Nữ Sinh 11 Tuổi Ở Texas Tự Kết Liễu Đời Mình Do Bạo Lực Học Đường Và Nỗi Sợ Bị Trục Xuất

Câu chuyện đau lòng về Jocelynn làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về nạn bạo lực học đường, cũng như nỗi sợ hãi đang bao trùm cộng đồng di dân nhập cư tại Hoa Kỳ. Một đứa trẻ lẽ ra có thể sống vui vẻ và hạnh phúc, nhưng giờ đây chỉ còn lại chiếc quan tài lạnh lẽo cùng trái tim tan nát của người mẹ. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

Một người mẹ đau đớn lên tiếng sau khi đứa con gái 11 tuổi của mình tự tử vì bị bắt nạt ở trường học vì em có gốc gác Hispanic (hay La Tinh). Những đứa trẻ khác đã bắt nạt, chế giễu, đe dọa rằng gia đình em sẽ bị tống cổ ra khỏi đất nước này.

Trong buổi phỏng vấn đầy nước mắt với Univision, Marbella Carranza cay đắng kể rằng con gái bà, bé Jocelynn, đã nhiều lần đến gặp chuyên viên tư vấn tại Trường Trung Học Cơ Sở Gainesville, ngoại ô Dallas, để tìm sự giúp đỡ khi em bị bắt nạt. Nhưng điều khiến bà đau đớn nhất là chưa từng được nhà trường báo về tình trạng của con gái mình – mãi cho đến khi bi kịch xảy ra.

Là một người mẹ đơn thân, Carranza đã phải trải qua nỗi kinh hoàng lớn nhất cuộc đời. Ngày 3 tháng 2 năm 2025, khi trở về nhà, bà bàng hoàng phát hiện nhân viên cấp cứu đang cố gắng hồi sinh con gái mình. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Sau năm ngày giành giật sự sống trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, Jocelynn đã trút hơi thở cuối cùng.

Giờ đây, người mẹ đơn thân đau khổ ấy chỉ mong tìm lại công lý cho con gái mình.

“Chuyện này xảy ra do sự tắc trách của nhà trường, họ không báo cho tôi biết những gì đang diễn ra với con gái tôi. Tôi không hay biết gì cả!” Carranza nghẹn ngào nói trong buổi phỏng vấn bằng tiếng Tây Ban Nha.

Mãi đến ngày 12 tháng 2, nhà trường mới gửi một lá thư thông báo về cái chết của một học sinh đến các phụ huynh. Trong thư, nhà trường bày tỏ sự thương tiếc và cho biết sẽ cung cấp hỗ trợ tinh thần thông qua giáo viên và chuyên viên tư vấn. Nhưng như vậy chẳng thể làm nguôi ngoai nỗi đau của người mẹ vừa mất con, cũng không thể thay đổi thực tế rằng nhà trường đã không bảo vệ được Jocelynn khi em còn sống.

Khi được tờ HuffPost liên lạc để làm rõ vấn đề, Học Khu Độc Lập Gainesville (Gainesville Independent School District) đã từ chối bình luận hoặc cung cấp thêm thông tin chi tiết về cái chết của Jocelynn. Trong tuyên bố chính thức, đại diện học khu khẳng định họ “rất nghiêm túc” trong việc giải quyết các báo cáo liên quan đến bạo lực học đường và có chính sách “không khoan nhượng” đối với vấn đề này.

“Mỗi khi nhận được báo cáo về hành vi bắt nạt, chúng tôi sẽ phản ứng nhanh chóng để đảm bảo tất cả học sinh đều được an toàn cả về thể chất lẫn tinh thần. Dù không thể tiết lộ thông tin cụ thể về từng học sinh hay sự việc, nhưng chúng tôi có nhiều chính sách nhằm ngăn chặn bắt nạt và giải quyết xung đột trong trường học,” tuyên bố của nhà trường nêu rõ.

Đại diện học khu cũng khẳng định: “Nếu có báo cáo về hành vi bắt nạt, học khu sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp cần thiết để ứng phó một cách phù hợp.”

Cảnh sát trưởng Kevin Phillips của Sở Cảnh Sát Gainesville xác nhận với HuffPost rằng cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Hiện tại, ông chưa thể đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến sự việc này.

Trong khi đó, một tài khoản gây quỹ trên GoFundMe, được Univision chia sẻ, đã huy động được hơn 18,000 MK. Gia đình Jocelynn cho biết số tiền này sẽ được sử dụng để chi trả chi phí tang lễ cho em.

Chuyện đau lòng này xảy ra khi chính quyền Trump đang mạnh tay siết chặt chính sách nhập cư, với cam kết sẽ trục xuất hàng triệu người không có giấy tờ hợp pháp tại Hoa Kỳ. Chính sách này không chỉ ảnh hưởng đến di dân nhập cư trái phép mà còn gây ra sự hoang mang, lo sợ trong cả cộng đồng di dân nhập cư hợp pháp.

Bên cạnh đó, trên khắp cả nước, đã có nhiều vụ bắt giữ liên quan đến bọn lừa đảo mạo danh nhân viên ICE để dọa dẫm và trục lợi từ di dân nhập cư, khiến cho bầu không khí trong cộng đồng trở nên căng thẳng và bất an hơn bao giờ hết.

Nguồn: “Texas Girl, 11, Takes Own Life After Bullying Over Immigration Status, Mom Says” được đăng trên trang Huffpost.com.