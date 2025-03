Các nhà lãnh đạo California cam kết bảo vệ MediCal 'Bất kể ai đứng đầu Tòa Bạch Ốc'

Rob Bonta, Tổng Chưởng Lý California, thề sẽ bảo vệ các chính sách y tế công cộng của tiểu bang. (Ảnh: Selen Ozturk, EMS)

Sacramento (VB) – Theo một bản tin đăng trên trang web của tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (EMS), ngay sau khi nhậm chức, tổng thống Trump đã thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình bằng một loạt các sắc lệnh hành pháp chống di dân, phân biệt đối xử với người chuyển giới. Chính quyền liên bang cũng cắt giảm mạnh ngân sách, khiến chương trình bảo hiểm y tế Medicaid và Obama Care (ACA) bị thu nhỏ. Tuy nhiên, California không chịu lùi bước, và nhiều tiểu bang khác cũng đang khởi kiện chống lại.

Tại một hội thảo do Insure the Uninsured Project tổ chức tại Sacramento vào ngày 4 tháng 2, ông Rob Bonta, Tổng Chưởng Lý tiểu bang California cho rằng sự hỗn loạn đang tràn ngập nước Mỹ là chiến lược của chính phủ mới. Đối với California, việc bảo vệ chính sách tiểu bang về việc mở rộng chương trình Medicaid cho tất cả cư dân có thu nhập thấp bất kể tình trạng nhập cư là ưu tiên hàng đầu. California sẽ phản đối mạnh mẽ bất kỳ chính sách liên bang mới nào can thiệp vào luật của tiểu bang, và chương trình Medicaid do tiểu bang tài trợ. Ông nói thêm: “Bất kể ai là chủ nhân Tòa Bạch Ốc, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước… California đi đâu, cả nước cũng sẽ đi theo đó…”

Medicaid là chương trình bảo hiểm y tế lớn nhất của Hoa Kỳ, phục vụ gần 80 triệu người Mỹ. Ở California, Hơn 15 triệu cư dân, gần 40% dân số của tiểu bang, được bảo hiểm thông qua Medi-Cal, chương trình Medicaid của tiểu bang. Trong năm 2023, chi tiêu cho Medicaid trên toàn Hoa Kỳ là 871.7 tỷ đô la. Trong số này, 591.4 tỷ đô la (gần 68%) là từ các quỹ liên bang.

Ông Bonta cho biết California sẵn sàng lặp lại các hành động đã thực hiện để phản đối các chính sách của chính quyền Trump đầu tiên. Những hành động này bao gồm việc khởi xướng một vụ kiện lên Tối Cao Pháp Viện để duy trì ACA; bảo vệ luật bảo vệ di dân; luật bắt buộc chủng ngừa của tiểu bang; ngăn chặn một chính sách tàn ác buộc các gia đình nhập cư từ bỏ các chương trình chăm sóc sức khỏe vì sợ gây nguy hiểm cho tình trạng nhập cư của họ.

Một sắc lệnh hành pháp do Trump ban hành vào ngày 27/01 nhằm xóa bỏ chi tiêu chăm sóc sức khỏe và các chương trình liên bang khác như thực phẩm, nhà ở, sức khỏe trẻ em có tổng cộng giá trị gần 3 nghìn tỷ đô la. Sắc lệnh này đã bị 22 tổng chưởng lý tiểu bang Dân Chủ khởi kiện vào ngày hôm sau 28/01. Đến ngày 31/01, thẩm phán John McConnell Jr. đã ban hành lệnh cấm tạm thời ngăn chặn chính quyền Trump đóng băng các khoản vay, trợ cấp và viện trợ liên bang cho 22 tiểu bang này.

Trong chiến dịch tranh cử, Trump cũng hứa về việc chấm dứt trợ cấp ACA tăng cường được thông qua dưới thời Biden và sẽ hết hạn vào cuối năm 2025. Chương trình này cắt giảm gần một nửa phí bảo hiểm cho hàng triệu người Mỹ, đồng thời tăng gấp đôi số người ghi danh, đặc biệt là ở các tiểu bang đỏ.

Louise McCarthy là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hiệp Hội Phòng Khám Cộng Đồng Quận Los Angeles (CCALAC), một liên minh gồm 118 phòng khám, phục vụ hai triệu bệnh nhân hàng năm, 1/3 trong số đó là Medi-Cal. Bà cho rằng vấn đề sức khỏe hiện nay đã bị chính trị hóa hơn bao giờ hết. Bà khuyến khích các bệnh nhân của mình nên đi bỏ phiếu, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Bà kể rằng: "Medi-Cal đã cứu mạng tôi. Năm 1996, tôi nằm viện ở Fairfield, California với hóa đơn 22,000 đô la. Với ACA, tôi đủ điều kiện để được hưởng Medi-Cal, và đã được xóa món nợ y tế đó. Vấn đề chăm sóc y tế làm thay đổi cuộc sống…"

Tám năm trước, khi Trump vào Tòa Bạch Ốc lần đầu, nhiều di dân không dám đi khám bệnh tại các phòng khám cộng đồng. Họ sợ ghi danh bảo hiểm MediCal, thậm chí là sợ đưa con đến trường. Và từ đầu năm 2025, mọi thứ còn trở nên khó khăn hơn, khi chính phủ mới bắt đầu thực hiện Project 2025. Vào ngày 21 tháng 1, chính quyền Trump đã chấm dứt chính sách năm 2011, cấm nhân viên của Cơ quan Thực Thi Di Trú & Hải Quan (ICE) đến các địa điểm nhạy cảm bao gồm bệnh viện, trường học, nhà thờ, đám tang, đám cưới… để xét giấy tờ, bắt giữ di dân.

Một trong những cách hữu hiệu để bảo vệ người di dân là giáo dục, hướng dẫn họ về những quyền lợi hợp pháp mà họ được hưởng. Manjusha Kulkarni là giám đốc điều hành của AAPI Equity Alliance, một liên minh gồm 50 tổ chức cộng đồng phục vụ 1.6 triệu người gốc Á Thái Bình Dương (AAPI) ở Quận LA. Bà nói: “Chúng ta sử dụng từ ‘đảo chính’ để nói về các quốc gia khác, cho rằng nước Mỹ là ngoại lệ, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra ở Mỹ. Nhưng hiện này điều đó đang xảy ra!” Chính quyền hiện nay đàng hành xử như một chính quyền độc tài quân phiệt.

Theo bà Kulkarni, thông tin sai lệch đầy dẫy trên mạng xã hội là miễn phí; trong khi những thông tin đáng tin cậy thường phải tốn tiền để tiếp cận. Vì vậy, nhiệm vụ của những tổ chức bảo vệ di dân là cần chia sẻ rộng rãi kiến ​​thức về quyền di dân. AAPI Equity Alliance chia sẻ kiến ​​thức với cư dân tại các phòng khám sức khỏe của mình; tổ chức các hội thảo để hướng dẫn di dân đối phó với ICE. Những việc làm này đem lại hiệu quả. Ví dụ như cuộc đột kích của ICE vào cuối tháng 1 ở Chicago không thành công như mong đợi; một trong những nguyên nhân là vì di dân được hướng dẫn cách đối phó hợp pháp.



(VB biên dịch)