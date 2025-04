(12.4.2025) - Samsung tại Việt Nam Kinh hoàng vì búa thuế quan của Trump, suy tính cắt giảm, dọn đi - New York: gắn tên đường Thích Nhất Hạnh Way - Đặc sứ của Trump: Ukraine có thể bị chia cắt như Berlin sau Thế chiến 2

Hình trên: nhà máy Samsung ở Thái Nguyên. Samsung tại Việt Nam Kinh hoàng vì búa thuế quan của Trump, suy tính cắt giảm, dọn đi

.

(12.4.2025) - Samsung tại Việt Nam Kinh hoàng vì búa thuế quan của Trump, suy tính cắt giảm, dọn đi

QUẬN CAM (VB-12/4/2025) ⦿ ---- Một cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đang giảm dần khi nhiệm kỳ thứ hai của ông bắt đầu với các chính sách thương mại toàn cầu mới. Hơn một nửa — 51 phần trăm — người Mỹ được khảo sát trong cuộc thăm dò của Economist/YouGov cho biết họ không tán thành hiệu suất công việc của Trump, trong khi 43 phần trăm cho biết họ tán thành, khiến ông có tỷ lệ ủng hộ ròng là âm 8 điểm. Cuộc thăm dò tương tự được tiến hành hai tuần trước đó cho thấy ý kiến ​​về Trump gần như chia đều — 48 phần trăm ủng hộ và 49 phần trăm không ủng hộ.

.

⦿ ---- Một cuộc thăm dò mới cho thấy người Mỹ ngày càng lo lắng về nền kinh tế trong bối cảnh lạm phát dai dẳng và chiến tranh thương mại, với hơn 70% số người được hỏi cho biết họ cảm thấy căng thẳng về tài chính cá nhân. Cuộc thăm dò của CNBC/SurveyMonkey được công bố vào thứ Sáu cho thấy lạm phát là nguyên nhân chính gây ra căng thẳng tài chính cho người Mỹ trong ba năm qua, nhưng hiện tại 66% số người được hỏi cho biết thuế quan đang làm tăng thêm căng thẳng.

.

Một phần ba số người được hỏi cho biết họ thấy chi tiêu ròng của mình tăng trong năm qua, trong khi gần một phần tư chứng kiến ​​mức giảm ròng nói chung và khoảng 40% không thấy thay đổi. Hơn 70% cho biết họ lo ngại về tác động của thuế quan do Trump áp dụng và hơn một nửa cho rằng thuế quan cuối cùng sẽ tác động tiêu cực đến tài chính cá nhân của họ.

.

⦿ ---- Bài này của báo Business Insider, dựa vào cuộc trò chuyện với TJ Semanchin, 51 tuổi, đồng sở hữu Wonderstate Coffee: Tôi đã kinh doanh cà phê trong 25 năm qua. Trước đó, tôi sống ở Mỹ Latinh để nghiên cứu các vấn đề phát triển bền vững ở các vùng trồng cà phê. Sau khi chuyển đến một thị trấn nông thôn nhỏ ở Wisconsin vào năm 2005, vợ tôi và tôi đã bắt đầu Kickapoo Coffee vào thời điểm đó — chúng tôi đã đổi tên — với đối tác kinh doanh của mình, Caleb Nichols. Chúng tôi là một công ty nhỏ. Chúng tôi tuyển dụng 85 nhân viên tại Wisconsin.

.

Ngày nay, thuế quan của Donald Trump là 10% trên toàn diện và chúng tôi đang ở trong một môi trường kinh doanh có quá nhiều bất ổn. Bạn không thể sản xuất cà phê ở Hoa Kỳ. Không có sự thay thế nào. Với tư cách là một ngành công nghiệp, chúng tôi đã phủ nhận khi Trump nói về thuế quan vào năm ngoái hoặc trước đó. Ngay cả khi chúng tôi đã tiến gần hơn, chúng tôi vẫn nghĩ, "Ồ, tất nhiên, ông ấy sẽ tạo ra một ngoại lệ".

.

Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có khả năng miễn dịch, vì vậy đây là điều gây gián đoạn rất lớn. Nhập cảng một sản phẩm chỉ có thể được sản xuất bên ngoài biên giới của chúng tôi là cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Thị trường cà phê đang biến động theo mọi hướng vì hiện tại có quá nhiều bất ổn và biến động trong mọi thứ. Trong sáu tháng qua, ngành công nghiệp cà phê đã phải đối mặt với giá hàng hóa cao kỷ lục.

.

Trong vài năm qua, những nơi sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, Brazil và Việt Nam, đã bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Đây là điều chưa từng có. Điều này ảnh hưởng đến tất cả mọi người, từ một người rang xay như chúng tôi đến các thương hiệu lớn như Maxwell Houses và Starbucks. Vì vậy, đã có một cuộc khủng hoảng nguồn cung, đẩy giá lên cao do nông dân khó trồng hạt cà phê hơn. Hiện tại, chúng tôi có giá cà phê chao đảo mà chúng tôi nghĩ sẽ bị đánh thuế.

.

Ethiopia là nguồn cung cấp lớn nhất của chúng tôi ở Châu Phi. Ở Trung Mỹ, đó là Guatemala và Peru là nguồn cung cấp chính ở Nam Mỹ. Nếu tôi muốn mang cà phê đó vào Mỹ và thông quan, tôi phải trả thuế đó. Tôi trả. Chúng tôi giao dịch theo container, tức là 40.000 pound cà phê. Với giá 5 đô la một pound, tôi sẽ trả 200.000 đô la cho một container. Nếu chúng tôi bắt đầu ở mức 10%, thuế sẽ là 20.000 đô la. Chúng tôi mua khoảng 14 container mỗi năm.

.

Vì vậy, chúng tôi đang xem xét tác động của thuế quan là 250.000 đến 300.000 đô la. Một số trong số đó, bất kể thế nào, tôi phải chịu trước. Tôi phải tài trợ cho nó, tôi phải kiếm tiền. Tôi phải tìm cách chi trả cho chi phí kinh doanh bất ngờ đó. Điều đó có nghĩa là phải vay thêm tiền, đi kèm với lãi suất, nhưng cũng sẽ ràng buộc tiền mặt của tôi.

.

Bây giờ thì sao? Chúng tôi có 33 quán cà phê ở Wisconsin, trên khắp tiểu bang. Chúng tôi có mặt tại Whole Foods ở cấp khu vực, một loạt các chuỗi cửa hàng tạp hóa ở Trung Tây và các hợp tác xã thực phẩm tự nhiên. Chúng tôi cũng bán cho các quán cà phê, nhà hàng và khuôn viên công ty độc lập.

.

Thuế quan khiến tôi thận trọng hơn nhiều trong triển vọng của mình trong năm nay. Chúng tôi không đủ khả năng đầu tư vào con người, đầu tư vào thiết bị hoặc đầu tư vào tăng trưởng. Chúng tôi đang hủy bỏ các kế hoạch đã có trong năm nay. Chúng tôi đang hợp tác với cả hai phía của thế giới cà phê: chúng tôi đang nỗ lực trao quyền cho nông dân trong khi cung cấp cho người tiêu dùng một số loại cà phê ngon nhất.

.

Chúng tôi có những khách hàng trung thành, nhưng khi chúng tôi tăng giá, mọi người sẽ ngừng uống cà phê ở đâu và khi nào hoặc đi nơi khác? Môi trường kinh doanh thực sự bấp bênh. Tôi thậm chí còn không biết giá của những chiếc túi đựng cà phê mà chúng tôi đựng sẽ là bao nhiêu. Nhiều túi trong số đó đến từ Châu Á, và những mức thuế quan đó đang thay đổi khắp nơi. Một số đến từ Trung Quốc; một số đến từ Đài Loan.

.

Tôi đã nói chuyện với hai viên chức được bầu và một thượng nghị sĩ từ tiểu bang của tôi. Tôi đang cố gắng tạo ra sự hiểu biết ở chính quyền Washington, DC. Rõ ràng điều này sẽ làm chậm sự tăng trưởng việc làm của chúng ta. Kịch bản tệ nhất, chúng ta sẽ phải cắt giảm việc làm.

.

⦿ ---- Dân Mỹ đang lãnh búa của Trump. Bản tin này là của AP. Rick Woldenberg nghĩ rằng ông đã nghĩ ra một kế hoạch chắc chắn để bảo vệ công ty đồ chơi giáo dục tại khu vực Chicago của mình khỏi mức thuế mới khổng lồ của Tổng thống Donald Trump đối với hàng nhập từ Trung Quốc.

.

"Khi ông Trump công bố mức thuế 20%, tôi đã lập kế hoạch để tồn tại ở mức 40% và tôi nghĩ mình rất thông minh", Woldenberg, Giám đốc điều hành của Learning Resources, một doanh nghiệp gia đình thế hệ thứ ba đã sản xuất tại Trung Quốc trong bốn thập kỷ, cho biết. "Tôi đã tính toán rằng với mức tăng giá rất khiêm tốn, chúng tôi có thể chịu được mức thuế 40%, đây là mức tăng chi phí không thể tưởng tượng được".

.

Kịch bản tồi tệ nhất của ông không đủ tệ. Thậm chí còn không gần. Tổng thống Hoa Kỳ đã nhanh chóng tăng tiền cược với Trung Quốc, tăng mức thuế lên 54% để bù đắp cho những gì ông cho là các hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc. Sau đó, tức giận khi Trung Quốc trả đũa bằng mức thuế của riêng mình, ông đã tăng mức thuế lên tới 145%.

.

Woldenberg tính toán rằng điều đó sẽ đẩy hóa đơn thuế quan của Learning Resource từ 2,3 triệu đô la năm ngoái lên 100,2 triệu đô la vào năm 2025. Ông nói: "Tôi ước mình có 100 triệu đô la". "Thành thật mà nói, không hề cường điệu: Cảm giác như ngày tận thế vậy".

.

Ít nhất thì nó cũng có thể là hồi kết của kỷ nguyên hàng tiêu dùng giá rẻ ở Mỹ. Trong bốn thập niên, và đặc biệt là kể từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001, người Mỹ đã dựa vào các nhà máy Trung Quốc cho mọi thứ, từ điện thoại thông minh đến đồ trang trí Giáng sinh.

.

Khi căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới — và các đối thủ địa chính trị — gia tăng trong thập niên qua, Mexico và Canada đã thay thế Trung Quốc trở thành nguồn hàng hóa và dịch vụ nhập cảng hàng đầu của Mỹ. Nhưng Trung Quốc vẫn đứng thứ 3 — và đứng thứ hai sau Mexico về riêng hàng hóa — và tiếp tục thống trị ở nhiều hạng mục.

.

Theo báo cáo từ ngân hàng đầu tư Macquarie, Trung Quốc sản xuất 97% xe đẩy trẻ em nhập cảng vào Mỹ, 96% hoa giả và ô, 95% pháo hoa, 93% sách tô màu cho trẻ em và 90% lược. Trong nhiều năm qua, các công ty Mỹ đã thiết lập chuỗi cung ứng phụ thuộc vào hàng nghìn nhà máy Trung Quốc. Thuế quan thấp đã giúp hệ thống hoạt động trơn tru hơn. Theo Chad Bown của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, tính đến tháng 1 năm 2018, thuế quan của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc trung bình chỉ hơn 3%.

.

Joe Jurken, người sáng lập ABC Group tại Milwaukee, đơn vị giúp các doanh nghiệp Hoa Kỳ quản lý chuỗi cung ứng ở Châu Á, cho biết: "Người tiêu dùng Mỹ đã tạo ra Trung Quốc". "Người mua Mỹ, người tiêu dùng, đã nghiện giá rẻ. Còn các thương hiệu và nhà bán lẻ thì nghiện sự dễ dàng khi mua hàng từ Trung Quốc".

.

Giờ đây, Trump, yêu cầu các nhà sản xuất đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ, đang vung búa tạ thuế quan vào các nhà nhập khẩu Mỹ và các nhà máy Trung Quốc mà họ phụ thuộc.

.

“Hậu quả của thuế quan ở quy mô này có thể là thảm họa ở nhiều cấp độ”, David French, phó chủ tịch cấp cao phụ trách các vấn đề chính phủ tại National Retail Foundation, cho biết.

Phòng thí nghiệm Ngân sách của Đại học Yale ước tính rằng thuế quan mà Trump đã công bố trên toàn cầu kể từ khi nhậm chức sẽ làm giảm 1,1 điểm phần trăm tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ vào năm 2025.

.

Thuế quan cũng có khả năng đẩy giá lên cao. Cuộc khảo sát về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan, được công bố vào thứ Sáu, cho thấy người Mỹ kỳ vọng lạm phát dài hạn sẽ đạt 4,4%, tăng từ mức 4,1% của tháng trước.

.

"Lạm phát đang tăng ở Hoa Kỳ", Stephen Roach, cựu chủ tịch Morgan Stanley Châu Á và hiện làm việc tại Trung tâm Trung Quốc của Trường Luật Yale, cho biết. "Người tiêu dùng cũng đã nhận ra điều này".

.

⦿ ---- Các nhà máy Samsung tại Việt Nam rung rinh vì búa thuế quan của Trump, theo tin Reuters. Khi chủ tịch Samsung Electronics Jay Y. Lee gặp thủ tướng Việt Nam vào tháng 7/2024, ông đã có một thông điệp đơn giản để truyền tải. "Thành công của Việt Nam là thành công của Samsung, và sự phát triển của Việt Nam là sự phát triển của Samsung", Lee nói với Phạm Minh Chính, cam kết đầu tư dài hạn để biến Việt Nam thành cơ sở sản xuất lớn nhất cho các sản phẩm màn hình của mình.

.

Kể từ khi tập đoàn Nam Hàn này vào Việt Nam năm 1989, họ đã rót hàng tỷ đô la vào việc mở rộng dấu ấn sản xuất toàn cầu của mình ra ngoài Trung Quốc. Nhiều công ty cùng ngành đã làm theo sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

.

Động thái tiên phong này đã đưa Samsung trở thành nhà đầu tư nước ngoài và nhà xuất cảng lớn nhất của Việt Nam. Theo công ty nghiên cứu Counterpoint, khoảng 60% trong số 220 triệu điện thoại mà Samsung bán ra trên toàn cầu mỗi năm được sản xuất tại Việt Nam và nhiều sản phẩm được xuất cảng sang Hoa Kỳ, nơi Samsung là nhà cung cấp điện thoại thông minh số 2.

.

Giờ đây, sự phụ thuộc vào Việt Nam có nguy cơ phản tác dụng khi Hà Nội đang chạy đua đàm phán với chính quyền Trump để hạ mức thuế quan trừng phạt tiềm tàng 46% đã phơi bày điểm yếu của mô hình xuất cảng của quốc gia Đông Nam Á này.

.

Trong khi Việt Nam và Samsung đã giành được sự hoãn lại trong tuần này sau khi Trump tạm dừng mức thuế ở mức 10% trong 90 ngày, các cuộc phỏng vấn với hơn một chục người, bao gồm cả Samsung và các nhà cung cấp của công ty, cho thấy công ty sẽ là nạn nhân chính nếu mức thuế quan cao hơn của Hoa Kỳ có hiệu lực vào tháng 7.

.

"Việt Nam là nơi chúng tôi sản xuất hầu hết điện thoại thông minh của mình, nhưng mức thuế quan (ban đầu) cao hơn nhiều so với dự kiến ​​đối với quốc gia này, vì vậy có cảm giác bối rối trong nội bộ", một giám đốc điều hành của Samsung, người cũng như một số người khác được giấu tên để thảo luận về một chủ đề nhạy cảm, cho biết.

.

Ngay cả khi hai nước đạt được thỏa thuận, thặng dư thương mại khoảng 120 tỷ đô la của Việt Nam với Hoa Kỳ đã đưa nước này vào tầm ngắm của chính quyền Hoa Kỳ nhằm vào sự mất cân bằng như vậy. Hà Nội hy vọng sẽ giảm thuế xuống mức từ 22% đến 28%, nếu không muốn nói là thấp hơn.

.

Trong bối cảnh bất ổn, Samsung và các nhà cung cấp của hãng đang cân nhắc điều chỉnh sản xuất, bốn người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Điều đó có thể liên quan đến việc tăng sản lượng ở Ấn Độ hoặc Nam Hàn, mặc dù các bước như vậy sẽ tốn kém và mất thời gian, họ nói.

.

Samsung từ chối bình luận về cách họ điều hướng mối đe dọa thuế quan. Trước đó, họ đã nói rằng họ sẽ phản ứng linh hoạt với thuế quan của Hoa Kỳ bằng chuỗi cung ứng toàn cầu và dấu chân sản xuất của mình.

.

Các bộ ngoại giao và công nghiệp của Việt Nam cũng không trả lời yêu cầu bình luận. Đối thủ của Samsung là Apple phải đối mặt với một thách thức thậm chí còn lớn hơn ít nhất là trong ngắn hạn, vì thuế quan của Trump đối với hàng nhập từ Trung Quốc đã tăng lên 145%. Theo Counterpoint, Apple nhập khoảng 80% iPhone được bán tại Hoa Kỳ từ Trung Quốc. Apple đã không trả lời yêu cầu bình luận.

.

Nỗi sợ thuế quan là đám mây mới nhất bao trùm bối cảnh sản xuất tại Việt Nam, nơi đã trở thành điểm đến phổ biến cho các công ty muốn đa dạng hóa trong bối cảnh căng thẳng Trung-Mỹ. Nhưng sự bùng nổ này đã góp phần gây ra các vấn đề về cung cấp điện. Việt Nam cũng đã tăng thuế suất thực tế đối với các công ty đa quốc gia lớn theo tiêu chuẩn toàn cầu do OECD dẫn đầu, một số công ty phàn nàn rằng điều này không có sự đền bù thỏa đáng cho việc mất các ưu đãi thuế trước đó.

.

Hơn nữa, sự đổ xô của các công ty nước ngoài đã thắt chặt nguồn cung lao động có tay nghề và làm tăng chi phí tiền lương, theo một số công ty Nam Hàn có trụ sở tại Việt Nam. Một người mô tả tình hình là "rất nghiêm trọng". Theo một số nhà kinh tế, áp lực gia tăng có thể khiến Việt Nam mất đi sức hấp dẫn đầu tư so với các quốc gia khác.

.

"Sự mất mát của Việt Nam có thể là lợi ích của Ấn Độ", các nhà kinh tế của Nomura cho biết trong một lưu ý. Ấn Độ muốn nhanh chóng tiến hành một thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ, một quan chức chính phủ cho biết vào ngày 10 tháng 4. Hai nước đã đồng thuận hồi tháng 2 để làm việc về giai đoạn đầu tiên của một thỏa thuận sẽ được ký kết vào cuối năm nay. Việt Nam đã đưa ra những nhượng bộ đối với Hoa Kỳ, bao gồm cả việc tăng nhập cảng. Đây là một trong những quốc gia đầu tiên tuyên bố bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại với chính quyền Trump sau lệnh hoãn áp dụng thuế quan "có đi có lại".

.

Nhưng các nhà sản xuất nước ngoài đang lo lắng. Ko Tae-yeon, chủ tịch Phòng Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết ban đầu có "hoảng loạn" về thuế quan của Trump. Ông cho biết một số công ty đã lên kế hoạch cắt giảm nhân sự tại các nhà máy địa phương, nhưng không nêu rõ. Trước lệnh tạm dừng của Trump, các công ty hiện đang ở "chế độ chờ và xem", Ko, tổng giám đốc của Heesung Electronics, nhà cung cấp của LG Display, cho biết thêm.

.

Samsung vẫn chưa đưa ra quyết định về cách ứng phó với thuế quan của Việt Nam do cách tiếp cận thay đổi của Trump, nhưng một lựa chọn là sản xuất một số mẫu điện thoại thông minh dành cho Hoa Kỳ tại nhà máy của hãng ở thành phố Gumi của Nam Hàn, theo hai trong số những người này cho biết.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang có kế hoạch thực hiện các bước hành pháp để cho phép tích trữ kim loại khai thác từ Thái Bình Dương, tờ Financial Times (FT) đưa tin vào thứ Bảy. Theo các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, Trump đang cạnh tranh để khai thác và tích trữ các kim loại nickel, cobalt, copper, và manganese được sử dụng để sản xuất pin để chống lại Trung Quốc sau những căng thẳng thương mại mà các nước áp đặt lên nhau. Nhu cầu khoáng sản đã được giải thích rộng rãi là lý do tại sao tổng thống Hoa Kỳ muốn sáp nhập Greenland. Mỹ và Trung Quốc gần đây đã áp dụng mức thuế 125% đối với hàng xuất khẩu của nhau.

.

⦿ ---- Chi tiết được báo cáo về Kế hoạch tiếp quản Greenland chính thức của Trump là một chuyện nhức nhối. Chiến lược sáp nhập đang được chính thức hóa thành chính sách và cách tiếp cận của nó có thể khiến bạn ngạc nhiên. Hoa Kỳ sẽ tấn công Greenland bằng một chiến dịch quan hệ công chúng nhằm sáp nhập hòn đảo này vào Mỹ, những người trong cuộc nói với tờ The New York Times vào thứ năm.

.

Bất chấp những lời đe dọa ngấm ngầm về hành động quân sự của Trump, một chính sách chính thức đang được xây dựng bao gồm việc lôi kéo Greenland bằng mối quan hệ họ hàng. Một nguồn tin được tóm tắt về vấn đề này nói với tờ NY Times rằng nhóm cố vấn của Trump đã bắt đầu xây dựng các nỗ lực tiếp cận trên phương tiện truyền thông xã hội và quảng cáo ― một trong số đó là nêu bật mối liên hệ giữa người Inuit ở Alaska và cư dân Inuit ở Greenland. Những người sau là hậu duệ của những người Inuit đã di cư khỏi Alaska từ nhiều thế kỷ trước.

.

Tờ báo gọi đó là "một lời kêu gọi không thể xảy ra đối với di sản chung của người Greenland". Một quan chức cho biết các cố vấn của Trump về vấn đề này chưa bao giờ nghiêm túc cân nhắc đến vũ lực. Tờ Washington Post trước đó đã đưa tin rằng một phần của chiến dịch quyến rũ này là "đưa ra một thỏa thuận ngọt ngào hơn" cho chính quyền vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch so với Đan Mạch. Điều đó sẽ bao gồm việc phân bổ hơn 600 triệu đô la một năm mà Đan Mạch cung cấp cho hòn đảo này cho các dịch vụ.

.

Theo tờ NY Times, một trong những lựa chọn là cung cấp cho mỗi người dân Greenland 10.000 đô la một năm như một phần của các điều khoản tiếp quản của Hoa Kỳ. Trump đã nói về Greenland như một vùng đệm an ninh và đã nói với người dân Greenland rằng sự kiểm soát của Hoa Kỳ có thể khiến họ "giàu có". Nhưng các nhà lãnh đạo Đan Mạch và địa phương đã phản đối mạnh mẽ bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc sáp nhập.

.

⦿ ---- NEW YORK (RNS) — Hàng chục nhà sư Phật giáo và cư sĩ tụ tập tại một góc phố đông đúc ở Upper West Side, New York City, vào một ngày mưa lạnh để chứng kiến lễ dựng bảng tên đường mới mang tính lịch sử để vinh danh nhà lãnh đạo tinh thần của họ vào Thứ Sáu, ngày 11 tháng 4/2025. Thích Nhất Hạnh Way, tọa lạc tại góc phố Broadway và West 109, được đặt tên một cách tượng trưng để vinh danh nhà sư Phật giáo Việt Nam có ảnh hưởng, người đã viên tịch ở tuổi 95 vào năm 2022.

.

“Người dân New York không hẳn được biết đến là những người hòa bình,” theo lời Shaun Abreu, nghị viên Hội đồng Thành phố New York, phát biểu trước đám đông các nhà sư mặc áo cà sa và cư dân thành phố mặc áo khoác. “Chúng ta sống trong rất nhiều tiếng ồn, rất nhiều căng thẳng. Nhưng Thích Nhất Hạnh có một thông điệp dành cho những người như chúng ta. Ông biết rằng chúng ta không thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn nếu chúng ta lúc nào cũng sân giận, hoặc nếu chúng ta không nhìn thấy tính nhân bản của nhau. Bằng cách đặt tên nhà sư này ngay tại đây, chúng ta đang tạo ra một khoảnh khắc dừng lại và hít thở.”

.



.

Thiền sư Nhất Hạnh, được coi là cha đẻ của Thiền chánh niệm, đã sống trên cùng một khu phố vào đầu những năm 60s, khi ông đang nghiên cứu tôn giáo đối chiếu và giảng dạy Phật giáo tại Chủng viện Union Theological Seminary và Đại học Columbia gần đó. Các tu sĩ từ một số tu viện của Thầy Nhất Hạnh, bao gồm Deer Park ở California và các tu viện Blue Cliff ở phía bắc New York, đã tới tham dự để kỷ niệm việc đặt tên đường, hát những bài thơ của Thiền sư sau khi hít thở sâu nhiều lần như một. Đi theo bước chân của Thích Nhất Hạnh, nhóm cũng tham gia vào một buổi thiền hành từ Phố 109th Street đến Chủng viện Phật giáo trên Phố 121th Street.

.

⦿ ---- Hãng luật Susman Godfrey, nơi đã giúp Dominion Voting Systems thắng khoản tiền bồi thường hơn bảy trăm triệu đô la chống lại Fox News, đang kiện Tổng thống Trump về lệnh gần đây của ông nhằm trừng phạt công ty luật lớn này. Công ty đang kiện chính quyền, lập luận rằng Trump đã vi phạm Hiến pháp sau khi ông ban hành lệnh hành pháp hôm thứ Tư nhằm cấm các luật sư của mình tiếp cận các tòa nhà chính phủ, đại diện cho các bên có vụ kiện với chính phủ và xem các tài liệu.

.

"Nếu ngành Tư pháp không hành động quyết tâm ngay bây giờ để bác bỏ Lệnh hành pháp vi hiến trắng trợn này và các lệnh khác tương tự, thì một tiền lệ nguy hiểm và có lẽ là không thể đảo ngược sẽ được thiết lập", các luật sư đại diện cho Susman Godfrey cho biết trong đơn kiện đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại thủ đô DC vào hôm thứ Sáu.

.

“Nếu các Sắc lệnh Hành pháp của Tổng thống Trump được phép có hiệu lực, các tổng thống tương lai sẽ không phải chịu bất kỳ ràng buộc nào khi họ tìm cách trả đũa một nhóm kẻ thù khác. Những gì đã vượt quá giới hạn trong hai thế kỷ sẽ trở thành chuẩn mực mới”, các luật sư từ Munger, Tolles & Olson, những người đại diện cho Susman Godfrey, cho biết trong hồ sơ.

.

Susman Godfrey đã buộc Fox News bồi thường hãng máy bầu phiếu Dominion số tiền 787 triệu đô la để rút đơn kiện Fox News về những tuyên bố sai sự thật mà kênh này phát sóng sau cuộc bầu cử 2020. Fox News lúc đó thổi phồng các lời bịa đặt của Trump rằng phiếu bầu Trump bị máy Dominion chuyển thành phiếu bầu Biden.

.

“Các luật sư và công ty luật tham gia vào các hoạt động gây tổn hại đến lợi ích quan trọng của Hoa Kỳ không nên được tiếp cận với các bí mật của Quốc gia chúng ta, cũng như hành vi của họ không nên được trợ cấp bằng tiền thuế của người nộp thuế Liên bang hoặc các hợp đồng”, chính quyền đã viết trong lệnh chống lại công ty vào thứ Tư. Trump cho biết quyết định ban hành lệnh này là hợp lý để “giải quyết những rủi ro đáng kể, hành vi nghiêm trọng và xung đột lợi ích” tại công ty luật do Houston thành lập.

.

“Chúng tôi, những luật sư, cũng giống như Tổng thống, tuyên thệ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp. Nếu một tổng thống có thể tìm cách phá hủy một công ty luật vì những khách hàng mà công ty đại diện mà không bị trừng phạt, thì bản thân luật pháp đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng”, luật sư của Susman Godfrey cho biết vào thứ Sáu.

.

Với vụ kiện vào thứ Sáu, Susman Godfrey đã trở thành ít nhất là công ty luật lớn thứ tư phản đối Trump về các sắc lệnh hành pháp nhắm vào các hãng luật. Các công ty luật khác — WilmerHale, Perkins Coie và Jenner & Block — cũng đã bị Trump chỉ trích vì các công ty này có liên quan đến các vụ kiện chống lại tổng thống hoặc những vụ kiện đã điều tra ông. Một số phần trong các sắc lệnh hành pháp của Trump đã bị chặn tạm thời sau khi các công ty này đệ đơn kiện. Nhiều hãng luật khác đã quyết định đầu hàng, nộp tiền hàng trăm triệu đô la dịch vụ pháp lý cho Trump.

.

⦿ ---- Chỉ Huy Trưởng căn cứ Không gian bị sa thải sau chuyến thăm của PTT Vance. Bà nói với các quân nhân và nhân viên dân sự rằng những phát biểu của Vance về Greenland 'không phản ánh Căn cứ Không gian Pituffik'. Chỉ huy căn cứ Không gian Hoa Kỳ tại Greenland đã bị sa thải vì gửi email cho toàn căn cứ, không chịu nói theo "giọng MAGA" sau chuyến thăm của Phó Tổng thống JD Vance tới lãnh thổ Đan Mạch vào tháng trước. Trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Năm, Lực lượng Không gian cho biết nữ Đại tá Susan Meyers đã bị cách chức chỉ huy Căn cứ Không gian Pituffik vì "mất lòng tin vào khả năng lãnh đạo của bà", theo AP đưa tin.

.

"Các chỉ huy được kỳ vọng sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn ứng xử cao nhất, đặc biệt là liên quan đến việc duy trì thái độ phi đảng phái trong quá trình thực hiện nhiệm vụ", tuyên bố cho biết. Trong chuyến thăm gây tranh cãi của mình, PTT Vance đã chỉ trích mạnh mẽ Đan Mạch và nhắc lại mong muốn sáp nhập Greenland của Tổng thống Trump, theo BBC đưa tin. Trump không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực quân sự.

.

Meyers đã bị sa thải vài giờ sau khi Military.com đưa tin về email, trong đó Meyers cho biết bà đã suy nghĩ về "những hành động đã thực hiện, những lời đã nói" trong chuyến thăm và cách chúng ảnh hưởng đến nhân viên trong căn cứ. "Tôi không cho rằng mình hiểu được chính trị hiện tại, nhưng điều tôi biết là những lo ngại của chính quyền Hoa Kỳ được Phó Tổng thống Vance thảo luận vào thứ Sáu không phản ánh [tâm tư quân dân trong] Căn cứ Không gian Pituffik", Meyers viết trong email gửi cho người Mỹ, người Đan Mạch, người Greenland và người Canada tại căn cứ này.

.

"Tôi cam kết rằng, miễn là tôi còn may mắn được lãnh đạo căn cứ này, tất cả các lá cờ của chúng ta sẽ tung bay một cách tự hào—cùng nhau", Meyers viết. Trong một bài đăng trên X vào cuối thứ Năm, người phát ngôn Bộ Quốc Phòng Mỹ Sean Parnell đã liên kết đến bản tin của Military.com và nói rằng "những hành động làm suy yếu chuỗi chỉ huy hoặc phá hoại chương trình nghị sự của Tổng thống Trump sẽ không được dung thứ tại Bộ Quốc phòng". Một quan chức của Lực lượng Không gian nói với Military.com rằng nữ Đại tá Meyers vẫn đang phục vụ trong quân đội và đã được điều chuyển sang một vai trò khác.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với các phóng viên trên phi cơ Không lực Một rằng cuộc kiểm tra sức khỏe của ông diễn ra "tốt", mặc dù kết quả sẽ không được công bố cho đến ngày 13 tháng 4. Trump nói rằng ông đã trải qua "mọi cuộc kiểm tra mà bạn có thể tưởng tượng". Ông nói thêm rằng ông "đã ở đó trong một thời gian dài", dành gần năm giờ tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed bên ngoài Washington.

.

Ngoài ra, Trump tuyên bố ông "trả lời đúng mọi câu hỏi" trong bài kiểm tra nhận thức của mình và ông đã được "một chút" lời khuyên về cách cải thiện sức khỏe của mình. Trump làm rõ rằng ông cảm thấy cơ thể mình "rất khỏe mạnh", nói rằng ông có "một trái tim tốt, một tâm hồn tốt, một linh hồn rất tốt".

.

⦿ ---- Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) hôm thứ Sáu đã bác bỏ yêu cầu của North Carolina về việc gia hạn thời gian cư dân có thể nộp đơn xin bồi thường thiệt hại do bão. Thống đốc Josh Stein đã tiết lộ tin tức này, ông viết: "Tôi vô cùng thất vọng và kêu gọi Tổng thống xem xét lại quyết định tồi tệ của FEMA". "Sáu tháng sau, người dân phía tây của North Carolina đang nỗ lực hết sức để vực dậy; họ cần FEMA giúp họ hoàn thành công việc". Stein đã chia sẻ với Spectrum News bức thư từ cơ quan này nêu rõ rằng yêu cầu gia hạn 180 ngày - được phần lớn phái đoàn quốc hội của tiểu bang ủng hộ - là "không hợp lý".

Đáp lại sự từ chối của FEMA, Dân biểu Cộng hòa Chuck Edwards, người đã cùng các đồng nghiệp ký vào yêu cầu và có khu vực chịu một số thiệt hại nặng nề nhất, đã phản ứng bằng cách tuyên bố rằng yêu cầu này là "chưa từng có" và ông đang "tập trung vào những cách khác" để giúp đỡ người dân North Carolina. Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, Trump đã tuyên bố sai sự thật rằng chính quyền Biden đang chuyển hướng tiền của FEMA để sử dụng cho những người nhập cư không có giấy tờ. Ông Trump cũng từ chối lên án các mối đe dọa đối với nhân viên FEMA. Kể từ khi nhậm chức, Trump đã ra hiệu rằng ông muốn xóa bỏ hoàn toàn FEMA. Bão ơi, đừng tới nữa.⦿ ---- Ukraine có thể bị chia cắt như Berlin sau Thế chiến thứ hai như một phần của thỏa thuận hòa bình, theo đặc phái viên của Trump tại Ukraine, Keith Kellogg tuyên bố. Vị tướng này gợi ý rằng lực lượng Anh và Pháp có thể kiểm soát các khu vực ở phía tây đất nước Ukraine như một phần của lực lượng gìn giữ hòa bình, trong khi quân đội Nga sẽ vẫn ở lại phía đông bị chiếm đóng. Ở giữa, lực lượng Ukraine và một khu phi quân sự sẽ được bố trí.Kellogg tuyên bố rằng lực lượng Anh-Pháp ở phía tây sông Dnipro, nơi chia cắt Ukraine, sẽ không khiêu khích Moscow. Theo ông, Ukraine đủ rộng lớn để chứa nhiều đội quân nhằm đảm bảo ngừng bắn. "Bạn gần như có thể làm cho nó trông giống như những gì đã xảy ra với Berlin sau Thế chiến thứ hai, khi bạn có một khu vực của Nga, một khu vực của Pháp và một khu vực của Anh, một khu vực của Hoa Kỳ", ông nói.Sau đó, Kellogg giải thích rằng Hoa Kỳ sẽ không cung cấp quân bộ binh. Ông đề xuất thực hiện một khu phi quân sự dài 18 dặm dọc theo các đường kiểm soát hiện có ở phía đông. Vài tuần trước, Keith Kellogg tuyên bố rằng Nga sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng về mặt pháp lý, chúng không thuộc về Nga và vẫn là của Ukraine."Và sau đó, bạn phải quay lại với những gì chúng tôi gọi là thực địa "de facto, hiện hữu thực tế, hoặc de jjure, công nhận theo pháp lý". Chữ "De facto" có nghĩa là, được rồi, bạn chiếm đóng lãnh thổ về mặt vật lý, họ sẽ không di chuyển khỏi đó. Nhưng bạn không đi đến "de jure" và nói rằng, bạn đã sáp nhập hoàn toàn, chúng tôi trao nó cho bạn như một phần của Nga. Đó là những cuộc thảo luận sẽ phải diễn ra", một đại diện của nhóm Trump cho biết.Ngoài ra, vào đầu tháng 4, Kellogg tuyên bố rằng Ukraine và Nga đã gần đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Theo ông, để đạt được bước đi này, hai nước cần phải thống nhất các điều khoản. Đại diện của nhóm Trump đề xuất trao trả một phần lãnh thổ của UkraineReuters đưa tin hôm Thứ Sáu rằng đại diện đặc biệt của Trump, Steve Witkoff, đã nói với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng con đường nhanh nhất để đạt được hòa bình ở Ukraine là trao cho Nga quyền sở hữu bốn khu vực phía đông Ukraine — Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson. Khuyến nghị này được đưa ra sau cuộc họp tuần trước với Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga.Hôm Thứ Sáu, Witkoff đã bay đến Nga để hội đàm với Dmitriev và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Các cuộc thảo luận được cho là tập trung vào việc giải quyết tình hình ở Ukraine.⦿ ---- Một lệnh từ văn phòng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pete Hegseth yêu cầu xóa bỏ những cuốn sách hạ thấp chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong khi vẫn giữ lại những cuốn sách bảo vệ quyền lực thượng đẳng của người da trắng, một bản tin mới cho biết. Phóng viên Glenn Thrush của tờ New York Times đã viết vào thứ sáu rằng hồi ký của Maya Angelou kể chi tiết về cuộc đời bị phân biệt chủng tộc và chấn thương của bà đã bị xóa khỏi thư viện của Học viện Hải quân Hoa Kỳ.Trong khi đó, cuốn đề cao ưu thắng chủng tộc dân tộc Đức "Mein Kampf" của Adolf Hitler có hai bản trong thư viện. Một cuốn sách khác đã bị xóa là "Memorializing the Holocaust" của Janet Jacobs, khám phá cách các nạn nhân nữ của Holocaust được tưởng nhớ. "Những người chống phân biệt chủng tộc đã bị nhắm đến, phơi bày những mâu thuẫn trong cuộc tấn công vào cái gọi là chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập", Thush viết.Báo cáo cho biết những cuốn sách như "The Camp of the Saints", được những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng ủng hộ, và "The Bell Curve", lập luận rằng người da đen kém thông minh hơn về mặt di truyền, là hai cuốn sách vẫn còn trong thư viện. Những người đưa ra quyết định về những cuốn sách trong thư viện không phải là giảng viên hoặc thậm chí là sinh viên, mà là những người được bổ nhiệm chính trị trong ban lãnh đạo của Bộ Hải quân, tờ NY Times cho biết.⦿ ---- ‘Lời hứa bị phá vỡ, lạm dụng quyền lực’: Các biên tập viên bảo thủ của WSJ chỉ trích Trump sau trò hề mới nhất. Ban biên tập của tờ Wall Street Journal đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump trong một bài xã luận gay gắt vào thứ Sáu, đảo ngược tình thế đối với nhà lãnh đạo MAGA vì đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt “việc biến Bộ Tư pháp thành vũ khí một cách bất công”.Nhưng tổng thống đã làm như vậy với một cặp sắc lệnh hành pháp “phi thường” chỉ đạo Bộ Tư pháp của ông tiến hành điều tra hai thành viên trong chính quyền cũ mà hiện ông coi là kẻ thù chính trị của mình, theo ban biên tập viết. “Đây là lời hứa bị phá vỡ, lạm dụng quyền lực và là một bước ngoặt khác trong vòng xoáy thực thi pháp luật bị chính trị hóa”, theo ban biên tập.Các chỉ thị của Tổng thống Trump được đưa ra vào thứ Tư trong buổi lễ ký kết tại Phòng Bầu dục, nơi Trump gọi cựu giám đốc an ninh mạng của Bộ An ninh Nội địa Chris Krebs là "kẻ đáng xấu hổ" và "gian lận". Trump đã đưa ra những tuyên bố tương tự về cựu quan chức DHS Miles Taylor, người mà ông cho là "có tội phản quốc", khi ông yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra hai cựu quan chức Cộng hòa.Krebs, ban biên tập WSJ đã viết vào hôm thứ Sáu, chỉ phạm tội "phá bỏ các cáo buộc về gian lận cử tri ma", vì họ đã bác bỏ những tuyên bố sai sự thật liên tục của Trump rằng gian lận cử tri lan rộng đã dẫn đến thất bại của ông vào năm 2020 trước cựu Tổng thống Joe Biden. "Ông Trump vẫn chưa quên, và giờ ông ấy đang biến tưởng tượng rằng ông thực sự đã đánh bại Tổng thống Biden thành một câu chuyện trả thù", ban biên tập WSJ cho biết.Về Taylor, ban biên tập đã viết rằng mặc dù hành vi của ông khi lên án Trump dưới vỏ bọc "Anonymous" khi còn là thành viên trong chính quyền của ông là không "vinh dự", nhưng họ đã chỉ trích "chuyến đi câu cá" mà tổng thống tạo ra là "bị vấy bẩn ngay từ đầu".“Thông điệp mà ông Trump gửi đến các cố vấn cũ và hiện tại là đe dọa. Nếu chống lại ông ấy, bạn sẽ bị đưa vào máy vắt”, ban biên tập WSJ nói với độc giả. Và WSJ đã kết thúc bài xã luận thứ sáu của họ bằng một thông điệp nghiêm khắc của riêng họ: “Chúc may mắn trong việc tìm một luật sư ở thủ đô D.C., với chiến dịch của Tổng thống chống lại các công ty lớn đã tuyển dụng các đối thủ chính trị của ông ấy”. Ý WSJ nói, họ sẽ khó tìm luật sư nào dám chống Trump nữa, vì Trump thù vặt, tung đủ thứ đòn hạ cấp.⦿ ---- Một nhà xây dựng nhà ở ủng hộ Trump từ Tennessee đã tham gia CNN vào tối thứ sáu để thảo luận về cách chế độ thuế quan mới hà khắc của Tổng thống Donald Trump, đang lan rộng khắp thị trường chứng khoán, đang tác động đến ngành của ông như thế nào — và trong khi ông cố gắng hạ thấp nó như một mối đe dọa nghiêm trọng đối với doanh nghiệp của mình, ông thừa nhận rằng nó đã phải chịu đựng thiệt hại ít nhất ở một mức độ nào đó."Có lẽ vẫn còn quá sớm để nói, nhưng tôi chỉ tự hỏi liệu có bất kỳ khách hàng tiềm năng nào bày tỏ bất kỳ mối quan tâm nào chỉ vì sự biến động của thị trường và tác động tiềm tàng của thuế quan hay không", người dẫn chương trình Jake Tapper cho biết."Vâng, rõ ràng là có, vì tác động mà việc đề cập đến thuế quan đã gây ra cho thị trường chứng khoán", Dan Mitchell của Eagle CDI cho biết. "Một số khách hàng cao cấp của chúng tôi, bạn biết đấy, nhận được tiền của họ và sẽ sử dụng tiền của họ từ thị trường chứng khoán, đang tạm hoãn kế hoạch của họ một chút cho đến khi họ thấy thị trường chứng khoán sẽ cân bằng như thế nào. Bạn biết đấy, họ sử dụng số tiền cụ thể đó — số tiền đến từ thị trường chứng khoán để thu tiền, như bạn nói, 401k hoặc thu tiền cổ phiếu của họ để có thể trả cho một số công trình xây dựng.""Vì vậy, họ đang áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và xem xét ngay bây giờ để xem thị trường chứng khoán sẽ làm gì," Mitchell tiếp tục, nói thêm rằng "hai hoặc ba khách hàng cao cấp của chúng tôi vừa nói rằng chúng tôi sẽ chờ đợi và xem điều gì sẽ xảy ra với các mức thuế quan này trước khi chúng tôi tiến hành dự án xây dựng của mình.""Tổng thống Trump được biết là thỉnh thoảng xem chương trình tin tức truyền hình cáp," Tapper kết luận. "Nếu bạn có thể nói điều gì đó với ông ấy ngay bây giờ về thuế quan, bạn sẽ nói gì?""Vâng, tôi muốn nói rằng tôi hiểu những gì ngài đang cố gắng làm là có thể cân bằng sân chơi trên toàn thế giới, có thể làm cho thương mại có lợi hơn cho công dân Hoa Kỳ. Và tôi hiểu điều đó", Mitchell nói. "Đồng thời, tôi thực sự muốn ngài tập trung vào những gì đang diễn ra trong ngành nhà ở, để bảo đảm rằng không có mức thuế nào trong số đó ảnh hưởng đến khả năng xây dựng nhà giá rẻ của chúng ta, bởi vì ngay bây giờ, đó là vấn đề lớn nhất, đó là khả năng chi trả cho nhà ở".Ngoài ra, ông tiếp tục, Trump cần phải suy nghĩ về lãi suất. "Nếu chúng ta có sự leo thang về giá cả trên diện rộng, lạm phát sẽ tăng. Điều đó có nghĩa là Fed sẽ không cắt giảm lãi suất. Và điều đó có nghĩa là ít người tiêu dùng hơn sẽ có khả năng chi trả cho khoản vay thế chấp mua nhà. Vì vậy, ý tưởng ở đây là chúng ta phải bắt đầu giảm lãi suất. Điều đó sẽ thu hút nhiều người hơn vào thị trường để có thể mua nhà, bởi vì nó phụ thuộc vào khoản thanh toán hàng tháng đối với nhiều người, và đó là một phần của lãi suất và khoản thanh toán thế chấp của họ".⦿ ---- Nhân viên Bộ Ngoại giao phải báo cáo các trường hợp 'Thành kiến chống Cơ đốc giáo'. Các cáo buộc sẽ được chuyển đến lực lượng đặc nhiệm của chính quyền Trump. Theo một bản ghi nhớ được gửi đến các đại sứ quán trên toàn thế giới dưới tên của Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio, các nhân viên của Bộ Ngoại giao đã được yêu cầu báo cáo đồng nghiệp của họ về bất kỳ trường hợp nào có "thành kiến chống Cơ đốc giáo" mà họ chứng kiến.Các cáo buộc có thể được đưa ra ẩn danh, Politico đưa tin. "Các báo cáo phải chi tiết nhất có thể, bao gồm tên, ngày tháng, địa điểm ... nơi xảy ra sự kiện", bức điện cho biết. Bộ Ngoại giao sẽ làm việc với lực lượng đặc nhiệm của chính quyền Trump đang tìm kiếm các trường hợp "thành kiến chống tôn giáo" trong chính quyền Biden. Tổng thống Trump đã thành lập lực lượng đặc nhiệm này bằng một sắc lệnh hành pháp vào tháng 2."Mặc dù Sắc lệnh tập trung vào thành kiến chống Cơ đốc giáo, nhưng việc nhắm mục tiêu vào bất kỳ ai vì tín ngưỡng tôn giáo của họ là hành vi phân biệt đối xử và trái với Hiến pháp" cũng như luật liên bang, theo thông báo của Bộ Ngoại giao, mà Politico đã xem. Một số nhân viên đã bị choáng váng bởi thông báo này, họ nói rằng việc khuyến khích nhân viên tố cáo lẫn nhau có thể tạo ra một nền văn hóa sợ hãi. Thông báo cho biết lực lượng đặc nhiệm sẽ đánh giá những phát hiện ban đầu của mình trong tháng này.⦿ ---- Một bức tranh Tổng thống Trump giơ nắm đấm về phía đám đông sau vụ xả súng tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania đã được treo ở vị trí đẹp nhất tại Bạch Ốc. Tờ The Hill đưa tin, bức tranh này dường như đã thay chỗ bức chân dung của Tổng thống Obama ở dưới cùng của Cầu thang lớn. Bức chân dung của Obama đã được di chuyển qua Sảnh Grand Foyer, thay thế cho George W. Bush; bức chân dung đó đã được treo lại gần bức chân dung của thân phụ ông ở một cầu thang gần đó, theo CNN. Theo AP, truyền thống của Bạch Ốc là phải trưng bày chân dung của hai vị tổng thống gần đây nhất ở sảnh.Bức tranh mới cho thấy khoảnh khắc ngay sau một nỗ lực ám sát Trump vào tháng 7 năm 2024 tại Butler, Pennsylvania: Sau khi phát súng nổ ra và Trump bị thương ở tai, ông Trump đã giơ nắm đấm lên. Theo USA Today, tác phẩm nghệ thuật này dường như dựa trên bức ảnh mang tính biểu tượng do nhiếp ảnh gia Evan Vucci của AP chụp. Chính quyền Trump đang tham gia vào một cuộc chiến pháp lý với AP sau khi cấm các nhà báo của mình vào khuôn viên Bạch Ốc. Một bài đăng trên mạng xã hội về bức tranh không đề cập đến nhiếp ảnh gia, AP hoặc họa sĩ đã vẽ bức chân dung mới. Nhân viên Bạch Ốc Dan Scavino đã đăng những bức ảnh cạnh nhau trên X cho thấy bức tranh của Obama và Trump.⦿ ---- Gần nửa triệu trẻ em có thể tử vong vì AIDS vào năm 2030 nếu Tổng thống Donald Trump thực hiện các kế hoạch cắt giảm các chương trình cứu trợ của Hoa Kỳ, theo một nghiên cứu mới cho biết. Có tới 1 triệu trẻ em nữa sẽ bị nhiễm HIV và gần 500.000 trẻ sẽ tử vong vì AIDS vào cuối thập niên này nếu Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về AIDS bị đình chỉ hoặc chỉ nhận được nguồn tài trợ hạn chế, ngắn hạn, các nhà nghiên cứu dự đoán trên tạp chí The Lancet.Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cho biết có tới 2,8 triệu trẻ em có thể trở thành trẻ mồ côi do tử vong do AIDS ở người lớn. Chính quyền Trump đã tạm dừng mọi nguồn tài trợ viện trợ nước ngoài vào ngày 20 tháng 1, bề ngoài là để xem xét và đánh giá trong 90 ngày, với chỉ một số ít trường hợp ngoại lệ. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng nhiều dịch vụ của PEPFAR đã bị gián đoạn hoặc đình chỉ kể từ đó.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã nhắc nhở Hoa Kỳ vào thứ Sáu rằng "bánh xe lịch sử không thể đảo ngược", lên án Washington vì "bắt nạt đơn phương" trong bối cảnh cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa hai quốc gia."Do Hoa Kỳ đang sử dụng đòn thuế quan gần đây, họ đang trắng trợn đặt lợi ích của riêng mình lên trên lợi ích chung của tất cả các quốc gia và phớt lờ hệ thống thương mại đa phương và các quy tắc đã được thiết lập", Vương tuyên bố trong cuộc họp với Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, theo Tân Hoa Xã. Ông nhắc lại cam kết của Bắc Kinh trong việc bảo vệ "quyền và lợi ích hợp pháp" của Trung Quốc cũng như của cộng đồng quốc tế để đảm bảo "nhân loại không bị kéo trở lại thế giới rừng rậm nơi sức mạnh tạo nên lẽ phải".⦿ ---- Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố các thỏa thuận với một số công ty luật bao gồm việc họ tiến hành công việc miễn phí trong suốt thời gian quản lý "và sau đó". Bạch Ốc cho biết Cadwalader, Wickersham & Taft, LLP đã đồng ý cung cấp ít nhất 100 triệu đô la cho các dịch vụ pháp lý miễn phí, trong khi Kirkland & Ellis LLP, Allen Overy Shearman Sterling US LLP, Simpson Thacher & Bartlett LLP và Latham & Watkins LLP cam kết cung cấp tổng cộng ít nhất 500 triệu đô la cho các dịch vụ pháp lý miễn phí và các dịch vụ pháp lý miễn phí khác, hoặc 125 triệu đô la cho mỗi công ty. Các công ty này cũng cam kết không tham gia vào "sự phân biệt đối xử và ưu đãi DEI bất hợp pháp"."Tổng thống Trump và Chính quyền của ông đã ký kết một thỏa thuận với các công ty lâu đời này, những công ty đã khẳng định cam kết mạnh mẽ của họ trong việc chấm dứt việc vũ khí hóa Hệ thống Tư pháp và Nghề Luật", Bạch Ốc lưu ý.⦿ ---- Đức đã cảnh báo về việc có thể trừng phạt các công ty công nghệ lớn của Hoa Kỳ để đáp trả thuế quan do chính quyền Trump áp đặt, cảnh báo rằng động thái như vậy có thể gây hại cho châu Âu nhiều hơn dự định. "Chúng ta chỉ cần thận trọng với các tập đoàn kỹ thuật số vì chúng ta không có giải pháp thay thế thực sự nào cho ngành công nghiệp kỹ thuật số của Hoa Kỳ", Bộ trưởng Tài chính Đức Jorg Kukies tuyên bố vào thứ Sáu, theo tờ Financial Times.Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng đám mây và khả năng AI do các công ty Hoa Kỳ cung cấp, lưu ý rằng trong khi một số sản phẩm có thể dễ dàng thay thế trên toàn cầu, thì có những lĩnh vực mà điều này khó khăn hơn. Bình luận của ông được đưa ra khi Liên minh châu Âu cân nhắc các biện pháp đối phó trong bối cảnh căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương leo thang.⦿ ---- Theo CNBC, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã cảnh báo người dùng về một trục trặc trong hệ thống được sử dụng để miễn thuế cho các hãng vận chuyển hàng hóa gần đây áp dụng đối với các quốc gia nước ngoài. Các miễn trừ này áp dụng cho tất cả các hãng vận chuyển hàng hóa đang trên đường đến các cảng của Hoa Kỳ, bao gồm cả những hãng đang di chuyển đến quốc gia này từ Trung Quốc. Nó cũng áp dụng cho tất cả các quốc gia đang trong thời gian tạm dừng thuế 90 ngày do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ban hành trước đó.Trong cảnh báo của mình, Cơ quan Hải quan Hoa Kỳ đã làm rõ rằng trục trặc này liên quan đến mã nhập cảnh mà các hãng vận chuyển Hoa Kỳ sử dụng để miễn thuế cho hàng hóa của họ không hoạt động bình thường. Cơ quan Hải quan đã hướng dẫn người nộp hồ sơ "gửi thông báo phát hành hàng hóa riêng và theo dõi hồ sơ tóm tắt khi đã giải quyết xong".Theo điều khoản "trên đường thủy" (on water) hiện đang được thực thi, Hoa Kỳ sẽ không thu thuế đối với hàng hóa trên đường vận chuyển hàng hóa đến Hoa Kỳ và đã ở trên đường thủy trước khi chính phủ công bố các khoản thuế mới vào ngày 5, 9 và 10 tháng 4.⦿ ---- General Motors cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ cắt giảm sản lượng xe tải giao hàng chạy bằng điện BrightDrop tại nhà máy lắp ráp CAMI ở Ontario, Canada, do "nhu cầu thị trường và tái cân bằng hàng tồn kho". Đầu tiên, hãng xe sẽ giảm quy mô nhà máy từ hai ca về một ca, điều này sẽ dẫn đến việc cắt giảm 500 việc làm, sau đó sẽ đình chỉ hoạt động tại cơ sở này trong 20 tuần, bắt đầu từ tháng 5. Hoạt động lắp ráp bộ pin sẽ bị đình chỉ trong hai tuần vào tháng 4. "Hoạt động sản xuất BrightDrop và lắp ráp pin EV sẽ vẫn diễn ra tại CAMI", GM nhấn mạnh trong một tuyên bố với CNBC. Hãng xe này nhấn mạnh rằng các biện pháp này không liên quan gì đến thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.⦿ ---- Giữa Chiến tranh thương mại, một siêu anh hùng Canada tái xuất. Đồng tác giả cho biết đã có một làn sóng quan tâm đến siêu anh hùng từ những năm 70s. Năm nay, Captain Canuck tròn 50 tuổi và tác giả của siêu anh hùng Canada bản địa này cho biết nhân vật này được quan tâm nhiều hơn bao giờ hết, nhờ Tổng thống Trump. Richard Comely cho biết sau khi Trump áp thuế và đe dọa sáp nhập, ông đã nghe rất nhiều công ty Canada có "mối quan tâm sâu sắc" đến nhân vật này, theo BBC đưa tin. "Đột nhiên, người dân Canada coi Captain Canuck là biểu tượng. Về cơ bản, đối với họ, Captain Canuck tượng trưng cho nền độc lập Canada", ông nói với Reuters. "Theo một nghĩa nào đó, chúng ta phải cảm ơn ông Trump vì đã có một chút hồi sinh", ông nói.Nhân vật này là một cựu cảnh sát Hoàng gia Canada đã có được sức mạnh siêu phàm sau cuộc chạm trán với người ngoài hành tinh. Khi lần đầu xuất hiện trong truyện tranh vào năm 1975, ông được miêu tả là người bảo vệ Canada khỏi nhiều mối đe dọa khác nhau trong tương lai xa xôi vào năm 1993. "Tất nhiên, không bao giờ, không bao giờ trong bất kỳ câu chuyện nào trong số đó, nước Mỹ sẽ tiếp quản Canada", Comely nói. Vị thuyền trưởng là một "người theo chủ nghĩa lý tưởng cứng rắn" có "sự nghiệp thành công là nhờ khả năng kết hợp đức hạnh, tiếng Pháp, thể lực, sự lịch sự, hệ mét và trang phục bó sát thành một vai anh hùng thực sự", phóng viên Lloyd Robertso.Đối với trang bìa của ấn bản kỷ niệm 50 năm, Comely đã vẽ Captain Canuck đang vẫy ngón tay về phía Trump, Reuters đưa tin. "Điều đó khiến rất nhiều người Canada, bạn biết đấy, nghĩ về bản sắc của họ với tư cách là người Canada và cảm thấy đoàn kết hơn với tư cách là người Canada", Comely nói về thuế quan và các mối đe dọa biến Canada thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. "Chúng tôi cảm thấy như vậy, được rồi, chúng tôi phải phản đối những đề xuất này". Ông nói với Free Press rằng "thật sự đáng thất vọng" khi Hoa Kỳ có một tổng thống "tạo ra nhiều sự thù địch không cần thiết giữa hai quốc gia, và mọi người nói rằng đó là chiến thuật đàm phán. Vâng, đó là chiến thuật tồi tệ".⦿ ---- Bạch Ốc bỏ lỡ thời hạn của thẩm phán về người bị trục xuất nhầm. Bộ Tư pháp hiện phải cung cấp thông tin cập nhật hàng ngày cho thẩm phán. Bộ Tư pháp đã không tuân thủ lệnh của thẩm phán về việc nêu chi tiết cách thức họ lên kế hoạch đưa một người đàn ông bị trục xuất nhầm về Hoa Kỳ, với lý do họ không có đủ thời gian để tuân thủ trước thời hạn vào sáng thứ Sáu. Đây là cuộc tranh cãi mới nhất về hoàn cảnh của Kilmar Abrego Garcia, người đã bị bắt ở Maryland và bị đưa đến nhà tù ở quê hương El Salvador, theo CBS News đưa tin.Sau khi bỏ lỡ thời hạn, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Paula Xinis đã ra lệnh cho Bộ Tư pháp cung cấp thông tin cập nhật hàng ngày về những gì đang được thực hiện để đảm bảo sự trở lại của Abrego Garcia về lại Mỹ, theo Reuters đưa tin. "Chúng tôi sẽ lập biên bản về mọi việc chính phủ đang làm và không làm", bà nói và nói thêm rằng "rất đáng lo ngại" khi Bộ Tư pháp bỏ lỡ thời hạn ghi chép về nơi ở và tình trạng của người bị trục xuất nhầm.⦿ ----Thẩm phán liên bang Jamee Comans hôm thứ Sáu đã ra phán quyết rằng chính quyền Trump có thể trục xuất sinh viên bậc hậu đại học Mahmoud Khalil của Đại học Columbia chỉ một tháng sau khi vụ bắt giữ của anh gây phẫn nộ trên toàn quốc và đánh dấu sự khởi đầu cho cuộc đàn áp rộng rãi hơn của chính quyền liên bang đối với sinh viên nước ngoài. Vị thẩm phán Louisiana đã khẳng định lập luận gây tranh cãi của chính quyền Trump rằng niềm tin của Khalil đe dọa đến an ninh quốc gia và do đó biện minh cho việc trục xuất anh.Khalil, 30 tuổi, có thời hạn đến ngày 23 tháng 4 để nộp đơn xin khiếu nại và có thể ở lại Hoa Kỳ cho đến lúc đó. Một thẩm phán liên bang ở New Jersey cũng đã tạm thời cấm trục xuất Khalil trong khi anh đang đấu tranh với một thách thức tương tự tại đó. Nhóm luật sư của anh cho biết họ sẽ "tiếp tục làm việc không mệt mỏi cho đến khi Mahmoud được tự do". Người phát ngôn của Đại học Columbia đã từ chối bình luận.Khalil, người đã giúp lãnh đạo các cuộc biểu tình của sinh viên phản đối chiến tranh ở Gaza tại trường này năm ngoái, đã bị chính quyền liên bang bắt giữ vào ngày 8 tháng 3 tại khu chung cư do trường đại học sở hữu ở Thành phố New York. Kể từ đó, anh đã bị giam giữ tại một trung tâm giam giữ người nhập cư của Louisiana. Chính quyền Trump đã công khai khẳng định rằng họ có thẩm quyền trục xuất Khalil - người sở hữu thẻ xanh 30 tuổi - vì anh ta "lãnh đạo các hoạt động liên kết với Hamas, một tổ chức khủng bố được chỉ định".⦿ ---- Iowa: Trong một thông báo bất ngờ vào thứ Sáu, Thống đốc Iowa Kim Reynolds cho biết bà sẽ không tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba tại văn phòng vào năm 2026. Reynolds, một đảng viên Cộng hòa, đã giữ chức vụ này kể từ năm 2017, khi Thống đốc khi đó là Terry Branstad được bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc. Bà đã được bầu vào các nhiệm kỳ đầy đủ vào năm 2018 và 2022. "Đây không phải là một quyết định dễ dàng, bởi vì tôi yêu tiểu bang này và tôi thích phục vụ các bạn", Reynolds nói trong một video được đăng trên mạng xã hội, AP đưa tin. "Nhưng khi nhiệm kỳ của tôi kết thúc, tôi sẽ có vinh dự được phục vụ với tư cách là thống đốc của các bạn trong gần 10 năm".Reynolds cho biết gia đình bà đã ủng hộ sự nghiệp chính trị của bà trong nhiều năm và bây giờ "đã đến lúc tôi phải ở đó vì họ". Chồng bà, Kevin Reynolds, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi vào năm 2023. Trong tình trạng của bà tại tiểu bang vào tháng 1, bà cho biết căn bệnh ung thư của ông vẫn đang thuyên giảm. Reynolds, người bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình với tư cách là thủ quỹ tại Quận Clarke ở miền nam Iowa, là nữ thống đốc đầu tiên của tiểu bang. Bà được bầu vào Thượng viện tiểu bang năm 2008 trước khi trở thành ứng cử viên phó của Branstad trong cuộc bầu cử năm 2010. Bà là phó thống đốc từ năm 2011 đến năm 2017.Đảng Cộng hòa chiếm đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện Iowa kể từ năm 2017 và liên tục gia tăng đa số đó dưới sự lãnh đạo của Reynolds, tạo cho bà nhiều cơ hội để thúc đẩy các ưu tiên của mình. Nổi bật là quyền lựa chọn trường học. Reynolds đã ký thành luật vào năm 2023 về việc thành lập các tài khoản tiết kiệm giáo dục do công chúng tài trợ cho học phí trường tư hoặc các chi phí được chấp thuận khác của học sinh. Hơn 27.000 học sinh đã sử dụng chương trình này trong năm học hiện tại, chương trình này sẽ có sẵn cho bất kỳ học sinh nào trong năm tới. Dòng ngân sách mà Reynolds đề xuất cho các tài khoản vào năm tới đạt 314 triệu đô la.⦿ ---- Alina Habba, cựu luật sư của Tổng thống Trump và là quyền luật sư Hoa Kỳ tại New Jersey, đã tuyên bố rằng bà đã đưa Thống đốc và Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang vào diện bị điều tra. Thống đốc Phil Murphy và Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Matthew Platkin, cả hai đều là đảng viên Dân chủ, đã không giúp ích cho việc thực thi luật di trú liên bang tại New Jersey, Habba cho biết vào tối thứ Năm trên Fox News, đồng thời nói thêm, "Tôi muốn đây là lời cảnh báo cho tất cả mọi người". Vào thứ Sáu, Platkin đã bảo vệ chính sách của tiểu bang hạn chế các cơ quan địa phương làm việc với Cơ quan Thực thi Luật Di trú và Hải quan, CBS News đưa tin, nói rằng các thẩm phán do Trump bổ nhiệm đã duy trì chính sách này."Tôi sẽ tiếp tục làm công việc của mình", Platkin nói. "Tôi biết những người đàn ông, đàn bà và đàn ông dũng cảm trong lực lượng thực thi pháp luật tại tiểu bang của chúng ta, những người làm công việc phi thường mỗi ngày, sẽ tiếp tục làm công việc của họ". Habba cho biết bất kỳ ai "cản trở" nỗ lực trục xuất của Trump sẽ bị buộc tội cản trở, theo tờ New York Times. Platkin cho biết ông đã cố gắng liên hệ với Habba để thảo luận về chính sách của tiểu bang nhưng không thành công, theo tờ Politico. Trong một podcast sẽ được phát hành vào thứ Sáu, Murphy cho biết cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang và địa phương "không tham gia vào hoạt động nhập cư" nhưng chính quyền tiểu bang sẽ làm việc với các cơ quan nhập cư khi cần thiết. Nhiệm kỳ của Murphy sẽ kết thúc vào năm tới.⦿ ---- Florida: 3 người tử vong sau vụ máy bay nhỏ rơi ở Florida. Tài xế xe hơi cũng bị thương ở Boca Raton. Ba người trên một chiếc máy bay nhỏ đã thiệt mạng khi máy bay rơi gần Sân bay Boca Raton ở Florida vào sáng thứ Sáu, theo NBC Miami đưa tin. Tài xế xe hơi cũng bị thương trong vụ tai nạn. Theo AP, chiếc Cessna 310 đã rơi vào khoảng 10:20 sáng sau khi rời sân bay trên đường đến Tallahassee. Chiếc máy bay đã rơi gần Xa lộ Liên tiểu bang 95, xuống đường ray xe lửa. Nguyên nhân vẫn đang được điều tra. Hiện vẫn chưa có thông tin về tình trạng của tài xế xe hơi bị thương.⦿ ---- Quận Cam: Một cậu thiếu niên bị cáo buộc tội đâm chết một người đàn ông trong căn hộ của nạn nhân ở Mission Viejo vào thứ Tư đã bị bắt vì tình nghi giết người, Sở Cảnh sát Quận Cam cho biết hôm thứ Năm. Cảnh sát được điều động vào khoảng 2 giờ chiều thứ Tư đến khu nhà 27000 Camden sau khi một người phụ nữ phát hiện anh trai mình đang chảy máu trên ghế dài, cảnh sát cho biết. Nạn nhân được xác định là Cristopher Bahenabaylon, 21 tuổi, bị đâm vào ngực. Cảnh sát cho biết nạn nhân đã tử vong tại hiện trường.⦿ ---- HỎI 1: Có xét nghiệm máu kiểu mới sẽ dò ra sớm hội chứng bệnh Parkinson ngay từ giai đoạn đầu?ĐÁP 1: Đúng vậy. Các nhà nghiên cứu Israel cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã phát triển một xét nghiệm máu đơn giản, "mang tính cách mạng", lần đầu tiên cho phép các bác sĩ phát hiện ra sự khởi phát của bệnh Parkinson ngay từ giai đoạn đầu. Các tác giả cho biết xét nghiệm mới có thể cảnh báo sớm cho các nhà cung cấp dịch vụ về thời điểm bệnh nhân mắc bệnh Parkinson trước khi xuất hiện các triệu chứng vận động đáng chú ý, chẳng hạn như chứng run đặc trưng, tại thời điểm đó, các tế bào thần kinh trong não đã bị tổn thương đáng kể. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Gần một nửa người Mỹ bị căng thẳng ít nhất một lần một tuần và một trong sáu người bị căng thẳng mỗi ngày?ĐÁP 2: Đúng vậy. Gần một nửa người Mỹ bị căng thẳng ít nhất một lần một tuần và một trong sáu người bị căng thẳng mỗi ngày. Một cuộc khảo sát toàn quốc mới do Trung tâm Y tế Wexner của Đại học Tiểu bang Ohio ủy quyền phát hiện ra rằng gần một nửa số người lớn ở Hoa Kỳ (45%) bị căng thẳng ít nhất một lần một tuần vì tin tức hoặc những gì đang diễn ra trên mạng xã hội. Cuộc khảo sát 1.005 người lớn ở Hoa Kỳ cũng phát hiện ra rằng 16% trong số những người được hỏi cho biết họ cảm thấy căng thẳng mỗi ngày. Chi tiết: