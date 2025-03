EPA Điều Chỉnh Định Nghĩa Về Nguồn Nước Thuộc Quyền Quản Trị Liên Bang

Nhiều nhóm môi trường lo ngại rằng việc giảm phạm vi kiểm soát sẽ khiến nhiều vùng đất ngập nước không còn được bảo vệ, làm suy yếu khả năng chống chịu thiên tai của các cộng đồng dễ bị tổn thương. (Nguồn: pixabay.com)

(WASHINGTON, ngày 12 tháng 3, Reuters) – Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) loan báo rằng họ thu hẹp phạm vi quy định đối với các nguồn nước thuộc quyền quản trị liên bang, nhằm tuân thủ phán quyết của Tối Cao Pháp Viện vào năm 2023. Quyết định này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là tại các tiểu bang nông nghiệp.

Giám đốc EPA Lee Zeldin nhấn mạnh rằng cơ quan đang nỗ lực xây dựng một định nghĩa mới “đơn giản, rõ ràng, và có thể tồn tại lâu dài.” Ông cho rằng chính quyền tiền nhiệm đã mở rộng định nghĩa về “nguồn nước thuộc Hoa Kỳ” một cách quá mức, khiến các quy định về nước trở nên phức tạp và gây ra gánh nặng bất công cho người dân, đồng thời tăng chi phí kinh doanh vì các công ty, xí nghiệp phải tuân thủ nhiều quy định nghiêm ngặt hơn.

Quyết định của EPA đánh dấu bước phát triển mới nhất trong loạt thay đổi chính sách liên tục liên quan đến việc quản trị “vùng có nguồn nước thuộc Hoa Kỳ.” Zeldin ví von vấn đề này như một trận “bóng bàn,” bởi các chính sách liên tục thay đổi theo từng chính quyền.

Theo Đạo luật Nước sạch (Clean Water Act) năm 1972, các nguồn nước này được bảo vệ trước nguy cơ ô nhiễm từ phân bón, thuốc trừ sâu và chất thải công nghiệp. Tuy nhiên, việc xác định chính xác các nguồn nước chịu sự kiểm soát của chính phủ liên bang đã luôn là chủ đề gây tranh cãi trong nhiều năm qua.

Dưới thời chính quyền Obama và Biden, EPA đã cố gắng mở rộng phạm vi kiểm soát để bao gồm các vùng đất ngập nước và các con suối nhỏ, với mục tiêu siết chặt các biện pháp bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nỗ lực này vấp phải sự phản đối gay gắt từ nhiều bên, đặc biệt là các tập đoàn công nghiệp, giới nông nghiệp và các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa. Họ cho rằng đây là sự can thiệp quá mức của chính phủ liên bang.

Phán quyết năm 2023 trong vụ kiện Sackett vs. EPA đã thiết lập một tiêu chuẩn mới, hạn chế khả năng quản trị của EPA và Quân đoàn Công binh Hoa Kỳ (U.S. Army Corps of Engineers, USACE) đối với một số vùng đất ngập nước không kết nối trực tiếp với các tuyến đường thủy hoặc sông, suối.

TNS Shelley Moore Capito của Tây Virginia, Chủ tịch Ủy ban Môi trường Thượng Viện, ca ngợi hành động của EPA: “Việc đưa ra một khung pháp lý rõ ràng và vững chắc, điều chỉnh các định nghĩa quan trọng và loại bỏ các hướng dẫn mơ hồ trước đây sẽ mang lại sự minh bạch và tính ổn định về mặt pháp lý, giúp mọi người an tâm áp dụng và tuân thủ các quy định.”

Glenn “G.T.” Thompson, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện, cũng bày tỏ sự hài lòng với quyết định này: “Đây là một bước đi quan trọng nhằm để cứu vãn những năm kiểm soát quá mức, khiến nông dân, chủ trang trại và các cộng đồng nông thôn không được yên ổn.”

Zippy Duvall, Chủ tịch Liên đoàn Nông trại Hoa Kỳ, thì cho rằng hành động này chứng tỏ EPA đã thực sự lắng nghe tiếng nói của nông dân.

Tuy nhiên, các nhóm bảo vệ môi trường lại cảnh báo rằng việc thu hẹp định nghĩa về nguồn nước có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo vệ các vùng đất ngập nước.

Stacy Woods, Giám đốc nghiên cứu của Chương trình Thực phẩm và Môi trường tại Union of Concerned Scientists, cảnh báo rằng việc thu hẹp quy định có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái. Bà cho biết: “EPA dưới thời Trump đang bật đèn xanh cho ngành nông nghiệp công nghiệp tiếp tục gây ô nhiễm và rút cạn những vùng đất ngập nước quý giá. Đây là những khu vực đóng vai trò thiết yếu trong việc kiểm soát lũ lụt và đảm bảo nguồn nước sạch cho cộng đồng.”