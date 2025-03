Sky River Casino Thông Báo Các Khuyến Mãi Cực Hấp Dẫn Cho Tháng 3 Và Trò Chơi Bàn Bài Mới

Tại ViệtLife TV số 15609 Beach Blvd vào lúc 4 giờ chiều Thứ Sáu ngày 28 tháng 2 năm 2025, Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Điều Hành Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại đã tổ chức buổi gặp gỡ cựu Tù Nhân Nhân Lương Tâm Nguyễn Bắc Truyển, nhân dịp ông đến Hoa Kỳ tham dự Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, ghé thăm Little Sài Gòn, đây là buổi gặp gỡ để trao đổi với ông về tình hình đấu tranh cho tự do và nhân quyền tại quê nhà.