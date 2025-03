Pechanga Resort Casino Mừng Tết Nguyên Đán với Màn Múa Lân và những Lần Quay Xổ số Kính Chúc Quý khách Năm Ất Tỵ An khang Thịnh vượng

Mời quý khách cùng Pechanga Casino Resort mừng năm Ất Tỵ 2025! Tận hưởng các hoạt động và chương trình thiết kế để mang niềm vui và điều may đến với mọi người.

Các Nghệ sĩ Múa Lân Mừng Năm mới





Pechanga Resort Casino sẽ trình diễn tiết mục Múa Lân May mắn vô cùng đẹp mắt vào thứ Bảy, ngày 1 tháng 2. Đội Múa Lân, biểu tượng của vận may và những điều tốt lành, bắt đầu màn biểu diễn tại Cổng vào phía Bắc rồi tiến vào sòng bài và đi khắp sòng bài. Các vị khách được nhận phong bao lì xì đỏ để tặng cho đội Múa lân và cầu may mắn cho một năm tuyệt vời sắp sang.

Xổ số $125,000 Tiền mặt và EasyPlay





Các hội viên của Pechanga Club có thể kiếm vé số mỗi ngày để giành giải thưởng tiền mặt khi chơi các máy kéo hoặc trò chơi trên bàn mà họ yêu thích từ bây giờ để có cơ hội trúng giải lớn! Số lượng vé số của khách có thể được nhân lên theo cấp độ Club của họ. Nhiều người thắng EasyPlay sẽ được chọn vào thứ Sáu ngày 14 tháng 2. Một người may mắn sẽ được chọn ngẫu nhiên để nhận giải đặc biệt trị giá $100.000 tiền mặt. Khám phá cảm giác hồi hộp khi có cơ hội chiến thắng nhiều lần.

Tặng Hồng Bao May mắn Trị giá $5,000





Pechanga mang đến cho người chơi nhiều may mắn hơn nữa với chương trình khuyến mãi “Hồng Bao May mắn” trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Các hội viên Club của Pechanga chỉ cần đến Khu vực Khuyến mãi vào các ngày Thứ Ba và Thứ Sáu trong tháng 2 từ 12 giờ trưa đến 10 giờ tối để có cơ hội giành được giải thưởng lên đến $5,000 trong EasyPlay!

Trang trí Đón Tết Nguyên Đán





Tết Nguyên đán đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới, khi vạn vật tái sinh. Mừng năm Ất Tỵ, bắt đầu từ giữa tháng 1, trong một tháng, Pechanga sẽ trang trí toàn bộ khuôn viên bằng các họa tiết và hình ảnh truyền thống nhân dịp năm mới cho năm Con Rắn. Sử dụng nhiều loại đèn lồng rực rỡ, những cây cầu vắt ngang khu vườn theo phong cách phương Đông tinh tế, hoa đào hoa mai nở rộ, và nhiều biểu tượng đặc trưng khác để thổi bùng lên không khí lễ hội. Trong cả khuôn viên, quý khách sẽ gặp vô số các điểm để chụp hình selfie hoặc chụp ảnh chân dung gia đình, đồng thời ghi lại những họa tiết trang trí tuyệt đẹp.

Để biết thêm thông tin về các sự kiện và chương trình khuyến mãi của Pechanga, vui lòng gọi đến số (877) 711-2946 hoặc truy cập trang web của chúng tôi Pechanga.com . Phải ít nhất 21 tuổi mới được tham gia chương trình khuyến mãi.



Giới thiệu về Pechanga Resort Casino