‘Chỉ có hai giới tính”: sắc lệnh hành pháp của Trump đang tấn công người chuyển giới

ảnh EMS

Vào ngày 20-1-2025, trong bài phát biểu nhậm chức của mình, tổng thống Donald Trump tuyên bố: “Kể từ ngày hôm nay, chính sách của Hoa Kỳ sẽ là chỉ có hai giới tính - nam và nữ.” Sau đó trong ngày, ông đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ công nhận hai giới tính sinh học nam-nữ, và tuyên bố làm như vậy để bảo vệ phụ nữ Hoa Kỳ!

Sắc lệnh hành pháp của tổng thống Trump làm hài lòng một số người có niềm tin Ki Tô Giáo bảo thủ, nhưng có ảnh hưởng tiêu cực mạnh mẽ đến 1.6 triệu người chuyển giới của Hoa Kỳ. Về cơ bản, nó đi ngược lại với quyền tự do căn bản của con người. Nó xóa bỏ sự tồn tại của những người chuyển giới trong các vấn đề pháp lý, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Hành động này diễn ra trong bối cảnh tội ác thù hận đối với người chuyển giới đang gia tăng khắp nơi trên đất nước.

Trong một cuộc họp báo qua zoom của Tổ Chức Dịch Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (EMS) vào ngày 31/01/2025, các chuyên gia, nhà hoạt động bảo vệ người chuyển giới đã thảo luận về những tác động của sắc lệnh hành pháp của Trump lên đời sống của cộng đồng LGBTQ, và những nỗ lực ngăn chận hành động phi nhân tính này.

Những diễn giả của buổi họp báo:

Jordan Willow Evans, ủy viên điều hành, MassEquality

Sailor Jones, phó giám đốc, Common Cause North Carolina

Tiến sĩ Ilan H. Meyer về Chính Sách Công tại Williams Institute

Bamby Salcedo, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành, TransLatina Coalition

Gael Mateo Jerez-Urquia, Project TRANS Serivces Navigator, LGBTQ San Diego Center

Theo một nghiên cứu năm 2022 của Williams Institute thuộc UCLA, ước tính có khoảng 1.6 triệu người Mỹ từ 13 tuổi trở lên tự nhận mình là người chuyển giới. 1.3 triệu người trong số này là người lớn, chiếm chưa đến 1% dân số trưởng thành của Hoa Kỳ. Họ là công dân Hoa Kỳ, xứng đáng được hưởng những quyền bình đẳng như bao người khác. Tuy nhiên, những chính sách của chính quyền Trump đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng này, thậm chí có thể gây ra sự chết chóc trong một số trường hợp.

The Trevor Project, tổ chức phòng chống tự tử hàng đầu dành cho thanh thiếu niên LGBTQ+, vừa đưa ra báo động rằng lượng người gọi vào đường dây nóng của tổ chức tăng gần 700% trong ngày nhậm chức của tổng thống Trump so với một tuần trước đó. Chỉ riêng trong tháng 1, số cuộc gọi vào đường dây nóng đã tăng 33%.

Tiến sĩ Ilan H. Meyer của Williams Institute cảnh báo: “Đây không chỉ là sự thay đổi chính sách. Đây là bạo lực trắng trợn. Các chính sách chống người chuyển giới như thế này ảnh hưởng lớn đến thái độ của xã hội, và góp phần làm gia tăng tội ác thù hận”.

Theo Bộ Tư Pháp California, tội ác thù hận đối với người chuyển giới ở Quận Los Angeles đã lên đến 99 vụ vào năm 2023, tăng 125% so với năm trước.

Theo lệnh hành pháp mới của tổng thống Trump, người chuyển giới trong các nhà tù trại giam có thể được xếp chỗ ở dựa trên giới tính sinh học thay vì bản dạng giới, làm tăng tính dễ bị tổn thương của họ.

Gael Mateo Jerez-Urquia từ Trung tâm LGBTQ San Diego xác nhận rằng nhiều thanh thiếu niên chuyển giới bày tỏ sự lo lắng và trầm cảm sau thông báo về chính sách chống lại người chuyển giới của chính phủ Trump. “Chúng tôi nhận thấy rõ sự gia tăng các yêu cầu về việc thay đổi tên và dấu hiệu giới tính trong những tuần gần đây”, Jerez-Urquia phát biểu.

Bamby Salcedo của TransLatina Coalition bày tỏ sự phẫn nộ: “Chúng tôi ghi nhận ​​nhiều tiểu bang thúc đẩy luật hạn chế quyền của người chuyển giới. Sắc lệnh hành pháp của tổng thống Trump không chỉ mang tính hành chính, mà về cơ bản còn phủ nhận sự tồn tại của người chuyển giới”.

Jordan Willow Evans của Outsider Media Foundation cũng chỉ trích sắc lệnh của Trump, nói điều này đi ngược lại các giá trị cốt lõi của Đảng Cộng Hòa về quyền tự do cá nhân. Chính phủ cực đoan mới đang vô trách nhiệm phủ nhận quyền hạn của cha mẹ và y tế bằng chính sách giới tính áp dụng chung cho tất cả mọi người.

Sailor Jones, phó giám đốc của Common Cause North Carolina, cũng đồng tình với những lo ngại này. Ông tin rằng vai trò của tổng thống là bảo vệ tất cả công dân chứ không phải là loại bỏ một nhóm thiểu số. Sắc lệnh của Trump không gì khác hơn là một nỗ lực xóa bỏ cộng đồng người chuyển giới. Bây giờ, hơn bao giờ hết, những người yêu tự do, bình đẳng, bác ái ở Mỹ phải lên tiếng, để tạo ra những không gian an toàn cho người chuyển giới.

Các chuyên gia pháp lý dự đoán rằng chính sách của Trump về giới tính sẽ phải đối mặt với những thách thức pháp lý đáng kể.

Các nhóm ủng hộ cộng đồng LGBTQ đang thể hiện sự kiên quyết hơn bao giờ hết. Chính quyền mới đang đi ngược lại với những giá trị tự do cốt lõi của Hoa Kỳ. “Chúng tôi sẽ không biến mất, và sắc lệnh hành pháp này không thể xóa bỏ sự tồn tại của chúng tôi”, Salcedo nói. (VB)