Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam Cali long trọng tổ chức Đại Lễ Hai Bà Trưng Lần Thứ 44 - 2025

Fountain Valley, (Thanh Huy)- - Tại Saigon Grand Center, thành phố Fountain Valley Vào lúc 1 giờ 30 chiều Chủ Nhật ngày 16.3.2025, Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California đã long trọng tổ chức đại lễ tưởng niệm lần thứ 44 hai vị nữ anh hùng dân tộc Trưng Trắc và em là Trưng Nhị với sự tham dự của rất đông quan khách và đồng hương.





Nghi thức chào cờ

Ban Tế Nữ quan trước bàn thờ hai Bà

Ban Hợp Ca

Các em học sinh nhận Giải Khuyến Học

Khi kiệu và Ban Tế Nữ Quan lên trước lễ đài, lễ chào cờ và phút mặc niệm bắt đầu thật trang trọng.Tiếp theo TV. Thiên Hương đọc tiểu sử Hai Bà: Theo lịch sử ghi lại, Trưng Trắc và Trưng Nhị là hai chị em con của quan lạc tướng. Năm 19 tuổi, Trưng Trắc kết hôn với Thi Sách. Năm Giáp Ngọ 34, Vua Quang Vũ nhà Đông Hán lúc đó đang đô hộ nước Việt Nam ta đã sai Tô Định sang làm Thái Thú quận Giao Chỉ, tức là nước Việt thời đó. Tô Định là người tàn ác dân ta vô cùng oán hận, căm thù. Năm Canh Tý, Tô Định đã ra lệnh giết Thi Sách. Bà Trưng Trắc vì thù nhà, nợ nước đã cùng em là Trưng Nhị chiêu mộ nữ binh, đốc quân đánh Tô Định. Nhờ ý chí chống ngoại xâm, chẳng bao lâu hai Bà đã lấy lại được 65 thành trì. Hai Bà tự xưng là Vua, đóng đô tại Mê Linh. Vào năm Tân Sửu, vua Quang Vũ sai Mã Viện đem đại quân sang đánh Hai Bà. Sau khi cầm cự suốt 10 tháng, quân của Hai Bà thất trận, nhưng vì tinh thần bất khuất và để bảo vệ danh dự của người phụ nữ Việt Nam, hai Bà đã trầm mình xuống dòng Hát giang vào ngày mùng 6 Tháng 3 năm Quý Mão, nhất định không để rơi vào tay giặc. Sau phần đọc tiểu sử, Ban Tế Nữ Quan tiến đến trước bàn thờ Hai Bà cử hành lễ tế thật trang nghiêm, trong đó cựu nữ sinh TV Nguyễn Thị Nguyệt đọc bài Văn Tế do ông Bùi Đức Uyên soạn thảo, ca ngợi công đức Hai Bà và cầu xin phù hộ cho quốc thái dân an, trên 90 triệu người Việt trong nước thoát nạn ngoại xâm được sống trong tự do, dân chủ và cho Việt Nam thoát ách ngoại bang đang lân la xâm chiếm nước ta.