam, và là một sản phẩm do chính cộng đồng tạo ra nên rất tự hào về điều đó.”

Trong dịp nầy Ông không quên cảm ơn sự ủng hộ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia San Jose đã vận động và yểm trợ tài chánh với số tiền là $8,000 để góp phần thực hiện tấm bảng.

Cảm ơn đồng viện là Dân Biểu Ash Kalra (Dân Chủ-Địa Hạt 25) đã tích cực ủng hộ ông trong dự luật nầy.

Trong lời phát biểu, Dân Biểu Kalra nói: “Ông rất vinh hạnh được phục vụ cộng đồng Việt Nam ở San Jose và rất mừng vì có phái đoàn ở đó đến dự lễ khánh thành bảng hiệu xa lộ. Ông nói rất mừng vì giúp dự luật của Dân Biểu Trí Tạ thành hiện thực được.

“Chúng ta cần có một cộng đồng để làm được điều này, nhưng cộng đồng cần có một lãnh đạo như Dân Biểu Trí Tạ,”

Ông cho biết San Jose cũng có khu Little Saigon như Orange County, và nói cái tên đó có ý nghĩa rất sâu sắc, nên cộng đồng Việt Nam ở Bắc California rất tự hào và rất quý Little Saigon.

Dân Biểu Kalra còn cho hay sẽ cùng Dân Biểu Trí Tạ dự lễ tưởng niệm 50 năm 30 Tháng Tư ở thủ phủ Sacramento, và hứa sẽ giúp ông thông qua được dự luật kêu gọi tiểu bang công nhận Tháng Tư là Tháng Tư Đen để treo lá quốc kỳ VNCH khắp tiểu bang vào Tháng Tư hằng năm.

Ông Kalra cho biết, vào Thứ Hai, 21 Tháng Tư, ông sẽ kêu gọi tiểu bang cho phép đặt bảng hiệu “Little Saigon Freeway” trên xa lộ 101 ở Bắc California.





Thị Trưởng Thành Phố Westminster Ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí cùng các Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố trao bằng Tưởng Lục đến Dân Biểu Tạ Đức Trí Tiếp theo là phần phát biểu của Chánh Lục Sự Quận Cam Ông Hugh Nguyễn, trong lời phát biểu có đoạn Ông nói: “Ông rất vui khi thấy cộng đồng đã lớn mạnh, Ông rất hãnh diện và hy vọng cộng đồng sẽ tiếp tục phát triển.”

Thị Trưởng Thành Phố Westminster Ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí nói: “Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để ăn mừng một ngày đầy lịch sử. Tấm bảng này thể hiện tinh thần đấu tranh không mệt mỏi của cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, Ông còn kêu gọi cộng đồng lúc nào cũng phải nhớ đến những người đi trước đã có công trong việc đấu tranh thành lập Little Saigon và những công trình lịch sử.”

Sau đó ông mời các Nghị Viện trong Hội Đồng Thành Phố cùng lên trao bằng Tưởng Lục đến Dân Biểu Tạ Đức Trí.

Tiếp theo Luật Sư Trần Thái Văn, cựu dân biểu California. Trong lời phát biểu ông kể lại những ngày đầu thành lập khu Little Saigon , ơng cho biết: “lúc đó Bộ Giao Thông California (Caltrans) và nhiều thành phố ở Orange County phản đối việc thành lập Little Saigon. Nhưng nhờ vào sự kiên trì của cộng đồng, Little Saigon được thành lập và trở thành thủ phủ của người Việt tỵ nạn cộng sản ở Hoa Kỳ, Little Saigon không chỉ còn ở Westminster nữa mà những thành phố lân cận như Garden Grove và Santa Ana cũng có bảng Little Saigon và còn có cả bảng trên xa lộ 22, thậm chí được Caltrans ủng hộ làm bảng mới cách đây hai năm…”

Tiếp theo ông Triệu Ngọc Hà, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Bắc California và bà Vân Lê, phó chủ tịch Học Khu Eastside Union ở San Jose. Có lời phát biểu Họ rất vui mừng vì thấy cộng đồng ở Nam California có tấm bảng trên một xa lộ lớn và hy vọng Bắc California cũng sớm có một tấm bảng như vậy.

Tiếp theo là những lời phát biểu của các Nghị Viên Thái Việt Phan, Thành Phố Santa Ana, Cindy Trần Thành Phố Garden Grove… Tất cả mọi người phát biểu đều ghi nhận những đóng góp thật giá trị cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản của Dân Biểu Tạ Đức Trí.

Sau những lời phát biểu, ban tổ chức mời một số quý vị nhân sĩ, quý quan khách cùng lên kéo bức màng để tấm bảng “Little Saigon Freeway” hiện ra trong những tràng pháo tay vang dội chào đón món quà lịch sử sau 50 năm ngày quốc hận Tháng Tư 1975.