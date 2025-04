Wisconsin: Chánh Án Susan Crawford Chiến Thắng

Thẩm phán Susan Crawford đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Tòa án Tối cao Wisconsin với tỷ lệ 55,7% so với 44,3% của đối thủ bảo thủ Brad Schimel. Chiến thắng này giúp phe tự do duy trì thế đa số 4-3 trong tòa án cao nhất của bang. Cuộc bầu cử này được chú ý đặc biệt do sự tham gia tài trợ mạnh mẽ từ tỷ phú Elon Musk, người đã đóng góp hơn 25 triệu đô la cho chiến dịch của Schimel. ​Susan Crawfordhiện là thẩm phán tại Tòa án Quận Dane và từng giữ vai trò cố vấn pháp lý chính cho Thống đốc Wisconsin Jim Doyle. Bà được biết đến với việc đại diện cho các tổ chức như Planned Parenthood Wisconsin và Liên đoàn Phụ nữ Cử tri. ​