Hội Đồng Hương Quảng Nam - Đà Nẵng Tổ chức tiệc Tân Xuân Hội Ngộ “Ất Tỵ 2025”

Santa Ana (Thanh Huy)-- Tại Lake Park Club 4211 First ST, Santa Ana vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 8 tháng 2 năm 2025, Hội Đồng Hương Quảng Nam - Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức tiệc họp mặt Tân Xuân Hội Ngộ (Ất Tỵ 2025).

Đây là dịp để một số đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng gặp lại nhau sau một năm sinh hoạt nhân dịp đầu Xuân để cùng chúc nhau một năm mới an vui hạnh phúc.

Hợp ca Ly Rượu Mừng

Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do ông Phan Thanh Thắng, Thành Viên Hội Đồng Cố Vấn Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng điều khiển, trong phút mặc niệm ông xin mọi người dành phút để tưởng nhớ công ơn tổ tiên, anh linh các chiến sĩ QL/VNCH đã vị quốc vong thân, đồng bào Việt Nam đã bỏ mình trên biển cả, nơi rừng sâu, trên đường vượt thoát chế độ cộng sản tìm đến bến bờ tự do, đặc biệt người dân xứ Quảng không bao giờ quên ơn các bậc tiền bối Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Cao Vân, Trần Quý Cáp, Tiểu La Nguyễn Thành và nhiều vị khác đã làm rạng danh cho non sông xứ Quảng.