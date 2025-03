Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam Tổ Chức Buổi Gặp Gỡ Cựu Tù Nhân Lương Tâm Nguyễn Bắc Truyển

Quang cảnh buổi gặp gở



Westminster (Thanh Huy) – Tại ViệtLife TV số 15609 Beach Blvd vào lúc 4 giờ chiều Thứ Sáu ngày 28 tháng 2 năm 2025, Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Điều Hành Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại đã tổ chức buổi gặp gỡ cựu Tù Nhân Nhân Lương Tâm Nguyễn Bắc Truyển, nhân dịp ông đến Hoa Kỳ tham dự Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, ghé thăm Little Sài Gòn, đây là buổi gặp gỡ để trao đổi với ông về tình hình đấu tranh cho tự do và nhân quyền tại quê nhà.









TS. Nguyễn Bá Tùng tuyên bố lý do Điều hợp chương trình buổi gặp gỡ do nhà báo Gia Phạm Gia Đại.



Tham dự buổi gặp gỡ ngoài một số các thành viên trong Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, một số đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo, một số các cơ quan truyền thông, quan khách có: Cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, Ông Trần Văn Tài, Hội Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California, Dân Biểu Tiểu Bang Ông Tạ Đức Trí, Ông Hoàng Đình Khuê, Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt, Ông bà Đỗ Thành Công, Ông Nguyễn Văn Lực, Hội Trưởng Hội Hùng Sử Việt San Diego, Kỹ Sư Phạm Ngọc Lân, Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội, Sử Gia Phạm Trần Anh, Giáo Sư Trần Văn Chi, Đốc Sự Nguyễn Tấn Lạc, Ông Nguyễn Đức Luận, Nhà báo Điếu Cầy, Ông Trần Trung Dũng, Đảng Việt Tân, Ông Huỳnh Công Kỉnh, Nghệ Sĩ Mai Chân, Bình Luận Gia Nguyễn Kim Bình, Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California.v.v…





Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm.









Chủ tọa tứ trái: GS. Nguyễn Thanh Giàu, Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển và TS Nguyễn Bá Tùng Nhà báo Phạm Gia Đại mời Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu lên bàn chủ tọa.



Mở đầu buổi gặp gỡ, Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng tuyên bố lý do buổi gặp gỡ, sau đó ông giới thiệu sơ lược về cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển, với 11 năm tù, 3 năm quản chế, khi ra tù ông vẫn tiếp tục đấu tranh, trong thời gian trong tù ông đã quen một cô tín đồ PGHH, người đó sau nầy thành người vợ của ông, cô cũng có mặt hôm nay đó là Cô Bùi Thị Kim Phượng, cô là một đồng chí, một người đã cùng ông chịu rất nhiều những nỗi khổ với chính quyền cộng sản.









Dân Biểu Tạ Đức Trí trao bằng tưởng lục Hạ Viện Tiểu Bang đến cựu tù Nguyễn Bắc Truyển Sau đó Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng mời cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển có lời phát biểu, mở đầu ông có lời cảm ơn tất cả quý vị quan khách cùng toàn thể quý đồng hương hiện diện trong phòng sinh hoạt hôm nay. Ông không quên gởi lời cảm ơn đến các tổ chức đấu tranh, các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương khắp nơi trên thế giới đã hết lòng bằng mọi cách lên tiếng đấu tranh ủng hộ cho ông trong những ngày lao lý trong trại tù cộng sản, nhờ vào đó mà ông đã được nhà cầm quyền cộng sản thả ra và trục xuất ra khỏi nước đến định cư tại Đức Quốc. Trong dịp nầy ông cũng đã giới thiệu đến mọi người về một người bạn, một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, đã cùng ông trên bước đường đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền mà nay trở thành là người vợ của ông. Ông cho biết ông là một tín đồ Phật Giáo nhưng trên bước đường đấu tranh, ông gặp cô Bùi Thị Kim Phượng nên đã trở thành là một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo…

Trong lúc nầy, Dân Biểu Tạ Đức Trí cũng có lời chúc mừng đến cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển và đại diện cho Hạ Viện Tiểu Bang Hoa Kỳ trao bằng danh dự của Hạ Viện đến Nguyễn Bắc Truyển, ghi nhận tinh thần đấu tranh không sợ hãi của ông trong những năm tháng lao tù cộng sản.





Tiếp theo lời phát biểu của Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Đại diện cho Phật Giáo Hòa Hảo ông rất vui mừng được tham dự buổi gặp gỡ cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển là một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, một người mà cả thế giới đều ngưỡng mộ, mến phục trong đó có người bạn đời trên bước đường tranh đấu cùng ông đó là cô Bùi Thị Kim Phượng nay là vợ ông. Trong dịp nầy GS. Nguyễn Thanh Giàu cũng đã giới thiệu đến mọi người biết là hiện nay Nguyễn Bắc Truyển là người đại diện cho Phật Giáo Hòa Hảo tại Âu Châu. Sau đó GS. Nguyễn Thanh Giàu cũng đã trao bằng danh dự của Giáo Hội PGHH Hải Ngoại đến ông Nguyễn Bắc Truyển và cô Bùi Thị Kim Phượng, trong lúc nầy một số chị tham dự cũng đã lên tặng những bó hoa tươi thắm đến cô Bùi Thị Kim Phượng.





Tiếp tục chương trình là phần trao đổi và những đóng góp ý kiến đến ông Nguyễn Bắc Truyển, nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến những ngày tháng trong tù và những kế hoạch đấu tranh cho những ngày tháng tới trong cuộc đời dấn thân tranh đấu của ông đã được ông giải thích thỏa đáng.





Kết thúc chương trình một số quan khách và ban tổ chức đã chụp chung một tấm hình lưu niệm.





Nguyễn Bắc Truyển là Nhà hoạt động vì quyền tự do tôn giáo nổi tiếng, hai lần là tù nhân lương tâm, sinh năm 1968. Ông Nguyễn Bắc Truyển là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, đã bị giam giữ hai lần vì đấu tranh ôn hòa cho quyền tự do tôn giáo và các quyền cơ bản của con người. Ngày 30 tháng 7 năm 2017, ông bị bắt cóc gần nơi làm việc của mình tại Nhà thờ Công giáo Chúa Cứu Thế ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó trong ngày, trang web của Bộ Công an thông báo rằng ông đã bị bắt cùng với ba nhà hoạt động khác thuộc Hội Anh Em Dân Chủ.





Ngày 5 tháng 4 năm 2018, trong phiên tòa xét xử một ngày các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ gồm Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, và Lê Thu Hà về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Ông Truyển bị kết án 11 năm tù và 3 năm quản chế. Ngày 4 tháng 6 năm 2018, Tòa Phúc thẩm đã giữ nguyên bản án của ông.





Ông Nguyễn Bắc Truyển là một người đấu tranh ôn hòa cho quyền tự do tôn giáo và là người nhận Giải thưởng Hellman Hammett năm 2011 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Ông bị bắt giữ tùy tiện vào năm 2006 và bị kết án 3,5 năm tù giam và 2 năm quản chế vì hoạt động dân chủ của mình. Sau khi ra tù vào năm 2010, ông Nguyễn Bắc Truyển đã đảm nhiệm vai trò lãnh đạo của Hội Hữu nghị Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, một hiệp hội tương trợ giúp đỡ các tù nhân lương tâm nghèo khó và gia đình họ thăm tù, khám sức khỏe, tư vấn pháp lý và cấp học bổng cho con cái của họ, những người không có khả năng đi học.





Là một học giả pháp lý, Nguyễn Bắc Truyển cũng cung cấp hỗ trợ pháp lý miễn phí và đào tạo về các quyền cơ bản của con người và công dân cho gia đình của các tù nhân chính trị, nạn nhân của việc chiếm dụng đất đai bất hợp pháp, người Công giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Cơ đốc giáo Hmong và người Thượng, tín đồ Cao Đài và các thành viên của các cộng đồng tôn giáo bị đàn áp khác.





Vào thời điểm bị bắt vào năm 2017, ông Nguyễn Bắc Truyển đang làm việc với tư cách là điều phối viên của chương trình hỗ trợ thương binh do Văn phòng Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo Chúa Cứu Thế điều hành. Với ngân sách hàng năm hơn 800.000 đô la Mỹ (tính đến năm 2016), chương trình đã giúp đỡ hơn 5.000 cựu chiến binh của Cộng hòa miền Nam Việt Nam trước đây, những người bị chính quyền Việt Nam coi là kẻ thù đã chiến đấu chống lại họ trong chiến tranh. Những thương binh này đã bị phân biệt đối xử tàn nhẫn và sống trong cảnh cực kỳ khó khăn.