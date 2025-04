Kool & The Gang Và Chân Lý Sống Trong ‘Cherish’

Những tờ nhạc của Kool & The Gang được rao bán trên ebay (https://www.ebay.com/itm/153749025663)



Vào khoảng thập niên 70, những thính giả Việt Nam hâm mộ nhạc ngoại chắc hẳn không thể bỏ sót ban nhạc Kool & The Gang và những nhạc phẩm mang phong cách nhạc R&B, soul, funk, disco, và jazz. Trong số các ca khúc của Kool & The Gang, có lẽ ca khúc “Cherish” được đón nhận nhiều nhất. Giai điệu cuốn hút, lời nhạc có ý nghĩa với thông điệp “hãy trân trọng tình yêu và trân quý cuộc sống”.

Thành tựu của Kool & The Gang

Ban nhạc Kool & The Gang được thành lập vào năm 1964, với bảy thành viên. Hai thành viên đầu tiên là hai anh em Robert “Kool” Bell (nhạc công chơi đàn bass, ca sĩ, kiêm nhạc sĩ) và Ronald Bell (vừa viết lời cho hầu hết các nhạc phẩm của nhóm vừa là ca sĩ, nghệ sĩ hòa âm phối khí, kiêm nhà sản xuất). Năm thành viên khác là Dennis "Dee Tee" Thomas chơi kèn saxophone, Robert "Spike" Mickens chơi trumpet và sáng tác nhạc, Charles Smith chơi guitar, George Brown chơi trống và sáng tác nhạc, và Ricky Westfield chơi keyboards. Mặc dù ban nhạc Kool & The Gang vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, song sáu thành viên đã qua đời và được thay thế bởi những người mới, chỉ còn lại một thành viên ban đầu là Robert “Kool” Bell.

Những dòng nhạc chính mà Kool & The Gang ban đầu trình bày là R&B, soul, funk, disco, jazz; nhạc funk pha trộn nhạc R&B, soul, và jazz. Xin nói thêm, nhạc funk xuất hiện từ giữa thập niên 60; “cha đẻ” của thể loại nhạc này là James Joseph Brown (1933 – 2006). Ông là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên kiêm vũ công người Mỹ gốc Phi; là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20, thường được nhắc đến với biệt danh “Bố già nhạc soul”.

Kool & The Gang gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, với bốn album bạch kim và năm album vàng. Họ từng thắng hai giải Grammy. Năm 2024, tên tuổi ban nhạc này đã được ghi danh tại Rock & Roll Hall of Fame ở Cleveland, Ohio.

Kool & The Gang gắn liền với nhiều nhạc khúc được yêu thích, có nhiều lượt xem trên YouTube theo thứ tự từ cao xuống thấp: “Celebration”, “Fresh”, “Get Down On It”, “Cherish”, với số lượt xem lần lượt là 344 triệu, 242 triệu, 189 triệu, 150 triệu.

Nhạc phẩm “Cherish” và thông điệp ý nghĩa gửi đến thính giả

“Cherish” là “đứa con chung” của nhạc sĩ Ronald Bell, James Taylor và ban nhạc Kool & The Gang, được thâu âm và phát hành đĩa đơn hồi năm 1985. “Cherish” là một ca khúc trữ tình lãng mạn, nổi tiếng ngay từ khi ra đời, và trở thành giai điệu trỗi lên trong các lễ cưới khắp thế giới. Ngay sau khi được phát hành, ca khúc này chiếm vị trí số 1 trong vòng sáu tuần trong bảng xếp hạng Billboard's Adult Contemporary; vươn lên vị trí hàng đầu trong vòng một tuần trong bảng xếp nhạc âm nhạc R&B tại Hoa Kỳ.

“Cherish” không chỉ làm thính giả Hoa Kỳ say đắm mà còn chinh phục được trái tim của thính giả Úc, Áo, Bỉ, Pháp, Ireland, Netherlands, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Anh, Tây Đức, Canada, Việt Nam… Hiệp hội Công nghiệp Thâu âm Hoa Kỳ (RIAA) cũng công nhận đĩa đơn “Cherish” là đĩa vàng, với 500 ngàn bản được bán ra tại Hoa Kỳ.

Với tiết tấu chậm vừa phải, ca khúc này được sáng tác ở cung Si giáng thứ (B♭ minor) mang sắc thái trầm buồn của lời giãi bày tâm sự, tạo ra cảm xúc mạnh mẽ. Điệp khúc được chuyển sang Rê giáng trưởng (D♭ major) mang sắc thái vui tươi, như lời nhắn nhủ “hãy vui sống và tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại”. Điệp khúc lặp đi lặp lại bốn lần để nhấn mạnh ý nghĩa hãy sống vui và yêu quý những người thân bên cạnh. Lời nhạc có thể được hiểu như sau:

Hãy cùng nhau đi dạo trên bờ biển,

Em và anh tay trong tay.

Hãy trân quý từng khoảnh khắc trong cuộc đời,

Vì thời gian đang trôi qua.

Anh vẫn thường cầu nguyện trước khi anh nằm xuống cạnh em,

Vì anh sợ rằng nếu Chúa gọi em về thiên đàng trước khi anh thức giấc,

Liệu rằng anh có thể vượt qua đêm thâu cô đơn?

Điệp khúc:

Hãy trân trọng tình yêu mà chúng ta đang có,

Chúng ta nên trân quý cuộc sống này.

Hãy trân trọng tình yêu,

Hãy trân quý cuộc sống.

Hãy trân trọng tình yêu,

Đặc biệt là trân trọng chính tình yêu của chúng ta.

Miễn là chúng ta còn được sống,

Hãy trân trọng tình yêu,

Hãy trân quý cuộc sống,

Nhất là là trân trọng tình yêu.

Bởi vì thế giới luôn thay đổi,

Không có gì là vĩnh viễn

Song tình yêu sẽ vượt qua thử thách của thời gian.

Liệu rằng chúng ta có kiếp sau hay không?

Đó vẫn còn là điều bí ẩn.

Nếu có, chúng ta còn được bên nhau không?

Anh vẫn thường cầu nguyện trước khi anh nằm xuống cạnh em,

Vì anh sợ rằng nếu Chúa gọi em về thiên đàng trước khi anh thức giấc,

Liệu rằng anh có thể vượt qua đêm thâu cô đơn?

Một thính giả có nickname là @RobertLaShier mới đây viết bình luận: “Nhạc phẩm này mang rất nhiều ý nghĩa, trên hết là gợi nhớ tình yêu trong đời tôi. Ca khúc này được phát hành khi tôi mới chỉ 24 tuổi. Bây giờ, tôi đang chết dần vì bệnh ung thư; và lời nhạc càng trở nên có ý nghĩa khi trở thành động lực cho tôi tiếp tục sống.”

Một thính giả khác có nickname là @siobhanhasty5943 chia sẻ: “Bà tôi yêu thích ca khúc này. Bà từng khóc mỗi khi nghe nó. Con yêu bà và nhớ bà, bà ơi!”.

Một thính giả có nickname là @traceyboswellclark487 bình luận: “Ca khúc này đưa tôi về những ký ức hạnh phúc thời tôi còn trẻ. Bây giờ, tôi đã 53 tuổi rồi và vẫn thích nghe. Nhạc phẩm đưa tôi trở lại thập niên 80, cuộc đời khi đó khác bây giờ lắm.”

Sau Kool & The Gang, “Cherish” có những phiên bản do nhiều ca sĩ khác trình diễn. Trong số đó, phiên bản năm 1998 của ca sĩ Pappa Bear hát nhạc rap như thổi “luồng gió hiện đại” của dòng nhạc rap vào bài hát, được nhiều người hâm mộ ủng hộ. Một thính giả có nickname @adidas1976-f9h để lại bình luận trên video clip: “Đây vẫn là ca khúc hay trong năm 2025 vì gợi lại những kỷ niệm đẹp vào năm 1998”. Một thính giả khác có nickname @benteanitajensen5242 chia sẻ: “Nhạc khúc này làm tôi khóc, vì tôi nhớ người bạn của tôi.”

Cũng như bao thính giả khác trên thế giới, một gã mê nhạc nọ cũng có một thời tuổi trẻ chìm đắm vào những ca khúc tiếng Anh để giải trí, để tìm chân lý, để làm phương tiện học ngoại ngữ. Bây giờ, khi nghe lại nhạc phẩm “Cherish”, gã nhớ về cái thời ở ký túc xá, nơi một phòng có 8 đứa với 4 cái giường 2 tầng. Thời ấy làm gì có các máy nghe nhạc cao cấp như bây giờ, mà chỉ có chiếc máy cassette cá nhân nhỏ bằng bàn tay. Mặc dầu điều kiện sống của sinh viên lúc đó thiếu thốn và vô vàn khó khăn, song “Cherish” luôn mang đến cho gã động lực để vượt qua.

Gã tưởng những thách thức trong đời sinh viên sẽ không còn trở lại; song ngờ đâu cuộc sống không bao giờ ngừng đón nhận nghịch cảnh. “Cherish” luôn là lời nhắc nhở: cho dù cuộc sống hiện tại phải đương đầu nhiều rắc rối, hãy luôn trân trọng tình yêu với những người thân yêu, vì họ có thể ra đi bất cứ lúc nào; và hãy trân quý đời mình, vì biết đâu chúng ta chỉ có một đời để sống mà thôi.

Tidoo Nguyễn