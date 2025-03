Hội Chợ Sách “Viet Book Fest” 2025: Tôn Vinh Văn Chương Của Tác Giả Việt Hải Ngoại

(Santa Ana, CA) - Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) (Vietnamese American Arts and Letters Association - VAALA) hân hạnh tổ chức Hội Chợ Sách “Viet Book Fest” 2025, một sự kiện văn chương kéo dài cả ngày nhằm tôn vinh những tiếng nói Việt hải ngoại trong văn chương. Hội sách năm nay sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 6 tháng Tư, từ 10:00 AM đến 5:00 PM tại Viện Bảo Tàng Bowers, số 2002 N. Main Street, thành phố Santa Ana. Hội sách mở cửa miễn phí cho công chúng. Xin vui lòng ghi danh tại đây: https://bit.ly/VietBookFest2025



Khán giả tới Viet Book Fest sẽ có cơ hội gặp gỡ những tác giả đã thành danh cũng như nhiều tác giả mới. Khán giả cũng sẽ được tham dự các cuộc hội luận với những đề tài thú vị. Năm nay đặc biệt hội sách sẽ giới thiệu một chương trình mới: Giờ kể chuyện “phiêu lưu với tác giả Việt và trí tưởng tượng,” một sinh hoạt đọc chuyện cho các em thiếu nhi và gia đình. Thêm vào đó, Viet Book Fest sẽ trưng bày một phần trích từ cuộc triển lãm “Remembering Saigon: Journeys through and from Guam” (“Nhớ Sài Gòn: Những hành trình đi qua và từ Guam”) do Văn Khố Đông Nam Á tại UC Irvine phối hợp với Khoa Á Mỹ Học (Asian American Studies) tại UCLA thực hiện.



Khán giả có thể mua sách mới từ hai nhà sách LibroMobile và Tự Lực ngay tại Viet Book Fest. Để biết thêm chi tiết về các tác giả và tác phẩm tham dự Viet Book Fest 2025, xin vào thăm trang nhà https://vaala.org/viet-book-fest-2025/ Hội Chợ Sách “Viet Book Fest” 2025 - Lịch trình và Hội luận 10:30 AM – 11:40 AM: 50 Years of Storytelling: The Evolution of Vietnamese American Voices in Literature (50 Năm Nghệ Thuật Kể Chuyện: Sự Tiến Hóa Của Những Tiếng Nói Của Người Mỹ gốc Việt Trong Văn chương) Trong 50 năm, văn chương của người Mỹ gốc Việt đã chuyển từ những đề tài chiến tranh sang những câu chuyện mang nhiều sắc thái đa dạng. Cuộc hội luận này có sự tham dự của Việt Thanh Nguyễn, tác giả “The Sympathizer”, cuốn tiểu thuyết giành giải Pulitzer năm 2016; Andrew Lâm, nhà báo từng nhận nhiều giải thưởng và là tác giả của “Perfume Dreams”, “East Eats West”, và “Birds of Paradise”; Lan Cao, giáo sư luật khoa và tác giả của “Monkey Bridge”, “The Lotus and the Storm”, và “Family in Six Tones.” Hãy khám phá cách các tác giả gốc Việt định hình lại văn chương, nắm bắt những sự phức tạp của lịch sử, ký ức, và kinh nghiệm của người dân tị nạn, và từ đó họ đã truyền cảm hứng cho nhiều độc giả bất kể màu da. Tiến sĩ Thuý Võ-Đặng, giáo sư dạy ngành Information và Asian American Studies tại UCLA, sẽ điều hợp cuộc hội luận này.

11:00 AM – 12:00 PM: Giờ kể chuyện (Storytime Adventures): phiêu lưu cùng tác giả và trí tưởng tượng Hãy diện áo dài và bước vào thế giới của nghệ thuật kể chuyện khi chúng ta tôn vinh những câu chuyện và trí tưởng tượng của tác giả Việt! Đây là một sinh hoạt vui nhộn dành cho gia đình và các em thiếu nhi. Thái Nguyễn, nhà thiết kế thời trang và đồng tác giả của cuốn truyện tranh “Mai’s Áo Dài”, các hoa khôi liên trường của Tổng Hội Sinh Viên Nam California, sẽ cùng người dẫn chương trình là “cô Phở” (Jennifer Trần), kể chuyện cho các em thiếu nhi và gia đình. Sau chương trình sẽ có phần gặp gỡ với tác giả Thái Nguyễn và ký sách. Các em thiếu nhi cũng sẽ được vẽ và làm thủ công do hội Vietnamese American High School Alliance (VAHSA) đảm trách. Chương trình này do hội VROC (Viet Rainbow of Orange County) đồng giới thiệu. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích khán giả mặc áo dài khi tham dự chương trình này! 1:00 PM – 2:40 PM: Con Đường Đến Với Xuất bản (The Path to Publication) Con đường xuất bản đầy thử thách, đặc biệt đối với các nhà văn Việt hải ngoại, khi họ cố gắng trình làng những câu chuyện độc đáo của mình. Cuộc hội luận sẽ có sự tham gia của Carolyn Huỳnh, tác giả của tiểu thuyết “The Family Recipe” và “The Fortune of the Jaded Women”; Đầu bếp Tu David Phu, từng được San Francisco Chronicle vinh danh là Rising Star và Top Chef, tác giả của “The Memory of Taste”, và Vinh Nguyễn, giáo sư từ University of Waterloo, Canada và tác giả của “The Migrant Rain Falls in Reverse.” Dù quý vị là nhà văn đang tìm cách xuất bản sách hay một người yêu văn chương, hãy cùng chúng tôi tham gia vào cuộc trò chuyện về những phương cách xuất bản sách. Cuộc hội luận này sẽ do nhà báo Đỗ Bảo Anh, Deputy Editor for Culture and Talent của Los Angeles Times, điều hợp. 3:00 PM – 4:10 PM: Hướng Đi Của Văn Chương Và Sách Báo Việt Hải Ngoại (Trends of Vietnamese Literature and Publishing in the Diaspora) Văn chương và sách báo Việt hải ngoại đã biến chuyển ra sao và tương lai sẽ như thế nào? Cuộc hội luận này khám phá hành trình của sách, báo và các tác phẩm văn chương tiếng Việt ở hải ngoại, xem xét những khó khăn của việc bảo tồn tiếng Việt, lượng độc giả, và sự chuyển biến trong những bối cảnh văn hoá mới. Cuộc hội luận này sẽ có sự tham gia của các nhà văn Cung Tích Biền, tác giả của “Thằng Bắt Quỷ”, Đặng Thơ Thơ, tác giả “Ai”, Trịnh Y Thư, tác giả “Đường Về Thủy Phủ”, và Kalynh Ngô, dịch giả của “My Vietnam, Your Vietnam” – (“Việt Nam Của Con, Việt Nam Của Cha”). Hãy cùng chúng tôi tham gia cuộc trò chuyện về quá khứ, hiện tại và tương lai của văn chương Việt hải ngoại. Lê Đình Ysa, Giám đốc điều hành của VAALA, sẽ điều hợp cuộc hội luận này. Về VAALA