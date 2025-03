Nước Mỹ Đối Mặt Với Mùa Cúm Tồi Tệ Nhất Trong 15 Năm

Ảnh: EMS



Quận Cam (VB) - Trong một cuộc họp báo qua zoom của Tổ Chức Dịch Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (EMS) vào ngày 28/02/2025, các chuyên gia y tế đã tổng kết lại mùa cúm năm 2025, được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong 15 năm qua. Theo đó, cùng với một chủng virus cúm độc lực hơn, sự hoài nghi về vaccine, những thay đổi về chính sách công, thông tin sai lệch, và nỗi sợ bị trục xuất của cộng đồng di dân đã góp phần tạo nên cơn bão hoàn hảo cho một mùa cúm.

Tính đến ngày 22 tháng 2, Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) báo cáo có 37 triệu ca cúm trong mùa này; với 480,000 ca nhập viện, 21,000 ca tử vong do cúm. CDC ghi nhận 98 trẻ em chết do cúm.

Tiến Sĩ Peter Chin-Hong, giáo sư y khoa và giám đốc Chương Trình Bệnh Truyền Nhiễm tại Đại Học California, San Francisco cho biết: "Điều này khiến mọi người bất ngờ. Chúng tôi từng nghĩ năm nay chỉ là một mùa cúm trung bình; nhưng những gì chúng tôi thấy vượt xa mức trung bình."

Theo Tiến Sỉ Chin-Hong, các triệu chứng cúm thường xuất hiện đột ngột và nghiêm trọng. Ông lưu ý rằng cúm ảnh hưởng đến cả hệ hô hấp trên và dưới, không giống như cảm lạnh thông thường, chủ yếu gây ra các triệu chứng ở phía trên cổ. Các triệu chứng cúm bao gồm sốt cao, đau nhức cơ thể, mệt mỏi nghiêm trọng, ho và khó thở. Các triệu chứng thường kéo dài một hoặc hai tuần. Nhưng các biến chứng như viêm phổi có thể kéo dài hơn; đặc biệt là ở trẻ em, người già và những người mắc bệnh mãn tính. Thuốc kháng virus như Tamiflu phải dùng trong vòng 2 ngày đầu tiên. Trẻ em nên được đưa đến bệnh viện nếu có dấu hiệu mất nước hoặc mệt lả. Nếu trẻ khóc nhưng không chảy nước mắt, đó là dấu hiệu mất nước và là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng.

Một chủng vi-rút cúm độc lực hơn, H3N2, đang lưu hành trong mùa cúm năm nay, cùng với chủng virus H1N1 thông thường. Theo Tiến Sĩ Benjamin Neuman- giáo sư sinh học và cựu trưởng khoa Virus học tại Đại học Texas A&M- đối phó với H3N2 luôn khó khăn hơn, vì nó có nhiều phân nhóm khác nhau hơn, và nhiều cách để biến đổi hơn. Rất có thể việc tiêm vaccine kết hợp cho hai phiên bản khác nhau sẽ có hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan. Nhưng điều cần thiết là mọi người phải tiêm vaccine.

Trong 5 năm qua, tỷ lệ tiêm chủng đã giảm mạnh; một trong những nguyên nhân là do những người của công chúng lên tiếng hoài nghi về vắc-xin. Cục Quản Lý Thực Phẩm Và Dược Phẩm (FDA) hiện nay được lãnh đạo bởi ông Robert Kennedy Jr., một người nổi tiếng hoài nghi về vaccine. FDA đã thông báo vào đầu tháng 3 rằng họ sẽ không tổ chức cuộc họp sắp tới với Ủy Ban Cố Vấn Về Vắc-Xin Và Sản Phẩm Sinh Học. Việc hủy bỏ không được công bố trên trang web của FDA, mà gởi bằng email cho Ủy Ban.

Ông Neuman cho biết ông việc hủy bỏ cuộc họp như vậy là rất đáng lo ngại. Sự chấp thuận của FDA là một phần thiết yếu của tiến trình cập nhật vaccine mới. Trong những cuộc họp với FDA, giới chuyên gia nghiên cứu vaccine có thể trình bày các dữ liệu nghiên cứu của mình, báo cáo về những gì một số tập đoàn sản xuất vắccine đang thực hiện. Việc hủy bỏ một cuộc họp sẽ làm gián đoạn tiến trình đưa ra vaccine cúm có hiệu quả nhất, nhanh chóng nhất. Đây có thể tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, là một dấu hiệu ban đầu đáng báo động về sự bất hợp tác với việc chủng ngừa. Và nếu mọi thứ tiếp tục theo cách này, có thể sẽ có thêm nhiều hội đồng cố vấn y khoa bị đóng cửa.

Tỷ lệ tiêm chủng vaccine cúm cho tất cả các nhóm dân số đang ở mức hơn 40%. Vào năm 2020, hơn 56% dân số Hoa Kỳ đã được chủng ngừa. Chỉ có 43% người lớn trên 65 tuổi; và chỉ có 45% trẻ em được chích ngừa cúm.

Trong khi dịch cúm lây lan nhanh, nhiều người nhập cư lại tránh hoàn toàn việc đi khám chữa bệnh do sợ bị trục xuất. Dữ liệu cho thấy 22% người nhập cư không có giấy tờ tránh đi khám sức khỏe do lo ngại về việc trục xuất. Tiến sĩ Daniel Turner-Lloveras, đồng sáng lập Liên Minh Đổi Mới Y Tế, cho biết có những nơi dịch bệnh thầm lặng đang xảy ra. Nhiều gia đình nhập cư sợ không đi bác sĩ ngay cả khi con cái bị cúm nặng. Họ lo lắng ICE đang đẩy mạnh việc trục xuất, và nỗi lo của họ không phải là vô căn cứ. Tháng trước có một chiếc xe tải của ICE đậu bên ngoài một phòng khám sức khỏe cộng đồng ở Adelanto, California. Có những bệnh nhân hỏi rằng nếu họ đến phòng cấp cứu, ICE có đợi bên ngoài không? Nỗi sợ hãi đó khiến nhiều người bị cúm mà không đi chữa trị, dẫn đến hậu quả chết người! Điều này không chỉ xảy ra với trẻ em nhập cư không có giấy tờ, mà còn đối với cả các em sinh ra ở Mỹ, là những người đủ điều kiện để được chăm sóc y tế. Dữ liệu đã cho thấy trẻ em gốc Latin có khả năng phải nhập viện do các biến chứng liên quan đến cúm cao gấp đôi so với trẻ em da trắng. Và chúng cũng ít có khả năng được tiêm chủng hơn; và tỉ lệ có bảo hiểm y tế thấp hơn.

Để chống lại điều này, Tiến sĩ Daniel kêu gọi mở rộng các phòng khám sức khỏe lưu động, chương trình y tế điều trị từ xa; và các chương trình tiêm chủng tại nơi làm việc. Đây là các lựa chọn cho phép người nhập cư tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế mà không sợ bị trục xuất. Cần đưa vaccine đến với người nhập cư theo cách họ cảm thấy an toàn hơn. Nếu không làm như vậy, không chỉ có cộng đồng nhập cư bị tổn thương; mà cả những công dân Mỹ cũng bị ảnh hưởng theo.