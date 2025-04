ACoM American Community Media họp báo thông báo Medi-Cal có thề bị cắt giảm tài trợ

Tham dự buổi họp báo ngoài số đông các cơ quan truyền thông còn có một các đại diện các tổ chức thiện nguyện, ngoài ra còn có BS. Kiều Quang Chẩn, Tiến Sĩ Đinh Xuân Quân…

Điều hợp chương trình Bà Sandy Close Giám Đốc Chương Trình ACoM American Community Media.

Thuyết trình đoàn

Trên bàn chủ tọa có: Michael Odeh, Senior Director Health Policy at Children Now Q&A; Dr Quỳnh Kiều. MD, Pediatrics Department, Miyoco Medical Center; Bà Evelyn Rodriguez (Parent Advocate & CEO Latino Parents Mentors LLC Q&A; Michelle and her son William Del Rosario, a person with disabilities, ngoài ra còn có Ông Julian Đỗ, phụ trách truyền thông của tổ chức ACoM American Community Meadia.