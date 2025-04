Tiệc Gây Quỹ Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận (Black April Memorial)

Quang cảnh lễ chào cờ



Garden Grove (Thanh Huy)- - Tại nhà hàng Diamond Seafood 2, 12181 Brookhurst ST, Garden Grove, Ban tổ chức gồm có: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ, Đền Thánh Trần, Tổng Hội Sinh Viên Nam California, Viện Bảo Tàng Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa.









Quang cảnh ễ chào cờ

Tham dự buổi tiệc nhận thấy có qúy vị đại diện các hội đoàn thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Hội Cảnh Sát Quốc Gia, Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Hội Đồng Hương Quảng Trị, Tổng Hội Sinh Viên, Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần, Liên Ủy ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Trung Tâm Việt Ngữ.v.v… Đồng đứng ra tổ chức buổi tiệc gây quỹ để có phương tiện tổ chức lễ Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận.Tham dự buổi tiệc nhận thấy có qúy vị đại diện các hội đoàn thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Hội Cảnh Sát Quốc Gia, Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Hội Đồng Hương Quảng Trị, Tổng Hội Sinh Viên, Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần, Liên Ủy ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Trung Tâm Việt Ngữ.v.v…





Thành phần Ban tổ chức từ trái: Nghị Viên Cindy Trần, Ông Bùi Đẹp, Ông Bùi Thế Phát, đại diện Tổng Hội Sinh Viên, BS. Nguyễn Hoàng Quân, Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng và Ông Phan Kỳ Nhơn Các Niên trưởng có: NT. Lê Bá Khiếu, NT.La Trinh Tường, NT. Trần Dật, NT. Nguyễn Văn Ức, NT. Phan Kỳ Nhơn…Dân cử có Dân Biểu Liên Bang Devek Trần, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove Tammy Trần. Ông David Nguyễn, Đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Bác Sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Ủy Ban Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại, một số các cơ quan truyền thông.



Điều hợp chương trình chiến hữu Hải Quân Đinh Quang Truật.





Sau phần nghi thức chào cờ, phút mặc niệm.





Tiếp theo Ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Trưởng ban tổ chức lên sân khấu, trong lúc nầy ông mời tất cả các thành viên trong ban tổ chức Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận cùng lên chào mừng và cảm ơn các hội đoàn, đoàn thể, quý cơ quan truyền thông và đồng hương tham dự đóng góp để ban tổ chức hoàn thành ngày lễ trọng đại nầy.





Ông Phát Bùi đã ngỏ lời cảm tạ quý vị quan khách, quý vị mạnh thường quân, quý hội đoàn đoàn thể đã đến tham dự và góp phần cho việc tổ chức Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận.









Niên Trưởng Lê Bá Khiếu phát biểu Trong dịp nầy Ông cho biết, trong lễ tưởng niệm năm nay, Nhạc Sĩ Trúc Hồ sẽ dựng lại đoạn phim về câu chuyện chiến đấu hào hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ được trình chiếu trong đêm thắp nến tưởng niệm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.



Sau đó ban tổ chức mời Niên trưởng Lê Bá Khiếu lên phát biểu, trong lời phát biểu NT. Lê Bá Khiếu cho biết: “50 năm Quốc Hận đến nay 50 năm sau đồng bào trong nước vẫn còn trốn chạy chế độ độc tài phi nhân của cộng sản. Cộng sản giải phóng gì, giải phóng cho ai? Văn hóa của chúng là chỉ có giết, giết, giết, chúng không để bàn tay ngừng nghĩ!



Sau đó ban tổ chức mời Niên trưởng Lê Bá Khiếu lên phát biểu, trong lời phát biểu NT. Lê Bá Khiếu cho biết: “50 năm Quốc Hận đến nay 50 năm sau đồng bào trong nước vẫn còn trốn chạy chế độ độc tài phi nhân của cộng sản. Cộng sản giải phóng gì, giải phóng cho ai? Văn hóa của chúng là chỉ có giết, giết, giết, chúng không để bàn tay ngừng nghĩ!

Quốc Hận 30-4 chúng ta nhớ rằng: “Vì Dân Chiến Đấu, Vì Nước Hy Sinh” trong dịp nầy chúng ta cũng không quên công ơn của 250 ngàn chiến sĩ đã hy sinh chiến đấu vì Quốc Gia Dân Tộc. 59 ngàn chiến sĩ Đồng minh đã hy sinh để bảo vệ thành trì tự do. Chính vì vậy nên Tưởng Niệm 50 Quốc Hận đây cũng là dịp để toàn thể chúng ta cùng thắp lên ngọn nến cầu nguyện cho hương linh những chiến sĩ không may mắn sớm được về cõi An Bình.









Hợp ca Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ. Ông kêu gọi mọi người cũng biết ơn những người Mẹ, những người vợ đã phải trải qua không biết bao nhiêu nghiệt ngã, cay đắng để lặn lội nuôi chồng, nuôi con trong các trại tù cộng sản, nhờ họ mà chúng ta có được ngày hôm nay, con cháu chúng ta trưởng thành trên quê hương thứ hai nầy.”



Trong dịp nầy Ông Phát Bùi cho biết: Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận 30-4-1975 có phần thắp nến Cầu Nguyện cho các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ Miền Nam Việt Nam và đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm tự do sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều đến 9 giờ tối Wednesday 30 tháng 4 năm 2025 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, 14180 All American Way, Thành Phố Westminster. (Ban tổ chức có khoản đãi thức ăn nhẹ)





Trong buổi lễ có đặt vòng hoa, các hội đoàn, đoàn thể muốn đặt vòng hoa xin liên lạc trước với Ông Nguyễn Long số điện thoại (310) 381-9629.





Buổi tiệc bắt đầu mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ dưới sự điều hợp của Ca Sĩ Quỳnh Hoa với nhóm hát Quỳnh Hoa cùng các ban hợp ca, các ca sĩ thân hữu và các quân binh chủng trình diễn qua những nhạc khúc về lính về tình ca quê hương như: “Cờ Vàng Bay Trên Thành Phố Hôm Nay,” “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ,” “Việt Nam Vẫn Mãi Là Quê Hương,” “Ai Nói Với Em.” “Tôi Muốn Mời Em Về.” “Thề Không Phản Bội Quê Hương” “Anh Không Chết Đâu Em,”…





Quý đồng muốn tìm hiểu hay đóng góp cho ngày lễ trên xin liên lạc về: email: CongDongNguoiVietQuocGiaNamCali@Yahoo.com





Hay các số điện thoại: Quỳnh Hoa: (714) 425-4278, Nguyễn Long (310) 381-9629, Bùi Đẹp (951) 733-8844, Nguyễn Văn Hùng (714) 548-5636.