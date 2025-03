Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Ra Lệnh Ngừng Đặt Báo Của Các Hãng Tin Lớn

Với việc ngăn không cho các cơ quan liên bang theo dõi một số hãng tin lớn, những lo ngại về sự minh bạch và tính khách quan của thông tin trong chính quyền Trump ngày càng gia tăng. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 19 tháng 2, Reuters) – Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã ra lệnh tạm dừng các hợp đồng đặt báo cũng như các phương tiện truyền thông, nhằm thực hiện chiến dịch cắt giảm chi tiêu của toàn bộ chính phủ liên bang theo chỉ đạo của chính quyền Trump.



Để thực hiện kế hoạch tái cơ cấu và cắt giảm chi phí bộ máy chính phủ liên bang, Trump đã giao nhiệm vụ giám sát việc cắt giảm chính phủ cho tỷ phú công nghệ Elon Musk. Musk lãnh đạo một nhóm chuyên trách có tên là Bộ Cải Tổ Chính Phủ (DOGE), có nhiệm vụ rà soát toàn bộ các cơ quan liên bang để xác định và cắt giảm những khoản chi tiêu không thực sự cần thiết.

Trong tuyên bố gửi cho Reuters, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao cho biết: “Bộ đã tạm dừng tất cả các hợp đồng đặt báo hoặc phương tiện truyền thông không thuộc diện quan trọng đối với nhiệm vụ, ngoại trừ các ấn phẩm học thuật và chuyên môn.”

Tuyên bố cũng có nói thêm rằng “các văn phòng và cơ quan trực thuộc có thể nộp đơn xin miễn trừ, với điều kiện phải chứng minh được rằng việc theo dõi nguồn tin đó là cần thiết cho công việc, phù hợp với các ưu tiên của Ngoại trưởng, và có ảnh hưởng đến an toàn, an ninh cũng như phúc lợi của nhân sự.”

Bộ Ngoại Giao không cho biết lệnh tạm dừng này sẽ kéo dài bao lâu. Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định rằng tất cả các khoản chi tiêu của chính phủ phải tuân theo chính sách “Nước Mỹ Trên Hết” (America First) của Trump.



Theo nguồn tin giấu tên từ Bộ Ngoại giao, chỉ thị này sẽ áp dụng cho hàng trăm cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ trên toàn cầu. Một quan chức cho biết việc cắt giảm này có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ quan trọng như đánh giá các mối đe dọa an ninh quốc gia hoặc lên kế hoạch di chuyển tại các khu vực nguy hiểm cho nhân viên ngoại giao.



The Washington Post đưa tin về quyết định này đầu tiên vào thứ Tư, cũng dẫn thông cáo nội bộ của Bộ Ngoại Giao, trong đó yêu cầu các nhân viên ưu tiên chấm dứt hợp đồng đặt báo của các hãng tin lớn như The Economist, The New York Times, Politico, Bloomberg News, The Associated Press và Reuters.



Bộ Ngoại Giao không trả lời khi được hỏi về thông cáo. Reuters cũng không thể xác minh tính xác thực của tài liệu này. Phát ngôn viên của Reuters chỉ đáp ngắn gọn là: “Theo chính sách, Reuters không bình luận về các thỏa thuận thương mại.”

Charlie Stadtlander, phát ngôn viên của The New York Times, cho biết: “Các viên chức chính phủ, cũng như mọi công dân Hoa Kỳ, đều cần có nguồn tin đáng tin cậy để làm việc. Dĩ nhiên, chính phủ hoàn toàn có quyền lựa chọn các báo họ muốn đặt. Tuy nhiên, nếu loại bỏ các hãng tin độc lập, các cơ quan và văn phòng chính phủ sẽ ít được cập nhật thông tin về những gì đang xảy ra trên toàn thế giới. Thật khó hình dung điều đó sẽ mang lại lợi ích gì cho người dân Hoa Kỳ.”

Căng thẳng giữa chính quyền Trump và giới truyền thông tiếp tục leo thang khi Thomson Reuters (công ty mẹ của Reuters) lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Trump và Musk về hoạt động kinh doanh của họ với Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ. Tuần trước, Thomson Reuters cho rằng Trump và Musk đã “nói tầm bậy” về mối quan hệ hợp tác giữa công ty và Ngũ Giác Đài, sau khi cả hai công khai chỉ trích một hợp đồng của Bộ Quốc Phòng với Thomson Reuters liên quan đến an ninh mạng.

Trump từ lâu đã chỉ trích các hãng tin lớn về cách họ loan tin về ông và các chính sách của chính quyền.

Trong tuần này, Trump đã tuyên bố sẽ cấm Associated Press (APNews) vào Phòng Bầu Dục và Air Force One vì hãng tin này cứ sử dụng tên gọi “Vịnh Mexico” (Gulf of Mexico) dù ông đã ký sắc lệnh đổi tên thành “Vịnh Hoa Kỳ” (Gulf of America) từ tháng 1.

Đáp lại, APNews khẳng định rằng họ sẽ tiếp tục sử dụng tên gọi gốc để đảm bảo độc giả trên toàn cầu dễ dàng nhận biết địa danh này. Tuy nhiên, hãng tin này cũng thừa nhận rằng họ ghi nhận quyết định đổi tên của Trump.

Không chỉ dừng lại ở đó, vào đầu tháng 2, Tòa Bạch Ốc cũng đã ra lệnh hủy bỏ Politico. Hãng tin này đã trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi bị chỉ trích vì nhận tiền từ Cơ quan Phát triển Quốc tế (USAID) để cung cấp dịch vụ tin tức cao cấp POLITICO Pro.