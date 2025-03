Mahmoud Khalil: “Tôi Là Một Tù Nhân Chính Trị”

Bị giam giữ không có lệnh bắt vì đấu tranh cho quyền lợi người Palestine, Mahmoud Khalil tuyên bố mình là "tù nhân chính trị" và lên án tình trạng giam giữ tùy tiện của ICE. Anh lên án bất công trong hệ thống giam giữ di dân, đồng thời kêu gọi bảo vệ quyền tự do dân sự và quyền biểu tình cho Palestine. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(NEW YORK, ngày 18 tháng 3, Huffpost) – Mahmoud Khalil, sinh viên của Đại học Columbia, đã công bố một bức thư gửi từ trung tâm giam giữ di dân của ICE. Anh đang bị giam giữ vì tham gia biểu tình ủng hộ quyền lợi của người Palestine. Trong thư, Khalil tự nhận mình là “tù nhân chính trị” của chính phủ Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng việc anh bị bắt giữ là một hành động đàn áp tiếng nói đối lập.

Dùng điện thoại để đọc nội dung cho gia đình ghi lại, Khalil kể về những bất công mà anh đã phải chịu kể từ khi bị các đặc vụ của Bộ Nội An bắt giữ vào đầu tháng này mà không có lệnh bắt, dù anh là thường trú nhân hợp pháp có thẻ xanh đàng hoàng. Anh kể rằng mình đã phải ngủ trên sàn (không được cho mền đắp) tại tòa án di trú ở New York, và tại cơ sở giam giữ ở New Jersey. Sau đó, không một lời giải thích, anh tiếp tục bị chuyển đến một trung tâm giam giữ của ICE tại Louisiana, một cách âm thầm.

Trong thư, Khalil không chỉ kể câu chuyện của riêng mình mà còn cất lên tiếng nói cho những người đồng cảnh ngộ. Là một người gốc Palestine sinh ra tại Syria, anh đã tận mắt chứng kiến “những bất công lặng lẽ đang diễn ra đối với vô số con người bị tước đoạt các quyền hợp pháp.”

“Ai mới có quyền được bảo vệ trước pháp luật?” Khalil đặt câu hỏi. “Chắc chắn không phải là những con người đang bị nhốt trong những phòng giam chật kín này. Không phải là người đàn ông Senegal mà tôi biết, ông ấy đã bị tước đoạt tự do suốt một năm trời, bị kẹt giữa vòng luẩn quẩn của luật pháp, gia đình thì lại cách xa nửa vòng trái đất. Cũng chẳng phải là chàng trai 21 tuổi mà tôi quen, đặt chân đến đất nước này khi mới lên chín, nhưng cuối cùng lại bị trục xuất mà thậm chí không có lấy một phiên tòa.”

Với những gì mắt thay tai nghe, Khalil khẳng định: “Công lý không tồn tại trong hệ thống giam giữ di dân của quốc gia này.”

Theo Khalil, việc anh bị bắt giữ là một thí dụ rõ ràng về thói phân biệt đối xử, thù ghét người Palestine suốt nhiều thập niên trong chính phủ Hoa Kỳ, chứ không chỉ từ tháng 10 năm 2023. Đây là một phần của nỗ lực đàn áp người Hồi giáo, người Palestine và người gốc Ả Rập.

Anh nhấn mạnh rằng bản thân không chỉ là một nạn nhân, mà còn là một “thử nghiệm” trong chiến lược rộng lớn hơn của chính quyền Trump nhằm dập tắt mọi tiếng nói đối lập về chính trị, bất kể họ có mang quốc tịch Mỹ hay không.

“Tôi luôn tin rằng nghĩa vụ của mình không chỉ là đấu tranh để tự giải phóng khỏi những kẻ áp bức, mà còn giúp họ thoát khỏi lòng hận thù và nỗi sợ hãi của chính họ,” Khalil chia sẻ. Anh coi việc mình bị giam giữ như một minh chứng cho sức mạnh của phong trào sinh viên, một phong trào đang dần thay đổi quan điểm của công chúng theo hướng ủng hộ quyền tự do của người Palestine.

Bức thư của Khalil được công bố chưa đầy một ngày sau khi quân đội Israel chính thức phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn với Hamas hồi tháng 1, tiến hành các cuộc không kích ồ ạt vào Dải Gaza, tàn sát hàng trăm người Palestine với cái gật đầu của Tòa Bạch Ốc. Cùng lúc đó, Israel vẫn tiếp tục siết chặt phong tỏa, ngăn chặn mọi nguồn viện trợ nhân đạo, đẩy người dân vào thảm cảnh thiếu lương thực trầm trọng, hàng ngàn gia đình sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Khalil viết: “Là người Palestine, tôi hiểu rõ nỗi đau của đồng bào mình – không chỉ gói gọn trong một vùng lãnh thổ. Hoàn cảnh của tôi không khác gì những người bị Israel ‘giam giữ hành chánh’ – tức việc bắt giam người Palestine mà không cần xét xử hay buộc tội – để tước đoạt các quyền lợi hợp pháp của họ.” Anh nêu ra những tù nhân quân sự của Israel, như nhà hoạt động nhân quyền Omar Khatib và giám đốc bệnh viện Dr. Hussam Abu Safiya.

“Đối với người Palestine, việc bị bắt rồi tống vào tù mà chẳng cần lý do gì là chuyện bình thường,” Khalil nhấn mạnh. Bản thân anh vẫn chưa bị buộc tội bất kỳ điều gì.

Vào thứ Hai (17/3), các luật sư của Khalil đã đệ đơn yêu cầu tòa án liên bang ở New York ban hành lệnh khẩn cấp trả tự do cho anh ngay lập tức, để anh có thể trở về bên người vợ đang mang thai trong khi tòa án xem xét đơn kiện của anh về tính bất hợp pháp của vụ bắt giữ.

Ngoài ra, Khalil cũng đã đệ đơn kiện riêng để ngăn Đại học Columbia cung cấp hồ sơ sinh viên tham gia biểu tình cho Quốc hội. Trong thư, anh lên án nhà trường về việc phơi bày thông tin cá nhân (doxing campaigns) mang tính phân biệt chủng tộc và tiếp diễn việc lan truyền thông tin sai lạc, bất chấp lời kêu cứu từ sinh viên.

Cuối thư, Khalil kêu gọi các sinh viên, nhà hoạt động và các viên chức dân cử đứng lên bảo vệ quyền biểu tình và lên tiếng cho Palestine.

“Trong những tuần tới, sinh viên, các nhà hoạt động và giới chức cần đoàn kết để bảo vệ quyền biểu tình vì Palestine,” anh nói. “Vấn đề không chỉ nằm ở việc chúng ta có thể lên tiếng hay không, mà còn ở các quyền tự do dân sự cơ bản của tất cả mọi người.”