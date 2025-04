Sở Di Trú Hoa Kỳ Muốn Biết Thông Tin Mạng Xã Hội Của Đương Đơn Xin Chiếu Khán, Tị Nạn, Thẻ Xanh Và Quốc Tịch

Một luật sư di trú rất giàu kinh nghiệm đã trả lời câu hỏi này. Bà cho biết,· Ông Trump không thực sự hiểu biết về chương trình EB-5 và những lợi thế mà chương trình này vẫn tiếp tục mang lại cho Hoa Kỳ.· "Thẻ vàng" do Trump đề xuất có thể sẽ không khả thi, hoặc không phải là giải pháp thay thế thực tế cho EB-5. Liệu Chương trình EB-5 có bị ngừng triển khai không, và Tuyên bố của Tổng thống Trump sẽ có tác động như thế nào đến các Nhà đầu tư hiện hữu? Điều I, Mục 8 của Hiến pháp Hoa Kỳ nêu rõ rằng Luật Di trú và chương trình EB-5 là do Quốc hội kiểm soát. Do đó, bất kỳ quyết định nào về việc ngừng chương trình EB-5 đều cần có hành động lập pháp của Quốc hội, chứ không chỉ là hành động hành pháp của cá nhân. Tổng thống Trump không có thẩm quyền để "hủy bỏ" chương trình EB-5.