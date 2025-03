Dân Biểu Derek Trần, Đồng Chủ Tịch Danh Dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, Phát Biểu Tại Hội Thảo Về “tự Do Biến Mất Ở Việt Nam."

Washington, DC, ngày 5-2-2025

Dưới đây là phiên bản tiếng Việt dịch từ bài phát biểu của DB Derek Tran:



Congressman Derek Tran, Honorary Co-chair of the International Religious Freedom Summit, speaks at the conference on "Vanishing Freedoms in Vietnam."





Kính chào quý vị,

Thật vinh dự được tham gia cùng quý vị tại Hội nghị Thượng Đỉnh Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế năm nay và là một phần của cuộc đối thoại quan trọng này về tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam. Tôi muốn ghi nhận công việc quan trọng của các đồng chủ tịch IRF, Katrina Lantos Swett và Sam Brownback, những người lãnh đạo trong lĩnh vực này đã góp phần thúc đẩy tự do tôn giáo trên toàn thế giới.

Tôi hiểu rằng tôi đang bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên với tư cách là Dân Biểu Quốc Hội vào thời điểm quan trọng. Đất nước chúng ta, thực ra là toàn bộ thế giới của chúng ta, đang ở một thời điểm chuyển biến. Tự do và dân chủ đang bị tấn công và trách nhiệm của chúng ta - những người trong căn phòng này - phải đứng lên đấu tranh để những giá trị này được phổ biến khắp nơi.

Là con của những người Việt tị nạn, tôi đã quá quen với hậu quả của một chế độ độc tài thực hiện một chương trình tàn ác đối với những người dân vô tội.

Những câu chuyện về sự đàn áp từ những người bạn của chúng ta ở Việt Nam vừa đau lòng vừa truyền cảm hứng. Đây không chỉ là những vấn đề trừu tượng, mà còn là những con người thực sự - những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em mà cuộc sống bị chia cắt vì dám thờ phượng, cầu nguyện và tin tưởng một cách tự do.

Trong nhiều thập kỷ, chính phủ Việt Nam đã sử dụng các biện pháp ngày càng áp bức để kiểm soát biểu hiện tôn giáo. Các nhóm Kitô Giáo, Phật Giáo và các nhóm tôn giáo khác phải chịu sự giám sát, quấy rối và hạn chế nghiêm ngặt đối với việc thực hành tôn giáo của họ.

Như một số quý vị có thể biết, năm nay đánh dấu 50 năm Sài Gòn thất thủ, một thời khắc đã thay đổi mãi mãi cuộc đời của hàng triệu người dân Việt Nam.

Câu chuyện của những người trốn khỏi đất nước để tìm kiếm tự do, giống như gia đình tôi, nhắc nhở chúng ta về cuộc đấu tranh đang diễn ra vì phẩm giá con người và tự do tôn giáo. Khi suy ngẫm về nửa thế kỷ qua, chúng ta phải nhận ra rằng cuộc đấu tranh vì tự do vẫn chưa kết thúc - nó vẫn tiếp tục đối với những người vẫn sống dưới cái bóng của chế độ chuyên chế.

Tôi mong muốn được làm việc với IRF và các tổ chức như Boat People SOS để hỗ trợ các giải pháp lập pháp có ý nghĩa nhằm chống lại đàn áp tôn giáo ở các quốc gia như Việt Nam và đảm bảo rằng tất cả mọi người có thể thực hành đức tin của mình một cách tự do và không sợ hãi.

Tôi mong muốn được nghe ý kiến ​​của từng người trong số quý vị về những gì văn phòng của tôi có thể làm để thúc đẩy sự nghiệp tự do và nhân quyền trên toàn cầu.

Cảm ơn quý vi và chúc quý vị có một buổi hội thảo thú vị và hiệu quả.

Congressman Derek Tran's original remarks in English.

Good Afternoon,

It is an honor to join you at this year’s International Religious Freedom Summit and to be part of this critical conversation about the state of religious freedom in Vietnam. I want to acknowledge the important work of the IRF co-chairs, Katrina Lantos Swett and Sam Brownback, whose leadership in this space has been instrumental in promoting religious freedom worldwide.

I understand that I am beginning my first term as a Member of Congress at a critical juncture. Our country, indeed our entire world, is at an inflection point. Freedom and democracy are under attack, and it is up to us - the people in this room - to stand up and fight for these values to prevail.

As the son of Vietnamese refugees, I am all too familiar with the consequences of a dictatorial regime enacting a cruel agenda on innocent people.

The stories of persecution from our friends in Vietnam are both heart-wrenching and inspiring. These are not just abstract issues but real people — men, women, and children whose lives are torn apart for daring to worship, pray, and believe freely.

For decades, the Vietnamese government has employed increasingly oppressive measures to control religious expression. Christian, Buddhist, and other religious groups are subjected to surveillance, harassment, and severe restrictions on their religious practices.

As some of you may know, this year marks 50 years since the fall of Saigon, a moment that forever changed the lives of millions of Vietnamese people.

The stories of those who fled the country in search of freedom, like my own family, remind us of the ongoing fight for human dignity and religious liberty. As we reflect on the past half-century, we must recognize that the struggle for freedom is not over — it continues for those who still live under the shadow of tyranny.

I’m eager to work with the IRF and organizations like Boat People SOS to support meaningful legislative solutions that will combat religious persecution in countries like Vietnam and ensure that all people can practice their faith freely and without fear.

I look forward to hearing from each and every one of you about what my office can do to advance the cause of freedom and human rights across the globe. Thank you, and I hope you have a wonderful and productive conference.

Thank you.