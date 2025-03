Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ: Qua 15 năm, đường vẫn đang đi tới

Ban Hợp Ca CLB TNS và NS Anh Bằng - 2015.



15 năm đã qua, có lẽ mọi người đều biết Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (Vietnamese Artists Friendship Club) do Nhạc Sĩ Anh Bằng và Nha Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng thành lập vào tháng 3 năm 2010 tại Orange County, miền Nam tiểu bang California, nơi có Little Saigon, được mệnh danh là "Thủ Phủ của Người Việt tại hải ngoại", với tôn chỉ và mục đích là đoàn kết các anh chị em nghệ sĩ tại hải ngoại, bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam tại hải ngoại, nâng đỡ và phát triển các tài năng trẻ, và yểm trợ các sinh hoạt đấu tranh cho dân chủ, tự do và nhân quyền cho quê hương Việt Nam.



15 năm đã qua, có lẽ mọi người đều biết Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (Vietnamese Artists Friendship Club) do Nhạc Sĩ Anh Bằng và Nha Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng thành lập vào tháng 3 năm 2010 tại Orange County, miền Nam tiểu bang California, nơi có Little Saigon, được mệnh danh là "Thủ Phủ của Người Việt tại hải ngoại", với tôn chỉ và mục đích là đoàn kết các anh chị em nghệ sĩ tại hải ngoại, bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam tại hải ngoại, nâng đỡ và phát triển các tài năng trẻ, và yểm trợ các sinh hoạt đấu tranh cho dân chủ, tự do và nhân quyền cho quê hương Việt Nam.

15 năm, đã có 5 lần bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ. Biết bao sự "bất đồng ý kiến" nếu không muốn nói là chia rẽ trong cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhưng các thành viên của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (CLB TNS) vẫn đoàn kết, thẳng tiến và phát triển vững mạnh.





Từ thuở ban đầu, chỉ có khoảng trên 10 anh chị em, với tinh thần "hát hay không bằng hay hát", hợp nhau lại tập dợt các bản nhạc đấu tranh, nhạc hùng ca để tham gia vào các buổi sinh hoạt, hội họp trong cộng đồng Việt Nam tại Quận Cam. Một trong những lần trình diễn đầu tiên của Ban Văn Nghệ CLB TNS mà tác giả bài viết có dịp tham gia là chương trình Đại Nhạc Hội CÁM ƠN ANH do Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa (kỳ thứ 3) được tổ chức ngoài trời, trong sân trường của trường Trung Học Grande High School tọa lạc trên đường Westminster, thành phố Garden Grove với hơn 20 ngàn người tham dự. Vừa qua, CLB TNS cũng đã tham dự chương trình này, kỳ thứ 17 được tổ chức tại QD Venue, trên đường Garden Grove, thành phố Westminster, California. Sau 15 năm, thành viên trong Ban Văn Nghệ của CLB TNS riêng ở Quận Cam đã tăng lên trên 50 người, với một số thành viên mới tham gia. Các thành viên của CLB TNS càng ngày càng trẻ ra, cộng thêm với tài năng điêu luyện, ca hay, múa giỏi, hơn hẳn các thành viên "kỳ cựu" của 15 năm trước, như tác giả. Được hòa đồng vào các thành viên trẻ nên tác giả cũng thấy trẻ ra và yêu đời hơn.





Tác giả Phạm Ngọc Lân và Thi Sĩ Quỳnh Giao

Trong những năm đầu, Ban Văn Nghệ CLB TNS chỉ tập dợt và trình diễn các bản nhạc hùng ca do các nhạc sĩ kỳ cựu trước 1975 sáng tác để góp phần vào công tác tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ & Nhân Quyền cho quê hương Việt Nam. Dần dần, con chim đầu đàn của CLB TNS, Nha Nhạc sĩ Cao Minh Hưng đã bỏ công sức và thời gian để sáng tác những bản nhạc riêng cho CLB TNS như Vì Sao, Đôi Mắt Phượng, Việt Nam Hùng Sử Ca, Áo Dài Việt Nam, v.v…





Song song với sự tiến triển của CLB TNS, Nha Sĩ Cao Minh Hưng, Hội Trưởng của CLB TNS, cũng "tiến triển" rất nhanh. Về phương diện nghề nghiệp, anh hiện đang quản lý các phòng mạch tại các thành phố khác nhau (cũng nhờ vào tài quản lý của Đệ Nhất Phu Nhân của CLB TNS là Ngọc Bích). Về phương diện "nghệ sĩ", Ca Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng, trong những năm đầu của CLB TNS, còn rất ngại khi xuất hiện trước các khán giả. Nhưng sau 15 năm, Hội Trưởng Cao Minh Hưng, chẳng những đã hát hay hơn mà còn trở thành một MC (Master of Ceremony) duyên dáng, chuyên nghiệp, đã được một số Ban Tổ Chức mời làm MC trong các chương trình văn nghệ lớn, và nhất là trong những năm gần đây, Hội Trưởng Cao Minh Hưng đã được mời làm MC trong chương trình Tết Parade - Diễn Hành Tết được tổ chức hàng năm vào dịp Tết truyền thống của Việt Nam trên Đại Lộ Bolsa - Trần Hưng Đạo, Little Saigon, Nam California, và được các cơ quan truyền thông quảng bá đến tất cả các cộng đồng Việt Nam trên toàn thế giới. Đây là một niềm hãnh diện lớn lao cho CLB TNS.





MC Cao Minh Hưng cùng với MC Leyna Nguyễn và MC Tâm Nguyễn trong Diễn Hành Tết

Ngoài việc bỏ nhiều thời gian và công sức để sáng tác các bài hát cho Ban Văn Nghệ người lớn cũng như cho Ban Thiếu Nhi của CLB TNS, Hội Trưởng Cao Minh Hưng cũng đã thực hiện các chương trình TALK SHOW hàng tuần trên đài Global TV và IBC TV để giúp các ca nhạc sĩ, văn thi sĩ có cơ hội giới thiệu các các tác phẩm của mình cũng như các chương trình sắp sửa được trình diễn đến với khán giả ở khắp nơi. Chương trình "Nghệ Sĩ Với Cung Đàn" (Artists With Music) do Cao Minh Hưng thực hiện được phát hình trên đài Little Saigon TV, băng tầng 56.10 vào mỗi Chủ Nhật với sự góp mặt của MC Hồng Vân nhằm tạo một nơi cho các ca sĩ trong và ngoài CLB TNS có dịp đóng góp lời ca tiếng hát của mình đến với khán thính giả khắp nơi.





Chẳng những CLB TNS đã phát triển vượt bực tại Thủ Phủ của Người Việt tại hải ngoại, mà sau 15 năm, CLB TNS đã có thêm 11 chi nhánh tại các tiểu bang của Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới. Ban Văn Nghệ CLB TNS Trung Ương cũng đã đi lưu diễn tại các nơi có chi nhánh để hỗ trợ vào sự phát triển của các chi nhánh CLB TNS tại địa phương.



Tre già thì măng mọc. Chẳng những Ban Văn Nghệ người lớn được trẻ hóa ra mà vào năm 2016, CLB TNS đã thành lập thêm Ban Thiếu Nhi CLB TNS (tuổi từ 6 đến 18 tuổi), cũng không ngoài mục đích đã vạch ra là đào tạo thế hệ tiếp nối và phát triển các tài năng trẻ. Các em trong Ban Thiếu Nhi CLB TNS, qua chương trình ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ (Youth Talent Development Program) hoàn toàn miễn phí. Các em thiếu nhi không những được học múa, hát mà còn học thêm tiếng Việt qua âm nhạc và với chương trình Hạt Mầm Việt Nam (Vietnamese Seeds) vào mỗi chiều Thứ Bảy hàng tuần. Lớp học Hạt Mầm Việt Nam được mở ra để các em được học thêm về lịch sử, văn hóa và địa lý của quê hương Việt Nam từ thời Vua Hùng lập quốc đến các cuộc tranh đấu giành độc lập chống lại sự xâm lăng của phương bắc như các cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, v.v... cùng những địa danh đi vào lịch sử như Bạch Đằng Giang, Mê Linh, sông Như Nguyệt, Lam Sơn, v.v… để các em biết về lịch sử hào hùng của tiền nhân của dân tộc Việt Nam. Tương tự như Ban Văn Nghệ người lớn, lớp học Hạt Mầm Việt Nam khởi đầu chỉ có khoảng 10 em (nhưng có tới 3 thầy cô), bây giờ đã phát triển đào tạo với khoảng hơn 50 em đang tham gia.



Tre già thì măng mọc. Chẳng những Ban Văn Nghệ người lớn được trẻ hóa ra mà vào năm 2016, CLB TNS đã thành lập thêm Ban Thiếu Nhi CLB TNS (tuổi từ 6 đến 18 tuổi), cũng không ngoài mục đích đã vạch ra là đào tạo thế hệ tiếp nối và phát triển các tài năng trẻ. Các em trong Ban Thiếu Nhi CLB TNS, qua chương trình ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ (Youth Talent Development Program) hoàn toàn miễn phí. Các em thiếu nhi không những được học múa, hát mà còn học thêm tiếng Việt qua âm nhạc và với chương trình Hạt Mầm Việt Nam (Vietnamese Seeds) vào mỗi chiều Thứ Bảy hàng tuần. Lớp học Hạt Mầm Việt Nam được mở ra để các em được học thêm về lịch sử, văn hóa và địa lý của quê hương Việt Nam từ thời Vua Hùng lập quốc đến các cuộc tranh đấu giành độc lập chống lại sự xâm lăng của phương bắc như các cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, v.v... cùng những địa danh đi vào lịch sử như Bạch Đằng Giang, Mê Linh, sông Như Nguyệt, Lam Sơn, v.v… để các em biết về lịch sử hào hùng của tiền nhân của dân tộc Việt Nam. Tương tự như Ban Văn Nghệ người lớn, lớp học Hạt Mầm Việt Nam khởi đầu chỉ có khoảng 10 em (nhưng có tới 3 thầy cô), bây giờ đã phát triển đào tạo với khoảng hơn 50 em đang tham gia.

Ban Thiếu Nhi CLB TNS



Mục "Đố Vui Để Học" trong show "Hạt Mầm Việt Nam" được phát hình qua hệ thống của đài Little Saigon TV đã được sự đón nhận rất đông khán giả Việt Nam trên tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ. Qua chương trình này, các em thiếu nhi Việt Nam ở các tiểu bang xa không có các lớp học tiếng Việt có thể theo dõi để cùng nhau học với các em Thiếu Nhi CLB TNS qua màn ảnh TV. Ngoài ra, các MC thiếu nhi, sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ cũng được đào tạo để giới thiệu bằng tiếng Việt một cách lưu loát và đầy ý nghĩa về các màn trình diễn của Ban Thiếu Nhi trong các chương trình văn nghệ trong cộng đồng. Các em luôn được đồng hương hoan nghênh và tán thưởng một cách nồng nhiệt. Chắc chắn các mầm non này sẽ tiếp nối công tác bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam tại hải ngoại mà CLB TNS đã đề xướng ra. Các em, nếu không trở thành các "nhà lãnh đạo" trong tương lai thì chắc chắn cũng sẽ được thành công hơn trong xã hội Hoa Kỳ.





Có nhiều cựu thành viên của Ban Thiếu Nhi CLB TNS đang theo học tại các trường nổi tiếng của Hoa Kỳ, và khi có dịp vẫn tham gia vào các chương trình của CLB TNS. Vài em "cựu thiếu nhi" đã trở về mái nhà xưa và trở thành cô giáo để tiếp nối công tác huấn luyện các thế hệ trẻ mới. Thật là tuyệt vời với lớp học "Hạt Mầm Việt Nam" (Vietnamese Seeds) trong Chương Trình Đào Tạo Và Phát Triển Tài Năng Trẻ (Youth Talent Development Program) của CLB TNS.







Nhờ sự trợ giúp của các nhà bảo trợ và của đồng hương, Ban Điều Hành của CLB TNS đã có tài chánh để trả chi phí các thầy cô giáo chuyên nghiệp như thầy dạy nhạc Ca Sĩ Trần Ngọc, Cô Dung Trần, Vũ Sư Luân Vũ, v.v. để huấn luyện các em thiếu nhi và các thành viên của CLB TNS để càng ngày càng được vững chãi, chuyên nghiệp hơn trong các lời ca và điệu múa. Nếu không có các nhà bảo trợ, sự hy sinh giúp sức của các phụ huynh của các em thiếu nhi, các thầy cô giáo và sự cố gắng học hỏi tập luyện thường xuyên hàng tuần của các thành viên của Ban Văn Nghệ thì qua 15 năm CLB TNS đã không được phát triển vững mạnh như ngày hôm nay.





Ban Hợp Ca CLB TNS - 2024



Con đường CÂU LẠC BỘ TÌNH NGHỆ SĨ đã vạch ra, sau 15 năm, vẫn còn đang đi tới. Với các thành quả của sự phát triển không ngừng nghỉ trong 15 năm qua, thì 15 năm sau hay nhiều năm sau nữa, Ban Văn Nghệ CLB TNS sẽ vẫn trẻ trung mãi, mặc dù các thành viên đầu tiên của CLB TNS như tác giả sẽ lần lượt ra đi. Nhất là với các hạt mầm Việt Nam đã được gieo trồng kể từ năm 2016 thì công tác bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam tại hải ngoại sẽ không bị rơi vào quên lãng. Cũng như công tác yểm trợ các sinh hoạt đấu tranh cho dân chủ, tự do và nhân quyền cho quê hương Việt Nam vẫn sẽ được duy trì cho đến lúc thành công như các tiền nhân của dân tộc Việt Nam đã kiên trì tranh đấu qua rất nhiều thế hệ để giành lại sự tự do và dân chủ sau hơn một ngàn năm bị đô hộ bởi giặc phương Bắc.





Ban Fashion Show của CLB TNS



Mặc dù sau 50 năm kể từ ngày thay đổi chế độ cai trị trên toàn đất nước Việt Nam, thế hệ đi trước đã nhận nơi này là quê hương, và các thế hệ tiếp nối được sinh ra và lớn lên nơi đây, nhưng khi đã có dòng máu Việt trong huyết quản thì con em Việt sẽ vẫn phải cố gắng duy trì các bản sắc văn hóa và các truyền thống tốt đẹp do cha ông để lại, với những chương trình giúp cho các em giữ gìn văn hóa như của CLB TNS đang thực hiện, để không bị "đồng hóa" vào các "bản sắc văn hóa" đã bị nhà cầm quyền trong nước thay đổi hoàn toàn.





Chương trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ của CLB TNS