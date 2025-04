Ngũ Giác Đài Mở Rộng Điều Tra, Thêm Hai Viên Chức Cao Cấp Bị Lột Chức Tạm Thời

Ngũ Giác Đài đã tạm thời đình chỉ công tác ba viên chức, trong đó có cố vấn chiến lược hàng đầu của Bộ trưởng Hegseth, vì nghi ngờ liên quan đến vụ lộ thông tin mật. Sự việc này làm dấy lên lo ngại về nội bộ lục đục giữa lúc Bộ Quốc Phòng đang trải qua đợt thay máu lãnh đạo quy mô lớn. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 16 tháng 4, Reuters) – Cuộc điều tra của Ngũ Giác Đài về vụ lộ các tài liệu và thông tin mật vẫn tiếp tục mở rộng. Có thêm hai viên chức dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Thứ trưởng Steve Feinberg bị đưa vào diện tạm đình chỉ công tác.

Dan Caldwell, cố vấn cao cấp thân cận của Hegseth, đã bị hộ tống rời khỏi trụ sở Ngũ Giác Đài và bị đình chỉ công tác. Một viên chức Hoa Kỳ cho biết Caldwell có hành vi liên quan đến việc “tiết lộ trái phép thông tin mật.”

Ngay sau khi Caldwell bị lột chức, hai viên chức cấp thấp hơn là Darin Selnick (mới được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn Phòng cho Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth) và Colin Carroll (Chánh Văn Phòng của Thứ trưởng Quốc phòng Steve Feinberg) cũng tạm đình chỉ công tác.

Giới chức trách tiết lộ cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và có thể sẽ còn nhiều nhân sự khác tại Ngũ Giác Đài bị nêu tên trong thời gian tới. Chính quyền Trump vốn nổi tiếng với lập trường cứng rắn trong việc truy lùng các vụ làm lộ thông tin. Nỗ lực này càng mạnh mẽ hơn kể từ khi Hegseth nhậm chức.

Một bản memo đề ngày 21 tháng 3, do Joe Kasper, Chánh Văn Phòng của Hegseth, ký tên, đã yêu cầu mở cuộc điều tra chính thức liên quan đến “những vụ tiết lộ trái phép thông tin mật trong các cuộc trao đổi liên quan đến an ninh quốc gia.”

Bản memo này cũng nhắc đến việc sử dụng máy phát hiện nói dối (polygraph) trong quá trình điều tra, nhưng chưa rõ liệu Caldwell, Selnick hay Carroll có phải trải qua bài kiểm tra này hay không.

Selnick là một cựu sĩ quan Không Quân đã về hưu, từng giữ vai trò cố vấn chính về các chính sách nhân sự và sẵn sàng chiến đấu trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn Phòng cho Hegseth. Trong khi đó, Carroll là cựu binh Thủy Quân Lục Chiến, từng làm việc tại công ty quốc phòng khởi nghiệp chuyên về trí tuệ nhân tạo Anduril Industries.

Tuy nhiên, nhân vật trung tâm trong sự việc lần này vẫn là Caldwell – người được xem là cố vấn chiến lược chủ chốt bên cạnh Hegseth.

Tầm ảnh hưởng của Caldwell được minh chứng rõ nét trong một chuỗi tin nhắn nội bộ bị tiết lộ trên ứng dụng Signal, do tạp chí The Atlantic công bố hồi tháng trước. Trong đoạn tin nhắn đó, chính Hegseth đã nhấn mạnh rằng Caldwell là “đầu mối liên lạc quan trọng nhất” với Hội Đồng An Ninh Quốc Gia khi cơ quan đang chuẩn bị tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen.

Caldwell cũng từng khiến giới chính trị Washington chú ý vì những quan điểm được nhiều người coi là kiểu “một mình một cõi.” Tuy nhiên, những người ủng hộ lại cho rằng ông chỉ đang kêu gọi “tái cân đối” các ưu tiên quốc phòng của Hoa Kỳ sao cho hợp lý hơn.

Là một cựu binh từng tham chiến tại Iraq, Caldwell từng cho rằng Hoa Kỳ lẽ ra không nên điều động binh lính ra nước ngoài tham chiến. Trong buổi phỏng vấn với tờ Financial Times hồi tháng 12 năm 2024, ông thẳng thắn bày tỏ: “Tôi nghĩ cuộc chiến Iraq là một tội ác khủng khiếp.”

Caldwell cũng tỏ ra hoài nghi về việc Hoa Kỳ viện trợ quân sự cho Ukraine và nhiều lần lên tiếng kêu gọi rút bớt hiện diện quân sự khỏi Âu Châu để tập trung vào các lợi ích cốt lõi hơn.

Việc Caldwell, Selnick và Carroll bị lột chức tạm thời là chuyện hoàn toàn khác với làn sóng cải tổ nhân sự quy mô lớn mà Hegseth đã tiến hành kể từ khi nhậm chức.

Làn sóng sa thải đó bao gồm nhiều nhân vật cấp cao trong quân đội, như Chủ tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân, Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ, chỉ huy Bộ Tư Lệnh Không Gian Mạng và các cố vấn pháp lý quân sự hàng đầu.