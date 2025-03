Hình trên: cao ốc sụp đổ ở Bangkok. Động đất: 90 người mất tích sau trận động đất làm sập tòa nhà cao tầng ở Bangkok. Trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã làm rung chuyển Thái Lan, và Myanmar.

(28.3.2025) - Động đất 7,7 độ ở Thái Lan, Myanmar: 90 người mất tích, thương vong cả trăm người

- VN đón nhận nhiều dự án của Trump Organization: sân golf, khách sạn và dự án bất động sản

- Trump: điều tra 4 đại học California (có UCI, UCLA...) bị chụp mũ tuyển sinh ưu tiên theo chủng tộc

- Thẩm phán Matthew Kennelly chận một phần trong lệnh Trump xóa sổ DEI

- Thống đốc Utah gỡ bỏ hệ thống tự động cho bầu qua thư, yêu cầu đăng ký trở lại

- New York: nhạc sĩ ráp Sheff G, từng lên sân khấu giúp Trump kiếm phiếu, nhận tội cố ý giết người, chịu án 5 năm tù

- Bị Trump truy bức, thêm 1 hãng luật kiện Trump.

- Trump ký lệnh xóa sổ "ý thức hệ không phù hợp" tại Viện Smithsonian, không bàn chuyện kỳ thị chủng tộc nữa

- Trump dự tính rút 20.000 quân Mỹ ra khỏi Châu Âu, NATO nói an ninh Châu Âu vẫn tự lo được.

- Iran: sẵn sàng bắn trả đũa vào căn cứ Mỹ

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hứa gắn bó Châu Á

- Tập Cận Bình mời các hãng quốc tế đầu tư vào TQ

- Cổ phiếu xe hơi châu Á giảm ngày thứ nhì liền

- Thủ tướng Canada than thở: tình bạn Canada-Mỹ đã bị Trump cắt đứt. Canada sẽ tái cấu trúc kinh tế.

- Nhật thú nhận kinh tế sẽ thê thảm vì thuế xe

- Hơn 300 người giàu nhất Hoa Kỳ xin Quốc hội chặn kế hoạch Cộng Hòa giảm thuế chỉ có lợi cho tỷ phú và hại dân nghèo

- SoftBank Group tính bơm 1 nghìn tỷ đô vào AI ở Mỹ

- Nga tốn xương máu, Ukraine phải chống đỡ ngoại xâm: Trump lặng lẽ đòi Ukraine nộp các mỏ khoáng sản để bù tiền Biden viện trợ từ 2022

- Khảo sát CRE: 95% lo ngại vì giá tăng, 81% lo ngại vì thuế quan của Trump sẽ gây ra chiến tranh thương mại, 72% nói thuế quan hại kinh tế Mỹ, 74% nói lạm phát sẽ tệ hơn, 95% nói giá bảo hiểm tăng vì Trump

- Hơn 3/4 nhà khoa học tại Mỹ cân nhắc rời Mỹ để tới Châu Âu và Canada vì Trump cắt giảm tài trợ cho nghiên cứu.

- Đan Mạch bắt đầu tuyển nữ quân nhân từ năm 2026, chuẩn bị cuộc chiến tương lai

- Tình báo Hòa Lan: Nga có thể tấn công Hòa Lan 1 năm sau cuộc chiến Ukraine, vì kinh tế Nga là dựa vào quân sự

- Thấy Mỹ-Nga sắp bang giao trở lại, nhiều công ty Nam Hàn vào Nga mở lại cơ xưởng

- Putin ra độc chiêu: vì hòa bình, LHQ hãy lập chính phủ lâm thời Ukraine, bầu Tổng Thống mới (để thay Zelensky). Mỹ từ chối

- Putin: vì Mỹ dòm ngó Greenland, Nga sẽ quân sự hóa Bắc Cực

- Các quan chức Mỹ gõ cửa từng nhà tại thủ đô Nuuk của Greenland để mời ra đón Đệ nhị phu nhân Usha Vance, bị từ chối (vì Trump đòi chiếm Greenland)

- Mỹ thu hồi thị thực của 300 du học sinh

- Trump ký lệnh: vì an toàn, xinh đẹp thủ đô

- Trump sợ Dân Chủ chiếm 1 ghế Dân Biểu, nên hủy đề cử Dân Biểu Cộng Hòa Elise Stefanik cho ghế Đại sứ Mỹ ở LHQ.

- Bơm tiền cho bầu cử 2024 nhiều nhất: 1. Elon Musk, $291.5M (triệu USD); 2. Timothy Mellon, $197M; 3. Miriam Adelson, $148.3M; 4. Richard and Elizabeth Uihlein, $143.5M; 5. Kenneth C. Griffin, $108.4M; 6. Jeffrey and Janine Yass, $101.1M.

- Tòa: Chính quyền Trump không được xóa các tin nhắn về vụ lộ mật trong nhóm tin nhắn Signal

- Las Vegas: truy tố Paul Kim, tội đốt 2 xe Tesla

- Nhật Bản có kế hoạch di tản 120.000 người từ các đảo nhỏ gần Đài Loan trong trường hợp khẩn cấp.

- Du lịch giữa Mỹ-Canada: đặt chuyến bay từ bây giờ tới tháng 9/2025 đã giảm 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Xe tự hành Pony AI Inc. của TQ được cấp phép dịch vụ xe taxi robot thương mại hoàn toàn ở Thâm Quyến.

- Quận Oglala Lakota, South Dakota, 29% bất an lương thực nhất .

- California: 12,2% dân mất an ninh lương thực năm 2021-2023. Mất an ninh lương thực là 13,2% ở Quận Los Angeles, 11,2% ở Quận San Francisco, 10,9% ở Quận San Diego. Quận Imperial có 21% mất an ninh lương thực, cao nhất tiểu bang.

- Cảnh sát Quận Cam trấn an: chỉ bố ráp hình sự, không bố ráp di dân lậu.

- Amazon sa thải 200 nhân viên

- Nhật Bản, Đài Loan hợp tác để ứng phó về bất ổn an ninh và kinh tế do chính quyền Trump gây ra.

- Quận Cam: vào Mỹ khi là em bé, bây giờ sắp bị trục xuất về Việt Nam. AAJC nói có 20 người bị bắt, chờ trục xuất về VN

- Atlanta: bắn chết Trinh Huynh giữa phố năm 2017, tay súng Raylon Browning lãnh án chung thân

- HỎI 1: Có một vài giọng nói dễ được ghi nhớ hơn giọng khác? Giọng Bắc, Trung, hay Nam? Giọng nam, hay nữ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Mẹ mập phì thì con sẽ mập phì? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-28/3/2025) ⦿ ---- Bản tin Reuters ghi nhận Tổ chức Trump Organization và đối tác tại Việt Nam đang thực hiện nhiều khoản đầu tư trị giá hàng tỷ đô la vào các sân golf, khách sạn và dự án bất động sản tại quốc gia Đông Nam Á này, một phát ngôn viên của tập đoàn cho biết với Reuters. Các kế hoạch của doanh nghiệp gia đình của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang được tiến hành trong bối cảnh rủi ro về thuế quan của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, quốc gia có một trong những thặng dư thương mại lớn nhất thế giới với Washington và năm ngoái đã xuất cảng hàng hóa trị giá 30% GDP sang Hoa Kỳ.

Để cân bằng lại thâm hụt thương mại và tránh thuế quan, Việt Nam đã cam kết tăng nhập cảng từ Hoa Kỳ, cắt giảm thuế và các rào cản phi thuế quan, đồng thời cho phép Starlink của Elon Musk cung cấp dịch vụ internet vệ tinh tại quốc gia này trong khi vẫn giữ toàn quyền kiểm soát công ty con tại Việt Nam theo một chương trình thí điểm nhằm tránh các giới hạn nghiêm ngặt về quyền sở hữu của nước ngoài.

"Tổ chức Trump cùng đối tác của mình có kế hoạch đầu tư hàng tỷ đô la vào Việt Nam", người phát ngôn cho biết, đồng thời lưu ý rằng dự án đầu tiên sẽ khởi công vào tháng 5, chỉ vài tháng sau khi thỏa thuận được ký kết và dự án thứ hai có thể được công bố trong năm nay.

Lễ khởi công dự án đầu tiên trị giá 1,5 tỷ đô la và gần thủ đô Hà Nội của Việt Nam sẽ diễn ra chỉ vài tuần sau quyết định rất được mong đợi của chính quyền Trump dự kiến ​​vào ngày 2 tháng 4 về "thuế quan qua lại" đối với các quốc gia không xác định có mất cân bằng thương mại.

Người phát ngôn cho biết dự án, bao gồm ba sân golf 18 lỗ và một khu phức hợp nhà ở, là dự án lớn nhất ở Đông Á của Trump Organization. Ông cho biết hai sân golf đầu tiên dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động vào giữa năm 2027. Tập đoàn này cũng tham gia vào hai câu lạc bộ golf ở Indonesia, một trong số đó đang được xây dựng.

Đối tác Việt Nam của Trump Organization, công ty phát triển bất động sản Kinhbac City, đã công bố dự án vào tháng 10, nhưng thời gian cụ thể chưa được báo cáo trước đó. Trump Organization đã không trả lời yêu cầu bình luận. Theo báo cáo trên cổng thông tin chính phủ, đại diện của liên doanh đã gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vào tuần trước.

Một phân tích của Reuters năm ngoái cho thấy hoạt động kinh doanh sân golf và khu nghỉ dưỡng, nhờ có nhiều cơ sở tại Hoa Kỳ, là động lực lớn nhất tạo ra dòng tiền cho Trump Organization. Người phát ngôn cho biết thêm rằng các địa điểm cho một dự án sân golf hoặc khách sạn khác gần Thành phố Sài Gòn, trung tâm kinh doanh phía Nam của Việt Nam, đã được đưa vào danh sách rút gọn với một thỏa thuận dự kiến ​​sẽ được công bố vào cuối năm nay, lưu ý rằng vẫn còn quá sớm để chỉ ra quy mô của khoản đầu tư có thể có. Ông cho biết thêm rằng liên doanh đang xem xét đầu tư vào tổng cộng ba hoặc bốn dự án tại Việt Nam.

Người phát ngôn từ chối định lượng cổ phần của Trump Organization trong liên doanh, nhưng cho biết nhóm do con trai của Trump là Eric điều hành sẽ điều hành các cơ sở này. Theo Hiệp hội Golf Việt Nam, Việt Nam, với dân số 100 triệu người, có khoảng 70 sân golf và 100.000 người chơi golf địa phương.

⦿ ---- Động đất: 90 người mất tích sau trận động đất làm sập tòa nhà cao tầng ở Bangkok. Trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã làm rung chuyển Thái Lan, và Myanmar vào hôm nay thứ Sáu. Một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã làm rung chuyển Myanmar và nước láng giềng Thái Lan vào thứ sáu, làm sập các tòa nhà và khiến nhiều người tử vong.

Các quan chức Thái Lan cho biết ba người đã được tìm thấy đã chết và khoảng 90 người khác mất tích và được cho là vẫn còn nằm dưới đống đổ nát của một tòa nhà cao tầng đang được xây dựng bị sập ở Bangkok, AP đưa tin. Nhân viên cứu hộ Songwut Wangpon nói với các phóng viên rằng bảy người khác đã được tìm thấy còn sống. Tòa nhà cao 30 tầng đã sụp đổ sau trận động đất xảy ra vào giữa trưa giờ địa phương, khiến cần cẩu trên đỉnh đổ xuống đất và một đám bụi khổng lồ bốc lên không trung. Video được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội và được tờ New York Times xác minh cho thấy cảnh sụp đổ.

Video dài 1 phút, hình ảnh tòa nhà cao ốc Thái Lan sụp đổ:



https://www.youtube.com/watch?v=VeHFQWRFSr4

Trận động đất tiếp theo là một dư chấn mạnh 6,4 độ richter. Những người dân ở Bangkok đã di tản khỏi các tòa nhà của họ đã được cảnh báo ở bên ngoài trong trường hợp có thêm dư chấn. Thành phố, thủ đô của Thái Lan, đã được tuyên bố là khu vực thảm họa.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ và trung tâm khoa học địa chất GFZ của Đức cho biết trận động đất này nông ở độ sâu 6,2 dặm, với tâm chấn ở Myanmar, theo các báo cáo sơ bộ. Reuters đưa tin rằng tâm chấn cách Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, nơi có dân số 1,5 triệu người, chưa đầy 11 dặm. Chính quyền quân sự cầm quyền của Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở một số khu vực.

Một bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Mandalay nói với tờ New York Times rằng số người chết ít nhất là 20, với hàng trăm người khác bị thương và bệnh viện đã quá tải. Một nhân chứng nói với tờ Guardian rằng tám người đã thiệt mạng khi một tòa nhà đang được xây dựng trong thành phố bị sập. "Toàn bộ thành phố Mandalay bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Các đội cứu hộ và bệnh viện hiện đã quá tải", nhân chứng cho biết. Câu chuyện này đã được cập nhật với những diễn biến mới.

Video dài 3:13 phút, ngôi chùa Miến Điện sụp đổ:



https://www.youtube.com/watch?v=beotwlfVx4o

⦿ ---- Bị Trump truy bức, thêm 1 hãng luật kiện Trump. Một công ty luật nổi tiếng bị Tổng thống Donald Trump nhắm truy bức đã kiện vào thứ Sáu để chặn một sắc lệnh hành pháp đe dọa các hợp đồng liên bang của công ty và quyền miễn trừ an ninh của nhân viên. Hãng luật Jenner & Block cho biết sắc lệnh hành pháp này, một trong một loạt các sắc lệnh của Bạch Ốc trong tháng qua nhằm trừng phạt cộng đồng luật sư, là vi hiến và họ hy vọng sẽ "thắng thế nhanh chóng".

Họ cho biết họ không quan tâm đến việc "đầu hàng trước sự ép buộc vi hiến của chính phủ", có lẽ là ám chỉ đến một thỏa thuận đã đạt được vào tuần trước với Bạch Ốc bởi một công ty bị nhắm đến khác, hãng luật Paul Weiss lúc đó đã đầu hàng, cam kết tặng Trump 40 triệu đô dịch vụ pháp lý và rồi Trump đã hủy lệnh.

"Sắc lệnh này không chỉ đe dọa Jenner mà còn cả khách hàng của công ty và chính hệ thống pháp luật", đơn khiếu nại của Jenner & Block cho biết. "Hiến pháp của chúng ta, từ trên xuống dưới, đều cấm chính phủ cố gắng trừng phạt công dân và luật sư dựa trên khách hàng mà họ đại diện, quan điểm mà họ ủng hộ, ý kiến ​​mà họ bày tỏ và những người mà họ giao du".

Sắc lệnh hành pháp chống lại Jenner & Block tuần này xuất phát từ thực tế là công ty này từng thuê Andrew Weissmann, một luật sư từng phục vụ trong nhóm của cố vấn đặc biệt Robert Mueller đã điều tra Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Weissmann đã rời công ty cách đây bốn năm.

Công ty này là công ty thứ hai kiện về sắc lệnh hành pháp của Trump, theo sau Perkins Coie, công ty đã thành công trong tháng này khi yêu cầu một thẩm phán chặn một số phần của sắc lệnh này không được thực hiện. Các công ty khác phải đối mặt với các lệnh tương tự bao gồm Covington & Burling và gần đây nhất là WilmerHale, một công ty có liên hệ với Mueller và một số trợ lý hàng đầu của ông.

⦿ ---- Ý thức hệ thượng đẳng da trắng được tôn vinh công khai trở lại. Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ năm nhắm vào cái mà ông gọi là "ý thức hệ không phù hợp" tại Viện Smithsonian. Trong những năm gần đây, Trump cho biết, viện này đã "chịu ảnh hưởng của một hệ tư tưởng chia rẽ, lấy chủng tộc làm trung tâm", hệ tư tưởng này đã "thúc đẩy các câu chuyện mô tả các giá trị của Mỹ và phương Tây là có hại và áp bức".

Sắc lệnh "Khôi phục sự thật và sự tỉnh táo cho lịch sử Hoa Kỳ" chỉ đạo Phó Tổng thống JD Vance "thực hiện các chính sách của sắc lệnh này" tại 21 bảo tàng, 14 trung tâm nghiên cứu và Vườn thú Quốc gia của Viện Smithsonian. Vance là thành viên của Hội đồng quản trị của viện vì vị trí của ông trong chính phủ.

Sắc lệnh của Trump chỉ trích Bảo tàng Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Phi Quốc gia, nói rằng bảo tàng này "tuyên bố rằng 'làm việc chăm chỉ', 'chủ nghĩa cá nhân' và 'gia đình hạt nhân' là những khía cạnh của 'văn hóa Da trắng'". Tờ Washington Post lưu ý rằng những cụm từ đó đã xuất hiện trong một hình ảnh thông tin đồ họa trên trang web của bảo tàng về cách chủng tộc thường được nhắc đến và chúng đã bị xóa vào năm 2020 sau khi có khiếu nại từ Donald Trump Jr.

Sắc lệnh đe dọa đến nguồn tài trợ. Smithsonian, được thành lập theo một đạo luật của Quốc hội năm 1846, là một quan hệ đối tác công tư nhận được khoảng 62% nguồn tài trợ từ chính phủ. Sắc lệnh của Trump cấm "chi tiêu cho các cuộc triển lãm hoặc chương trình làm suy yếu các giá trị chung của người Mỹ, chia rẽ người Mỹ dựa trên chủng tộc hoặc thúc đẩy các chương trình hoặc hệ tư tưởng không phù hợp với luật pháp và chính sách của Liên bang".

Biden bị cáo buộc thúc đẩy "hệ tư tưởng ăn mòn" (corrosive ideology). Sắc lệnh của Trump cáo buộc chính quyền Biden thúc đẩy một "hệ tư tưởng ăn mòn" làm cho lịch sử của quốc gia trở nên tiêu cực. "Theo bản sửa đổi lịch sử này, di sản vô song của Quốc gia chúng ta về việc thúc đẩy tự do, quyền cá nhân và hạnh phúc của con người được tái cấu trúc thành bản chất phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và áp bức", lệnh nêu rõ.

"Sự bất an mong manh đến kinh ngạc". Chandra Manning, giáo sư lịch sử Hoa Kỳ tại Đại học Georgetown, nói với tờ Washington Post rằng lệnh này cho thấy "sự bất an mong manh đến kinh ngạc về quốc gia chúng ta và quá khứ của nó". Lệnh này "có vẻ như ám chỉ rằng nếu chúng ta cho phép bất kỳ ai nghe toàn bộ câu chuyện về những thách thức mà người Mỹ đã vượt qua, quốc gia của chúng ta sẽ tan vỡ", Manning nói. "Người dân Mỹ không mong manh đến mức đó".

Các tượng đài của Liên minh miền Nam có thể được khôi phục. AP đưa tin, lệnh này cũng cho rằng các tượng đài của Liên minh miền Nam bị phá bỏ sau các cuộc biểu tình Black Lives Matter năm 2020 có thể được thay thế. Sắc lệnh này chỉ đạo Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum xác định "những tượng đài công cộng, đài tưởng niệm, tượng, bia tưởng niệm hoặc tài sản tương tự" nào đã bị dỡ bỏ hoặc thay đổi kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 "nhằm duy trì sự tái tạo sai lệch về lịch sử Hoa Kỳ, hạ thấp giá trị của một số sự kiện hoặc nhân vật lịch sử hoặc bao gồm bất kỳ hệ tư tưởng đảng phái không phù hợp nào khác".

⦿ ---- Trump căm thù California. Chính quyền Trump đã mở cuộc điều tra đối với Đại học Stanford và ba cơ sở của Đại học California (University of California) —Berkeley, UCLA và Irvine—tập trung vào việc liệu chính sách tuyển sinh của họ có tuân thủ phán quyết năm 2023 của Tòa án Tối cao đã chấm dứt hành động tích cực hay không. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi, người đang dẫn đầu nỗ lực này, cho biết bà và Tổng thống Trump "cam kết chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử bất hợp pháp và khôi phục cơ hội dựa trên thành tích trên khắp cả nước". Theo AP, chính quyền Trump đã đe dọa sẽ thu hồi nguồn tài trợ liên bang cho các trường học vì những gì họ gọi là "ưu tiên dựa trên chủng tộc".

Đại học Stanford cho biết ngay sau phán quyết của Tòa án Tối cao, trường đã đảm bảo quy trình tuyển sinh của mình tuân thủ và nói thêm rằng "Chúng tôi tiếp tục cam kết thực hiện các nghĩa vụ của mình theo luật định". Đại học California cũng đã ban hành một tuyên bố cho biết chủng tộc và dân tộc không được xem xét trong quá trình tuyển sinh, theo San Francisco Chronicle đưa tin. California đã cấm những cân nhắc như vậy trong quá trình tuyển sinh đại học tại các tổ chức công lập theo Dự luật 209 năm 1996, nhưng phán quyết của Tòa án Tối cao đã mở rộng điều đó để bao gồm cả các trường cao đẳng tư thục.

Riêng Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đang điều tra 52 trường đại học vì cáo buộc phân biệt chủng tộc, liên quan đến quan hệ đối tác với một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ sinh viên da màu lấy bằng tiến sĩ. Ngoài ra, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cho biết họ đang xem xét các mối quan ngại về phân biệt chủng tộc trong tuyển sinh tại một trường y khoa lớn ở California, mà họ không nêu tên. (Ghi chú: Đại học UCI ở Irvine nằm trong Quận Cam là nơi được sinh viên gốc Việt, gốc Hàn, gốc Hoa ưa chuộng, nên đương nhiên có tỷ lệ đông gốc Á vì Quận Cam cũng là nơi tập trung đông cac nhóm gốc Á, nhưng chụp mũ UCI tuyển sinh dựa trên màu da là đi quá xa. Tại sao các kỳ thi toán toàn quốc thắng giải cao nhất cứ toàn là gốc Á? Đâu có phải vì kỳ thị da trắng?)

⦿ ---- Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Matthew Kennelly đã ban hành lệnh tạm thời dừng một số phần trong sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm ngăn chặn các nỗ lực về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) trong số những sở hay những người nhận trợ cấp liên bang và nhà thầu. Kennelly tạm thời cấm Bộ Lao động Hoa Kỳ bắt buộc các nhà thầu và người nhận trợ cấp phải chứng nhận rằng họ không điều hành các chương trình DEI vi phạm luật chống phân biệt đối xử của Hoa Kỳ.

Lệnh của thẩm phán được đưa ra để đáp lại vụ kiện do Chicago Women in Trades đệ trình, một tổ chức phi lợi nhuận nắm giữ một số hợp đồng với Bộ Lao động. Tuy nhiên, thẩm phán đã từ chối gia hạn lệnh cho các cơ quan liên bang khác.

.

⦿ ---- Lý do phần đông dân Mỹ ưa bỏ phiếu qua thư là vì, ngày bầu cử luôn luôn là Thứ Ba trong tuần, khi mọi người phải đi làm, hay bận việc chở con đi học. Đó cũng là lý do Cộng Hòa ghét bỏ phiếu qua thư. Utah bây giờ xóa bỏ, và làm lại bầu qua thư: Thống đốc Utah Spencer Cox (R) đã ký luật sẽ chấm dứt hệ thống bỏ phiếu qua thư phổ thông của tiểu bang và thay vào đó yêu cầu những cử tri đã đăng ký phải đăng ký nếu họ muốn bỏ phiếu qua thư sau năm 2028. Theo luật mới, mà Cơ quan lập pháp tiểu bang do Cộng Hòa kiểm soát đã thông qua vào đầu tháng này, các quận sẽ không còn gửi phiếu bầu qua thư cho tất cả cử tri trong danh sách của họ bắt đầu từ năm 2029.

Cử tri ở Utah sẽ có tùy chọn đăng ký trực tuyến để nhận phiếu bầu qua thư hoặc họ có thể lựa chọn tại thời điểm họ đăng ký bỏ phiếu, khi họ đến bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu hoặc khi họ lấy hoặc gia hạn giấy phép lái xe và thẻ căn cước. Tùy chọn bỏ phiếu qua thư sẽ vẫn có hiệu lực trong tám năm nếu cử tri bỏ phiếu trong tất cả các cuộc bầu cử thường kỳ trong thời gian đó.

Luật mới cũng rút ngắn thời gian để cử tri trả lại phiếu bầu qua thư của họ, đưa tiểu bang vào đúng lộ trình thúc đẩy mạnh mẽ của Tổng thống Trump. Trước đây, các lá phiếu gửi qua thư tại Tiểu bang này phải được đóng dấu bưu điện trước Ngày bầu cử. Các quy định mới yêu cầu các lá phiếu phải được gửi đến trước 8 giờ tối Ngày bầu cử để được tính.

Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Hai nhằm trừng phạt các tiểu bang dựa vào ngày đóng dấu bưu điện để tính các lá phiếu vắng mặt hoặc gửi qua thư nhận được sau Ngày bầu cử trong các cuộc đua liên bang. Thống đốc đã không đưa ra tuyên bố về luật bầu cử trong thông cáo báo chí của mình thông báo về việc ký dự luật cùng với các luật mới khác.

⦿ ---- Một rapper người New York đã tham gia cùng Trump trên sân khấu tại một cuộc vận động tranh cử vào năm ngoái đã bị bỏ tù năm năm sau khi nhận tội cố ý giết người. Sheff G, tên thật là Michael Williams, đã chấp nhận thỏa thuận nhận tội sau khi các công tố viên tuyên bố anh ta đã sử dụng số tiền thu được từ sự nghiệp âm nhạc của mình để tài trợ cho bạo lực băng đảng ở Brooklyn. Rapper nhạc Drill 26 tuổi, người có các bài hát được phát hàng triệu lượt trên Spotify và YouTube, là một trong 30 thành viên bị cáo buộc của băng đảng 8 Trey Crips đã bị truy tố cho đến nay.

Các công tố viên cho biết Williams đã thưởng cho các thành viên băng đảng bằng tiền mặt và đồ trang sức vì đã gây chiến với các đối thủ và thậm chí còn đóng vai trò là tài xế giúp sát thủ chạy trốn trong một vụ nổ súng bất thành vào năm 2021 khiến ba người ngoài cuộc bị thương trong vụ đấu súng. Một loạt bằng chứng vật lý đã hỗ trợ cho các tuyên bố của bên công tố và Williams được cho là đã khoe khoang về những hành vi sai trái của mình trong các bài hát. "Sự khét tiếng không thể che chở cho bị cáo này khỏi công lý", Biện lý Eric Gonzalez của Brooklyn cho biết trong một tuyên bố. "Anh ta đã sử dụng danh tiếng của mình để tài trợ và chỉ đạo bạo lực, gây kinh hoàng cho đường phố của chúng ta".

Williams và rapper Tegan Chambers hay còn gọi là Sleepy Hallow, cũng bị truy tố, là hai cái tên đáng chú ý ủng hộ Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2024 khi ông đưa ra lời chào hàng với các cử tri Da đen. "Một điều tôi muốn nói: Họ sẽ luôn thì thầm về những thành tựu của bạn và hét lên những thất bại của bạn", Williams nói với những người tham dự một cuộc mít tinh của Trump ở Bronx vào tháng 5 năm ngoái. "Trump sẽ hét lên những chiến thắng cho tất cả chúng ta".

⦿ ---- Theo một cuộc thăm dò mới, nỗi lo lắng của người Mỹ về tình hình tài chính của họ đã tăng lên dưới thời Tổng thống Donald Trump. Một cuộc khảo sát 1.000 người do Clever Real Estate thực hiện được công bố vào tuần này cho thấy 26 phần trăm người Mỹ cảm thấy khá hơn so với tháng 9, chỉ có một phần ba (34 phần trăm) mong đợi tình hình tài chính sẽ tốt hơn sau sáu tháng nữa.

Trong khi đó, sáu mươi ba phần trăm (63%) những người được khảo sát tin rằng chính phủ không làm đủ để giải quyết các vấn đề kinh tế quan trọng, mà họ chỉ ra là chi phí bảo hiểm tăng (95 phần trăm), lạm phát (94 phần trăm) và tình hình chung của nền kinh tế (89 phần trăm).

Cuộc thăm dò cũng cho thấy gần ba phần tư (74 phần trăm) người Mỹ tin rằng lạm phát sẽ tồi tệ hơn trong năm tới, với 70 phần trăm bày tỏ mối quan tâm lớn hơn về lạm phát hiện nay so với tháng 9 và chỉ có 39 người chấp thuận cách tiếp cận của Trump để quản lý lạm phát.

Cuộc khảo sát, một trong số nhiều cuộc khảo sát trong những tuần gần đây phản ánh sự bi quan ngày càng tăng trong số người tiêu dùng, nhấn mạnh sự lo lắng mà người Mỹ đang trải qua về tình hình kinh tế Hoa Kỳ. Nó cũng cho thấy quan điểm bi quan về các chính sách kinh tế của chính quyền Trump, vốn vận động tranh cử bằng những lời hứa về tăng cường an ninh tài chính và phục hồi các ngành công nghiệp trong nước.

Sự suy giảm liên tục về niềm tin kinh tế đã cho thấy những dấu hiệu chuyển thành chi tiêu tiêu dùng yếu hơn - ước tính chiếm hơn hai phần ba GDP của đất nước - và có thể gây thêm khó khăn cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ và nền kinh tế nói chung, đồng thời làm trầm trọng thêm nỗi lo ngại hiện tại rằng đất nước đang bên bờ vực suy thoái.

Cuộc khảo sát của Clever Real Estate, được tiến hành từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3, cho thấy gần như tất cả những người được khảo sát (95 phần trăm) đều lo ngại về việc giá cả tăng trong tương lai.

Tám mươi mốt phần trăm người Mỹ bày tỏ lo ngại về thuế quan hoặc khả năng xảy ra chiến tranh thương mại toàn cầu, với 49 phần trăm bày tỏ sự lo lắng cực độ. Gần ba phần tư (72 phần trăm) dự kiến ​​thuế quan sẽ có tác động tiêu cực tổng thể đến nền kinh tế.

Trong khi đó, phần lớn người Mỹ (58 phần trăm) báo cáo đã cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết để chuẩn bị cho tình hình kinh tế năm 2025, với nhiều người thừa nhận đã cắt giảm quần áo (45 phần trăm), nhiên liệu/xăng (34 phần trăm) và hàng tạp hóa (47 phần trăm).

Vào cuối tháng 2, Giám đốc điều hành Walmart Doug McMillon cho biết những khách hàng "bị áp lực về ngân sách" đang thể hiện "hành vi căng thẳng", chẳng hạn như lựa chọn mua những mặt hàng có kích thước nhỏ hơn.

⦿ ---- Trump dự tính rút 20.000 quân Mỹ ra khỏi Châu Âu, NATO nói an ninh Châu Âu vẫn tự lo được. Ưu tiên của NATO vẫn là duy trì sự hiện diện ổn định của quân đội và khả năng chiến đấu. Trong mọi trường hợp, mức độ an ninh ở châu Âu sẽ không giảm, theo lời Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone của Ủy ban Quân sự NATO cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine. "NATO chưa thấy bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến việc điều chỉnh thế trận lực lượng của Hoa Kỳ tại châu Âu", ông nói.

Dragone nhấn mạnh rằng NATO có các kế hoạch phòng thủ mạnh mẽ và Liên minh đang nỗ lực đảm bảo rằng họ có đủ năng lực cần thiết để ngăn chặn và nếu cần thiết, bảo vệ lẫn nhau. "Nếu vào một thời điểm nào đó trong tương lai, sẽ có sự di chuyển của quân đội Hoa Kỳ xung quanh hoặc ra khỏi châu Âu, điều tôi hoàn toàn chắc chắn là mọi thứ sẽ tiếp tục được thực hiện theo sự phối hợp giữa tất cả 32 Đồng minh", ông nói.

Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO cho biết thêm rằng ưu tiên sẽ là duy trì sự hiện diện và khả năng sẵn sàng của quân đội ổn định để mức độ an ninh, phòng thủ và răn đe vẫn giữ nguyên như trong 75 năm qua. Truyền thông đã nhiều lần đưa tin về kế hoạch của chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm rút hoặc tái triển khai một số trong số 100.000 quân ở châu Âu. Đặc biệt, tờ The Telegraph đã viết về ý định rút 35.000 quân Hoa Kỳ khỏi Đức và tái triển khai họ đến Đông Âu, đặc biệt là Hungary. Tờ Washington Post đưa tin về kế hoạch rút khoảng 20.000 quân Hoa Kỳ khỏi châu Âu.

⦿ ---- Iran sẽ nhắm vào Hoa Kỳ và các căn cứ của đồng minh trong khu vực nếu bị tấn công, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đã cảnh báo vào thứ Sáu. Phát biểu tại một sự kiện tại Đại học Tehran, Ghalibaf cho biết bức thư của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gửi cho Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei là "một bức thư của kẻ bắt nạt… Nhưng bạn không thể bắt nạt hay lừa dối quốc gia Iran".

Ông lưu ý rằng việc tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào trong bầu không khí bất ổn như vậy "sẽ là màn dạo đầu cho chiến tranh, điều mà không quốc gia nào chấp nhận". Iran đã trả lời bức thư của Trump vào thứ Tư. Theo như đưa tin, Trump đã cho Iran hai tháng để đồng ý khôi phục các cuộc đàm phán về Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) hoặc phải chịu hậu quả.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Pete Hegseth, đã tái khẳng định cam kết của Washington đối với các đồng minh châu Á trong chuyến thăm Philippines trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc và Bắc Hàn. "Những gì chính quyền Trump sẽ thực hiện là thực sự ưu tiên và chuyển hướng sang khu vực này của thế giới theo cách chưa từng có", Hegseth phát biểu tại một cuộc họp báo ở Manila. Ông cũng hứa sẽ xoay trục chiến lược sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm triển khai các hệ thống tên lửa chống hạm mới cho các cuộc tập trận quân sự chung sắp tới.

⦿ ---- Nga tốn xương máu, Ukraine phải chống đỡ ngoại xâm, trong khi chính phủ Trump lặng lẽ đòi chiếm gần như toàn bộ lợi tức khoáng sản Ukraine tương lai. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhấn mạnh vào quyền kiểm soát đối với tất cả các khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng và phát triển tài nguyên khoáng sản tại Ukraine trong tương lai, điều này có thể khiến Washington phủ quyết sự tham gia của các đồng minh khác của Kyiv và làm suy yếu tham vọng gia nhập Liên minh châu Âu EU của nước này. theo Bloomberg đưa tin vào thứ năm, trích dẫn một dự thảo thỏa thuận.

Hoa Kỳ đang yêu cầu quyền từ chối đầu tiên trong tất cả các dự án cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên, bao gồm đường sá, cảng, mỏ, dầu khí và các loại khoáng sản có giá trị nhất. Báo Bloomberg lưu ý rằng sự củng cố chưa từng có này về ảnh hưởng kinh tế của Hoa Kỳ tại Ukraine đang diễn ra vào thời điểm Ukraine đang cố gắng xích lại gần EU hơn.

Theo tài liệu của Bloomberg, doanh thu từ các dự án sẽ được chuyển vào một quỹ tái thiết đặc biệt do Hoa Kỳ kiểm soát. Đồng thời, tất cả các khoản viện trợ quân sự và kinh tế được [chính phủ Biden] cung cấp cho Kyiv kể từ năm 2022 sẽ được coi là đóng góp của Washington vào quỹ này. Trên thực tế, điều này có nghĩa là Kyiv sẽ phải bồi thường cho Hoa Kỳ mọi chi phí trước khi nhận được tiền từ quỹ.

Bản dự thảo thỏa thuận cũng cấm Ukraine bán khoáng sản quan trọng cho các quốc gia là "đối thủ cạnh tranh chiến lược" của Hoa Kỳ. Kyiv sẽ phải nộp tất cả các dự án cho quỹ để xem xét và những dự án bị từ chối không được cung cấp cho các bên khác với các điều khoản thuận lợi hơn trong một năm. Theo cơ quan này, các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, phiên bản cuối cùng của thỏa thuận có thể được điều chỉnh. Ukraine có kế hoạch trình bày các sửa đổi của mình trong tuần này. (Ghi chú: tin này Việt Báo đăng trích lược hôm qua theo các báo Châu Âu, nhưng bản tin này là từ Bloomberg, báo Mỹ. Chính thức, chính phủ Trump chưa tiết lộ gì, vì Ukraine còn xin thương lượng.)

⦿ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ các giám đốc điều hành toàn cầu: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp gỡ các giám đốc điều hành toàn cầu vào thứ sáu và đưa ra lý lẽ để đầu tư vào quốc gia này, khi Bắc Kinh tập trung vào việc tiếp cận các doanh nghiệp trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang với Hoa Kỳ. Ông Tập nhấn mạnh rằng Trung Quốc là nơi an toàn và ổn định cho các công ty nước ngoài. "Đầu tư vào Trung Quốc là đầu tư vào tương lai", ông nói bằng tiếng Quan Thoại do CNBC dịch.

⦿ ---- Cổ phiếu xe hơi châu Á hôm Thứ Sáu giảm trong ngày thứ hai liên tiếp: Cổ phiếu của các nhà sản xuất xe lớn của châu Á đã giảm trong ngày thứ hai liên tiếp khi các nhà đầu tư tiếp tục cân nhắc mức thuế xe mới do Trump áp đặt. Các nhà sản xuất xe Nhật Bản là Toyota và Honda lần lượt giảm 4,53% và 4,88%. Trong khi đó, Nissan, có ba nhà máy ở Mexico, giảm 3,9%. Hãng xe Kia Motors của Nam Hàn, có một nhà máy sản xuất tại Mexico, giao dịch thấp hơn 2,66%, trong khi Hyundai Motor giảm 3,53%.

⦿ ---- Thủ tướng Canada than thở: tình bạn Canada-Mỹ bị Trump cắt đứt rồi. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết mối quan hệ mà đất nước này từng có với Hoa Kỳ hiện đã "kết thúc" trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra và phản ứng dữ dội đối với các kế hoạch áp thuế của Tổng thống Donald Trump. Bình luận của Carney được đưa ra một ngày sau khi Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25 phần trăm đối với ô tô không được sản xuất tại Hoa Kỳ, bắt đầu từ ngày 3 tháng 4.

Carney cho biết trong một cuộc họp báo vào thứ năm rằng "mối quan hệ cũ" giữa Canada và Hoa Kỳ đã kết thúc và Canada hiện sẽ nỗ lực "giảm đáng kể" sự phụ thuộc của mình vào quốc gia láng giềng phía nam. Carney nói thêm rằng các kế hoạch thuế quan của Trump có nghĩa là Canada phải "cơ bản" tái cấu trúc nền kinh tế của mình, vì không còn có thể dựa vào sự hợp tác của Hoa Kỳ nữa.

Trump đã công bố kế hoạch áp thuế 25% vào tuần tới đối với xe nhập cảng không được sản xuất tại Hoa Kỳ. Động thái này sẽ đặc biệt ảnh hưởng đến Canada, Nhật Bản, Nam Hàn và các quốc gia trong Liên minh Châu Âu. Trump cũng đăng trên mạng xã hội vào thứ năm rằng nếu Liên minh châu Âu hợp tác với Canada để gây ra "tổn hại kinh tế" cho Hoa Kỳ, thì thuế quan "lớn hơn nhiều so với kế hoạch hiện tại" sẽ được áp dụng cho cả hai để trả đũa.

Mary Lovely, nhà kinh tế học và là thành viên cấp cao tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, nói với The Associated Press: "Chúng ta đang chứng kiến ​​giá xe tăng cao hơn nhiều. Chúng ta sẽ thấy sự lựa chọn bị hạn chế... Những loại thuế này đánh nhiều hơn vào tầng lớp trung lưu và lao động."

⦿ ---- SoftBank Group Corp. đang cân nhắc khoản đầu tư khổng lồ 150 nghìn tỷ yên (khoảng 1 nghìn tỷ đô la) vào lĩnh vực AI của Hoa Kỳ, Nikkei đưa tin vào thứ sáu. Sáng kiến ​​này liên quan đến việc phát triển các khu công nghiệp, nơi các nhà máy do AI điều khiển hoạt động với sự can thiệp tối thiểu của con người, giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động. Nếu kế hoạch được tiến hành, nó sẽ vượt qua các thông báo trước đó tại quốc gia Bắc Mỹ này, đánh dấu sự mở rộng đáng kể về tham vọng của công ty.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành SoftBank Masayoshi Son được cho là đang ở Hoa Kỳ và dự kiến ​​sẽ thảo luận về "Khái niệm Công viên công nghiệp" (Industrial Park Concept) với chính quyền Hoa Kỳ. Nếu thành hiện thực, khoản đầu tư này sẽ củng cố cam kết của công ty đối với việc phát triển AI và tự động hóa trong sản xuất.

⦿ ---- Nhật thú nhận kinh tế sẽ thê thảm vì thuế xe của Trump. Kế hoạch áp thuế bổ sung 25 phần trăm đối với xe nhập cảng của chính phủ Hoa Kỳ sẽ có "tác động cực kỳ lớn" đến nền kinh tế Nhật Bản, theo Thủ tướng Shigeru Ishiba cảnh báo hôm thứ Sáu, vì xuất cảng là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của Nhật. Ishiba cho biết trong một phiên họp của quốc hội, "Chúng tôi sẽ cân nhắc các biện pháp hiệu quả nhất để khiến Hoa Kỳ hiểu rằng điều này sẽ không có lợi cho họ", đồng thời bày tỏ sự sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Washington.

Các thành viên hội đồng chính sách của Ngân hàng Nhật Bản BOJ cũng bày tỏ lo ngại về tác động tiêu cực của thuế quan đối với nền kinh tế của quốc gia này, bản tóm tắt ý kiến ​​từ cuộc họp chính sách vào tháng 3 cho thấy hôm thứ Sáu, vào thời điểm ngân hàng này có xu hướng tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Một thành viên khác cho biết, "Rủi ro suy giảm đối với nền kinh tế Nhật Bản đã tăng lên", lập luận rằng ngân hàng nên giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức hiện tại trong thời điểm hiện tại, theo BOJ.

Tại cuộc họp kéo dài hai ngày được tổ chức vào tuần trước, BOJ đã duy trì lãi suất ngắn hạn quan trọng ở mức 0,5 phần trăm. Một thành viên vẫn lo ngại về lạm phát, được trích dẫn là nói rằng triển vọng kinh tế ảm đạm không có nghĩa là BOJ "luôn phải tiến hành chính sách tiền tệ một cách thận trọng" và ngân hàng trung ương "có thể phải đối mặt với tình huống mà họ phải hành động quyết đoán".

⦿ ---- Hơn 300 người giàu nhất Hoa Kỳ đã yêu cầu các thành viên Quốc hội chặn kế hoạch thuế do đảng Cộng hòa đề xuất có lợi cho họ, nói rằng nó sẽ "phá hủy" các chương trình xã hội, "làm suy yếu" nền kinh tế Hoa Kỳ và khiến hàng triệu gia đình "gặp rủi ro". Trong một bức thư gửi cho các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện vào thứ Hai, nhóm những cá nhân giàu có đã chỉ trích mong muốn của Tổng thống Donald Trump gia hạn các đợt cắt giảm thuế năm 2017, chỉ bất lợi cho dân nghèo trong khi chủ yếu mang lại lợi ích cho những người giàu có và các tập đoàn.

"Những đợt cắt giảm này không chỉ không cần thiết; chúng còn tàn nhẫn, ưu tiên các khoản tiền cứu trợ cho những hộ gia đình giàu có nhất hơn là phúc lợi của những người cần giúp đỡ nhất", theo Axios. Bức thư được gửi đến bàn làm việc của các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ khi đảng Cộng hòa chuẩn bị thúc đẩy các đề xuất về thuế của Trump. Các đợt cắt giảm thuế từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

Trong số những người ký vào bức thư có Abigail Disney, một nhà từ thiện và là thành viên của gia đình Disney; Jeffrey Hollender, người sáng lập thương hiệu Seventh Generation; người thừa kế gia tộc Rockefeller và nhiều người khác. Nhiều người ký vào bức thư không được nêu tên. "Thay vì đưa ra các khoản cắt giảm thuế lớn và không cần thiết cho những người siêu giàu, như Elon Musk, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg – Quốc hội nên tăng thuế của họ và của chúng ta", theo The Washington Post. Bức thư được tổ chức bởi Responsible Wealth Project phối hợp với Americans for Tax Fairness và Voices for Progress.⦿ ---- Đan Mạch tuyên bố rằng họ đang đẩy nhanh kế hoạch tuyển dụng phụ nữ vào quân đội vào ngày 25 tháng 3 trong bối cảnh căng thẳng với Nga và Hoa Kỳ về Greenland, theo Bộ Quốc phòng Copenhagen. Đan Mạch sẽ là quốc gia thứ ba trong NATO tuyển dụng phụ nữ vào lực lượng vũ trang cùng với Na Uy và Thụy Điển. Những thay đổi về quốc phòng của Copenhagen cho thấy căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng và nhanh chóng theo sau các sáng kiến do các quốc gia châu Âu khác thực hiện để chuẩn bị cho xung đột tiềm tàng trong tương lai với Nga.Đan Mạch sẽ bắt đầu tuyển dụng phụ nữ vào quân đội vào năm 2026, đẩy nhanh các kế hoạch trước đó nhằm tăng quy mô lực lượng vũ trang do căng thẳng địa chính trị gia tăng. Dự luật toàn diện, "bao gồm bình đẳng hoàn toàn và đưa hai cấp trung úy và trung sĩ nghĩa vụ [conscript lieutenants and sergeants] vào quân đội", sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7/2025, nghĩa là những phụ nữ từ 18 tuổi trở lên sau ngày này sẽ phải tham dự Ngày Lực lượng Vũ trang vào năm 2026 để được tuyển dụng phục vụ nếu không có đủ tình nguyện viên.Chính sách hiện tại của Copenhagen duy trì rằng phụ nữ có thể tham gia lực lượng vũ trang trên cơ sở tự nguyện nhưng sẽ không bị bắt đi lính. Theo Bloomberg, nam giới được gọi đi phục vụ thông qua hệ thống xổ số nhằm bù đắp cho tình trạng thiếu hụt tình nguyện viên. Các kế hoạch thay đổi này thúc đẩy sáng kiến của chính phủ về việc bắt phụ nữ nhập ngũ sớm hơn một năm so với dự kiến ban đầu.⦿ ---- Tình báo Hòa Lan: Nga có thể tấn công Hòa Lan sau cuộc chiến Ukraine. Nga được cho là đã sẵn sàng thực hiện một cuộc di chuyển quân "quy mô lớn" khoảng một năm sau khi lệnh ngừng bắn hoặc hòa bình ở Ukraine kết thúc, Bộ trưởng Quốc phòng Hoà Lan Ruben Brekelmans cho biết trong bài phát biểu tại một hội nghị an ninh vào thứ năm, trích dẫn nguồn tin tình báo quân sự của Hoà Lan.Brekelmans đã yêu cầu khán giả của mình tại thị trấn Baarn của Hoà Lan tưởng tượng Tổng thống Nga Vladimir Putin triển khai hàng trăm nghìn quân trên biên giới với các nước Baltic để tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn. Ông cho biết kinh nghiệm của Ukraine cho thấy "chúng ta chỉ biết trước một tuần" liệu một động thái như vậy thực sự là một cuộc tập trận hay chuẩn bị cho một cuộc tấn công.Đánh giá về mối đe dọa của Hoà Lan có vẻ còn nghiêm trọng hơn cả cảnh báo của Ủy viên Quốc phòng châu Âu Andrius Kubilius rằng Nga có thể sẵn sàng thử nghiệm điều khoản phòng thủ chung Điều 5 của NATO vào năm 2030, trích dẫn thông tin tình báo của Đan Mạch và Đức. Ủy ban châu Âu đang thúc đẩy các nước Liên minh châu Âu chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng để xây dựng một lực lượng răn đe quân sự đáng tin cậy đối với Nga vào cuối thập kỷ này.Hoà Lan đã bố trí quân đội tại Litva như một phần của hoạt động triển khai NATO và có các máy bay phản lực F-35 đồn trú tại Estonia cho đến cuối tháng 3 để thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không ở khu vực Biển Baltic. Brekelmans cho biết Putin đã nhiều lần nói rằng ông muốn trả thù cho sự tan rã của Liên Xô và muốn khôi phục phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô. Bộ trưởng Hoà Lan cho biết Nga chỉ tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào ngành công nghiệp chiến tranh và tuyển dụng binh lính.Ông cho biết nền kinh tế Nga đang hoạt động hoàn toàn dựa vào ngành công nghiệp chiến tranh và đất nước sẽ phải đối mặt với "một vấn đề lớn" nếu hàng nghìn binh lính trở về xã hội với chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. "Tóm lại, Putin có ý định, khả năng và động cơ để tiếp tục hành động xâm lược vượt ra ngoài Ukraine", Brekelmans cho biết.⦿ ---- Tiên đoán Mỹ-Nga sắp bang giao trở lại, các công ty Nam Hàn vào Nga mở lại cơ xưởng: Khi các cuộc đàm phán hướng tới thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine đang diễn ra, các công ty lớn của Nam Hàn đang đẩy nhanh các nghiên cứu khả thi về việc nối lại hoạt động kinh doanh tại Nga. Nga được coi là thị trường quan trọng để đa dạng hóa các lợi ích kinh doanh, đặc biệt là trong bối cảnh áp lực thuế quan ngày càng gia tăng từ Hoa Kỳ.Nếu Nga-Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn hoặc thỏa thuận hòa bình, các lệnh trừng phạt đối với Nga có khả năng sẽ được dỡ bỏ, cho phép các công ty Nam Hàn nối lại hoạt động kinh doanh tại đó. Với dân số hơn 140 triệu người, Nga là một thị trường quan trọng với sở thích mạnh mẽ đối với các sản phẩm của Nam Hàn và đóng vai trò là trung tâm chiến lược kết nối Trung Á và Châu Âu.Theo dữ liệu từ Bộ Ngoại giao, thương mại song phương giữa Nam Hàn và Nga đạt 29,9 tỷ đô la vào năm 2021, trong đó Nga được xếp hạng là thị trường xuất cảng lớn thứ 12 của Nam Hàn tại thời điểm đó. Trong số các công ty lớn của Nam Hàn, LG Electronics đang có động thái nhanh chóng. Theo các viên chức trong ngành, LG Electronics đã khôi phục một phần hoạt động tại nhà máy sản xuất thiết bị điện tử của mình tại Moscow gần đây."Động thái này nhằm mục đích ngăn chặn sự xuống cấp của các cơ sở sản xuất đã ngừng hoạt động kể từ khi chiến tranh nổ ra", một viên chức của LG cho biết, đồng thời nói thêm rằng "hoạt động này sử dụng vật liệu tồn kho tại nhà máy". Trước chiến tranh, nhà máy này sản xuất máy giặt và tủ lạnh.⦿ ---- Putin ra độc chiêu, vì hòa bình LHQ hãy bứng ghế Zelensky: Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất xem xét việc thành lập một chính quyền lâm thời tại Ukraine do Liên hợp quốc và một số quốc gia giám sát để tổ chức bầu cử. "Để tổ chức bầu cử dân chủ tại đó, để đưa một chính phủ khả thi lên nắm quyền, được người dân tin tưởng. Và sau đó bắt đầu đàm phán với họ về một hiệp ước hòa bình, ký các văn bản hợp pháp sẽ được công nhận trên toàn thế giới và sẽ đáng tin cậy và ổn định", Putin phát biểu trong khi nói chuyện với các thủy thủ của tàu ngầm Arkhangelsk.Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố rằng quá trình này sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán hợp pháp để giải quyết xung đột Ukraine. Nhưng người phát ngôn an ninh quốc gia Bạch Ốc đã bác bỏ đề xuất của Putin, nói rằng chính phủ Ukraine được xác định bởi hiến pháp và người dân, Reuters đưa tin. Một cuộc thăm dò gần đây của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv cho thấy 69% người Ukraine tin tưởng vào sự lãnh đạo của Zelenskyy.⦿ ---- Putin: vì Mỹ dòm ngó Greenland. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo các nước phương Tây vào thứ năm về tình hình căng thẳng gia tăng ở Bắc Cực, tuyên bố rằng Nga sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự của mình trong khu vực này ngay khi người đồng cấp Hoa Kỳ của ông, Donald Trump, tìm cách tiếp quản Greenland. Putin đã phát biểu tại một diễn đàn chính sách ở cảng Murmanskthat của Bắc Cực, nêu ra những lo ngại về các hoạt động hiện tại của NATO ở Bắc Cực.Đây cũng là lần đầu tiên ông Putin lên tiếng về mối quan tâm của Trump đối với vùng lãnh thổ phía bắc, hiện là một phần của Đan Mạch. "Chúng tôi chắc chắn lo ngại về việc các thành viên NATO mô tả Viễn Bắc là khu vực có thể xảy ra xung đột", ông nói. Putin cho biết mặc dù các kế hoạch của Tổng thống Trump đối với Greenland hiện không liên quan đến Moscow, nhưng ông vẫn lo ngại về việc các nước NATO chỉ định khu vực này là "bàn đạp cho các cuộc xung đột có thể xảy ra".Putin đã nói rằng Tổng thống Trump có vẻ "nghiêm túc" về các kế hoạch của mình đối với kiểm soát Greenland. Tuy nhiên, Trump đã chỉ định sau cuộc họp Nội các hôm thứ Hai rằng một loạt các chuyến thăm gần đây - bao gồm chuyến đi sắp tới vào tuần này của Phó Tổng thống JD Vance và vợ ông, Usha, là một biểu hiện của "sự thân thiện, không phải là khiêu khích".⦿ ---- Đó là kết quả những lời Trump đòi xâm chiếm Greenland: Một phóng viên truyền hình Đan Mạch cho biết các quan chức Mỹ đã gõ cửa từng nhà tại thủ đô Nuuk của Greenland để tìm kiếm chủ nhà địa phương cho chuyến thăm theo kế hoạch của Đệ nhị phu nhân Usha Vance, nhưng họ phần lớn nhận được sự lạnh nhạt. Jesper Steinmetz, phóng viên của Đài truyền hình TV 2 của Đan Mạch, cho biết thủ đô Greenland gần đây đã có đại diện của chính phủ Hoa Kỳ đến thăm, những người đã đề nghị dừng chân từ PTT Vance, theo một báo cáo hôm thứ Tư.Steinmetz cho biết lời đề nghị không được chấp nhận, dẫn đến việc thay đổi kế hoạch cho chuyến thăm Greenland, theo báo cáo. Khi được yêu cầu bình luận, một quan chức cấp cao của Bạch Ốc đã phủ nhận báo cáo. "Điều này hoàn toàn sai sự thật. Đệ nhị phu nhân rất tự hào khi được đến thăm Căn cứ Không gian Pituffik cùng chồng để tìm hiểu thêm về an ninh Bắc Cực và công trình vĩ đại của Căn cứ Không gian", quan chức này nói với The Hill trong một email.Usha Vance giờ đây sẽ được chồng đi cùng, và 2 người sẽ đến thăm một cơ sở quân sự, thay vì các kế hoạch trước đó là tham dự một cuộc đua xe trượt tuyết do chó kéo và gặp gỡ người dân địa phương Nuuk. Các quan chức ở Greenland và Đan Mạch đã lên án chiến dịch gây sức ép khi chính quyền Trump khăng khăng muốn kiểm soát vùng lãnh thổ Bắc Cực, với việc Tổng thống Trump gọi Mỹ sáp nhập Greenland là một mệnh lệnh chiến lược."Cho đến gần đây, chúng ta có thể tin tưởng một cách an toàn vào người Mỹ, những người là đồng minh và bạn bè của chúng ta, và những người mà chúng ta muốn hợp tác chặt chẽ", Thủ tướng Greenland Múte Bourup Egede nói với tờ báo Greenlandic Sermitsiaq vào Chủ Nhật. "Nhưng thời điểm đó đã qua, chúng ta phải thừa nhận rằng, bởi vì giới lãnh đạo mới của Hoa Kỳ hoàn toàn và hoàn toàn thờ ơ với những gì chúng ta đã cùng nhau bảo vệ cho đến nay, bởi vì bây giờ chỉ còn là vấn đề họ tiếp quản đất nước của chúng ta trên đầu chúng ta", thủ tướng nói thêm.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio cho biết hôm thứ Năm rằng ít nhất 300 sinh viên nước ngoài đã bị thu hồi thị thực trong bối cảnh chính quyền Trump đàn áp nhập cư. Axios là tờ báo đầu tiên đưa tin rằng 300 thị thực của sinh viên nước ngoài đã bị thu hồi và các quan chức chính quyền đang tìm cách ngăn chặn một số trường cao đẳng có quá nhiều sinh viên nước ngoài "ủng hộ Hamas" không được nhận bất kỳ cá nhân quốc tế nào.⦿ ---- Theo một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Năm, hơn 3/4 các nhà khoa học tại Hoa Kỳ đang cân nhắc rời khỏi đất nước và đang xem xét Châu Âu và Canada là những điểm đến di dời hàng đầu của họ. Thăm dò của tạp chí khoa học Nature cho thấy 75,3% các nhà khoa học đang cân nhắc rời khỏi Hoa Kỳ sau khi chính quyền cắt giảm tài trợ cho nghiên cứu. Gần một phần tư số người được hỏi, 24,7%, không đồng ý.Nhóm các nhà nghiên cứu đang tìm cách rời khỏi Mỹ cao nhất là những người đang ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Gần 550 trong số 690 người trả lời cuộc khảo sát cho biết họ đang cân nhắc rời khỏi Hoa Kỳ. Trong số 340 sinh viên tiến sĩ, 255 người có cùng khuynh hướng, cuộc thăm dò cho thấy.Một số khoản cắt giảm nghiên cứu đã được cảm nhận tại Viện Y tế Quốc gia (NIH), nơi tất cả các khoản tài trợ cho các vấn đề về vốn chủ sở hữu, bao gồm nghiên cứu sức khỏe bà mẹ da đen và HIV, đã bị hủy bỏ. Mức giới hạn chi phí gián tiếp của các khoản tài trợ của NIH được giới hạn ở mức 15 phần trăm. Viện NIH cũng đã được một thẩm phán liên bang ra lệnh gần đây phải dừng các nỗ lực chấm dứt tài trợ cho các khoản tài trợ dành cho bệnh viện, trường đại học và các tổ chức khác sau nhiều vụ kiện.Những khoản cắt giảm này cũng ảnh hưởng đến Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), nơi đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng sa thải. Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew được công bố vào giữa tháng 11 năm ngoái, hơn ba phần tư người Mỹ, 76 phần trăm, cho biết họ có niềm tin lớn hoặc khá lớn vào các nhà khoa học sẽ làm những gì tốt nhất cho công chúng. Con số này tăng nhẹ so với tháng 10 năm 2023, khi 73 phần trăm số người được hỏi cho biết như vậy. Khoảng 1.650 người đã trả lời khảo sát của Nature. The Hill không cung cấp biên độ sai số và ngày tiến hành khảo sát.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp thành lập "Lực lượng đặc nhiệm an toàn và xinh đẹp của thủ đô DC", sẽ "đảm bảo sự tham gia hiệu quả của liên bang" trong việc thực thi luật nhập cư. Lực lượng đặc nhiệm bao gồm đại diện từ một số cơ quan của Hoa Kỳ, bao gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ Giao thông Vận tải, An ninh Nội địa, Cảnh sát Tư pháp và Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ.Sắc lệnh nêu rõ rằng mục đích của nó là làm cho thủ đô DC "an toàn, xinh đẹp và thịnh vượng bằng cách ngăn chặn tội phạm, trừng phạt tội phạm, duy trì trật tự, bảo vệ các di tích được tôn kính của Hoa Kỳ và thúc đẩy việc làm đẹp và bảo tồn lịch sử và di sản của chúng ta". Ngoài ra, sắc lệnh này chỉ đạo Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ Doug Burgum xóa bỏ tất cả các trại tị nạn của người vô gia cư nằm trên đất liên bang.⦿ ---- Trump sợ Dân Chủ chiếm đa số Hạ Viện, nên hủy đề cử một Dân Biểu Cộng Hòa cho ghế Đại sứ Mỹ ở LHQ. Bạch Ốc đã rút lại đề cử Dân biểu Elise Stefanik làm đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, một bước ngoặt đáng kinh ngạc đối với sự lựa chọn Nội các của Tổng thống Trump sau khi việc xác nhận bà bị đình trệ do lo ngại về tỷ lệ phiếu bầu sít sao của đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Trump đã xác nhận quyết định này trong bài đăng trên Truth Social vào thứ năm, nói rằng "điều cần thiết là chúng ta phải duy trì MỌI Ghế của đảng Cộng hòa tại Quốc hội".Cộng Hòa tại Hạ Viện đang nắm giữ 218 ghế, Đảng Dân chủ nắm giữ 213 ghế. Nhưng chiến thắng của đảng Dân chủ trong tuần này trong một cuộc bầu cử đặc biệt tại một quận Pennsylvania do đảng Cộng hòa nắm giữ trong 136 năm có thể khiến các nhà lãnh đạo Cộng Hòa bối rối, AP lưu ý. "Với đa số rất sít sao, tôi không muốn mạo hiểm với bất kỳ ai khác tranh cử ghế của Elise", Trump viết.DB Stefanik đã từ bỏ vị trí chủ tịch hội nghị đảng Cộng hòa tại Hạ viện, để nhiều nhân viên lâu năm ra đi và tổ chức một chuyến tham quan tạm biệt khu vực phía bắc New York của mình, tờ New York Times đưa tin. Trump cho biết bây giờ bà sẽ "tái gia nhập Đội ngũ lãnh đạo Hạ viện", đồng thời nói thêm rằng "Chủ tịch Hạ Viện Johnson rất vui mừng!"⦿ ---- Bơm tiền cho bầu cử 2024 nhiều nhất: OpenSecrets cho biết giám đốc DOGE đã chi hơn 290 triệu đô la cho các ứng cử viên Cộng Hòa, các ủy ban PAC và các nhóm chi tiêu bên ngoài khác, nhưng cũng có năm người khác đã vượt mốc 100 triệu đô la, bao gồm cả người thừa kế ngân hàng Timothy Mellon, người đứng thứ hai với gần 200 triệu đô la tiền quyên góp. Trong số 10 người đứng đầu danh sách của OpenSecrets, chỉ có hai nhà tài trợ được coi là "hoàn toàn Dân chủ/tự do"—cựu Thị trưởng Thành phố New York Mike Bloomberg và đồng sáng lập Facebook Dustin Moskovitz. Sau đây là 10 nhà tài trợ hàng đầu, cùng với số tiền họ đóng góp cho các ủy ban chiến dịch năm 2024 và các nhóm chi tiêu độc lập:1. Elon Musk, $291.5M (triệu USD)2. Timothy Mellon, $197M3. Miriam Adelson, $148.3M4. Richard and Elizabeth Uihlein, $143.5M5. Kenneth C. Griffin, $108.4M6. Jeffrey and Janine Yass, $101.1M7. Paul Singer, $66.8M8. Mike Bloomberg, $64.3M9. Dustin Moskovitz, $50.7M10. Marc Andreessen, $42.4M⦿ ---- Chính quyền Trump không được quyền xóa các tin nhắn được trao đổi trong một nhóm tin nhắn Signal—vô tình bao gồm một nhà báo—dẫn đến các cuộc không kích quân sự ở Yemen, một thẩm phán liên bang đã ra lệnh vào thứ năm. American Oversight, tổ chức ủng hộ sự minh bạch của chính phủ, đã nói trong một hồ sơ yêu cầu bảo tồn chúng rằng "những tin nhắn này có nguy cơ bị hủy diệt sắp xảy ra" vì ứng dụng có thể được thiết lập để tự động xóa tin nhắn, ABC News đưa tin. Thẩm phán quận Hoa Kỳ James Boasberg đã ra lệnh cho chính quyền Trump nộp tuyên bố tuyên thệ trước thứ Hai khẳng định rằng các tin nhắn từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 sẽ phải được bảo tồn.⦿ ---- Các nhà chức trách đã truy tố một nhà quay phim về vụ tấn công vào những chiếc Tesla đỗ tại một trung tâm va chạm ở Las Vegas vào đầu tháng này. Paul Kim, 36 tuổi, đã bị bắt vào thứ Tư theo các cáo buộc của liên bang và tiểu bang, NBC News đưa tin. Hồ sơ nhà tù cho thấy anh phải đối mặt với các tội danh trọng tội bao gồm đốt phá và tàng trữ thiết bị nổ. Các quan chức cho biết anh ta đã làm hỏng năm chiếc xe trong một vụ tấn công vào ban đêm bằng cách ném bom xăng và phun súng vào chúng.Theo tờ The Hill, hai chiếc Tesla đã bị nhấn chìm trong biển lửa. "Resist" đã được phun sơn trên cửa trước của tòa nhà. Kim cho biết anh ta đang uống rượu với một người bạn khi vụ tấn công xảy ra vào ngày 18 tháng 3; Các điều tra viên FBI cho biết họ có thể đưa chiếc xe của anh ta vào khu vực đó vào thời điểm đó, theo đơn khiếu nại của liên bang.⦿ ---- Nhật Bản hôm thứ Năm đã công bố kế hoạch di tản khoảng 120.000 người khỏi các đảo nhỏ phía nam gần Đài Loan, được Trung Quốc coi là lãnh thổ của mình, trong trường hợp khẩn cấp. Theo kế hoạch, tàu thuyền và máy bay có thể vận chuyển khoảng 110.000 cư dân và 10.000 du khách từ Quần đảo Sakishima ở Tỉnh Okinawa đến tám tỉnh phía tây nam và phía tây trong vòng sáu ngày.Với căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan leo thang, chính phủ Nhật Bản cho biết họ có kế hoạch tiến hành các cuộc diễn tập thực địa để di tản khỏi tỉnh Okinawa phía nam trong năm tài chính 2026 từ tháng 4 năm sau. Dân sẽ được chuyển bằng phà tư nhân hoặc máy bay đến một số sân bay và một cảng trên đảo chính Kyushu ở phía tây nam của Nhật Bản, phía đông bắc Tỉnh Okinawa, trước khi đến các điểm sơ tán khác.Chính phủ cho biết kế hoạch này không nhằm vào bất kỳ kịch bản cụ thể nào, nhưng tất cả các đảo nhỏ của đất nước phải di tản đều gần Đài Loan, với Đảo Yonaguni chỉ cách lãnh thổ dân chủ tự trị này khoảng 100 km. Đài Loan được coi là điểm nóng quân sự có thể kéo Hoa Kỳ vào cuộc xung đột với Trung Quốc, đặt ra những thách thức an ninh nghiêm trọng cho Nhật Bản, một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ tại Châu Á.⦿ ---- Du lịch giữa Mỹ-Canada bể rồi. Sẽ có rất nhiều ghế trống trên các chuyến bay từ Canada đến Hoa Kỳ vào mùa hè này. Người dân Canada đã hủy các chuyến đi về phía nam biên giới trong bối cảnh chiến tranh thương mại và những phát biểu liên tục của Tổng thống Trump về việc đưa đất nước Canada trở thành tiểu bang thứ 51, và các chuyến bay đặt chỗ đã "sụp đổ", theo công ty phân tích hàng không OAG. Công ty cho biết các chuyến bay đặt chỗ cho chuyến đi từ bây giờ tới tháng 9/2025 đã giảm khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái.Các hãng hàng không đã cắt giảm công suất đến Hoa Kỳ, nhưng với mức tương đối nhỏ so với mức giảm nhu cầu, với công suất giảm khoảng 3,5% trong những tháng mùa hè khi hoạt động hàng không giữa hai nước thường đạt đỉnh. Sự sụt giảm cho thấy người dân Canada đang trì hoãn việc đi lại hoặc thay đổi kế hoạch của họ vì tranh chấp thương mại và việc ICE bắt giữ một số công dân Canada, theo báo cáo của Guardian. Các hãng hàng không đã cắt giảm công suất đến Hoa Kỳ đã tăng thêm các chuyến bay đến Châu Âu, với WestJet đã tăng thêm 114 chuyến bay đến các điểm đến bao gồm Dublin và Edinburgh kể từ đầu tháng 3, theo OAG.

CBC đưa tin đầu th.áng này cũng có sự sụt giảm mạnh về số lượng người đi qua biên giới từ Hoa Kỳ đến Canada. Vào tháng 10, tháng 11, tháng 12 và tháng 1, các chuyến đi qua biên giới đã tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng vào tháng 2/2025, số lượng người đi qua biên giới đột ngột giảm xuống mức thấp chưa từng thấy kể từ khi xảy ra đại dịch. Len Saunders, một luật sư về di trú tại Blaine, Washington, cho biết sự sụt giảm về số lượng người đi du lịch trong ngày là rõ ràng ở đó và ở các thị trấn biên giới khác. "Điều này giống như COVID đang tái diễn", ông nói với CBC. "Với những lời lẽ hung hăng đến từ Trump, mọi người chỉ không muốn đến đây".

⦿ ---- Công ty tiên phong của Trung Quốc về xe tự hành tự động Pony AI Inc. đã công bố vào thứ năm rằng họ đã trở thành công ty đầu tiên được cấp phép vận hành dịch vụ xe taxi robot thương mại hoàn toàn không người lái tại Quận Nanshan của Thâm Quyến. Đồng sáng lập và Tổng giám đốc điều hành James Peng tuyên bố rằng việc ra mắt sẽ thúc đẩy niềm tin của công chúng vào công nghệ không người lái và chứng minh khả năng của nó trong điều kiện đô thị phức tạp của Thâm Quyến.

Ông lưu ý rằng công ty coi đây là một bước tiến quan trọng hướng tới thương mại hóa rộng rãi hơn trên khắp trung tâm công nghệ của Trung Quốc, vì dịch vụ xe taxi robot của công ty khởi nghiệp này hiện bao phủ các trung tâm kinh tế và giao thông quan trọng trên khắp Thâm Quyến. Vào tháng 11, công ty đã huy động được 260 triệu đô la trong lần ra mắt tại Hoa Kỳ.

⦿ ---- Thiếu ăn nhất ở Hoa Kỳ là Quận Oglala Lakota, South Dakota, có tỷ lệ cao nhất là 29% bất an lương thực. No nhất là Quận Renville, North Carolina, ở mức 5% bất an lương thực. Theo dữ liệu về tình trạng đói gần đây nhất của USDA, ít nhất 13,5% người Mỹ đã trải qua tình trạng mất an ninh lương thực vào năm 2023, tăng so với mức 12,8% của năm trước. Trong số những người này, 5,1% đã trải qua "tình trạng mất an ninh lương thực rất thấp" — tình trạng đói thực sự xuất phát từ việc bỏ bữa, ăn ít và các biện pháp khác để kéo dài bữa ăn.

Theo Feeding America, người dân ở mọi quận tại Hoa Kỳ đều trải qua tình trạng mất an ninh lương thực vào một thời điểm nào đó trong một năm trung bình. Tình trạng đói thay đổi rất nhiều giữa các tiểu bang, nhưng cũng thay đổi theo từng nhóm địa lý. Tỷ lệ mất an ninh lương thực thấp nhất vào năm 2023 là ở Quận Renville, North Carolina, ở mức 5%. Khoảng 500 dặm về phía nam, Quận Oglala Lakota, Nam Dakota, có tỷ lệ cao nhất là 29%, tổ chức này cho biết trong bản đồ năm 2024 của mình, Báo cáo Khoảng cách Bữa ăn, dựa trên dữ liệu năm 2022.

⦿ ---- California đã trải qua tình trạng mất an ninh lương thực dưới mức trung bình của Hoa Kỳ là 12,2% trong giai đoạn ba năm trong phân tích của USDA, xem xét dữ liệu cho giai đoạn 2021-2023. Trong số 11,4% cư dân California đã trải qua tình trạng mất an ninh lương thực, 4,1% đã trải qua tình trạng mất an ninh lương thực rất thấp.

Bản đồ Khoảng cách Bữa ăn cho thấy 12,6% cư dân California đã trải qua tình trạng mất an ninh lương thực vào năm 2022. Trong số đó, 44% vượt quá ngưỡng nghèo bắt buộc để được hưởng các phúc lợi của Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung, hay SNAP. Để thu hẹp khoảng cách đói nghèo, cần thêm 3.739.176.000 đô la.

Tỷ lệ mất an ninh lương thực là 13,2% ở Quận Los Angeles, cao hơn tỷ lệ 11,2% ở Quận San Francisco và tỷ lệ 10,9% ở Quận San Diego. Quận Imperial có tỷ lệ mất an ninh lương thực cao nhất trong tiểu bang với 21%.

⦿ ---- Cảnh sát Quận Cam: chỉ bố ráp hình sự, không bố ráp di dân lậu. Sở Cảnh sát Quận Cam sẽ không thực thi luật di trú liên bang, theo lời Cảnh sát trưởng Don Barnes cho biết hôm thứ Ba trong khi chỉ trích tiểu bang vì ngăn cản các cơ quan của California làm việc với các cơ quan liên bang. Báo cáo thường niên về thực thi luật di trú lên Hội đồng Giám sát Quận Cam, cảnh sát trưởng cho biết sở của ông "không tham gia vào việc thực thi luật di trú."

Ông nói: "Các cảnh sát của tôi tập trung vào các hành vi vi phạm hình sự đối với luật tiểu bang và địa phương. Chúng tôi không bao giờ hỏi về tình trạng di trú của nghi phạm, nhân chứng hoặc những người báo cáo tội phạm. Chúng tôi chưa và sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động thực thi nào tại địa phương của các cơ quan liên bang thực thi luật di trú.''

Nhưng cảnh sát trưởng đã nói rõ rằng văn phòng của ông cũng sẽ không ngăn cản Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ thực hiện công việc của mình. Năm ngoái, trong số khoảng 48.000 nghi phạm bị bắt, có 733 nghi phạm đã lọt vào tầm ngắm của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan. Trong số đó, luật tiểu bang cấm các cảnh sát của ông báo động cho ICE khi 456 tù nhân sắp được thả, Barnes cho biết. Và trong số 277 tù nhân mà ICE quan tâm, 49 tù nhân đã không bị chính quyền liên bang bắt giữ, cảnh sát trưởng giải thích.

⦿ ---- Amazon đã sa thải khoảng 200 nhân viên khỏi nhóm hỗ trợ Hoàn tất đơn hàng của Amazon (FBA), nhóm hỗ trợ các thương nhân sử dụng dịch vụ kho bãi và giao hàng của công ty, theo xác nhận của người phát ngôn của công ty với The Information vào thứ năm. Đợt sa thải mới nhất diễn ra khi Amazon dựa nhiều hơn vào các công cụ do AI điều khiển để hỗ trợ các thương nhân. Vào tháng 9, công ty đã giới thiệu Dự án Amelia, một chatbot được thiết kế để giúp người bán theo dõi và quản lý hàng tồn kho trong mạng lưới hậu cần của Amazon.

⦿ ---- Đại diện cấp cao của Nhật Bản tại Đài Loan hôm thứ Năm cho biết cả hai chính phủ Đài-Nhật cần hợp tác chặt chẽ về các biện pháp ứng phó với những thách thức về an ninh và kinh tế do chính quyền mới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gây ra. Tại một sự kiện ở Đài Bắc kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội Nghiên cứu Nhật Bản Đài Loan (TSJS), Kazuyuki Katayama, người đứng đầu văn phòng Đài Bắc của Hiệp hội Trao đổi Nhật Bản-Đài Loan, cho biết hợp tác kinh tế và công nghệ Nhật Bản-Đài Loan ngày càng sâu sắc đã thu hút sự chú ý ngày càng tăng trên toàn cầu.

Các công ty Nhật Bản và các đối tác Đài Loan của họ có "mối liên hệ không thể tách rời" bao gồm đầu tư lẫn nhau, nghiên cứu và phát triển và trao đổi nhân tài, Katayama, người có văn phòng đại diện cho lợi ích của Tokyo tại Đài Bắc khi không có quan hệ ngoại giao chính thức, cho biết. Nhật Bản và Đài Loan phải đối mặt với những thách thức về an ninh và kinh tế chung do tình hình toàn cầu ngày càng phức tạp và các chính sách Đông Á "đáng được Bạch Ốc của Trump đánh giá cẩn thận".

Điều này có nghĩa là Nhật Bản và Đài Loan cần "các biện pháp ứng phó tinh vi hơn", ông cho biết. Đặc phái viên nói thêm rằng Nhật Bản và Đài Loan đang thảo luận về cách hợp tác và cùng nhau xây dựng một kỷ nguyên ổn định và thịnh vượng, mà không cần giải thích thêm.

⦿ ---- Quận Cam: Bản tin ABC7 kể về trường hợp 1 người sắp bị trục xuất về Việt Nam. Sau khi chồng cô bất ngờ bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan bắt giữ trong một lần kiểm tra thường lệ, một người phụ nữ ở Fountain Valley đã trở thành một bà mẹ đơn thân chỉ sau một đêm và lo lắng rằng cha của đứa con mới biết đi của cô có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Đài Eyewitness News đã gặp Khanhi tại văn phòng VietRISE. Khanhi chỉ muốn chia sẻ tên của mình và không muốn tiết lộ danh tính của chồng cô. Cô sợ rằng điều đó có thể ảnh hưởng đến trường hợp nhập cư của anh ấy.

Khanhi đã chia sẻ một bản ghi âm về con gái cô, Evelyn, đang xem cha mình, hay Dada, hát cho cô nghe trong một cuộc trò chuyện video. Mẹ nói rằng để ngủ thiếp đi, đứa con một tuổi của họ cần được nhìn thấy cha, nghe giọng nói của cha, được nằm trong vòng tay cha - nhưng những ngày này, điều đó là không thể. "Họ ngủ trưa cùng nhau và đó có lẽ là điều duy nhất mà cô ấy thực sự bỏ lỡ", Khanhi nói. Đó là vì Bố đã bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, hay ICE, giam giữ ở Adelanto.

Khanhi cho biết cô và chồng đều được đưa đến Hoa Kỳ khi còn là trẻ em từ Việt Nam bị chiến tranh tàn phá. "Tôi nghĩ chồng tôi năm tuổi. Tôi mới một tuổi - được các bà mẹ dũng cảm nhảy lên thuyền vào giữa đêm và đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ", Khanhi cho biết. Khanhi đã có thể trở thành công dân Hoa Kỳ, nhưng chồng cô phải chịu một lệnh giám sát. Anh có giấy phép lao động và Khanhi cho biết trong hơn một thập niên, chồng cô đã đến văn phòng ICE này ở Santa Ana để kiểm tra nhanh hàng năm.

Anh không đơn độc. Theo Asian Americans Advancing Justice Southern California, nhiều người chạy trốn khỏi Việt Nam phải chịu lệnh này. Joseph Navales của AAAJ giải thích rằng lệnh này thường bắt đầu với những đứa trẻ đến một quốc gia xa lạ, vật lộn với cha mẹ hoặc không có cha mẹ, có thể mắc lỗi khi còn trẻ và rơi vào hệ thống pháp lý và nhập cư mà chúng không hiểu. Navales cho biết một số thậm chí còn nhận tội mà không phạm tội.

"Điều cuối cùng xảy ra là họ muốn ra khỏi trại giam và không may họ đã ký lệnh trục xuất hoặc lệnh tự nguyện rời đi, nhưng vì thỏa thuận này với Việt Nam nên họ chưa bao giờ thực sự bị trục xuất khỏi đất nước", Navales cho biết. Không có quy trình nào được áp dụng để trục xuất những người nhập cư Việt Nam. Nhiều thập niên trôi qua, những thanh thiếu niên lớn lên, đi làm và lập gia đình.

Khanhi mô tả chồng mình là một người cha rất tận tụy. Với việc cô và chồng lớn lên mà không có cha ruột trong cuộc sống, cha mẹ đã đi đến một thỏa thuận khi họ đang xây dựng gia đình - Mẹ, một nhân viên xã hội, sẽ tiếp tục đi làm.

.

.

.

.

.

.

.

.

⦿ ---- Atlanta: Một tay súng đã bắn chết Trinh Huynh, một nữ luật sư địa phương giữa phố Peachtree, khi cô đang trên đường đi làm đã bị kết án tù chung thân vào thứ năm. Trinh Huynh là một luật sư doanh nghiệp của UPS đang đi bộ đến nơi làm việc ở trung tâm thành phố thì bị Raylon Browning bắn chết cô ở vạch qua đường mà không có lý do rõ ràng vào ngày 3 tháng 4 năm 2017.

Gia đình của Huỳnh cuối cùng đã phải đối mặt với Browning tại tòa vào thứ năm và phóng viên điều tra của Kênh 2 Mark Winne đã nói chuyện với họ sau phiên điều trần. "Trinh Huynh là người tốt nhất trong gia đình chúng tôi", chị Chi Kindland nói. "Tiểu bang Georgia vĩ đại đã chào đón cô và gia đình chúng tôi rất nhiều năm trước, đã mất đi một người con gái thông minh, người đã làm việc không biết mệt mỏi vì tất cả mọi người mà cô ấy gặp".

Video giám sát cho thấy Browning đang đi trên đường đến nơi làm việc, và bản thân vụ nổ súng là chìa khóa cho vụ án, nhưng khuôn mặt của y không thể nhận dạng rõ ràng. Lời khai của nhân chứng cũng vậy. “Ngay trước khi y băng qua đường, bạn có thể thấy những chữ màu trắng trên áo hoodie của anh ta và điều đó phù hợp với chiếc áo len được thu hồi từ xe của bị cáo khi y bị bắt”, Dilligard nói.

Browning đã bị kết án tù chung thân cộng thêm 25 năm. Kindland cho biết chị gái Dem Huynh và chị gái Dao Huynh, người sau đã đưa ra tuyên bố tác động của nạn nhân đau lòng trong phiên tòa tuyên án, xuất thân từ một gia đình lớn có sáu chị em, bao gồm Trinh, người đã trốn khỏi Việt Nam cùng mẹ vào năm 1979 và những người bạn của Trinh đã gia nhập gia đình tại tòa án đã trở thành gia đình.

⦿ ---- HỎI 1: Có một vài giọng nói dễ được ghi nhớ hơn giọng khác? Giọng Bắc, Trung, hay Nam? Giọng nam, hay nữ?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu cho thấy một số giọng nói dễ nhớ hơn những giọng khác, bất kể ai đang nghe chúng. Thuật ngữ "khả năng ghi nhớ" đề cập đến khả năng một kích thích cụ thể, chẳng hạn như một vật thể, khuôn mặt hoặc âm thanh, sẽ được những người tiếp xúc với nó nhớ đến. Trong vài năm qua, một số nghiên cứu tâm lý đã khám phá mức độ mà một số kích thích về bản chất dễ nhớ hơn những kích thích khác, hay nói cách khác, liệu mọi người thường có nhiều khả năng nhớ chúng hơn so với các kích thích khác cùng loại hay không.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Chicago gần đây đã bắt đầu nghiên cứu cụ thể về khả năng ghi nhớ giọng nói. Những phát hiện của họ, được công bố trên tạp chí Nature Human Behaviour, cho thấy một số giọng nói dễ nhớ hơn những giọng khác và khả năng ghi nhớ của chúng có thể được dự đoán nhất quán ở những người nghe khác nhau. Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2025-03-voices-irrespective.html

⦿ ---- HỎI 2: Mẹ mập phì thì con sẽ mập phì?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho biết sức khỏe và lối sống của một bà mẹ có thể ảnh hưởng đến nguy cơ béo phì của con mình khi trưởng thành. Cụ thể, một đứa trẻ có khả năng trở thành người lớn béo phì cao gấp ba đến bốn lần nếu mẹ của chúng bị béo phì, các nhà nghiên cứu đã báo cáo vào thứ Tư trên PLOS One. Kết quả cho thấy việc hút thuốc của một bà mẹ cũng làm tăng nguy cơ béo phì khi trưởng thành của con mình từ 60% đến 80%. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/03/27/UK-obese-mother-child-study/6131743085623/

.

.