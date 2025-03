3 năm chiến tranh Ukraine: Thế Giới Nghĩ Gì?

Hôm nay, ngày 24 tháng 2, 2025, đúng 3 năm kể từ ngày nước Nga của Putin tấn công xâm lược Ukraine, Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của tổng thống Trump chính thức đứng về cùng phía với Putin và các nước phi dân chủ như Bắc Triều Tiên, Belarus và Sudan bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga.



Hội đồng Liên hiệp quốc cùng ngày đã từ chối phê chuẩn một nghị quyết do Hoa Kỳ hậu thuẫn, kêu gọi chấm dứt chiến tranh mà không đề cập đến hành động xâm lược của Moscow. Thay vào đó, họ đã phê chuẩn một nghị quyết của Ukraine do châu Âu hậu thuẫn, yêu cầu Nga ngay lập tức rút quân, điều mà chính quyền Trump phản đối.



Tuy đây là một thất bại cho chính quyền Trump tại United Nations gồm 193 thành viên, nơi các nghị quyết không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý nhưng được coi là thước đo dư luận thế giới, nhưng cũng cho thấy sự ủng hộ dành cho Ukraine đã giảm sút, khi nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ 93-18, với 65 phiếu trắng. Con số này thấp hơn so với các cuộc bỏ phiếu trước đó, khi có hơn 140 quốc gia lên án hành động xâm lược của Nga và yêu cầu Nga rút quân ngay lập tức.



Những người bênh vực tổng thống Trump đang suy nghĩ gì về điều này? Chỉ có lương tâm của họ mới có thể tự phán xét. Nghĩ về thân phận của đất nước Ukraine nhân ngày đánh dấu ba năm cuộc chiến tàn khốc này, hãy cùng bước vào suy nghĩ của hai Em bé qua một bài thơ và một bức tranh vẽ.





Em Maxym chỉ mới 11 tuổi khi chiến tranh bùng nổ. Trang UNICEF USA ngày 24/8/2022 đã kể câu chuyện về em bé rất mực tài năng này. Em vẽ rất nhiều trong nhiều tháng sống dưới hầm trú bom đạn. 3 năm trôi qua, những bức tranh em vẽ vẫn còn trên nhiều trang mạng của Unicef, nhưng không ai biết gì về số phận của Maxym, liệu em vẫn còn trú ẩn đâu đó hay em đã không còn trên quả đất này nữa.

Người lớn nghĩ gì và vì sao nước Mỹ của tổng thống Trump lại đứng về phía Putin, em bé Maxym có lẽ sẽ không bao giờ hiểu. Nếu em còn sống sót trên đời này, bài thơ sau đây của cô bé Brayden nhan đề “Bullets” (Những viên đạn) có lẽ phần nào gần gũi với em hơn.

những viên đạn

thơ của Brayden

.

Thế giới ơi, hãy ngồi xuống

và hãy thư giãn

để không còn những cơn giông.

Cây ơi, hãy tô màu cho lá.

Hãy thư giãn, mọi người ơi. Hãy ngủ đi.

Hãy thư giãn, bầy sói ơi. Hãy nằm xuống bên các cội cây.

Những viên đạn từ các nòng súng ơi, hãy thư giãn,

Hãy ngưng bắn vào người.

Lửa ơi, hãy ăn củi nhé.



VB tổng hợp