Cơ Hội Thắng & Trở Thành Chủ Nhân Một Ngôi Nhà Mới Toanh, Từ Pechanga Resort Casino. Mc Truyền Hình Ty Pennington Cùng Pechanga Trao Chìa Khóa Một Ngôi Nhà Mới Toanh Tại Khu Dân Cư Khép Kín Temecula, California.

Ngôi nhà góc phố tại Temecula, California sẽ vào tay 1 người may mắn duy nhất trong chương trình biếu tặng nhà “Home Sweet Win” của Pechanga Resort Casino / MC & ngôi sao truyền hình Ty Pennington.

TEMECULA, Calif. -- (XX tháng Hai, 2025) – Lần cuối cùng bạn thấy một khu resort/casino đẳng cấp trên bờ Tây trao tặng một căn nhà mới là khi nào? Pechanga Resort Casino sắp sửa trao chìa khóa một căn nhà mới toanh, biệt lập sang trọng với 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, nằm trong khu dân cư an ninh tại Temecula cho một người chiến thắng may mắn. Từ tháng Ba đến tháng Năm, Pechanga Resort Casino mang đến cơ hội có một không hai cho tất cả hội viên Club để giành lấy ngôi nhà cao cấp mới toanh này từ Meritage Homes. Ngôi nhà này tọa lạc trên một lô góc rộng rãi, hưởng trọn tiện ích đẳng cấp của cộng đồng Prado. Đây là một căn nhà gia đình biệt lập với thiết kế không gian mở rộng rãi, bếp hiện đại lấy cảm hứng từ phong cách của các đầu bếp danh tiếng, hệ thống tiết kiệm năng lượng, đầy đủ trang thiết bị, rèm cửa và không gian ngoài trời rộng rãi. Cộng đồng này còn có hồ bơi, clubhouse, khu BBQ, chòi picnic và công viên xanh mát.





Sự kiện đặc biệt này sẽ có sự tham gia của Ty Pennington – ngôi sao truyền hình kỳ cựu với các chương trình cải tạo nhà cửa. Khách tham quan sẽ thấy anh xuất hiện trên các chương trình quảng bá của Pechanga về sự kiện đặc biệt này, đồng thời có cơ hội tương tác cùng anh trong đêm chung kết trực tiếp vào thứ Sáu, ngày 30 tháng Năm, khi anh trao chìa khóa cơ ngơi này cho một người chiến thắng may mắn nhất.





Mỗi tối thứ Sáu từ ngày 7 tháng Ba đến ngày 30 tháng Năm, khách phải có mặt tại Pechanga Resort Casino và sử dụng thẻ Club để kích hoạt vé số. Vào 10 giờ tối mỗi thứ Sáu trong thời hạn chương trình, một người chiến thắng sẽ được chọn để bước vào vòng chung kết ngày 30 tháng Năm. Sẽ trao tổng cộng là 12 suất vào vòng chung kết từ các buổi rút thăm tối thứ Sáu. Vẫn còn cơ hội cuối cùng để giành suất vào chung kết qua "Xổ số Vòng loại" vào ngày 30 tháng Năm. Tại đây, ít nhất bốn người may mắn sẽ được chọn lúc 9:30 giờ tối để tham gia vào vòng chung kết.





Ba suất vào chung kết nữa sẽ dành cho những hội viên Club của Pechanga với số điểm tích lũy cao nhất từ ngày 1 tháng Ba đến ngày 23 tháng Năm. Và suất vào chung kết cuối cùng sẽ dành cho một fan hâm mộ trên mạng xã hội của Pechanga. Để đủ điều kiện nhận vé số nhờ mạng xã hội, hội viên phải theo dõi Pechanga Resort Casino trên Instagram và Facebook. Đội ngũ truyền thông xã hội của Pechanga sẽ đưa ra các thử thách hàng tuần để fan theo dõi có thể tích lũy vé số. Càng tương tác nhiều, cơ hội chiến thắng càng cao.





Khách tham gia phải từ 21 tuổi trở lên và là hội viên Pechanga Club. Đăng ký hội viên The Club hoàn toàn miễn phí và dễ dàng. Chỉ cần ghé quầy The Club trong lần ghé thăm Pechanga Resort Casino sắp tới để bắt đầu tích lũy các ưu đãi giá trị mỗi khi chơi máy kéo và bàn bài ưa thích.





Bên cạnh chương trình tặng nhà, Pechanga còn quyên góp $50,000 cho Habitat for Humanity of Greater Los Angeles (Habitat LA) nhằm hỗ trợ các công tác tái thiết lập sau thảm họa cháy rừng vào tháng Một. Habitat LA có bề dày kinh nghiệm giúp đỡ những gia đình dễ bị tổn thương sau thiên tai. Họ đã khởi động chiến dịch "REBUILD LA™" hỗ trợ khẩn cấp dài hạn để giúp người dân xây dựng lại nhà cửa, di dời, cung cấp vật phẩm thiết yếu và phục hồi cuộc sống.





Pechanga Resort Casino mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng/khu giải trí đẳng cấp hàng đầu tại Mỹ. Được Condé Nast Traveler bình chọn là khu nghỉ dưỡng/casino tốt nhất nước Mỹ và đạt chuẩn Four Diamond của AAA từ năm 2002, Pechanga mang đến một thiên đường nghỉ dưỡng không gì sánh bằng. Với hơn 5,500 máy kéo, bàn bài, giải trí đẳng cấp, 1,100 phòng khách sạn sang trọng, nhà hàng, spa và sân golf đẳng cấp giải đấu Journey at Pechanga, đây là điểm đến không thể bỏ lỡ tại California. Pechanga Resort Casino thuộc sở hữu và điều hành bởi Pechanga Band of Indians. Để biết thêm thông tin, gọi miễn phí 1-888-PECHANGA hoặc truy cập http://www.pechanga.com/ . Theo dõi Pechanga Resort Casino trên Facebook , trên Instagram và trên X @PechangaCasino . Sòng bạc Pechanga Resort mở cửa 24 giờ. Khách phải từ 21 tuổi trở lên để vào sòng bạc.