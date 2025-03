Vạn Người Nghĩ Đến Người Qua Đời

Lễ giỗ mãn tang linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh, nhà thờ Saloong, thuộc Giáo hạt Đăk Mót, Giáo phận Kontum, tử vì đạo ngày 29/01/2022 được tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo, thành phố Santa Ana, thứ bảy ngày 22/3/2025 lúc 10:30 sáng. (Ảnh: James Zoll)

Mai về sau nước mắt có cạn

Khi xa đời thương cho đàn con

Triệu người quen có mấy người thân

Khi lìa trần có mấy người đưa?

(Bài Không Tên Số 4- nhạc sĩ Vũ Thành An)

Nhiều người bi quan nghĩ rằng sau khi mình qua đời không có ai nghĩ đến mình, mình còn sống chưa chắc có người nghĩ đến mình, khi mình đau khổ, khi mình sắp chết gọi điện thoại có ai bắt máy? Đó là thái độ của người bi quan. Hãy nghĩ có người thương mình, khi mình lâm nguy, mình gọi điện thoại có người nghe máy, khi mình bệnh có người đưa mình đến bác sĩ và trên đời này mình không cô đơn.

Sáng thứ bảy, ngày 22/3/2025, chúng tôi tham dự thánh lễ mãn tang của cố linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh. Cách đây 3 năm, linh mục Trần Ngọc Thanh đang rửa tội cho giáo dân ở nhà thờ Saloong, Kontum, bị một người độc ác xông vào nhà thờ chặt tay cha, cha không chết, hắn búa lên đầu cha Thanh, cha được chở đến nhà thương nhưng không qua khỏi. Trước khi qua đời, cha Thanh trăn trối cùng giáo dân phải hoàn tất việc xây cất nhà thờ Saloong.



Linh mục Phan Tự Cường đang dâng Thánh lễ cùng cha An Bình, cha Thắng Nguyễn và thầy Sáu. (Ảnh: James Zoll)

Theo linh mục Phan Tự Cường, O.P. (vị linh mục đàn anh cùng dòng với linh mục Trần Ngọc Thanh, O.P.), người đã có nhiều năm cùng ăn cùng ở với bà con sắc tộc tại khu vực Tây Nguyên, cho đến năm 2021, trong giáo phận Kontum, ước chừng có khoảng 260.000 tín hữu Công giáo là các anh chị em thuộc các sắc tộc Bahnar, Rơngao, Sê Đăng, HơLăng, Jarai, Xơdrah, Giẻ Triêng Jơlơng, ... Trong đó anh chị em tín hữu thuộc sắc tộc Bahnar chiếm con số đông đảo nhất. Dù Tin Mừng đã được loan báo tại vùng đất này từ rất sớm, từ thời Giám Mục Stêphanô Cuénot (Thể), là vị giám mục hầm trú suốt 26 năm trời (1835-1861), nhưng việc hệ thống hoá ngôn ngữ, chuyển ngữ Kinh thánh, kinh sách, công giáo cho các anh chị em sắc tộc, vẫn là công việc còn dang dở.

Cha Phan Tự Cường hiện diện tại buổi lễ ở Trung Tâm Công Giáo, giáo phận Orange County, dâng thánh lễ cùng với linh mục An Bình, linh mục Thắng Nguyễn đến từ New Mexico và thầy Sáu.

Người tham dự thánh lễ rất đông, trong nhà thờ không còn một chỗ trống, người ngồi ngoài sân cũng rất đông. Phụ nữ trong áo dài tím rất đẹp, ban nhạc hùng hậu, tiếng hát của phụ nữ lảnh lót như chim hót trong rừng. Người cao niên đến rất sớm để có chỗ trong nhà thờ vì ai cũng sợ lạnh rồi bệnh.

Buổi lễ bắt đầu đúng giờ lúc 10:30. Linh mục Phan Tự Cường đến từ nhà thờ Saloong, Kontum, Việt Nam (người phát hành sách "Anh tự giặt áo mình" gồm có bài tựa của Giám Mục Nguyễn Thái Hợp và nhiều bài viết rất xuất sắc của các linh mục trong nước), nói về cha Trần Ngọc Thanh với giọng nghèn nghẹn thương tiếc một linh mục trẻ 41 tuối qua đời quá sớm.



Đông đảo đồng hương đến tham dự lễ giỗ mãn tang linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh với sự thương tiếc, xót xa vị linh mục trẻ còn nhiều ước nguyện dở dang: ước nguyện xây nhà thờ Saloong và mong ước phát triển vùng đất Kontum này. (Ảnh: James Zoll)

Chúng tôi nghe tiếng nức nở trong hội trường, người đi thì đã đi, người còn hiện diện thương nhớ vẫn thương nhớ, dù người ở Mỹ và người ở rừng núi Kontum chưa lần nào gặp nhau.

Người tham dự thánh lễ lắng nghe không có tiếng động, dưới hình của cha Giuse Trần Ngọc Thanh hoa rực rỡ như cha về đây chứng kiến tấm lòng của đồng hương ngưỡng mộ cha đã tử vì đạo.

Khi đến Trung Tâm Công Giáo giáo phận Orange County, miền Nam California, nhiều đồng hương tưởng nhớ cha Đỗ Thanh Hà, nguyên Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo. Đây là ngôi nhà thờ nhỏ, nhưng đất rộng lúc ban đầu, sau đó mua thêm nhà kế bên cạnh đập nhà cũ xây lại mới kiểu của nhà thờ. Khi cha Đỗ Thanh Hà qua đời, Đức Ông Nguyễn Đức Tiến làm Giám Đốc, rồi đến Giám Mục Mai Thanh Lương, cha Nguyễn Uy Sỹ, đặc biệt ở cha Sỹ là chống phá thai. Hằng tuần, dù mưa gió, cha Sỹ và một số giáo dân đứng trước nhà thương hoặc đứng trước trung tâm phá thai đưa bản hay biểu ngữ là phò sự sống. Những linh mục Việt Nam hay Giám Mục làm Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo là những người rất giỏi, rất nhiệt tình lo cho cộng đồng công giáo ở miền Nam California. Trung tâm này đã tiếp nhiều khách từ nhiều nơi đã đến như Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Sơn Lâm, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, Giám Mục Nguyễn Như Thể, v.v.

Linh mục Phan Tự Cường được đón tiếp một cách nồng nhiệt, nhiều đồng hương xin chụp hình với cha. Một đồng hương lớn tuổi nói:

- Cha ơi cha, con cũng ở Kontum, nhưng gia đình của chúng con ở thành phố, không ở trong rừng như cha.

Cha Cường hiền lành chỉ cười.

Dâng thánh lễ có 3 linh mục và thầy Sáu, ra về người nào cũng muốn chụp hình với các cha. Ông Trí Nguyễn, người được mệnh danh là: cha đi đâu thì còn theo đó, vì cha Cường đi đâu thì ông Trí Nguyễn lái xe đưa cha đến đó, trừ khi cha Cường đến các tiểu bang khác. Nhiều đồng hương ở Kontum, Pleiku, Ban Mê Thuộc gặp cha Cường, hỏi thăm cha tới tấp về thành phố mà họ đã sinh ra và lớn lên.



Chụp hình lưu niệm sau thánh lễ với cha An Bình và cha Phan Tự Cường. (Ảnh: James Zoll)

Sau thánh lễ mãn tang cha Giuse Trần Ngọc Thanh, cha An Bình mời đồng hương ăn trưa. Ngày hôm trước, ông Trí Nguyễn cho biết thức ăn nhiều lắm: xôi, cà ri, gỏi, và nhiều món ăn khác nữa. Cha An Bình mời đồng hương ăn xong nghe nhạc: nhiều ca sĩ như Thúy An, tình nguyện ca với trái tim của mình.

Nhiều người hỏi cha Phan Tự Cường:

- Sao cha không dùng cơm trưa?

Cha trả lời:

- Vui quá, no rồi, khỏi ăn.

Một ông cụ đứng gần cửa nhà thờ nói:

- Chắc bây giờ cha Thanh đã về nước Chúa vì cha tử đạo, vì nhiều người cầu nguyện cho cha từ 3 năm nay.

Mắt cha Phan Tự Cường đỏ vì rơi lệ.

Bây giờ giá nhân công đắt, vật liệu xây dựng mắc, nhà thờ Saloong phải 2 năm nữa mới xây xong nếu đủ tiền. Cha Phan Tự Cường, dòng Đa Minh cho biết theo dự tính có thể năm 2027, 2 năm nữa nhà thờ mới xây xong, nhưng hiện nay thì tiền còn thiếu. Tháng 7/2026, cha Phan Tự Cường dự định sang Mỹ một lần nữa, hy vọng dự án xây cất sẽ hoàn thành. Ai cũng biết nếu bà con của mình ở hải ngoại mỗi người biếu $1 thì sẽ hoàn tất nhà thờ Saloong nhanh hơn. Nhìn sự chân thật của cha Phan Tự Cường, ai cũng cảm động. Với sự linh thiêng của linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh, chắc chắn cha sẽ phù hộ để hoàn tất nhà thờ như sự trăn trối của cha trước khi nhắm mắt.

Đồng hương ở Kontum, Ban Mê Thuộc cũng nhiều ở Hoa Kỳ cũng như ở các quốc gia khác, với tấm lòng hào hiệp của họ, chắc chắn sự hoàn tất nhà thờ Saloong không gì khó khăn.



Cha Phan Tự Cường được đồng hương tiếp đón niềm nở. (Ảnh: James Zoll)

Tham dự lễ mãn tang cố linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh mới thấy rõ đồng hương ở hải ngoại rất quan tâm đến người trong nước, kính trọng người đã tử vì đạo, người còn hiện hữu lo cho người quá cố, cầu nguyện cho người quá cố. Hàng ngàn người tham dự thánh lễ, không phân biệt tôn giáo, đều quỳ trong nhà thờ, hoặc quỳ ngoài sân của Trung Tâm Công Giáo mà cầu nguyện một cách chân thành. Đồng bào về từ nhiều nơi: San Diego, Los Angeles, San Bernardino, Riverside, San Jose, v.v.

Lễ giỗ mãn tang linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh không phải là dịp để khơi lại biến cố đau thương của cha Thanh, mà là dịp tạ ơn và cảm tạ Thiên Chúa về tất cả những gì mà Người đã thực hiện, ngang qua cuộc đời cũng như là sự hy sinh của cha Giuse Trần Ngọc Thanh.

Thương tiếc linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh (mất ngày 29/01/2022)

Cha Giuse Trần Ngọc Thanh đã noi gương Chúa chọn lựa để trở thành hạt giống gieo trên vùng đất Tây Nguyên. Hạt giống yêu thương, sự hy sinh mà cha Thanh đã gieo rắc được nẩy mầm và lớn lên trong mỗi giáo dân và nơi vùng đất Saloong. Xin Chúa phù hộ, xin cha Thanh phù hộ cho nhà thờ Saloong hoàn thành sớm. Xin Chúa đem cha Trần Ngọc Thanh về hưởng nhan Thánh Chúa.

Orange County, 25/3/2024

KIỀU MỸ DUYÊN

(kieumyduyen1@yahoo.com)