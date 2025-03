Phân Biệt Đối Xử Vẫn Là Rào Cản Nghề Nghiệp Đối Với Phụ Nữ Da Đen

Ảnh: EMS



Một báo cáo mới đây của Viện Trao Quyền Tập Thể Cho Phụ Nữ Da Đen California (California Black Women's Collective Empowerment Institute-CABWCEI) cho thấy bất bình đẳng vẫn chi phối đời sống của nhiều phụ nữ da đen California tại nơi làm việc. Trong một cuộc họp báo qua zoom được tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (EMS) thực hiện vào ngày 4 tháng 3 năm 2025, các nhà hoạt động nhân quyền đã thảo luận chi tiết về vấn đề này.

Báo cáo của CBWCEI phân tích cuộc khảo sát vào tháng 12 năm 2024 đối với 452 phụ nữ da đen có việc làm trên toàn tiểu bang, do công ty nghiên cứu EVITARUS thực hiện. Dữ liệu cho thấy phân biệt đối xử tại nơi làm việc vẫn là rào cản đối với sự thăng tiến nghề nghiệp của phụ nữ da đen.

California có hơn 1.1 triệu phụ nữ da đen, đứng thứ năm trong cả nước, tương đương 6.7% tổng dân số của tiểu bang. Kellie Todd Griffin, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của CBWCEI, phát biểu: “Những gì chúng tôi phát hiện ra là vẫn còn những rào cản mang tính hệ thống hạn chế cơ hội cho phụ nữ da đen… Những bất bình đẳng và chủng tộc và giới tính này khiến việc ổn định kinh tế của họ trở nên khó khăn hơn…”

Ở California, trong số những cử tri nữ da đen, 8 trong số 10 người cho rằng mối quan tâm hàng đầu là bị phân biệt đối xử hoặc ngược đãi vì chủng tộc hoặc giới tính. Điều quan trọng đầu tiên có thể thấy ngay là vấn đề công bằng tiền lương. Trong khi phụ nữ da đen ở California có thu nhập trung bình khoảng $60,000/năm, tiền lương trung bình của đàn ông da trắng là hơn $90,000/năm. Hoàn cảnh của những bà mẹ da đen đơn thân nuôi con còn khó khăn hơn, với

thu nhập trung bình chỉ là $53,000/năm. Thống kê cho thấy 67% gia đình da đen ở California là do các bà mẹ đơn thân làm chủ, nên việc giúp đỡ họ để cải thiện chất lượng cuộc sống là quan trọng. Vào tháng 10 năm 2024, dân biểu Rho Khanna đã đề nghị dự luật giới hạn chi phí chăm sóc trẻ em ở mức $10/ngày đối với các gia đình có thu nhập dưới $250,000/năm.

Sắc lệnh hành pháp do tổng thống Trump ban hành vào tháng 1 năm 2025 đã thu hồi các chương trình khuyến khích sự đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) ở cấp liên bang. Nhưng ở California, Đạo Luật Việc Làm Và Nhà Ở Công Bằng vẫn ngăn chặn tình trạng phân biệt đối xử trong công việc dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính… Sở Dân quyền California có quy trình quyền khởi kiện đối với các trường hợp phân biệt đối xử tại nơi làm việc.

Một nhân viên tổ chức phi lợi nhuận 38 tuổi có trụ sở tại Los Angeles, được khảo sát trong báo cáo CBWCEI cho biết. "Tôi là người Mỹ gốc Phi duy nhất trong phòng ban của mình.Tôi bị áp dụng một tiêu chuẩn khác so với nhiều đồng nghiệp có cùng sắc tộc với cấp trên của tôi".

Khi nói đến các nguyên nhân chính gây ra sự không hài lòng về công việc, phụ nữ da đen xác định đó là tiền lương, phúc lợi, văn hóa làm việc, thiếu sự thăng tiến trong sự nghiệp. Chỉ có 16% người được khảo sát trả lời rằng họ có cơ hội lãnh đạo hoặc được thăng tiến tại nơi làm việc; trong khi 49% cảm thấy bị gạt ra ngoài lề, bị bỏ qua các cơ hội. Cụ thể, họ không được mời đến các cuộc họp quan trọng. Và trong khi các đồng nghiệp nhận được sự hướng dẫn, cố vấn hoặc thông tin hữu ích để thành công, thì họ không nhận được sự hỗ trợ tương tự như vậy.

Một chiến thắng gần đây trên mặt trận này là Dự Luật 1137 của Thượng viện California, do Thượng nghị sĩ Lola Smallwood-Cuevas biên soạn và được thông qua vào tháng 11 năm 2024. Dự luật công nhận rằng luật tiểu bang cấm phân biệt đối xử dựa trên các yếu tố như chủng tộc, màu da, quốc tịch, giới tính, hoặc kết hợp giữa các yếu tố trên.

Glenda Gill, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Save A Girl, Save A World, chuyên cố vấn cho sinh viên đại học và trung học da đen, cho biết dữ liệu cho thấy mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nước Mỹ vẫn chưa đạt được nhiều tiến bộ trong việc thay đổi tình hình phân biệt đối xử. Những rào cản mang tính hệ thống vẫn tồn tại đối với phụ nữ da đen, ngay cả ở một tiểu bang tự do cấp tiến như California. Vì phụ nữ da đen là nhóm nhân viên và doanh nhân có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, nên điều này thực sự đáng lo ngại. Từ năm 2014 đến năm 2019, các công ty do phụ nữ da đen làm chủ đã tăng trưởng 50% - tốc độ tăng trưởng cao nhất trong tất cả các nhóm nhân khẩu học. Đến năm 2020, phụ nữ da đen sở hữu 37.2% trong số 52,374 các doanh nghiệp do người da đen làm chủ. Nước Mỹ đang cần nhiều người hơn trong lực lượng lao động. Và nếu chúng ta không giải quyết những vấn đề này, những người phụ nữ da đen sẽ không muốn tham gia vào lực lượng lao động nữa.