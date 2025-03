Los Angeles Ra Mắt Dự Án Công Bằng Công Viên Quốc Gia

Ảnh: EMS



Los Angeles (VB) - Vào ngày 21/02/2025, tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (EMS) có một buổi họp báo trên mạng, để chính quyền thành phố Los Angeles cùng các chuyên gia nói về dự án Công Bằng Công Viên Quốc Gia của mình.

Los Angeles hiện đang tụt dần trong bảng xếp hạng toàn quốc về công viên quốc gia; một trong những nguyên nhân chính là do cư dân thành phố không có nhiều không gian xanh. Một báo cáo năm 2024 của Trust for Public Land cho thấy trong số 100 thành phố đông dân nhất của Mỹ, LA xếp thứ 88 về khả năng tiếp cận, diện tích, tiện nghi và sự bình đẳng của công viên. Vào năm 2020, Los Angeles có 559 công viên trên diện tích 16,000 mẫu Anh, bao gồm 92 dặm đường mòn đi bộ.

Jon Christensen, phụ tá giáo sư tại Viện Môi Trường Và Phát Triển Bền Vững UCLA, cho biết sự sụt giảm này chủ yếu là do nguồn quỹ giảm mạnh và việc tiếp cận công viên không bình đẳng. Các khu dân cư thu nhập thấp có không gian công viên ít hơn 73% so với các khu dân cư thu nhập cao; những khu dân cư da màu có diện tích công viên chỉ bằng 66% so với các khu dân cư có đa số là người da trắng.

Trong khi đó, Propsition K, một dự luật qua phiếu bầu được cử tri LA chấp thuận vào năm 1996 cung cấp 25 triệu đô la/năm cho quỹ công viên và giải trí từ thuế tài sản, sẽ hết hạn vào năm 2026.

Vào tháng 11 năm 2022, hội đồng thành phố đã đưa Proposition SP vào cuộc bỏ phiếu, đề nghị cung cấp khoảng 227 triệu đô la cho quỹ công viên và giải trí hàng năm từ thuế đất đai. Nhưng để nghị này đã thất bại, chủ yếu là do không có kế hoạch cụ thể chi tiết về cách phân bổ tiền.

Vào năm 2014, một biện pháp mơ hồ tương tự ở cấp Quận Hạt LA cũng thất bại. Để ứng phó, Quận đã tiến hành đề án Đánh giá Nhu Cầu Công Viên (PNA) để xác định ưu tiên ngân sách dựa trên dữ liệu về nhu cầu và khả năng tiếp cận công viên. Kết quả là hai năm sau (2016), Measure A, một kiến nghị dựa trên dữ liệu này, đã được thông qua với sự chấp thuận của cử tri.

Và nay, thành phố LA đang tiến hành một dụ án PNA mới mang tính đột phá. Christensen, cố vấn dự án do công ty kiến ​​trúc cảnh quan Olin dẫn đầu, phát biểu: "Tôi có thể tự tin nói rằng đây thực sự là dự án tốt nhất trong lĩnh vực này trên toàn quốc. Tôi đã nghiên cứu PNA và các biện pháp tài trợ trên khắp cả nước; đây sẽ là một dự án thí điểm cho các thành phố khác trên toàn quốc”.

Sau giai đoạn thông báo công chúng được thực hiện vào giữa tháng 2, thành phố hiện đang thu thập và biên soạn dữ liệu trên toàn thành phố, bao gồm mức độ nghiêm trọng của “đảo nhiệt”, độ che phủ của cây xanh, mức ô nhiễm, thất nghiệp, nhà ở, mật độ dân số, khoảng cách gần nhất đến công viên, sân thể thao… Tất cả dữ liệu này sẽ tạo thành một bản dự thảo PNA, sẽ được công bố vào tháng 9 và hoàn thiện vào cuối năm 2025.

Trong suốt năm nay, Olin sẽ tổ chức hơn 82 sự kiện lấy ý kiến cộng đồng trên toàn thành phố thông qua các cuộc họp truyền thống, các tổ chức cộng đồng, khảo sát thống kê, tiếp cận các bộ lạc thổ dân… Các cuộc khảo sát, thông tin chi tiết về cuộc họp cộng đồng và thông tin cập nhật của PNA có sẵn trên trang mạng https://needs.parks.lacity.gov/ bằng 11 ngôn ngữ.

Những gì đang thấy ở cấp liên bang hiện nay là hoàn toàn trái ngược, khi sự công bằng và quan tâm đến môi trường đang bị xóa khỏi nhiều chương trình nghị sự. Los Angeles đang tiếp tục ưu tiên các khoản đầu tư của mình vào những khu vực cần nhất.

Vẫn theo Olin, không phải mọi khu phố đều giống nhau hoặc cần cùng một kiểu công viên. Vì vậy, công ty sẽ hợp tác chặt chẽ với các địa phương trong năm nay để tìm hiểu những nhu cầu riêng biệt; bao gồm thông tin những khu vực nào của thành phố cần được ưu tiên xây dựng công viên mới hoặc mở rộng. Olin đang xem xét một biện pháp do hội đồng thành phố đề nghị; một do cư dân đề nghị.

Một nghiên cứu UCLA vào năm 2023 cho thấy nếu LA có thêm không gian xanh ở trên mức trung bình, thành phố có thể tăng thêm 908,800 năm tuổi thọ chung cho cư dân thuộc các cộng đồng nghèo. Công viên không phải là thứ xa xỉ mà là cơ sở hạ tầng thiết yếu bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chúng cung cấp không gian cho các hoạt động thể dục, kết nối xã hội, thư dãn. Cây xanh công viên lọc không khí, loại bỏ ô nhiễm, giảm tiếng ồn, làm giảm nhiệt độ, bổ sung mạch nước ngầm...

Trong các vụ cháy rừng tàn khốc gần đây, và trước đó là đại dịch COVID-19, công viên là một trong những nơi đầu tiên mở cửa để mọi người ra ngoài đường, giải tỏa bớt căng thẳng khi phải ở trong nhà lâu dài. Công viên là nơi cư dân nhận thực phẩm, vaccine, máy lọc không khí… Trong trận động đất Northridge, cư dân cũng vào công viên để tạm trú.

Roxy Rivas, phó giám đốc dự án vốn và lập kế hoạch cho các tổ chức cộng đồng về công lý môi trường Pacoima Beautiful (PB) cho biết các dự án đa lợi ích là chìa khóa để mở rộng các công viên trước tình trạng thiếu hụt hiện nay.

Một dự án mà PB đã xây dựng là Bradley Alley & Plaza, con phố chung đầu tiên được quy hoạch tại thành phố LA, được thiết kế để làm giảm xe cộ giao thông, cho phép cư dân thư giãn, đi bộ và đạp xe. Trước đây là một con đường dành cho xe qua lại; PB đã đóng vĩnh viễn nó với xe cộ; biến nó thành nơi vui chơi giải trí của cộng đồng. Mọi người đều thích không gian này.

PB cũng đã đi nghiên cứu các dự án thu gom nước mưa tại các công viên giải trí trên khắp Quận LA, như Adventure Park ở Whittier và Alondra Park ở Lawndale. Rivas giải thích: "Khái niệm về các dự án đa lợi ích này sẽ cho phép chúng tôi kết hợp các nguồn tài trợ khác nhau để không chỉ để xây dựng chúng mà còn vận hành và bảo trì. Đặc biệt là ở Thung lũng San Fernando có ít công viên hơn nhiều tính theo đầu người… Cộng đồng cho chúng tôi biết rằng các tiện nghi như nhà vệ sinh và sân không đạt tiêu chuẩn hoặc bị đóng cửa hoàn toàn”. Bà tin rằng PNA này sẽ là một công cụ quan trọng để đưa ra những con số ngân sách cụ thể và xác định nơi những công viên tương lai sẽ được xây dựng.