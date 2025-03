Học Khu Portland Bị Điều Tra Vì Cho Phép Học Sinh Chuyển Giới Thi Đấu Thể Thao Nữ

Bài viết này sẽ khảo sát rằng ngài Hải Lượng Thiền Sư, tức là Ngô Thì Nhậm (1746-1803), đã dạy cách nào để xa lìa tham, sân, si / This article will explore how Zen Master Hải Lượng, also known as Ngô Thì Nhậm (1746-1803), instructed followers on overcoming greed, anger, and delusion