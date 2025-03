“Ngày Thứ Bảy Đẫm Máu” cho Đài VOA và các mạng lưới truyền thông khác với Sắc Lệnh Hành Pháp “Eleminate” của Trump

Grant Turner, cựu giám đốc tài chính tại Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ, đã gọi ngày hôm nay là "Ngày Thứ Bảy Đẫm Máu" đối với cơ quan này và các mạng lưới của nó. NPR viết rằng: 'Những kẻ đốt phá vừa đốt cháy nó', và Turner cho biết "Theo những gì tôi nghe được, hôm nay là một ngày thực sự buồn. Các mạng lưới USAGM chia sẻ tin tức, thông tin quan trọng và các giá trị của người Mỹ trên toàn thế giới. Phải mất hàng thập kỷ để xây dựng được thiện chí này và lượng khán giả lên tới hàng trăm triệu người mỗi tuần. Thật kinh khủng khi chứng kiến ​​những kẻ đốt phá vừa đốt cháy tất cả".







(15 tháng 3, 2025, Hoa Kỳ) Nhân viên truyền thông của đài VOA sáng hôm nay đến làm việc tại Đài Tiếng nói Hoa Kỳ để phát sóng chương trình cuối tuần của họ như thường lệ đã nhận được thông báo họ đã bị cấm cửa: Các quan chức liên bang đã tiến hành lệnh đình chỉ hàng loạt hoạt động vô thời hạn. Việc này diễn ra sau sắc lệnh ban hành vào khuya thứ Sáu của Tổng thống Trump áp dụng cho cơ quan mẹ của VOA, có tên là U.S. Agency for Global Media (Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ), “phải loại bỏ mọi hoạt động luật pháp không bắt buộc” (eleminate all activities not required by law).





Khoảng 10 giờ sáng Thứ Bảy 15/3/2025, Kari Lake, giám đốc Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA đăng trên danh khoản Twitter nội dung: “Tổng thống đã ban hành một sắc lệnh hành pháp có tên là Tiếp tục Cắt Giảm Bộ máy Quan liêu Liên bang. Sắc lệnh này tác động vào Cơ Quan Truyền Thông Toàn Cầu Hoa Kỳ (USAGM) và các đài VOA, OCB, RFA, RFI do USAGM tài trợ ngân sách.

Nếu bạn là nhân viên của cơ quan này, vui lòng kiểm tra email của bạn ngay để biết thêm thông tin.”





Một nguồn tin thân cận với Việt Báo xác nhận điều này, cho biết nhân viên của VOA Việt ngữ vừa nhận email thông báo “nghỉ có lương, có hiệu lực ngay lập lức, cho đến khi có thông báo khác.”









Hãng tin Reuters sáng Thứ Bảy cũng loan tin nhiều nhân viên tại Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, một đài truyền thông quốc tế với hơn 40 ngôn ngữ trên thế giới, đã chia sẻ với Reuters một email cho biết họ được nghỉ phép hành chính với mức lương và phúc lợi đầy đủ “cho đến khi có thông báo khác.”

Đài Á Châu Tự Do (RFA) là đài truyền thông điền thế ra đời từ năm 1996, có mục tiêu cung cấp “tin tức và thông tin trong nước không bị kiểm duyệt” cho các quốc gia bao gồm Trung Quốc, Tây Tạng, Nam Hàn, Việt Nam, Campuchia, Lào và Miến Điện. Sứ mệnh của Đài Á Châu Tự Do Tiếng Việt từng được cựu giám đốc, ông Nguyễn Ngọc Bích định nghĩa: “Giúp cho Quý Thính-giả ở quê nhà nghe được hơn một quan-điểm, chủ-yếu là những quan-điểm không xuất phát từ Đảng CSVN, để cho người nghe có đủ dữ-kiện mà phán-đoán về những sự việc xảy ra chung quanh mình. Đó chính là ý nghĩa lớn nhất của một đài điền thế như Đài Á-châu Tự do. Đài của chúng tôi điền thế, nghĩa là thay thế vào cho một hay nhiều tiếng nói tự do mà vì tình-trạng bưng bít thông tin ở trong nước lúc này, 80 triệu dân đã bị thiệt thòi không có cơ-hội được nghe.”

Một nhà báo xin được giữ danh tính, chia sẻ với Việt Báo vào sáng Thứ Bảy: “RFA Việt Ngữ giúp cho những người trong nước nói ra những vấn đề mà họ không dám nói. Hiệu quả của RFA thì đã rõ, đó là chúng tôi luôn bị chính quyền trong nước gán cho tên gọi ‘phản độn’ dù chúng tôi đưa tiếng nói chân thật của người dân bị bưng bít thông tin. Bây giờ, cắt giảm, hoặc tương lai có thể là đóng cửa đài thì đúng với ý muốn của chính quyền trong nước. Đây là món quà mà chính quyền ông Trump tặng cho chính thể độc tài Việt Nam và độc tài Châu Á.”





Theo kiểm chứng của NPR, các thông báo chấm dứt đối với các mạng lưới được tài trợ, có chữ ký của cố vấn cấp cao của Trump là Kari Lake, người mà ông đã đưa vào USAGM, chứ không phải là quyền giám đốc điều hành của cơ quan này. Lake dường như không có thẩm quyền theo luật định để thực hiện việc chấm dứt đó trong công việc hiện tại của mình.





Grant Turner, cựu giám đốc tài chính tại Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ, đã gọi ngày hôm nay là "Ngày Thứ Bảy Đẫm Máu" đối với cơ quan này và các mạng lưới của nó. NPR viết rằng: 'Những kẻ đốt phá vừa đốt cháy nó', và Turner cho biết "Theo những gì tôi nghe được, hôm nay là một ngày thực sự buồn. Các mạng lưới USAGM chia sẻ tin tức, thông tin quan trọng và các giá trị của người Mỹ trên toàn thế giới. Phải mất hàng thập kỷ để xây dựng được thiện chí này và lượng khán giả lên tới hàng trăm triệu người mỗi tuần. Thật kinh khủng khi chứng kiến ​​những kẻ đốt phá vừa đốt cháy tất cả".

Cần phải nhắc lại, vào tháng trước, Elon Musk đã lên tiếng trên danh khoản X của ông ta rằng “Cần phải đóng cửa VOA.”





Ngoài USAGM, sắc lệnh của Trump còn nhắm vào việc cắt giảm Dịch vụ Hòa giải và Hòa giải Liên bang, Trung tâm Học giả Quốc tế Woodrow Wilson, Viện Bảo tàng và Dịch vụ Thư viện, Hội đồng Liên ngành Hoa Kỳ về Người vô gia cư, Quỹ Các tổ chức Tài chính Phát triển Cộng đồng và Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Thiểu số.