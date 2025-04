Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ-Đại Nhạc Hội Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập

Để đánh dấu năm thứ 15 phục vụ cộng đồng, tối Chủ Nhật, ngày 23 tháng 3 năm 2025 tại nhà hàng Hoàng Sa, Paracel Seafood Restaurant, 1583 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (CLBTNS) đã tổ chức một buổi Đại Nhạc Hội với sự tham dự của gần 500 người. Đồng hương và quan khách ngồi chật kín cả nhà hàng, kể cả 4 bàn được kê thêm nơi khoảng trống trước sân khấu.



Chương trình buổi tiệc Kỷ Niệm 15 Năm rất phong phú và đa dạng. Trước khi bắt đầu nghi thức khai mạc, có 9 tiết mục văn nghệ được trình diễn. Nghi lễ Chào Quốc Kỳ và hát Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ do Ban Văn Nghệ và Ban Thiếu Nhi CLBTNS trong các bộ đồng phục rất đẹp mắt phụ trách. Vì đã được huấn luyện trong nhiều tháng, các em Thiếu Nhi CLBTNS đã hát bản Quốc Ca VNCH rất chuẩn và đúng nhịp, được đồng hương và quan khách tán thưởng nhiệt liệt.

Tiếp theo sau phần nghi lễ là chương trình văn nghệ. Tương tự như mọi năm, được mở đầu bằng nhạc phẩm "Tình Nghệ Sĩ Hành Khúc" do cố nhạc sĩ Anh Bằng và nhạc sĩ Cao Minh Hưng sáng tác, được trình diễn bởi toàn Ban Văn Nghệ và Ban Thiếu Nhi CLBTNS. Kế đến là phần phát biểu chào mừng quan khách của Hội Trưởng Cao Minh Hưng và phần Giới Thiệu Quan Khách và các vị dân cử. Trong số các vị niên trưởng, có sự tham dự của nhạc sĩ Lê Văn Khoa, Cố Vấn về Âm Nhạc của CLBTNS và phu nhân, ca sĩ Ngọc Hà. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa là người đã soạn hòa âm bản Quốc Ca VNCH để Ban Đại Hòa Tấu của nước Ukraine trình diễn mấy mươi năm về trước, được sự ngưỡng mộ của toàn thế giới. Ngọc Bích và Cao Minh Hưng đã thay mặt các anh chị em trong Ban Chấp Hành trân trọng trao tặng một bó hoa tươi thật đẹp đến nhạc sĩ Lê Văn Khoa.





Trước phần phát biểu cảm tưởng và trao bằng tưởng lục đến CLBTNS để vinh danh và chứng nhận sự đóng góp vào các sinh hoạt trong cộng đồng Việt Nam, nhất là về phương diện bảo tồn văn hóa của dân tộc Việt nơi quê hương thứ hai nầy của các vị dân cử là một màn múa Áo Dài Việt Nam do các em Thiếu Nhi CLBTNS trình diễn trong trang phục các chiếc áo dài 3 miền của đất nước VN rất ngoạn mục, lạ mắt nên được các tràng pháo tay của quan khách vang vội cả hội trường.





28 em Thiếu Nhi đã được trao tặng các phần thưởng hạng Nhất ($300), Nhì ($150) và Ba ($100) của các giải CLASS ATTENDANCE (do Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận bảo trợ), Giải Đồng Đội-Show Tv Hạt Mầm Việt Nam (do Kỹ sư Phạm Ngọc Lân bảo trợ), Giải Bonus-Show Tv Hạt Mầm Vn (do Kỹ sư Phạm Ngọc Lân bảo trợ), và Giải Community Attendance (do cô Ngọc Bích bảo trợ). Vì rất nhiều em được đồng số điểm tổng kết nên thay vì chỉ có 3 em cho mỗi giải thưởng thì có đến 28 em chia nhau phần hiện kim của các giải thưởng.





Xen kẽ trong các tiết mục văn nghệ là phần trao plaque cám ơn đến các nhà bảo trợ cho CLBTNS. Tương tự như các năm trước, các nhà bảo trợ quan trọng nhất là Tommy Mai Financial với Title Sponsor. Đặc biệt năm nay Tommy Mai Financial đã bảo trợ phòng ốc, một nơi khang trang cho các lớp học và một khoảng sân rộng rãi cho các em tập múa trong Trung Tâm Văn Hóa Và Truyền Thông Việt Nam vừa mới được khánh thành vào ngày Thứ Bảy 23 tháng 3 năm 2025 tọa lạc tại 10561 Garden Grove Boulevard, Garden Grove, CA 92843. Kế đến là NEXT – Pious Construction & Engineering với VIP Sponsor, OCTA với Platinum Sponsor, BEE Construction với Gold Sponsor, và 7 cơ quan bảo trợ Silver Sponsor trong dó có đài VNA TV 57.3, 26.9 Las Vegas & Direct TV 2035. Ngoài ra các cơ quan truyền thông khác, Đài Little Saigon TV, 56.10 bảo trợ chương trình Hạt Mầm VN, Đài IBC TV bảo trợ chương trình hàng tuần của CLBTNS, Đài radio & TV của Ký giả Kiều Mỹ Duyên, Đài Mẹ VN của Xướng Ngôn Viên Như Hảo. Cũng Như còn có Dược sĩ Phương Trang & Bác sĩ Đức Đỗ bảo trợ các phần thưởng khích lệ trong các chương trình TV "Đố Vui Để Học- Hạt Mầm VN" và một số các vị ân nhân khác. Chính nhờ lòng hão tâm của quý ân nhân nầy mà CLBTNS có đủ chi phí mua trang phục và dụng cụ cho các màn múa của các em thiếu nhi. Không kém phần quan trọng là Hội Trưởng Cao Minh Hưng đã ngỏ lời cám ơn đến các phụ huynh; vì nếu không có các phụ huynh đã hy sinh để đưa đón con em đến lớp học mỗi tuần vào chiều ngày Thứ Bảy thì sẽ không có sự hiện diện và sinh hoạt của Ban Thiếu Nhi CLBTNS trong suốt 9 năm qua.



Cũng trong dịp Kỷ Niệm 15 Năm này, Hội Trưởng Cao Minh Hưng đã tặng một bó hoa thật tươi đến từng anh chị em trong Ban Chấp Hành CLBTNS. Đầu tiên là Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ Phạm Ngọc Lân, người đã từng gắn bó với HT CMH trong suốt 15 năm để cùng nhau quảng bá các hoạt động của CLBTNS vào các sinh hoạt trong cộng đồng để hỗ trợ công cuộc bảo tồn và phát huy văn hóa VN tại hải ngoại, là một trong các mục tiêu của CLBTNS khi mới được 2 nhạc sĩ Anh Bằng và Cao Minh Hưng thành lập. Kế đến là Thủ Quỹ Phạm Hoàng, Trưởng Ban Văn Nghệ Hạnh Cư, Trưởng Ban Kế Hoạch Mimi Nguyễn, Trưởng Ban Múa Thùy Châu, cũng như anh không quên nhắc đến lời cảm ơn đến người phụ tá đắc lực, người bạn đời của mình là Ngọc Bích. Cao Minh Hưng cũng trao tặng bó hoa cảm tạ anh Thịnh và chị Quyên đã giúp trang hoàng backdrop rất đẹp và nghệ thuật để các quan khách đến chụp hình.



CLBTNS cũng đã trao tặng 1 plaque để cám ơn và vinh danh các thầy cô giáo của các lớp học của Thiếu Nhi CLBTNS, như cô Nguyễn Thị Đăng Ngọc (là hậu duệ của một sĩ quan Quân Lực VNCH, Khóa 16 trường Võ Bị Đà Lạt và Khóa 13 trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang), thầy Nam Nguyễn, cô Trâm Anh Nguyễn, thầy Phạm Hoàng (phóng viên chiến trường đài TV số 9, VNCH), cô Phương Trang, cô Dung Trần, cô Megan (là 1 cựu thành viên của Ban Thiếu Nhi CLBTNS) và thầy Phạm Ngọc Lân.

Cũng là lần đầu tiên, em thiếu nhi Evelyn Minh Tuyết Vũ, một MC đã tham gia Ban Thiếu Nhi CLBTNS từ lúc còn bé, được trao tặng 1 trophy để vinh danh em trong vai trò MC, nói tiếng việt rất lưu loát và đã giới thiệu nhiều tiết mục ca múa của các em thiếu nhi rất duyên dáng, được nhiều đồng hương ngưỡng mộ. Gần đây, em Evelyn đã lên khán đài để giới thiệu trong dịp Diễn Hành Tết Parade trên Đại Lộ Bolsa -Trần Hưng Đạo, Little Saigon, Nam California trong dịp Tết Ất Tỵ 2025 vừa qua và đã được nhiều đài TV trình chiếu trên toàn thế giới.





Chương trình văn nghệ Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập rất đa dạng với tổng cộng 43 tiết mục. Đặc sắc nhất vẫn là màn Fashion Show do các cô trong Ban Múa của CLBTNS trình diễn với bài hát Tà Áo Dài do Nhạc sĩ Cao Minh Hưng sáng tác. Ngoài các tiết mục ca vũ nhạc do các ca sĩ của Ban Văn Nghệ CLBTNS trình diễn, còn có sự đóng góp của các ca sĩ chuyên nghiệp như Diễm Liên, Thúy An, Lilian, Quốc Thái, Helen Elena, và đặc biệt là Ca sĩ Duy Ninh đến từ Hawaii. Duy Ninh cũng là Hội Trưởng của chi nhánh thứ 11, một chi nhánh mới nhất ở Hawaii của CLBTNS, cũng như sự góp mặt của Ca sĩ Ngọc Hà (phu nhân của nhạc sĩ Lê Văn Khoa). Ngoài ra còn có sự đóng góp bản nhạc "Con Đường Vui" của Ban Hợp Ca của cựu học sinh Trường Bưởi-Chu Văn An, cũng như anh chị chủ nhân nhà hàng Hoàng Sa đã giúp vui bài hát "Không Bao Giờ Ngăn Cách".



Ngoài 2 MC của CLBTNS, Cao Minh Hưng và Hồng Vân, còn có sự góp mặt của MC Diệu Quyên của Đài TV SBTN và MC Quốc Thái của Đài Radio FM 106.3 và QT Market trên đường Garden Grove làm cho không khí buổi tiệc trở nên sống động. Nhờ sư điều khiển linh hoạt của Diệu Quyên & Quốc Thái, đồng hương đã ủng hộ mua vé số với tất cả số tiền bán vé số này được chia ra cho 3 vị may mắn tham dự chương trình Đại Nhạc Hội.



Buổi Đại Nhạc Hội Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập CLBTNS được thành công mỹ mãn, với không khí vui tươi nhộn nhịp kéo dài đến 11 giờ 45 phút tối, hơn 6 tiếng đồng hồ kể từ giờ bắt đầu là 5 giờ chiều. Quan khách ra về đều được tặng cuốn sách nhỏ (booklet) được CLBTNS phát hành để kỷ niệm 15 năm thành lập; trong đó có in tên và hình ảnh của các nhà bảo trợ cũng như các hình ảnh và bài viết của MC tí hon Evelyn Minh-Tuyết Vũ, cô giáo Nguyễn Thị Đăng Ngọc và Phó hội Trưởng Ngoại Vụ Phạm Ngọc Lân về các sinh hoạt của CLBTNS. Chắc chắn CLBTNS sẽ có thêm nhiều chương trình kỷ niệm ngày thành lập với sự phát triển, uy tín và sự thương yêu của cộng đồng với những chương trình sinh hoạt hữu ích, đặc biệt là những chương trình hướng dẫn thế hệ trẻ tiếp nối.



Phạm Ngọc Lân



(Bài và ảnh do CLBTNS cung cấp)