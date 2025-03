Giám Đốc Tài Chánh FEMA Bị Sa Thải Vì Chi Trả Khách Sạn Cho Di Dân Tạm Trú Ở New York

Trump chí trích và đòi giải thể FEMA, lập tiểu ban rà soát hết mọi hoạt động của cơ quan. Hôm thứ Ba (11/2), giám đốc tài chánh và ba nhân viên của FEMA bị sa thải, với lý do là đã thực hiện những khoản thanh toán quá lớn và bất hợp lý cho các khách sạn ở New York dành chỗ tá túc cho di dân mới tới. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

WASHINGTON – Hôm thứ Ba (11/2), Bộ Nội An (DHS) ra thông cáo cho biết Cơ quan Khẩn cấp Liên bang (FEMA) vừa sa thải Giám đốc Tài chánh Mary Comans cùng ba nhân viên khác. Lý do được đưa ra là họ đã thực hiện các khoản thanh toán “bất hợp lý” và “bất thường” cho các khách sạn ở thành phố New York, nơi được sử dụng làm nơi ở cho di dân, theo Reuters

Một phát ngôn viên của DHS đã gọi những người bị đuổi là “các phần tử thuộc nhà nước ma,” song không cung cấp thêm chi tiết về lý do chính xác dẫn đến quyết định sa thải.

Cụm từ “nhà nước ma” (deep state) thường được một số viên chức trong chính phủ Trump sử dụng để ám chỉ một mạng lưới những người không được bầu, nhưng lại nắm giữ các vị trí quan trọng trong chính phủ. Họ được cho là âm thầm thao túng, vượt mặt các viên chức dân cử để thúc đẩy những nghị trình riêng của mình.

Hiện tại, tờ Reuters chưa thể liên lạc ngay với Giám đốc Tài chánh Mary Comans, và DHS cũng không tiết lộ danh tánh của ba người còn lại.

Trong thời gian qua, các chính trị gia Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích mạnh mẽ một chương trình do FEMA quản trị. Chương trình này cung cấp ngân sách cho các thành phố để bố trí chỗ tá túc cho những di dân mới đến Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, nguồn tài trợ cho chương trình này không đến từ ngân sách cứu nạn thiên tai của FEMA, mà được cấp từ Cơ quan Hải quan và Biên phòng (CBP).

Trong những năm gần đây, thành phố New York đã nhận được hàng chục triệu MK tiền tài trợ để sử dụng cho việc bố trí chỗ tá túc cho di dân tại các khách sạn và trung tâm tạm trú.

Hôm thứ Hai (10/2), NBC News loan tin rằng một viên chức cấp cao của FEMA đã ra lệnh đóng băng ngân sách tài trợ cho các chương trình này, bất chấp phán quyết của tòa án liên bang yêu cầu chính phủ Trump không được tạm dừng các khoản tài trợ.

Hôm thứ Ba (11/2), trong một bài đăng trên mạng xã hội, Trump cho hay FEMA đang bị soi xét và điều tra. Tổng thống cáo buộc cơ quan này đã chi tiêu hàng chục triệu MK vào các khu vực do Đảng Dân Chủ kiểm soát, phớt lờ các chỉ thị, và bỏ rơi North Carolina trong lúc khó khăn.

Hồi tháng 9 năm ngoái, bão Helene đã tàn phá nặng nề nhiều khu vực thuộc North Carolina cùng các tiểu bang lân cận, khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Cuối tháng 1, Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp thành lập một tiểu ban rà soát lại các hoạt động của FEMA. Quyết định này được đưa ra sau khi ông từng cân nhắc cho giải thể cơ quan ứng phó thảm họa khẩn cấp hàng đầu của Hoa Kỳ.

FEMA đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối nhân lực, vật tư và thiết bị cứu nạn khẩn cấp, giúp các khu vực bị thiên tai phục hồi sau thảm họa. Trong những năm gần đây, ngân sách dành cho FEMA đã tăng mạnh, do các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt ngày càng nhiều, khiến nhu cầu cứu nạn cũng lớn hơn bao giờ hết.