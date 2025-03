Biểu Tình Đông Đảo Trước Văn Phòng Dân Biểu Young Kim phản đối cắt giảm ngân sách Medicaid và SNAP

Cuộc biểu tình vào trưa thứ ba, ngày 18 tháng Ba, lúc 12:00PM tại văn phòng của Dân Biểu Young Kim, Anaheim Hills, phản đối việc áp dụng sách lược tinh giảm ngân sách ảnh hưởng đến các chương trình an sinh xã hội như Medicaid và SNAP. Ảnh: Thanh Huy, Việt Báo.

(18 tháng 3, 2025, Anaheim Hills - Bình Sa) Vào trưa thứ Ba, khoảng 12 giờ trưa ngày 18 tháng 3, 2025, đông đảo cư dân thuộc địa hạt 40 đã đến biểu tình ngay trước văn phòng của Dân biểu Young Kim ở Anaheim Hills, với yêu cầu bảo vệ các nguồn tài trợ an sinh xã hội cho cộng đồng thay vì cắt giảm để chuyển ngân sách này sang hỗ trợ giảm thuế cho các tỷ phú.

Hơn 300 thành viên tham gia gồm các cá nhân và tổ chức quan trọng trong cộng đồng dẫn đầu cuộc biểu tình ngày thứ Ba, với những bảng hiệu phản đối các sách lược cắt giảm ngân sách liên bang áp dụng với các chương trình an sinh xã hội quan trọng như Medicaid và SNAP, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu gia đình, người cao niên, người khuyết tật, các gia đình và trẻ em phụ thuộc vào các chương trình này.

Tại địa hạt của Dân biểu Kim, 21% cử tri của bà (157.262 người) phụ thuộc vào các dịch vụ Medi-Cal dựa vào 1,9 tỷ đô la tiền tài trợ của liên bang - tất cả đều đang có nguy cơ bị cắt giảm. Những người biểu tình đã chia sẻ những câu chuyện cá nhân về việc cuộc sống của họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi các khoản cắt giảm và đưa tiếng nói của họ "Đừng động đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe của chúng tôi" đến với Dân biểu Young Kim.

Cuộc biểu tình cũng có sự tham gia của các thành viên cộng đồng tại San Diego và Inland Empire, cô Julie Võ, đại diện OC Action cho biết, "đây là một trong các cuộc biểu tình thuộc hàng loạt cuộc biểu tình khắp tiểu bang trong Tuần Lễ Hành Động được phối hợp nhằm huy động hàng trăm cử tri đi biểu tình khắp các thành phố để thúc giục đại diện của họ bỏ phiếu chống lại ngân sách làm suy yếu các chương trình mà cư dân trong địa hạt này đang phụ thuộc vào."

Theo người biểu tình: “Vào thời điểm các gia đình đang phải vật lộn để chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, chăm sóc trẻ em và nhà ở, ngân sách liên bang chuyển hàng nghìn tỷ đô la tiền giảm thuế cho các tỷ phú và tập đoàn là một điều không thể chấp nhận.” Một người biểu tình lớn tuổi lên tiếng: "Cắt giảm ngân sách an sinh xã hội tức là nhắm vào người cao niên, phụ nữ, các cộng đồng thiểu số, vì họ là những cư dân cần đến phúc lợi này nhất."

Người biểu tình mặt áo bệnh nhân cầm bảng bàn tay máu minh họa cho ảnh hưởng chết người việc cắt giảm medicaid sẽ gây ra - Ảnh: Thanh Huy - Việt Báo

Các vấn đề gây quan tâm hiện tại theo ban tổ chức biểu tình là:

1. Việc cắt giảm ngân sách liên bang sẽ tác động tiêu cực đến hơn 80 triệu người Mỹ, bao gồm 1/3 người California, những người phụ thuộc vào các chương trình này để được chăm sóc dài hạn, chăm sóc sức khỏe cho người cao niên và người khuyết tật, cũng như chăm sóc sức khỏe cho gia đình và trẻ nhỏ.

2. Trump đang cướp đi dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các chương trình y tế thiết yếu khác từ những người cần đến nhất trong cộng đồng nhằm lấp đầy túi của những người bạn tỷ phú của ông ta bằng 4 nghìn tỷ đô la tiền giảm thuế.

3. Các tổ chức biểu tình là OC Action, We Are California, và nghiệp đoàn SEIU Local 2015 ngoài việc phản đối tạo áp lực cho dân biểu Young Kim không bỏ phiếu cắt giảm ngân sách $2,000 tỷ trong các nguồn tài trợ liên bang, còn kêu gọi toàn dân hành động chống lại sắc lệnh cắt giảm ngân sách của Trump, bảo vệ phúc lợi an sinh xã hội của họ bằng cách liên lạc với dân biểu địa phương đại diện cho cộng đồng của họ.

Được biết cuộc biểu tình được lãnh đạo bởi phong trào Chúng ta là California, một phong trào mạnh mẽ, đang phát triển, tập hợp các tổ chức và cộng đồng của California để bảo vệ nền dân chủ của chúng ta và xây dựng một tương lai nơi mọi người - bất kể giàu nghèo hay màu da gì - đều có các quyền tự do căn bản để sống và phát triển. Để biết thêm thông tin về We Are California, hãy truy cập wearecalifornia.org.

Cuộc biểu tình cũng được kết hợp với tổ chức OC Action, một Liên minh 'AAPI-Latinx-Labor-Enviromental Justice Alliance' tại Quận Cam được thành lập để xây dựng quyền lực chính trị tiến bộ. Sự hình thành của OC Action là kết quả của nhiều thập kỷ kết nối giữa các tổ chức cộng đồng và cử tri.



Bình Sa