Đại Học UCI Tổ Chức Chương Trình 50 Năm “Voices From Vietnam To America” - Hội Thảo, Hòa Nhạc, Và Chiếu Phim

Nhân kỷ niệm 50 năm kết thúc cuộc chiến ở Việt Nam, cũng là 50 năm xây dựng cộng đồng người Việt hải ngoại, Khoa Lịch sử trường Đại học California, Irvine tổ chức một chuỗi sự kiện trong 3-ngày: từ ngày 7 tới ngày 9 tháng Năm năm 2025. 1. Hội Thảo “Những Câu Chuyện Từ Việt Nam Tới Hoa Kỳ -- 50 Năm Lịch Sử Và Cộng Đồng,” ngày 7 tháng Năm:







Mở đầu là hội thảo NHỮNG CÂU CHUYỆN TỪ VIỆT NAM TỚI HOA KỲ -- 50 NĂM LỊCH SỬ VÀ CỘNG ĐỒNG với các diễn giả thuộc nhiều thế hệ. Hội thảo xoay quanh chủ đề chính là những trải nghiệm của cá nhân, gia đình, và cộng đồng người Việt trong hành trình từ Việt Nam qua Hoa Kỳ trong suốt năm thập kỷ qua. Phần trình bày đầu tiên trong ngày hội thảo sẽ là câu chuyện của Cựu Đại sứ Kenneth Moorefield, một trong những người Mỹ cuối cùng rời khỏi Sài Gòn sau khi đã giúp di tản nhiều đồng nghiệp và bạn bè người Việt. Nối tiếp trong ngày sẽ là ba tiểu ban với những chia sẻ và thảo luận về những ngày tháng cuối cùng của cuộc chiến ở Việt Nam Cộng Hoà trước năm 1975, cũng như quá trình hình thành và phát triển cộng đồng người Việt ở Quận Cam, miền Nam California.

Thời gian: Thứ Tư ngày 7 tháng Năm năm 2025, từ 10 giờ sáng tới 5 giờ chiều





Địa điểm: Humanities Gateway 1030, School of Humanities, University of California, Irvine





Ngôn ngữ thuyết trình: tiếng Anh (không có phiên dịch)





Trong khán phòng cũng có trưng bày tư liệu về nhiều chủ đề của hội thảo do Văn khố Đông Nam Á và Quận Cam của Thư viện Đại học UCI thực hiện.

Chương trình vào cửa miễn phí và không cần ghi danh trước. Hội thảo có phục vụ ăn trưa tại chỗ.





Thông tin chi tiết về hội thảo, bao gồm chương trình, diễn giả, và bản đồ đậu xe, được đăng tải cụ thể tại website của hội thảo: https://sites.uci.edu/vietnam50years/symposium/





Hội thảo được bảo trợ bởi Khoa Lịch sử, Trường Nhân Văn, Trường Khoa học Xã hội, và Trường Kinh tế của Đại học UC Irvine.

2. Buổi hoà nhạc THE ODYSSEY—FROM VIETNAM TO AMERICA, ngày 8 tháng Năm:





Buổi hoà nhạc The Odyssey—From Vietnam to America là sự kiện thứ hai, sẽ diễn ra vào 8 giờ tối ngày 8 tháng Năm tại Barclay Theater. Nghệ sĩ Võ Vân Ánh cùng dàn nhạc Blood Moon sẽ tái hiện hành trình của người Việt từ Việt Nam tới Hoa Kỳ trong 50 năm qua bằng ngôn ngữ âm nhạc và nghệ thuật kể chuyện.

‘From Vietnam to America—The Odyssey & Beyond’ trình bày câu chuyện trải nghiệm của người Mỹ gốc Việt trong quá khứ, hiện tại, và tương lai. Chương trình được biên soạn bởi Vân-Ánh Vanessa Võ, một nghệ sĩ Việt được đề cử giải Oscar và từng thắng giải Emmy, cùng Blood Moon Orchestra, một ban nhạc sử dụng các nhạc cụ truyền thống Việt Nam. Buổi hoà nhạc cũng có sự góp mặt của những tài năng nghệ thuật của thế hệ tiếp theo, như Rachel Nguyen, thí sinh vào chung kết The Voice Mùa 24. Một câu chuyện đầy cảm xúc bằng âm nhạc, The Odyssey & Beyond tôn vinh quá khứ đồng thời nuôi dưỡng thông điệp hy vọng và tạo nguồn cảm hứng cho tương lai.

Buổi hoà nhạc diễn ra vào lúc 8 giờ tối thứ Năm, ngày 8 tháng 5 tại Barclay Theater, 4242 Campus Dr, Irvine, California 92612







https://sites.uci.edu/vietnam50years/the-odyssey-and-beyond/.



Quí vị có thể xem thêm chi tiết buổi hoà nhạc tại website của chuỗi sự kiện:



https://www.thebarclay.org/online/article/ucihistoryodyssey



Chương trình hoà nhạc hoàn toàn miễn phí, nhưng quí vị cần đăng ký để đặt chỗ tại đây:

Chương trình này được bảo trợ bởi gia đình Võ Huỳnh, gia đình Đinh Kochan, Hải Nguyễn và Teresa Mai, và các mạnh thường quân khác trong cộng đồng.



3. Chiếu phim NEW WAVE, ngày 9 tháng Năm:





Sự kiện thứ ba là buổi chiếu phim New Wave của đạo diễn Elizabeth Ai, một bộ phim từng được trao nhiều giải thưởng lớn. Xoay quanh câu chuyện về bản sắc, sự mất mát và chữa lành, bộ phim phản ánh không khí âm nhạc sôi động vào những năm 1980, ảnh hưởng tới đời sống của rất nhiều thiếu niên người Mỹ gốc Việt trong thời kỳ này.

Bộ phim được chiếu vào ngày cuối của chuỗi sự kiện, thứ Sáu, ngày 9 tháng Năm, tại UC Irvine. Chương trình bắt đầu lúc 3 giờ 30 phút chiều với tiệc tiếp tân cùng trưng bày của Văn khố Đông Nam Á và Quận Cam của Thư viện Đại học UCI, tại không gian ngoài trời phòng Humanities Gateway 1341. Sau đó là buổi chiếu phim tại McCormick Screening Room và phần hỏi đáp cùng đạo diễn. Buổi chiếu phim vào cửa miễn phí.