Chuẩn Bị Sẵn Sàng Để Chơi Đùa Trong Làn Nước Mát! Pechanga Resort Casino Mở Cửa The Cove, Khu Vực Ốc Đảo Hồ Bơi Rộng 4.5 Mẫu, Vào Ngày 24 Tháng 2 Cho Mùa Này

Pechanga Resort Casino mang đến cho các vị khách cơ hội được vui đùa trong làn nước mát ngay trước kỳ nghỉ Xuân. The Cove, ốc đảo hồ bơi rộng 4.5 mẫu của Pechanga và là một trong những khu phức hợp hồ bơi nghỉ dưỡng lớn nhất nằm trong khuôn viên của một trong những khu nghỉ dưỡng/sòng bạc lớn nhất cả nước, sẽ mở cửa trở lại để đón khách vui chơi trong nắng vào thứ Hai, ngày 24 tháng 2. Giờ mở cửa là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều cho đến cuối tháng 5.Năm nay, những người đi bơi ở khắp mọi nơi sẽ được tận hưởng không gian xanh mát như một ốc đảo của The Cove, với diện tích bằng năm sân bóng bầu dục. Những người đam mê tắm nắng, yêu thích hồ bơi, cầu trượt nước và lều Cabana nhưng không lưu trú ở khách sạn Pechanga có thể mua vé theo ngày, thuê lều Cabana và giường nằm. Các vị khách của khách sạn Pechanga được sử dụng miễn phí The Cove mỗi ngày trong thời gian họ lưu trú. Khách lưu trú trong các phòng Deluxe sẽ nhận được bốn vé và khách lưu trú trong phòng Suite sẽ nhận được sáu vé. Giá vé đặc biệt là $35 một người dành cho khách của Pechanga RV và Temecula Creek Inn.Giá vé theo ngày là $55 một người đối với những khách không lưu trú ở khách sạn Pechanga. Vé theo ngày được bán tại khu vực check in của The Cove sau 11 giờ sáng hàng ngày. Các vị khách dù có hay không lưu trú ở khách sạn đều có thể đặt trước lều Cabana và giường nằm bằng cách truy cập Pechanga.com/indulge/the-cove hoặc gọi đến số (888) 732-4264. Giá thuê lều Cabana và giường nằm thay đổi tùy theo ngày trong tuần và số lượng còn trống.