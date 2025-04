Trump: Sẽ Phát Tiền Và Vé Máy Bay Cho Di Dân Tự Nguyện Hồi Hương

Trump định phát tiền và vé máy bay cho di dân cư trú bất hợp pháp tự nguyện rời đi, kèm theo là cơ hội tái nhập cảnh hợp pháp sau này (nếu đủ điều kiện). (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 15 tháng 4, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa tiết lộ kế hoạch khai triển một chương trình mới: chính phủ sẽ phát tiền mặt cho những di dân đang cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ nếu họ tự nguyện rời đi.

Trump cho biết sáng kiến “tự nguyện hồi hương” không chỉ giúp đỡ tiền bạc mà còn mở ra cơ hội để những người này quay trở lại hợp pháp trong tương lai.

Trong buổi phỏng vấn với nữ xướng ngôn viên Rachel Campos-Duffy của đài Fox Noticias, được ghi hình vào ngày thứ Hai và phát sóng hôm thứ Ba, Trump phát biểu: “Ta sẽ trợ cấp cho họ. Chúng tôi sẽ đưa họ một ít tiền cùng vé máy bay, rồi giúp đỡ họ,” và nói thêm rằng, “nếu họ là người đàng hoàng, thì khi muốn cho họ quay trở lại, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để đưa họ trở lại càng sớm càng tốt.”

Khi được hỏi, một viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết ông không có gì để bổ sung ngoài những phát biểu chính thức của Trump.

Trump từng hứa hẹn sẽ trục xuất số lượng kỷ lục di dân cư trú bất hợp pháp. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông không ngừng tìm cách mở rộng phạm vi pháp lý để gia tăng số vụ bắt giữ và trục xuất, bất chấp các biện pháp đó có gây tranh cãi hay không.

Với đủ chiêu trò, vừa đánh vừa dụ, chính quyền Trump còn khuyến khích di dân chủ động hợp tác. Cụ thể, họ được hướng dẫn ghi danh thể hiện “ý định rời đi” trên một ứng dụng tên là CBP Home, do Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (U.S. Customs and Border Protection) phát triển.