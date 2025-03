Dân Biểu Derek Trần Đệ Trình Dự Luật Bảo Vệ Việc Làm Của Cựu Quân Nhân" (protect Veterans Jobs Act.)

Ảnh chụp lại từ MSNBC.

Dân Biểu Derek Trần (Dân Chủ, California) hôm nay, 26/2/2025, đã đệ trình một dự luật bảo vệ việc làm của những cựu chiến binh làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ trong bối cảnh chính quyền Trump các vụ sa thải hàng loạt nhân viên liên bang.

Dự luật của DB Derek Tran, một cựu chiến binh Lục Quân Hoa Kỳ và cựu luật sư lao động, yêu cầu bất kỳ cựu chiến binh nào bị chính phủ liên bang sa thải mà không có lý do kể từ đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump phải được phục chức. Dự luật cũng yêu cầu các cơ quan liên bang phải nộp báo cáo lên Quốc Hội về việc sa thải cựu chiến binh và phải cung cấp lý do biện minh cho hành động của họ.

Trả lời cuộc phỏng vấn của MSNBC, DB Derek Trần, một thành viên trong Ủy Ban Quân Vụ của Hạ Viện, tuyên bố:

"Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng những cựu chiến binh bị sa thải khỏi công việc liên bang của họ mà không có lý do tìm lại một vị trí trong chính phủ và công việc mà họ đã rất vất vả để có được. Và cũng có một yêu cầu rằng các cơ quan hành pháp phải báo cáo về việc chấm dứt hợp đồng với các cựu chiến binh trong tương lai.”

“Bạn biết đấy, đây là một dự luật mà tôi tin rằng, nơi tôi có thể khiến mọi người ủng hộ nó bởi vì, bạn biết đấy, những cựu chiến binh này đã từ bỏ rất nhiều để bảo vệ chúng ta, và điều tối thiểu chúng ta có thể làm là ủng hộ họ khi họ cần chúng ta."

"Vì vậy, có vẻ như ở đây có lẽ bạn không đồng ý với lời khuyên của James Carville dành cho Đảng Dân Chủ là hãy dừng lại và giả vờ chết, và có lẽ hãy tìm kiếm luật để giới thiệu cho thấy những tác động tiêu cực của những gì Đảng Cộng Hòa đang làm. Bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải hành động."

Ý của James Carville, một chiến lược gia chính trị kỳ cựu, là Đảng Dân Chủ, không cần làm gì hết mà phải lùi lại và để Tổng Thống Trump cùng Đảng Cộng Hòa thất bại, cho phép Trump và các hành động của đảng ông "sụp đổ" dưới sức nặng của những mâu thuẫn của họ theo như một bài bình luận của ông được đăng trên tờ New York Times vào ngày 25/2/2025. Tuy nhiên DB Derek Trần nghĩ rằng ông phải hành động.

DB Derek Trần nói tiếp: "Là một cựu chiến binh, tôi vô cùng phẫn nộ trước những gì đang xảy ra với những người anh chị em đồng đội của tôi, những người đã mặc quân phục, và đây là lúc tôi phải đứng lên và tự hào về một đạo luật mà tôi có thể làm gì đó để giúp đỡ họ."

Theo văn phòng của DB Derek Trần, chính phủ liên bang là đơn vị tuyển dụng cựu chiến binh lớn nhất tại Hoa Kỳ. Cựu chiến binh chiếm hơn 30 % trong số 2.3 triệu nhân viên liên bang dân sự. Theo kế hoạch của Tổng thống Trump, hàng trăm nghìn cựu chiến binh có thể mất việc làm. Việc sa thải hàng loạt cựu chiến binh từ những nơi như Bộ Cựu Chiến Binh và Bộ Quốc Phòng gây nguy hiểm cho khả năng cung cấp các dịch vụ cơ bản cho quân nhân Hoa Kỳ của chính phủ liên bang và làm suy yếu khả năng cạnh tranh và an ninh của Hoa Kỳ trên trường quốc tế."

Quận hạt 45 của California là nơi sinh sống của hơn 18,000 Cựu chiến binh.

Dự luật Bảo Vệ Việc Làm cho Cựu Chiến Binh được VoteVets, AFGE, AMVETS, Union Veterans Council, và Tổng Liên Đoàn Lao Động Hoa Kỳ AFL-CIO nhiệt liệt ủng hộ.

VoteVets nhận định như sau: “Việc sa thải những cựu chiến binh thực hiện nhiệm vụ thiết yếu là tàn nhẫn, không phải là để làm tăng hiệu quả của chính phủ. Các thành viên của quân đội xứng đáng có cơ hội chuyển đổi thành lực lượng lao động và nên được đảm bảo hỗ trợ - không phải chịu thêm căng thẳng do thất nghiệp. Chúng tôi hoan nghênh nỗ lực của dân biểu để sửa chữa sai lầm này và tự hào ủng hộ dự luật của ông ấy.”

AFL-CIO tuyên bố: “Cựu chiến binh chiếm một phần đáng kể trong lực lượng lao động liên bang, mang đến kinh nghiệm vô song, sự tận tụy và đạo đức làm việc kiên định cho các cơ quan phục vụ người dân Hoa Kỳ. Nhiều cựu chiến binh này cũng là thành viên công đoàn tự hào, làm việc trong các vai trò bảo vệ cơ sở hạ tầng của quốc gia chúng ta, cung cấp các dịch vụ công thiết yếu và duy trì các thể chế dân chủ mà họ từng tuyên thệ bảo vệ.”

“Tuy nhiên, các hành động gần đây đã đe dọa đến sự ổn định việc làm của họ, khiến họ dễ bị sa thải bất công và thanh trừng chính trị. Đạo Luật Bảo Vệ Việc Làm Của Cựu Chiến Binh cung cấp các biện pháp bảo vệ cần thiết bằng cách cho phép phục hồi chức vụ cho những cựu chiến binh đã bị loại khỏi các vị trí công vụ một cách bất công. Ngoài ra, các đòi hỏi báo cáo của luật này tạo ra sự minh bạch và trách nhiệm giải thích rất cần thiết, đảm bảo rằng không có cựu chiến binh nào bị đẩy ra khỏi lực lượng lao động một cách bất công mà không được giám sát. Các biện pháp này rất cần thiết để duy trì lời hứa của quốc gia chúng ta đối với những người đã phục vụ và đảm bảo rằng quyền của họ với tư cách là người lao động—và là cựu chiến binh—được bảo vệ. AFL-CIO kiên quyết ủng hộ dự luật này và kêu gọi Quốc Hội hành động nhanh chóng để thông qua dự luật này.”

Nguyễn Quốc Khải





