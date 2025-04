Thư Viện Việt Nam Kỷ Niệm 26 Năm Thành Lập - Giới Thiệu Tác Phẩm Anh Ngữ “Little Saigon Chronicles”

Nghi thức chào cờ

Garden Grove (Thanh Huy) - Thư Viện Việt Nam (tọa lạc số 10872 Westminster Ave Suites # 214 & 215) do nhà báo Du Miên Giám Đốc điều hành, cùng Ông Bà BS. Võ Trọng Di một trong năm người đứng ra thành lập thư viện trong đó có: Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng, Nhà Văn Nguyễn Đức Lập, Giáo Sư Trần Lam Giang (3 người nầy đã qua đời), đã tổ chức buổi tiếp tân kỷ niệm 26 năm thành lập vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 29 tháng 3 năm 2025 tại phòng sinh hoạt Thư Viện Việt Nam, với hơn 200 nhân sĩ, trí thức, một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng, các cơ quan truyền thông và đồng hương thân hữu tham dự.

Nhân dịp nầy Nhà Báo Du Miên và Ngọc Hà cũng phát hành tác phẩm Anh ngữ “Little Saigon Chronicles.”

Điều hợp chương trình lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Mũ Đỏ Vũ Long Sơn Hải.





Nhà báo Du Miên ký tặng sách cho ký giả Kiều Mỹ Duyên Sau phần nghi thức chào cờ, MC. Nhà báo CNN. Nguyễn Ngọc Chấn và Nhà Báo Du Miên lên giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố lý do buổi lễ. Mở đầu nhà báo Du Miên mời BS. Võ Trọng Di lên có lời phát biểu nhân ngày mừng Thư Viện 26 năm. BS. Võ Trọng Di ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quý mạnh thường quân, quý vị quan khách và đồng hương thân hữu đã liên tục trong 26 năm qua yểm trợ cho Thư Viện được duy trì sinh hoạt cho đến ngày hôm nay. Sau đó ông mời các thành viên trong Thư Viện và một số quan khách cùng lên cắt bánh mừng thư viện 26 năm tuổi.

Mở đầu nhà báo Du Miên cùng nhà báo CNN Nguyễn Ngọc Chấn lên lần lượt cảm ơn những đóng góp cho thư viện, trân trọng ghi nhận tình cảm của quý thân hữu như Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Lợi đã lái xe từ San Jose năm nào cũng xuống tham dự; như của Minh Thu và toàn ban chấp hành cũng như quý thầy cô trường áo tím Gia Long Saigon; như của Việt Hải và tất cả anh chị em trong nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật; như của kỹ sư Phạm Ngọc Lân (hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội); như của Đài VNATV và khán giả của đài luôn luôn cho Thư Viện dựa lưng, mỗi khi hết quỹ, cạn tiền, đài VNATV lập tức kêu gọi khán giả cứu nguy, thoát nạn. Có thể nói đây là lần đầu tiên, sau 25 năm TVVN có một buổi sinh hoạt dài. Vì tầm quan trọng của dấu mốc lịch sử 50 năm tị nạn, kính mong các bạn khách quý và thân hữu vui lòng nán lại để nghe hết những phát biểu của NHỮNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ LITTLE SAIGON CỦA CHÚNG TA…





BS. Võ Trọng Di chào mừng và cảm ơn quan khách cùng ồng hương tham dự Sau đó ông giới thiệu nhóm sáng lập Thư Viện Việt Nam vào 1999: Được 2 cụ Võ Như Nguyện (Giám đốc Viện Hán Nôm đại học Huế) và Đặng Quang Dương (Đại tá, Tham mưu trưởng quân đội Cao Đài) khuyến khích, các anh Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, Nha sĩ Võ Trọng Di, Nhà giáo Trần Lam Giang, nhà văn Nguyễn Đức Lập và ký giả Du Miên vận động thân hữu để thành lập Thư Viện Việt Nam, khai trương vào năm 1999. Trải qua 25 năm, số sách và báu vật ở Thư Viện ngày càng nhiều trong khi nhóm khởi xướng hao mất 3 phần 5: Quý vị Trầm Tử Thiêng, Nguyễn Đức Lập và Trần Lam Giang đã về với tổ tiên tộc Việt. Hiện nay Thư Viện được điều hành bởi quý Anh Võ Trọng Di, Bùi Đắc Danh, Du Miên, hai chị Huỳnh Ngọc Ánh, Hồ Lạng Hồng và em Nguyễn Văn Phúc.

Tiếp theo là phần giới thiệu cuốn sách Little Saigon Chronicles: Đây là cuốn sách ghi lại những câu chuyện và hình ảnh của hành trình 50 năm người Việt tị nạn chúng ta tạo dựng thủ đô tị nạn Little Saigon. 2 tác giả Ngọc Hà và Du Miên cùng Thư Viện muốn cho thế hệ con cháu biết được cha ông chú bác, mẹ bà cô dì của chúng trải qua những năm tháng ngậm đắng nuốt cay nhưng vẫn ngẩng cao đầu để vượt qua những tủi nhục để gầy dựng cho thế hệ con cháu. Bên cạnh đó, những bậc cha ông chú bác, mẹ bà cô dì đó đã âm thầm và trì chí kiến tạo cộng đồng, lập phố Việt, khai sinh danh xưng Little Saigon hàm nghĩa là chúng ta ra đi mang theo quê hương. Dựng lại thủ đô Saigon trên xứ người. Với cuốn sách này, mọi người sẽ được biết chi tiết từ lúc khởi đầu vào năm 1975 cho đến năm 2024, những ai đóng góp vào lịch sử hình thành Little Saigon đều có nhắc đến trong cuốn sách này. Hôm nay quý bạn sẽ được nghe một số nhân vật có dính dấp đến lịch sử Little Saigon phát biểu.

Mở đầu những lời phát biểu đó là Cụ TÁM ĐƯỢC: Một số những người mở cơ sở thương mại đầu tiên tại vùng nay là Little Saigon đã về với tổ tiên như các ông Lê Quý Biên, Nguyễn Cao, Nguyễn Xuân Phước, Đặng Văn Thạnh, Nguyễn Văn Thành tức Ba Thành Mỹ… Hôm nay chúng tôi hân hạnh mời cụ Tám Được, chủ nhân Garage Thiên Tạo là người mở tiệm sửa xe đầu tiên ở Santa Ana vào cuối thập niên 1970…

Tiếp theo là ĐẠI DIỆN “BOLSA NGŨ HỔ” tức 5 con cọp của Bolsa: Cụ CNN NGUYỄN NGỌC CHẤN. Ít ai để ý rằng những người làm thương mại đầu tiên ở Little Saigon toàn là những người ‘amateur’. Họ là viên chức chính phủ hoặc sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Cụ CNN Nguyễn Ngọc Chấn là 1 trong 5 người gọi là “thương gia” ấy hôm nay đã bước qua ngưỡng tuổi 80, lên kể về những kỷ niệm đầu tiên khi thành lập Little Saigon.

- Cụ HỨA TRUNG LẬP: Mở tiệm Lập photo trong khu thương mại đầu tiên của Little Saigon ở góc đường First và Clara giữa Fairview và Bristol St. Nơi đây từng có chợ Bà đại tá Tồn, có Trung Tâm Sinh Hoạt Người Việt Quốc Gia, có Hội Quán Việt Nam, có Phở Hòa, có phòng mạch Bác sĩ Trần Mạnh Ngô v.v…

- Cụ TRẦN DUY HÒE: (Thiếu tá lục quân VNCH) là người tổ chức Hội Chợ Tết Quân Lực VNCH đầu tiên (và lát nữa đây quý vị cũng được nghe cựu chủ tịch sinh viên Long Beach tiếp nối việc tổ chức hội chợ Tết). Nhờ là con rể của Nguyễn Phước tộc nên Cụ Hòe đã thỉnh mời được cựu hoàng Bảo Đại đến khai mạc hội chợ Tết đầu tiên của cộng đồng chúng ta. Chẳng những thế cụ còn mời được bà thị trưởng thành phố Westminster là Kathy Buchoz diện áo dài VN đón cựu hoàng Bảo Đại… Ngoài ra, cụ Trần Duy Hòe còn có công giữ được TRỤ CỜ VNCH đầu tiên trên phố Little Saigon từ năm 1984 (mời đọc chi tiết trong tác phẩm Little Saigon Chronicles)

- Giáo sư TRẦN MẠNH CHI, cựu chủ tịch hội Sinh Viên Cal State Long Beach, cùng với Hoa hậu Tôn nữ Quế Phương tổ chức hội chợ Tết sinh viên đầu tiên và góp phần hình thành tổng hội SVVN sau này là tổ chức tiếp tục tổ chức hội chợ Tết hàng năm cho tới ngày nay…

- Cậu BILLY LÊ, cựu chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên. Nay là phụ tá cho Chánh lục sự Hugh Nguyễn. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của chánh lục sự Hugh và Bille, tác giả Little Saigon Chronicles được có những hình ảnh do Orange County Archives lưu giữ, bên cạnh hàng trăm bức hình được cấp phép và cầu chứng copyrights từ Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ.

- Cụ NGUYỄN ĐỨC LUẬN: Người tiên phong tổ chức diễn hành Tết trên đại lộ Bolsa. Cụ thành lập Little Saigon Tet Parade Association vào năm 1997 đảm nhận việc tổ chức mãi đến khi trao lại việc tổ chức cho thành phố Westminster, với Nghị viên Andy Quách tổ chức.

- Kỹ sư BÙI THẾ PHÁT: Chủ tịch Cộng đồng NVQG Nam Cali, đã là trưởng ban tổ chức diễn hành Tết trên đại lộ Bolsa Trần Hưng Đạo nhiều năm. KS Phát còn đóng góp tiền của và công sức vào các công trình nổi bật khác của lịch sử Little Saigon như Little Saigon Monument “Welcome to Little Saigon” đặt ở các góc đường Brookhust-Hazard, Brookhurst-Fwy 22 – Bolsa-Ward, Bolsa-Magnolia…, tượng đài Trần Hưng Đạo, tượng đài Đại Đế Quang Trung…

Tất cả những vị kể trên đã lần lượt kể lại một phần nhỏ những kỷ niệm, với phần chi tiết được kể đầy đủ hơn trong cuốn sách Little Saigon Chronicles.

- Cụ ĐẶNG BÁ HUY cho biết: Little Saigon là 1 cái tên do mình đặt ra. Trong cuốn Little Saigon Chronicles viết rất đủ tình tiết từ lúc em bé Little Saigon chào đời cho đến khi nó có căn cước và trở thành địa danh lừng lẫy thế giới như ngày nay. Giai đoạn Little Saigon có căn cước công đầu là của Ủy Ban Litlte Saigon do cố đốc sự Quốc gia Hành chánh Phùng Minh Tiến thành lập với sự góp tay của một nhóm các nhà trí thức, nhà hoạt động. Chẳng may, các cụ có công ở giai đoạn vận động tiểu bang California công nhận lần lượt được tổ tiên Lạc Long Quân và Âu Cơ cùng các vua Hùng gọi về chầu, chỉ còn lại vài cụ. Hôm nay chúng ta hân hoan thỉnh mời cụ Đặng Bá Huy, thành viên trong Ủy Ban Little Saigon do đốc sự Phùng Minh Tiến thành lập, lên đây kể lại vài kỷ niệm quý giá của giai đoạn lịch sử này. Cụ Đặng Bá Huy là cựu sĩ quan Biệt kích Hoa Kỳ, vào những năm đầu tị nạn, nhà riêng của cụ đã từng là nơi họp mặt của các cựu chiến binh VNCH, tiền thân của tổ chức bây giờ gọi là Liên Hội Cựu Chiến Sĩ.

- Cụ NGUYỄN VĂN CHUYÊN: Thuở ấy, cụ vẫn còn phong độ của 1 phi công trực thăng tuổi băm mươi. Đảm nhận vai trò tổng thơ ký cho cộng đồng Nam Cali do thiếu tướng Trần Văn Nhựt làm chủ tịch, cụ Chuyên cũng từng là phụ tá cho Thượng nghị sĩ Joe Duns của California. Vào năm 1989 khi anh em cựu quân nhân của chúng ta xin giấy phép thành phố Westminster để tổ chức kỷ niệm 19 tháng 6, ngày Quân lực VNCH. Ông nghị viên French Fry chẳng những hô hào bác đơn xin mà còn tuyên bố “You guys muốn tổ chức ngày quân lực VNCH thì hãy về Việt Nam mà tổ chức” (this is america, if you guys want to celebrate Vietnamese Armed Forces day, go back to vn to celebrate it.) Cụ Chuyên lúc ấy tụ các chiến hữu và đồng hương biểu tình phản đối và ra tranh cử nghị viên. Vào năm 2003, cụ Chuyên còn ghi đậm dấu ấn trong lịch sử hình thành Little Saigon với vai trò đồng điều khiển chương trình MC chính trong lễ khánh thành Little Saigon Monument “Welcome to Little Saigon” ở 2 góc đường Brookhurst-Hazard và Frwy 22. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên cờ quốc gia VN tức cờ vàng 3 sọc đỏ được đặt trên công thổ – đất công thuộc sở hữu của chính quyền Hoa Kỳ. Sau này, cờ quốc gia VN được tung bay tại tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ vào tháng 4 năm 2003. Hơn thế nữa, nhóm thương gia Little Saigon Business District Committee cùng Nghị viên Andy Quách đã vận động Hội đồng Thành phố Westminster công nhận cờ vàng vào đêm 19 tháng 2 năm 2003. Sự kiện lịch sử này đã bùng lên một cao trào với kết quả ngoạn mục: trên 100 thành phố, tiểu bang và quận hạt khắp Hoa kỳ đều công nhận cờ vàng của tổ quốc VN chúng ta…

- Thị trưởng CHARLIE NGUYỄN MẠNH CHÍ, thuộc giới trẻ nối gót cha ông, tiền bối. Khi trở thành trị trưởng Westminster, thành phố cưu mang Little Saigon, ông đã ghi được 2 dấu ấn: 1 là vận động dựng được trụ cờ VNCH và Hoa kỳ trước thương xá Phước Lộc Thọ và thêm các tên đường Tự Do, Nguyễn Trãi, Lê Lợi trong khu phố Little Saigon...

- Nghị viên THÁI VIỆT PHAN. Khi trở thành nghị viên gốc Việt đầu tiên tại thành phố Santa Ana, NV Thái Việt đã ghi dấu ấn cho lịch sử Little Saigon bằng công trình phục dựng Little Saigon Monument đặt tại góc đường First và Harbor vào năm 2024…

- Cụ PHAN KỲ NHƠN lừng lẫy với biệt danh “vua biểu tình” của Little Saigon. Nhờ sự lãnh đạo của Cụ mà lằn ranh quốc cộng được duy trì ở Little Saigon. Cụ được tập thể người Việt tị nạn ở hải ngoại nể trọng và hưởng ứng các cuộc biểu tình chống các đầu sỏ Cộng sản Tàu như Tập Cận Bình, Cộng sản Việt như Nguyễn Minh Triết, Phan Văn Khải khắp các địa danh San Francisco, San Jose, Palm Spring, Dana Point Beach và vượt ra ngoài tiểu bang vàng để biểu tình trước Tòa Bạch Ốc, New York, Florida v.v…

- Dân biểu Liên bang DEREK TRẦN: Quý vị còn nhớ năm rồi, Luật sư Derek Trần đến dự sinh nhựt thứ 25 của TV và có phát biểu vận động cộng đồng bỏ phiếu ủng hộ. Và khi đạt được kết quả chung cuộc, Derek Trần trở thành Dân biểu Liên bang đầu tiên đại diện cho cộng đồng Little Saigon chúng ta.

- Nghị viên CINDY TRẦN: ngoài vai trò nghị viên thành phố GG, cô giáo Cindy còn là hiệu trưởng trường Việt ngữ giáo xứ Đức Mẹ La Vang, đồng thời còn lập 1 đoàn trống góp mặt trong các sinh hoạt cộng đồng. Cindy là mạnh thường quân đường dài của TVVN…





Cắt bánh mừng sinh nhật Thư Viện 26 tuổi - Luật sư NGUYỄN ĐỖ PHỦ: Với 2 cuốn sách về lịch sử Little Saigon này, cả tiếng Việt và tiếng Anh, LS Đỗ Phủ đã tung bí quyết để thuyết phục cơ quan bản quyền quốc gia Hoa Kỳ cấp chứng nhận cho 2 tác giả Ngọc Hà và Du Miên dù rằng phải trải qua giai đoạn nhiêu khê với hàng trăm bức hình lịch sử mới và cũ. Trong cộng đồng chúng ta khó tìm được một luật sư giỏi về copyright như LS Đỗ Phủ. Đặc biệt hơn nữa, LS Đỗ Phủ chẳng những không nhận thù lao mà còn tặng thêm tiền bảo trợ cho TVVN. Cũng nhân dịp này, thử đặt câu hỏi: Tại sao chàng luật sư này có tên là Đỗ Phủ, một thánh thơ lừng danh của Trung Hoa mà người VN chúng ta ngưỡng mộ? Có ai biết vì sao không? Hôm nay TVVN tiết lộ: LS Nguyễn Đỗ Phủ là cháu gọi nữ thi sĩ Tương Phố là Bác. Thân mẫu của LS Đỗ Phủ là em ruột của nhà thơ Tương Phố. Bởi thế, trong tủ sách quý của TVVN có bản in đặc biệt của thi phẩm lừng danh “Mưa gió Sông Tương” của Tương Phố…

Thư viện có mặt khắp nơi. Ở cấp quốc gia, khu vực, tỉnh thành, quận hạt, city v.v… Các đời tổng thống mỹ đều có thư viện mang tên của họ. Cộng đồng non trẻ của mình, Little Saigon, dù lâm cảnh cơm ăn chưa đủ no, áo mặc chưa đủ ấm nhưng chúng ta cũng tự hào có được 1 thư viện mang tên Thư Viện Việt Nam, nôm na dịch sang tiếng Anh là The Vietnam Library of Little Saigon. Nay đã bước qua tuổi 26. Nhân dịp này, TVVN tạm “khoe” cùng bà con và nhất là quý khách, Anh/Chị và các bạn, là, chúng ta có được một “tài sản chung của cộng đồng Little Saigon”. Nó trị giá thành tiền chẳng đáng bao nhiêu nhưng CHÚNG TA HÃNH DIỆN CÓ ĐƯỢC MỘT TÀI SẢN VĂN HÓA ĐẶC TRƯNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM. Năm nay hay năm tới, khi Trời Phật tác duyên, TVVN sẽ chuyển giao tài sản văn hóa cộng đồng này đến trung tâm phục vụ cộng đồng chúng ta, nỗ lực mà một số cấp chính quyền địa phương đã và đang cố gắng hình thành.

Cuốn sách nầy là một di sản lịch sử của người Việt tỵ nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới, đây là món quà mà Thư Viện Việt Nam, Du Miên và Ngọc Hà muốn nhắn nhủ với thế hệ con cháu chúng ta phải biết vì sao chúng ta có mặt và bằng cách nào để chúng ta có một cái tên Thủ Đô Sài Gòn trên quê người.

